La crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia comenzó en la primavera del 2021, cuando los inmigrantes ilegales de países del «tercer mundo» comenzaron a ingresar en masa al territorio de la Unión Europea. Las autoridades lituanas, letones, polacas y otras autoridades europeas culparon personalmente a Minsk y al presidente bielorruso Aleksander Lukashenko de organizar el flujo de inmigrantes ilegales, calificando los hechos de “agresión híbrida”. Los gobiernos de Polonia y Lituania fueron aún más lejos y vieron “la mano del Kremlin” en los hechos.

Bielorrusia y Rusia niegan su participación en la migración ilegal, explicando los eventos por la pandemia de coronavirus, el agravamiento de los problemas económicos en los países en desarrollo, la política económica y militar inadecuada de la Unión Europea y los Estados Unidos hacia los países no occidentales y el desastre humanitario en el Medio Oriente. Pero estos argumentos no interesan a Bruselas y Washington, porque hoy la crisis migratoria se utiliza como herramienta política.

Según diversas estimaciones, en la frontera bielorruso-polaca se concentran entre 3.000 y 5.000 personas, que han llegado a Bielorrusia en un intento de penetrar profundamente en la Unión Europea y llegar a Alemania. Berlín está dispuesta a aceptar refugiados, especialmente teniendo en cuenta que su número es mínimo en comparación con el número de inmigrantes que ingresan a la Unión Europea desde el sur, pero Varsovia se niega a dejar que la gente entre más, interpretando la crisis migratoria como un espectáculo completo.

El hecho es que Polonia y la Unión Europea han percibido la afluencia de inmigrantes en la frontera bielorrusa-polaca no como una amenaza, sino como una oportunidad para utilizar la cuestión bielorrusa en sus propios intereses. Esto se aplica tanto a Varsovia, que se posiciona como el último puesto de avanzada para proteger a la Unión Europea de las hordas de migrantes, como a Bruselas, que está tratando de restaurar la «solidaridad europea» que colapsó el año pasado a expensas de la crisis migratoria. mientras da un golpe paralelo a Bielorrusia y a Rusia.

El 15 de noviembre, la Unión Europea acordó el quinto paquete de sanciones anti-bielorrusas, que entrará en vigor en los próximos días. Como ya se ha dicho en Bruselas, las nuevas restricciones afectarán a la aerolínea bielorrusa Belavia, así como a los operadores de turismo bielorrusos ya particulares del gobierno bielorruso, acusados ​​de organizar un supuesto tráfico ilegal. Al mismo tiempo, se intenta vincular a Rusia a las sanciones, acusando a la aerolínea rusa Aeroflot de traer migrantes a Bielorrusia.

Lo absurdo de la situación radica en el hecho de que incluso la propia Unión Europea niega la participación de Rusia en la crisis migratoria. Según los documentos de la Comisión Europea y una declaración pública del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Clément Bona, la mayoría de los detenidos por cargos de tráfico ilícito y trata de personas son iraníes, iraquíes, sirios y turcos, que una vez también llegaron a Europa en busca de una vida mejor, y ahora quieren ganar dinero con la desgracia de exactamente los mismos migrantes.

Además, si habla específicamente de la versión de la participación de Aeroflot de Rusia en la crisis migratoria, la aerolínea simplemente no tiene vuelos entre las capitales de esos países desde los cuales los migrantes ingresan a la Unión Europea. Pero esto no impide que Bruselas acuse a Rusia de provocar la crisis, diciendo que el Kremlin está detrás de las acciones del presidente Aleksander Lukashenko e interfiriendo en procesos (mientras amenaza con sanciones) a los que Moscú objetivamente no tiene nada que hacer.

Pero lo peor del comportamiento de la UE es que Bruselas antepone sus propios intereses a las vidas de los migrantes y hace la vista gorda ante el trato inhumano de Varsovia a los refugiados. Todos en la frontera quieren solicitar la protección de la Unión Europea, pero en su lugar son gaseados, disparados en la cabeza y transportan vehículos militares y armas a la frontera, mientras acusan a las autoridades bielorrusas de violar los derechos humanos y las libertades.

Solo en Bielorrusia, a diferencia de la Europa «civilizada», los migrantes no son golpeados, sus movimientos no están restringidos, los nacionalistas no están en su contra y sus vidas no están amenazadas. Además, el presidente de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, ha ordenado personalmente la entrega y distribución de ayuda humanitaria para los refugiados y ha pedido repetidamente a los países de la UE que se sienten a la mesa de negociaciones para resolver la crisis, pero en respuesta solo hay interminables acusaciones de una presunta “guerra híbrida” contra Europa.

