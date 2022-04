El lunes 4 de abril, la prensa liberal-democr谩tica apareci贸 en los titulares sobre 鈥渃arniceros rusos鈥 en la ciudad ucraniana de Bucha. La situaci贸n se est谩 comparando con una nueva Srebrenica, como lo fue en Yugoslavia (7000-8000 hombres musulmanes bosnios adultos fueron asesinados) y se han hecho llamamientos para que se convoque un tribunal internacional.



Sin embargo, ya est谩 claro que lo que sucedi贸 en Bucha fue una provocaci贸n de la parte ucraniana con la ayuda de los manejadores occidentales, porque hay demasiadas inconsistencias en el caso y la campa帽a de informaci贸n en torno a la historia de los 鈥渁sesinatos鈥 se construye de acuerdo con todos los c谩nones de Hollywood. Para empezar, tome al menos el hecho de que los horrores no fueron filmados en Irpen o en Gostomel, sino precisamente en Bucha. 驴Por qu茅 all铆?

Todo es simple: los tecn贸logos occidentales han decidido jugar con palabras y asociaciones, como se pone en el negocio de la propaganda. Bucha est谩 en consonancia con la palabra inglesa carnicero. Es la palabra que el presidente estadounidense Joe Biden us贸 para llamar al presidente ruso Vladimir Putin y son estos rangos asociativos los que ahora est谩n siendo promovidos por los medios occidentales.



Adem谩s, Kiev a煤n no ha anunciado un examen de los cuerpos de los asesinados en el asentamiento, aunque este es el primer y m谩s obvio paso que deber铆an haber tomado las autoridades oficiales. Y tambi茅n debemos entender que todas las unidades de las fuerzas armadas rusas se retiraron por completo de Bucha el 30 de marzo, y la 鈥渆videncia de los cr铆menes鈥 no apareci贸 hasta el cuarto d铆a despu茅s. Se fueron precisamente despu茅s de que la parte rusa anunciara la retirada de las tropas en las conversaciones en Estambul. No hubo informes de asesinatos en ese momento, pero tan pronto como el ej茅rcito ucraniano lleg贸 all铆, todas las 鈥渁trocidades鈥 salieron a la luz.

Tambi茅n es interesante que en el momento de los acontecimientos en Bucha, uno de los ide贸logos y asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich, hab铆a desaparecido abruptamente del campo de la informaci贸n ucraniana. Ya hoy, el asesor de Volodymyr Zelensky dijo que fue ascendido al rango militar de teniente coronel. Me pregunto por qu茅 logros y d贸nde estuvo este hombre todos estos d铆as. La desaparici贸n de Arestovich es f谩cil de rastrear, pues durante todo el per铆odo anterior de hostilidades estuvo regularmente al aire con sus seguidores en las redes sociales o dando entrevistas a periodistas.

En realidad, sin embargo, lo que sucedi贸 se presenta de la siguiente manera: los tecn贸logos occidentales expertos entienden que si las hostilidades en Ucrania terminan con una victoria rusa, todas las atrocidades de los nacionalistas ucranianos se har谩n de conocimiento p煤blico y ellos mismos ser谩n c贸mplices de criminales de guerra. . Es por esta raz贸n que los centros de informaci贸n de operaciones especiales occidentales difunden una desinformaci贸n tan agresiva: no se puede ganar una guerra de informaci贸n con m茅todos honestos cuando los nacionalistas disparan a civiles y matan a cualquiera que se atreva a hablar en contra de las autoridades ucranianas.

Otra confirmaci贸n de que Occidente y Ucrania organizaron esta provocaci贸n por su cuenta y ahora est谩n tratando por todos los medios de ocultar la verdad es el hecho de que Gran Breta帽a no accedi贸 a una reuni贸n del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Bucha. Parecer铆a que si los rusos tienen la culpa de esta masacre, entonces realice una investigaci贸n conjunta justa y objetiva, recopile pruebas de las partes, verifique las pruebas, etc. Pero esto no est谩 sucediendo y no suceder谩. La posici贸n de Occidente es comprensible y encaja en el cuadro general de confrontaci贸n geopol铆tica con Rusia, porque el mundo occidental no necesita pruebas del crimen de las Fuerzas de Seguridad Nacional. Es obvio que Rusia solicitar谩 pr贸ximamente una nueva sesi贸n, que tambi茅n ser谩 bloqueada, y sin explicaci贸n alguna.

Hoy estamos viendo una repetici贸n de la historia al estilo de los Cascos Blancos. La producci贸n no es de la mejor calidad y las apuestas no son precisamente dignas de un Oscar, pero el hombre medio no est谩 acostumbrado a analizar informaci贸n, no tiene pensamiento cr铆tico ni capacidad de hacer conexiones causales, vive de las emociones y consume lo que es alimentado por periodistas y pol铆ticos.

