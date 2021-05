–

芦En el marco del 煤ltimo DNU presidencial que dispuso un confinamiento de nueve d铆as para zonas en Alerta Epidemiol贸gica y Sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspende las clases. Esta interrupci贸n que habr铆a de saldarse con tres d铆as a finales de diciembre no tiene de d贸nde agarrarse. No es m谩s que otra estrategia para ocultar la falta de recursos que el Gobierno de la Ciudad debi贸 haber asignado a la ampliaci贸n del plan de conectividad. No obstante, 鈥榓 partir del 31 se retoma la situaci贸n actual鈥, sostuvo Horacio Rodr铆guez Larreta el viernes pasado, lo que implica mayores contagios que se traducen en m谩s muertes evitables: 驴ser谩 que renunciar a la presencialidad implica reconocer el craso error cometido al desobedecer el primer DNU del ejecutivo, causando decenas de contagios y muertes que se podr铆an haber evitado? 驴Ser谩 que para el GCBA la muerte no tiene peso? En lugar de capitalizar esta experiencia, el gobierno de la ciudad nos quiere imponer la idea r铆gida de que s贸lo es posible la continuidad pedag贸gica en forma presencial, y que no hay adaptaci贸n posible, ni siquiera en momentos cr铆ticos de expansi贸n del virus禄, sostienen desde InterEscuelasxES, una agrupaci贸n independiente conformadA por estudiantes, familias, docentes, trabajadores y trabajadoras de m谩s de 70 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Compartimos la opini贸n de InterEscuelasxES:

Desde el colectivo InterEscuelasxES analizamos sin filiaci贸n partidaria las implicancias y trasfondo de esta decisi贸n, y observamos que la suspensi贸n completa de actividades escolares no es m谩s que otra estrategia para ocultar la falta de recursos que el Gobierno de la Ciudad debi贸 haber asignado a la ampliaci贸n del plan de conectividad. No hay raz贸n alguna para dejar a lxs alumnxs sin clases en un contexto en el que bregamos por la importancia de la continuidad pedag贸gica.

El gobierno de la ciudad ha tomado a la Presencialidad como herramienta de disputa electoral. Impone en el imaginario social, mediante un oneroso presupuesto para publicidad y propaganda, provisto de 2407 millones de pesos, que s贸lo se puede educar en la Presencialidad y que la Virtualidad no es una opci贸n.

Frente a otra cifra alarmante de fallecidos en un d铆a (700 personas); ante picos de contagios (40.000); con la ocupaci贸n de las unidades de cuidados intensivos en un 90%; con personas cada vez m谩s j贸venes que contamos entre v铆ctimas del Covid; ante una cantidad creciente de ni帽xs internadxs, con m谩s de 85 docentes fallecidxs (17 s贸lo en CABA), y cepas de un virus cada vez m谩s agresivo, el GCBA, despu茅s de largas semanas usando todo tipo de herramientas para ningunear las medidas de prevenci贸n, no tuvo m谩s remedio que acatar el DNU presidencial.

No obstante, 鈥渁 partir del 31 se retoma la situaci贸n actual鈥, sostuvo Horacio Rodr铆guez Larreta el viernes pasado, lo que implica mayores contagios que se traducen en m谩s muertes evitables: 驴ser谩 que renunciar a la presencialidad implica reconocer el craso error cometido al desobedecer el primer DNU del ejecutivo, causando decenas de contagios y muertes que se podr铆an haber evitado? 驴Ser谩 que para el GCBA la muerte no tiene peso?

Patricia Bullrich explic贸 que 鈥渆sta semana no habr谩 clases porque el sistema no est谩 preparado para la virtualidad鈥. Esto da cuenta de un desentendimiento rayano en la crueldad. En lugar de preparar a las escuelas para una transici贸n paulatina de la modalidad virtual a una presencialidad responsable, hacia fines del a帽o pasado, Larreta destin贸 el presupuesto m谩s bajo para la Educaci贸n de los 煤ltimos diez a帽os, quita a la que le sum贸 a principios de 2021 el desfinanciamiento del Plan Sarmiento, indispensable para la conectividad.

La falta de sensibilidad social y humanitaria del GCBA se ve reflejada en el hecho de que abandona a las familias m谩s vulnerables, dej谩ndolas sin canastas alimenticias durante toda la semana, as铆 como en el gesto de desentenderse de la compra de insumos de bioseguridad, transfiriendo su responsabilidad a las cooperadoras escolares.

Todo esto, sumado al abandono generalizado del Estado a las escuelas p煤blicas porte帽as, demuestra que el discurso de que la educaci贸n es prioridad para el gobierno de la ciudad es falso. Es l铆cito suponer entonces que la raz贸n por la cual se opt贸 por suspensi贸n en lugar de virtualidad, es la falta de reconocimiento del mencionado desfinanciamiento y sus consecuencias. Y, por elevaci贸n, para sostener la presencialidad como herramienta de disputa electoral.

El a帽o pasado, directivxs y docentes trabajaron el doble y m谩s para prepararse y adecuar las pr谩cticas, los recursos pedag贸gicos y la infraestructura a la modalidad virtual. Y fueron ellxs lxs que garantizaron la continuidad a pesar de las falencias y las enormes deudas (como ejemplo basten las 6500 computadoras que el GCBA ten铆a para repartir y a煤n las estamos esperando). En lugar de capitalizar esta experiencia, el gobierno de la ciudad nos quiere imponer la idea r铆gida de que s贸lo es posible la continuidad pedag贸gica en forma presencial, y que no hay adaptaci贸n posible, ni siquiera en momentos cr铆ticos de expansi贸n del virus.

Junto a Larreta, Soledad Acu帽a, al frente del Ministerio de Educaci贸n hace caso omiso a las advertencias de epidemi贸logos y sanitaristas; a las medidas de cuidados propuestas por los DNU y el Consejo Federal de Educaci贸n; a los informes cient铆ficos que demuestran que la presencialidad contribuye a la propagaci贸n del virus. Y tampoco informa a la poblaci贸n el nivel de contagios en escuelas y en transporte p煤blico. Y no informa porque reconocerlo implicar铆a, el autom谩tico cese de su cargo, o su inmediata renuncia.

Para InterescuelasxES la Educaci贸n es primordial, siempre y cuando est茅n garantizados los derechos inalienables de la Salud y de la Vida. Cuidar la VIDA es en s铆 mismo un acto educativo. Las medidas para pasar de lo virtual a lo presencial no deben ser partidarias, judiciales ni electorales.

Esperamos que pronto est茅n dadas las condiciones para volver a la presencialidad de manera segura, ya no como un lema vac铆o, sino como un lugar significativo de encuentro real con el conocimiento y la socializaci贸n, indispensables para construir una sociedad con menos desigualdad. Y esperamos tambi茅n que el 31 de mayo, cuando concluya este breve per铆odo de confinamiento (que ya los especialistas advierten como demasiado breve para contener el nivel de contagios), nuestros gobernantes prioricen, por encima de todo inter茅s, par谩metros cient铆ficos y sanitarios.

Por todo ello, desde InterEscuelasxES exigimos:

Virtualidad para no enfermar.

Conectividad y dispositivos (incluidos a esta altura como parte de los Derechos Humanos).

Vacunaci贸n masiva con prioridad para docentes y trabajadores de escuelas.

Pol铆ticas socioeducativas para acompa帽ar a quienes presenten problem谩ticas particulares (hijxs de trabajadores esenciales, alumnxs en proceso de integraci贸n, familias en situaci贸n de vulnerabilidad, u otras).

Dispensas laborales para madres y padres trabajadores.

No estamos dispuestos ni vamos a naturalizar las cifras actuales que implican angustia, dolor, enfermedad y muerte. El principal criterio debe ser el derecho a la Vida.

Interescuelas por Educaci贸n y Salud鈥 es una agrupaci贸n independiente de todo partido y gremio, conformado por estudiantes, familias, docentes y trabajadores de m谩s de setenta escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, junto con grupos en defensa de los Derechos Humanos y vecinxs de la ciudad.