February 26, 2022

La posici贸n que la Canciller铆a argentina adopt贸 sobre la situaci贸n en Ucrania despert贸 cuestionamientos en la interna de la coalici贸n oficialista Frente de Todos. En di谩logo con Sputnik, el experto en geopol铆tica Atilio Bor贸n reflexion贸 sobre por qu茅 Alberto Fern谩ndez hizo un gui帽o a Washington a semanas de haber visitado Mosc煤.La Canciller铆a argentina se pronunci贸 ante el conflicto en Ucrania reiterando 鈥渟u m谩s firme rechazo al uso de la fuerza armada” y que “lamenta profundamente la escalada de la situaci贸n generada en Ucrania”.

Pero una frase en particular del texto gener贸 reacciones adversas: el “llamado” a la Federaci贸n de Rusia “a cesar las acciones militares en Ucrania”, sin hacer ninguna referencia a la OTAN.La declaraci贸n fue interpretada como una toma de posici贸n por parte del Gobierno argentino m谩s inclinada hacia la postura estadounidense, lo que gener贸 cuestionamientos dentro del Frente de Todos, la coalici贸n gobernante.

Por ejemplo, la exembajadora argentina Alicia Castro escribi贸 en Twitter que el texto parec铆a “redactado por el Departamento de Estado” de EEUU y que la Canciller铆a “podr铆a exhortar a ‘las partes’ a retomar los Acuerdos de Minsk y buscar una salida diplom谩tica”. El polit贸logo argentino Atilio Bor贸n tambi茅n critica la posici贸n argentina y cree que el Gobierno de Alberto Fern谩ndez deber铆a “exhortar a las partes en conflicto a desescalar la violencia”.

Para el analista, “esto significa pedirle a Kiev que deje de bombardear, como estuvo haci茅ndolo permanentemente la regi贸n oriental de Ucrania donde est谩 la minor铆a ruso-parlante; al mismo tiempo que Rusia se retire de Ucrania, en todo caso que permanezca en las nuevas rep煤blicas separadas que les solicitaron ayuda militar a Rusia, y exhortar a un di谩logo serio entre las partes”.

La OTAN y el recuerdo de la Guerra de las Malvinas

La declaraci贸n de Canciller铆a, explica Bor贸n, tiene particular resonancia, en primer lugar, porque recientemente el presidente Alberto Fern谩ndez estuvo en Rusia reunido con el presidente ruso, Vlad铆mir Putin.”Creo que es de una incoherencia extraordinaria. Hace apenas dos semanas el presidente de Argentina estuvo en Mosc煤, se sac贸 una foto con Putin, conversaron un rato largo y dijo que quer铆a que la Argentina fuese una puerta de entrada para Rusia no solamente para Argentina, sino para Am茅rica Latina. Dos semanas despu茅s sacan una declaraci贸n de este tipo”, se帽ala Bor贸n.

En segundo lugar, porque se cumplen 40 a帽os de la Guerra de las Malvinas, conflicto en el que EEUU apoy贸 al Reino Unido frente a Argentina. “Joe Biden que fue uno de los mayores activistas en la Comisi贸n de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU para que el Gobierno de Ronald Reagan se alineara incondicionalmente con (la primera ministra del Reino Unido) Margaret Thatcher”, acota el experto.Para Bor贸n, “que la Argentina ahora, casi cumpliendo casi 40 a帽os de la guerra, est茅 identific谩ndose con la OTAN (鈥), que nosotros nos alineemos con ellos, habla realmente de una confusi贸n muy grande en el Gobierno Nacional”, afirma.

驴Cu谩les son las razones detr谩s de la postura de Argentina sobre Ucrania?

En Argentina hay un “establishment muy conservador, muy proamericano, muy anti lo que se oponga a EEUU, si es China es China, si es Rusia es Rusia, si es Ir谩n es Ir谩n”, explica el polit贸logo argentino. Seg煤n Bor贸n, el comunicado muestra “la d茅bil capacidad de arbitraje que demostr贸 tener Alberto Fern谩ndez” porque “tendr铆a que haber sido 茅l quien redactara de pu帽o y letra un comunicado sobre un tema tan crucial y que lo deja muy mal parado, porque va y habla con el l铆der ruso y dice una cosa, y dos semanas despu茅s dice otra cosa”. “Pierde credibilidad”, sintetiza.

Si no escribi贸 el comunicado, el presidente argentino s铆 envi贸 un mensaje en su cuenta personal de Twitter: “Lamento profundamente la escalada b茅lica que conocemos a partir de la situaci贸n generada en Ucrania. El di谩logo y respeto a la soberan铆a, la integridad territorial, la seguridad de los Estados y a los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos”. Fern谩ndez agreg贸 luego: “Hacemos un llamado a todas las partes a no usar la fuerza militar. Pedimos a la Federaci贸n de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa de di谩logo”.

Otras voces de peso al interior del Frente de Todos 鈥攍a heterog茅nea coalici贸n de gobierno鈥 tuvieron, a su vez, posiciones de condena hacia Rusia. Es el caso del presidente de la C谩mara de Diputados, Sergio Massa, quien afirm贸: “Condenamos en茅rgicamente la agresi贸n multilateral ordenada por el presidente ruso Vlad铆mir Putin y solicitamos a Mosc煤 cesar las hostilidades que desequilibran el fr谩gil escenario internacional”. Por su parte, la coalici贸n derechista Juntos por el Cambio, se manifest贸 en la embajada de Ucrania para “ratificar el compromiso y acompa帽amiento a Ucrania”, como expres贸 la dirigente enjuiciada Patricia Bullrich, exministra bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), presente en la embajada junto a varios integrantes de su espacio pol铆tico.

La diversidad de los posicionamientos latinoamericanos

Las posiciones en Am茅rica Latina fueron diversas, tanto por parte de los gobiernos como de dirigentes. En el caso de Brasil, el posicionamiento estuvo marcado por discrepancias p煤blicas entre el presidente, Jair Bolsonaro, y su vicepresidente, Hamilton Mourao. El segundo se hab铆a mostrado contrario a la acci贸n de Rusia en Ucrania y pedido “el uso de la fuerza” en favor de Kiev.

Bolsonaro, que estuvo recientemente en Mosc煤 reunido con Putin, desautoriz贸 luego a Mourao: “Quien habla sobre esas cuestiones se llama Jair Mes铆as Bolsonaro y quien tenga dudas que consulte la Constituci贸n”. Luis Inacio Lula Da Silva, expresidente y candidato favorito en las encuestas de cara a las elecciones de octubre en el pa铆s, afirm贸 que “nadie puede estar de acuerdo con la guerra, ataques militares de un pa铆s contra otro. La guerra solo trae destrucci贸n, desesperaci贸n y hambre. El ser humano tiene que crear juicio y resolver sus divergencias en una mesa de negociaci贸n, no en campos de batalla”.

El narcogobierno de Colombia, socio global de la OTAN, se posicion贸 contra Rusia: “Este no es momento de confrontaciones b茅licas, pero por supuesto Colombia siempre condenar谩 cualquier ataque, cualquier invasi贸n a una naci贸n, y mucho m谩s cuando eso es productor de un intento de intimidaci贸n frente al deseo soberano de evaluar y consolidar si entra o no en la OTAN”, declar贸 el narcopresidente Iv谩n Duque.

El Gobierno mexicano, a trav茅s de su canciller, Marcelo Ebrard, se帽al贸: “M茅xico rechaza el uso de la fuerza y condena en茅rgicamente la invasi贸n rusa a Ucrania. Demanda cesen las hostilidades, se inicien di谩logos, se proteja a la poblaci贸n”. En el caso de Venezuela, con s贸lidas alianzas con Rusia, la Canciller铆a difundi贸 un comunicado a su vez por el presidente Nicol谩s Maduro, quien escribi贸: “Venezuela rechaza el agravamiento de la crisis en Ucrania producto del quebrantamiento de los acuerdos de Minsk por parte de la OTAN. Llamamos a la b煤squeda de soluciones pac铆ficas para dirimir las diferencias entre las partes. El di谩logo y la no injerencia, son garant铆as de paz”.

La “transici贸n hegem贸nica”

Las diferentes posiciones de gobiernos latinoamericanos, la particular declaraci贸n argentina, se enmarcan en un contexto internacional que Bor贸n denomina como “transici贸n hegem贸nica”, que, como tal, tiene un “car谩cter complicado, inestable y violento”. Esa transici贸n estuvo marcada, seg煤n el experto, por “dos acontecimientos en los 煤ltimos meses”. “Uno la huida en desbandada de las tropas norteamericanas de Afganist谩n, que a mi manera de ver marcaron claramente la amplitud y la profundidad del proceso de declinaci贸n hegem贸nica de los EEUU. El segundo elemento es el que acaba de pasar, la invasi贸n a Ucrania, la incapacidad de los EEUU para evitar eso”, se帽ala.

“Esto no quiere decir que China se convierta en el nuevo hegem贸n mundial, porque no lo va a ser, mucho menos Rusia, pero s铆 que hoy en d铆a en el pin谩culo del sistema internacional, que es una vieja tesis que he venido planteando ya hace tiempo, el sistema internacional tiene una tr铆ada dominante conformada por EEUU, por Rusia y por China”.El actual conflicto alrededor de Ucrania “va en esa direcci贸n”, marcando la capacidad de Rusia, y “la enorme distancia entre el discurso, las amenazas que se profieren desde Washington, y la poca capacidad efectiva para moldear el mundo en funci贸n de sus intereses”.

驴Cu谩l es el lugar para los pa铆ses de Am茅rica Latina en ese contexto? 驴Cu谩l para la regi贸n que busca rearmar un instrumento de integraci贸n como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe? Los diferentes posicionamientos, as铆 como muchas veces pol铆ticas exteriores, parecen reflejar una diversidad de respuestas en torno a esas preguntas que seguir谩n, ya que la actual configuraci贸n multipolar no indica tener marcha atr谩s.

Sputnik