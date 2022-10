–

De parte de Trochando Sin Fronteras October 11, 2022 230 puntos de vista

“Que la base militar se retirara era un sueño para nosotros”, cuenta Marina Prieto, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Piedras de Moler. Su finca, así como la de varios campesinos, fue tomada ilegalmente por el ejército, luego de instalar una base militar móvil a pocos metros de las casas.

Desde marzo de 2018 la comunidad estuvo en medio de confrontaciones armadas, exponiéndose a los impactos de bala, cilindros bomba, granadas y explosivos que en ocasiones quedaron sin detonar. Desde esa misma fecha se tuvieron que desplazar en varias ocasiones para proteger sus vidas y las de sus familias.

La última vez fue el 6 de agosto, cuando hubo un desplazamiento masivo hacia el casco poblado del corregimiento de San Pablo. Las familias que viven en ambas veredas dejaron sus casas y, durante casi dos meses, habitaron en condiciones de hacinamiento en la Casa Campesina de San Pablo.

Luego de movilizaciones y denuncias, la administración municipal les anunció que los militares ya se retiraron de la base para proceder con la reubicación de la misma. Ahora exigen un desminado humanitario que les dé las garantías necesarias para retornar a sus fincas.

Contra Sentido conversó con Marina Prieto (MP), quien además es lideresa del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), sobre esta noticia, las emociones que la acompañan y las proyecciones.

Tras cuatro años de movilización y denuncias permanentes, ¿cuál considera que fue el logro principal que tuvieron como comunidad?

Marina Prieto: El logro más puntual es retirar la base militar que hace cuatro años nos tenía invadidas nuestras fincas, nuestras comunidades, nuestras veredas. Hoy los mismos niños se sienten contentos de que van a ir a estudiar. El logro más grande fue retirar una base militar con la lucha de una comunidad tan pequeña y ver que en unión sí se pueden lograr cosas.

Que esto sea un motivo de orgullo para nosotros. Cuando me dijeron esa noticia yo no lo creía. Eran las 9:00 cuando me dieron la noticia, pero no lo podía creer.

¿Qué reacción tuvo usted y luego la comunidad cuando les dieron la noticia?

MP: Me llama el personero y yo contesto mi teléfono. Me dice: “presidenta, tengo una buena noticia que te va a hacer llorar”. Cuando él me dijo que me iba a hacer llorar yo pensé que las fuerzas militares no se iban. Pero entonces me dijo “acaban de salir las fuerzas militares anoche; lograste aquello por lo que tanto llorabas y que tanto soñabas”.

Yo lloré de emoción. Ya no lloré de tristeza, sino que lloraba era de alegría.

Le pido perdón al personero porque me había portado mal con él diciéndole que me escuchara, pero era con el ánimo de lograr ese objetivo y demostrar que como mujer podía hacer muchas cosas. Que siendo mujer podía lograr el objetivo de retirar la base militar, porque me había comprometido a ayudar a los niños, a que no les pasara nada en el camino cuando fueran a estudiar al colegio. Yo le pedía mucho a dios, tenía tres años de estar haciendo una novena.

¿Qué piensan hacer en el lugar en el que estaba ubicada la base?

MP: Yo he pensado en llamar a las personas que son los dueños de las fincas en donde estaba la base y definir cuántos metros vamos a regalar de nuestro terreno para montar un centro turístico. Una sede donde haya plantas de medicina, que sea un observatorio y que quede como de lo que las fuerzas militares dejaron ahí.

Yo como presidente, como mujer, lo quiero cuidar muchísimo.

¿Cuál fue el objetivo del Moto Paseo por la Paz, la Vida y la Reconciliación?

MP: El motivo de nosotros hacer eso era demostrar la alegría, la emoción que teníamos cuando logramos aquello que tanto soñábamos. Que la base militar se retirara era un sueño para nosotros.

La comunidad se encuentra en muy feliz porque van a regresar a sus fincas, a trabajar, a dormir. Llevamos casi dos meses sin dormir por la humedad, por todo lo que tenía el espacio donde estábamos desplazados.

Estamos muy felices de poder caminar de noche, hacer paseos. Para mí el regalo más es poder llegar ahora al lote de terreno donde yo hace cuatro años podía caminar sabiendo que era tierra mía.

Por fin pudimos encontrar esa paz, esta tranquilidad que habíamos perdido hace cuatro años.

¿Qué mensaje le enviaría al presidente Gustavo Petro?

MP: A Gustavo Petro le pido educación, salud, carreteas. Que se acuerde de nuestras comunidades para que nuestros campos vuelvan a producir. No ha producido porque el gobierno a nosotros no nos escucha y nuestros productos no valen nada. Si sacamos unos aguacates no valen nada, sacamos una carga de plátano que vale 40.000 $, pero un obrero cobra unos 50.000 $.

Los campesinos les pedimos que se acuerden del agro, de estos campos, de nosotros. Nosotros no queremos que las multinacionales se vayan a llevar la gran riqueza que tiene la región. Queremos que eso quede en el Catatumbo, pero en un Catatumbo construido con paz, salud, educación, vivienda.

Y esperamos que en Colombia haya paz, porque la guerra que hay en el Catatumbo es porque solo mandan militares a la zona, pero no le mandan carreteras para que el campo cambie.

Pedirle a Gustavo Petro que siga trabajando y que no nos regale comida, sino que nos ayude para que pronto podamos transformar los productos. Porque si él nos da a diario un mercado, nos enseña perezoso. Sin embargo, si nos enseña a transformar nuestros alimentos, nosotros aprendemos y les enseñamos a nuestros hijos. Donde no haya esto no hay paz, porque con hambre no se puede vivir.

