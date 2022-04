–

Lautaro desapareció en Curitiba, Brasil, a comienzos de febrero. Se sabría después que su cuerpo ingresó a la morgue el 10 de febrero. Permaneció allí como NN, a pesar de que tenía su documentación encima, hasta que su familia pudo viajar desde Argentina y lo hallaron. La Policía les informó que la razón de la muerte había sido un suicidio. Su mamá y hermana, desconsoladas, primero creyeron en la versión policial, pero en el transcurso de estas tres semanas que llevan en Brasil, las dudas ganaron terreno sobre las certezas. La autopsia dice que la razón de muerte es indeterminada. Dialogamos con Ivete Caribé da Rocha, abogada y Coordinadora del Serpaj de Brasil, que las acompaña desde el primer día y explicó por qué tienen tantas dudas. ¿Cómo colaborar con la familia para sostener su estadía en Brasil y los gastos de las pericias?

Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele. Redacción: María Eugenia Otero/Fernando Tebele.

“Ya estoy lista para contar qué pasó con mi hermano , porque como saben lo último que dije es que lo encontramos sin vida en Brasil. Dándome mi tiempo porque todavía nos resulta muy difícil de entender que sea él el que se fue y más difícil entender qué pasó”. Así comienza el texto que Paloma Raso, la hermana de Lautaro, publicó ayer en sus redes sociales. Fue la primera vez en la que la familia pudo poner en palabras públicas sus dudas sobre la muerte del joven artista callejero argentino. La Policía les había presentado el caso como un suicidio, pero la autopsia dice que la razón de muerte no se pudo determinar. Lautaro era también parte de la familia de La Retaguardia. Siempre que podía colaboraba de alguna manera, con su arte o solo con su presencia alegre y luminosa.

“Su muerte no fue una muerte natural, fue encontrado a orillas de un pequeño río en la ciudad de Colombo, colgado de un árbol con su mochila que tenía sus juguetes de malabar cerca de él en el piso , la policia civil que encontró el cuerpo declaró que sin lugar a dudas se trataba de un suiciido, más no presentan pruebas de porque llegan a esa hipótesis y hay muchas negligencias respecto a los protocolos que se deben cumplir cuando se encuentra un cuerpo en esta situación, como por ejemplo no sabemos a donde fue a parar la mochila de lauti. No declararon haber buscado huellas que garanticen que si se trata de un suicidio. De ser que eso estuviese declarado, pero no se hayan encontrado, tendría más sentido”, continuó Paloma.

La Retaguardia dialogó con Ivete Caribé da Rocha, Coordinadora del Serpaj Brasil. Paloma Raso y Marta Ibarra, la mamá de Lautaro, se instalaron en su casa de Curitiba y han sido acompañadas desde el primer momento por ella. En el video del comienzo de esta nota, explica cómo fue el proceso que llevó a la familia a pasar de las certezas a las dudas.

“Por qué no revisaron su billetera?

¿Por qué la policia no recogió sus pertenencias y declaró de inmediato que se trataba de un suicido sin buscar pruebas que lo constaten?

¿Por qué dijeron tanto al consulado argentino como al fiscal del ministerio público que no había ingresado ningún NN?

¿Por qué la autopsia lo declara como muerte indefinida y porque no muestra con fotos lo que declara?”, se preguntó Paloma en su escrito.

La Justicia brasileña aceptó realizar una autopsia complementaria a pedido de la familia, cuyos resultados se conocerán el próximo martes.

Para sostener la estadía y los gastos por la permanencia en Brasil de la familia, y también para cubrir los gastos jurídicos, Paloma y Marta están recibiendo aportes en la cuenta bancaria con ALIAS: BUSQUEDA.LAUTARO con CBU 0140087803502354792741

