Què hi ha convocat aquest primer d’octubre? Totes les mobilitzacions

Totes les convocatòries que s’han organitzat per a reivindicar l’1-O

Aquest primer d’octubre farà quatre anys del referèndum de l’1-O. Diverses entitats han organitzat actes i manifestacions per a reivindicar aquesta data històrica. A continuació us en detallem totes convocatòries.

Primer d’Octubre: actes arreu del territori

Acte a Catalunya Nord

El primer d’octubre es farà un gran acte a l’Espace La Catalane, a Illa (Rosselló). Serà a les 17.00 i pretén reivindicar el paper de Catalunya Nord en la compra, emmagatzematge i distribució de les urnes. Alhora també es vol evidenciar que quan el moviment independentista ha avançat i ha estat més fort és quan la societat civil i les institucions han anat plegades i han treballat amb una mateixa estratègia.

Hi intervindran diversos líders independentistes, com ara la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, i el president d’Òmnium, Jordi Cuixart. També el president de l’AMI, Jordi Gaseni, i la batllessa de Banys d’Arles a Illa, Marie Costa. El president Carles Puigdemont hi intervindrà en un vídeo. També hi assistiran representant polítics d’ERC, Junts, la CUP, PDeCAT i Demòcrates.

Marxa de cotxes i concert a Figueres

Quan s’acabi l’acte a Illa, en sortirà una columna de vehicles encapçalada per un cotxe carregat d’urnes del referèndum que anirà fins a Figueres, on es farà el concert de clausura amb Ginestà i Xavi Sarrià . Abans de l’actuació musical també es farà un acte polític breu. El concert serà a la plaça de Catalunya a les 20.00. El preu de les entrades és de set euros. L’organització assegura que ja se n’ha venut la meitat.

Mobilització convocada pel CDR Acció Directa

El CDR Acció Directa ha fet una convocatòria per al primer d’octubre a les 19.00 a la plaça de Francesc Macià de Barcelona, amb el lema “Alliberem-nos, alliberem el territori”. En la convocatòria que han fet a les xarxes, diuen: “Aquells que van fer possible l’1-O encara hi són, dempeus, inacabats però mai vençuts. Tu què farà s?”

El CDR de Girona també han convocat un acte a les 19.30 a la delegació de la Generalitat a Girona. “Và rem demostrar al món el significat de solidaritat i dignitat. I no quedarà en l’oblit”, han dit a les xarxes socials.

Més d’un centenar d’actes convocats per l’Assemblea arreu del país

Paral·lelament a l’acte de Figueres i Catalunya Nord, l’Assemblea Nacional Catalana ha organitzat més d’un centenar d’actes el divendres al vespre per reivindicar la victòria del Primer d’Octubre allà on hi va haver atacs importants de la Guà rdia Civil o als col·legis que van saber salvar els vots del referèndum amb imaginació i creativitat.

Hores d’ara l’entitat ja té confirmats més d’un centenar d’actes que es poden consultar en aquest mapa interactiu. En les pròximes hores encara se’n poden afegir més.

Acte commemoratiu del govern

El govern prepara un acte commemoratiu del Primer d’Octubre. L’homenatge es farà divendres a l’Escola Industrial de Barcelona, el col·legi electoral més gran durant el referèndum.

2 d’octubre: marxes simultà nies en tres punts del país.

Un dels actes més importants d’aquesta commemoració serà les tres marxes que hi ha convocades dissabte, 2 d’octubre. Partiran de diversos punts del país i es dividiran en trams. Comptaran amb punts d’avituallament i busos llançadora.

La primera, anomenada Marxa Nord, sortirà de Sant Julià de Ramis a les 8.00 i acabarà a Aiguaviva, tot passant per Girona. Una vegada acabada la marxa, a les 14.00, a Aiguaviva es farà un acte polític a la pista esportiva.

La segona, anomenada Marxa Centre, anirà de Vinaròs a la Rà pita –amb el suport d’Acció Cultural del País Valencià i la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià – i començarà a les 14.00 a la plaça Parroquial de Vinaròs. A les 21.00 es farà un acte polític a la plaça 1 d’Octubre de la Rà pita.

La tercera marxa, anomenada Marxa de Ponent, anirà de la Parada de l’Àngel (Llitera) a Lleida. El recorregut començarà a les 6.00 i anirà fins a Lleida tot passant per Alcarràs vora les 8.00. L’acte polític es farà a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida a les 14.00.

3 d’octubre: un gran acte a Barcelona

L’últim acte convocat serà el 3 d’octubre a Barcelona. L’ANC i la Plataforma 3 d’Octubre faran un gran acte polític a la plaça de Cinc Oros amb la voluntat que hi participin totes les entitats i organitzacions que van fer possible la vaga del 3-O.

