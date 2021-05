–

De parte de Nodo50 May 13, 2021

La posible cotizaci贸n por ingresos de los aut贸nomos conocida esta semana ha vuelto a poner en evidencia las carencias del sector, que lleva a帽os reclamando derechos que igualen su situaci贸n a la de los trabajadores asalariados. La presidenta de la Uni贸n de Asociaciones de Trabajadores Aut贸nomos y Emprendedores (AUTAE), Mar铆a Jos茅 Landaburu, analiza qu茅 supondr铆a esta medida e incide en una cuesti贸n clave: el debate de fondo no son las cuotas 鈥搃mprescindibles para una cotizaci贸n justa y solidaria鈥, sino que el sistema sea solvente y suficiente para garantizar mejores coberturas sociales, prestaciones y pensiones para aquellas personas que trabajan por cuenta propia.

La presidenta de la Uni贸n de Asociaciones de Trabajadores Aut贸nomos y Emprendedores (AUTAE), Mar铆a Jos茅 Landaburu.

驴C贸mo valoran desde UATAE la posible cotizaci贸n por ingresos que supuestamente aprobar谩 el Gobierno? 驴Qu茅 supone para el colectivo?

Saludamos la voluntad del Gobierno de caminar hacia ese nuevo modelo y, aunque a煤n queda por concretar y acordar muchas cuestiones, nos parece un avance sustancial para el colectivo. Actualmente, las trabajadoras y trabajadores aut贸nomos tenemos un sistema de cotizaci贸n a la Seguridad Social deficitario e injusto que no se adapta la realidad de nuestro trabajo: cada cual elige qu茅 cuota paga, lo que supone en la pr谩ctica que m谩s del 80% paga la actual cuota m铆nima. 驴Qu茅 quiere decir esto? Que quienes ingresan poco se asfixian con una cuota que, a pesar de ser la m铆nima, sigue siendo elevada para sus ingresos. Y que quienes ganan mucho no aportan lo que deber铆an.

Desde UATAE defendemos que es imprescindible superar esta anomal铆a con una cotizaci贸n justa y solidaria, y ya en el a帽o 2018 pasamos de la simple consigna a la propuesta rigurosa y detallada, planteando un estudio en profundidad sobre por d贸nde podr铆a orientarse una reforma en esta clave. En principio, la reforma planteada por el Gobierno parte de esta misma filosof铆a y, seg煤n sus c谩lculos, m谩s de un 70% de los aut贸nomos acogidos pagar铆an una cuota inferior o igual a la actual. De los detalles que han trascendido, y a falta de conocer si se sustancia realmente como propuesta a negociar 鈥損orque el Ministerio de Seguridad Social no nos ha hecho llegar ese documento formalmente鈥, s铆 nos parece que plantear un periodo de transici贸n de hasta nueve a帽os para que quienes menos rendimientos netos tienen puedan pagar una cuota justa, es excesivo. Quien m谩s dificultades tiene no puede esperar tanto.

驴Por qu茅 se est谩 tardando tanto en aprobar una reivindicaci贸n de a帽os?

Hasta ahora, no ha habido voluntad pol铆tica real, o no ha sido una prioridad para los sucesivos gobiernos. Creo, adem谩s, que el crecimiento del autoempleo en los 煤ltimos a帽os, como producto de la expulsi贸n de muchas personas del mercado laboral y por tanto de la necesidad de encontrar un refugio en el trabajo aut贸nomo, ha contribuido a visibilizar que estamos en el cuarto de atr谩s de la precariedad y que debemos incorporarnos de pleno al Estado del Bienestar. Ahora hay m谩s conciencia de la vulnerabilidad y desprotecci贸n que sufren los aut贸nomos.

Se habla mucho, con esta reforma, de cu谩nto va a tener que pagar cada cual de cuota, pero no olvidemos que el debate de fondo es otro: el sistema tiene que ser m谩s solvente y suficiente para garantizar mejores coberturas sociales, prestaciones y pensiones para quienes vivimos de nuestro trabajo por cuenta propia.

驴Entiende que pueda haber oposici贸n o rechazo a esa medida?

Ya la est谩 habiendo. Durante a帽os, se ha intentado alentar un discurso oficial sobre las bondades del emprendimiento, del 鈥渟茅 tu propio jefe鈥, con pol铆ticas de cara a la galer铆a como la de las tarifas planas para nuevos aut贸nomos, que han sido injustas 鈥損orque se trata igual a quien ingresa mucho y a quien ingresa poco鈥 e ineficaces 鈥損orque pasado el periodo de tarifa plana, se abandona a quien m谩s lo necesita a su suerte鈥.

Hay quien cree que contribuir solidariamente a la hucha com煤n que es la Seguridad Social es un sacrificio injusto, y suele ser la gente que precisamente deber铆a aportar m谩s en favor de quien menos tiene, o quien se erige como representante de esa gente. Pero este tema no deber铆a ser discutido en t茅rminos pol铆ticos o ideol贸gicos, porque es puro sentido com煤n: que la se帽ora Bot铆n pague, si as铆 lo elige, la misma cuota a la Seguridad Social que una peque帽a comerciante de barrio que dif铆cilmente llega a unos ingresos similares al salario m铆nimo pague la misma es una anomal铆a.

芦Necesitamos que las ayudas directas aprobadas por el Gobierno central y que gestionan las comunidades aut贸nomas lleguen lo antes posible禄

驴Cu谩l es la situaci贸n general de las pymes y peque帽os aut贸nomos tras un a帽o en pandemia?

La situaci贸n econ贸mica es muy delicada y muy asim茅trica y desigual. Medidas excepcionales que se tomaron al inicio de la pandemia, como los ERTE, la prestaci贸n extraordinaria por cese de actividad o los pr茅stamos con aval p煤blico del ICO 鈥揳 pesar de las condiciones impuestas por muchos bancos y de la opacidad con que se han gestionado en muchos casos鈥 fueron un amortiguador real y cierto frente al golpe sobre la econom铆a. El problema es que el desarrollo posterior de los acontecimientos, y la complicada evoluci贸n epidemiol贸gica del COVID con una segunda, tercera y hasta cuarta ola, han ido pesando mucho y sembrando incertidumbre. Y la incertidumbre la afrontan mejor las grandes empresas que los aut贸nomos y pymes, que, recordemos, suponen m谩s del 99% del tejido empresarial en Espa帽a.

El avance de la vacunaci贸n nos permite ir viendo la luz al final del t煤nel, pero necesitamos que se acompa帽e de m谩s medidas de protecci贸n sobre quien todav铆a lo est谩 pasando muy mal, y que las ayudas directas aprobadas por el Gobierno central y que gestionan las comunidades aut贸nomas lleguen lo antes posible.

Valoran como herramientas cruciales medidas puestas en marcha por el Gobierno como la prestaci贸n por suspensi贸n de actividad, la prestaci贸n compatible con la actividad cuando haya ca铆da de ingresos y la prestaci贸n para aut贸nomos de temporada. 驴Qu茅 consecuencias tendr谩 para el sector si no se prorrogan como ha ocurrido con otras medidas de protecci贸n social que s铆 se han ampliado?

No concebimos que no vayan a prorrogarse, y as铆 venimos reclam谩ndolo al Gobierno, porque el impacto no solo ser铆a muy duro para los aut贸nomos de muchos sectores que siguen vi茅ndose afectados por la crisis, sino que supondr铆a desandar el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno en los meses anteriores para evitar una sangr铆a del trabajo aut贸nomo. El autoempleo ha crecido en los 煤ltimos meses en parte y, si queremos que esa tendencia se apuntale, hay que mantener las prestaciones para quien sigue necesit谩ndolas.

芦Es necesario que los retos de la digitalizaci贸n y la transici贸n ecol贸gica sean accesibles para los aut贸nomos禄

驴Qu茅 habr铆a que hacer para asegurar que los fondos Next Generation ayuden a los aut贸nomos y aut贸nomas realmente?

El acceso directo a la gesti贸n de los fondos se ha pensado fundamentalmente para grandes consultoras y corporaciones de gran dimensi贸n, ya que los requisitos y burocracias hacen complicado su solicitud a aut贸nomos y pymes, lo que no quiere decir que los proyectos en que se traduzcan no puedan y deban capilarizar en la base del tejido productivo. Es necesario que los retos de la digitalizaci贸n y la transici贸n ecol贸gica sean accesibles para los aut贸nomos, y por ello debe haber proyectos v铆a esa financiaci贸n pensados y ejecutados para que as铆 sea.

Ahora que tambi茅n se est谩 negociando la reforma de las pensiones. Denuncian desde AUTAE que las aut贸nomas sufren la doble discriminaci贸n como mujeres y como trabajadoras por cuenta propia, con una pensi贸n media un 47% inferior a la del colectivo de trabajadores asalariados. 驴Qu茅 habr铆a que incluir espec铆ficamente en esa reforma para acabar con la brecha de g茅nero?

Las mujeres aut贸nomas sufrimos una doble brecha en las pensiones: la brecha de g茅nero y la del trabajo aut贸nomo. El problema de fondo es que tenemos carreras de cotizaci贸n m谩s intermitentes y precarias. Uno de los colectivos m谩s numerosos en las nuevas altas en el autoempleo, por ejemplo, es el de mujeres entre 50 y 59 a帽os que, al no tener cabida en el mercado laboral como asalariadas, encuentran en el trabajo aut贸nomo una alternativa de inserci贸n por necesidad. Son mujeres que est谩n precisamente en un tramo de su carrera de cotizaci贸n decisivo para su jubilaci贸n, y se encuentran en muchos casos sin las herramientas de formaci贸n, asesoramiento y financiaci贸n adecuadas para que sus nuevos proyectos profesionales se consoliden.

No es un problema que vaya a solucionarse de la noche a la ma帽ana, pero si combinamos la reforma de la cotizaci贸n para que sea justa y progresiva, con la mejora de las prestaciones y con una dignificaci贸n en derechos del trabajo aut贸nomo y en recursos de acompa帽amiento a las mujeres aut贸nomas, podremos ir atajando esta desigualdad.

芦El fen贸meno de falsos aut贸nomos es la cara B de la precariedad estructural que sufre el colectivo de trabajadores aut贸nomos禄

驴Es la seguridad laboral y la prevenci贸n una de las asignaturas pendientes del colectivo? 驴Qu茅 medidas proponen desde UATAE en este aspecto?

Con la crisis sanitaria actual derivada de la pandemia, ha quedado m谩s que patente la situaci贸n del conjunto del colectivo de trabajadores y trabajadoras aut贸nomas y eso ha hecho visible las fracturas que los y las aut贸nomas llevamos padeciendo durante a帽os. Entre ellas, destaca desprotecci贸n en materia de salud y seguridad en el trabajo. Con el descenso de la actividad laboral en la etapa de la pandemia, y cuando en gran parte el teletrabajo se ha instaurado, se podr铆a esperar que los datos sobre accidentes laborales en el empleo aut贸nomo reflejasen un descenso notable, pero los datos que se extraen no lo exponen as铆. Se han recogido 28.496 casos de accidentes laborales pese a haber sido un periodo marcado por los cierres y los ERTE.

Desde UATAE venimos reivindicando que la seguridad no puede recaer 煤nicamente en la concienciaci贸n y responsabilidad de los aut贸nomos. Por ello, apostamos por la implementaci贸n de pol铆ticas que construyan pilares de protecci贸n hacia el colectivo. Adem谩s de campa帽as de concienciaci贸n sobre los posibles riesgos que se dan en el empleo aut贸nomo, para revertir la situaci贸n actual es importante dotar de recursos para que los aut贸nomos est茅n protegidos con un plan integral que act煤e sobre la diversidad de actividad que desarrollamos.

La 鈥榣ey rider鈥 ya es una realidad. Pero, 驴c贸mo se combatir谩n los casos de falsos aut贸nomos que se dan en el amplio escenario laboral, m谩s all谩 de los repartidores?

El pasado mes de junio, la hoy vicepresidenta Yolanda D铆az nos recibi贸 a una representaci贸n de RidersXDerechos y UATAE y se comprometi贸 a establecer el marco legal de algo que clamaba al cielo y sobre lo que se ven铆an pronunciando reiteradamente la inspecci贸n de Trabajo y los tribunales. Menos de un a帽o despu茅s, tenemos 鈥榣ey rider鈥, y es verdad que su 谩mbito de actuaci贸n es reducido, pero tambi茅n que es una iniciativa pionera en toda Europa, y tengo la convicci贸n de que ser谩 solo el inicio de una progresiva ampliaci贸n a otros sectores y actividades. Adem谩s, es importante dotar de m谩s recursos a la Inspecci贸n de Trabajo, diezmada por recortes de gobiernos anteriores.

Y cabe otra reflexi贸n: 驴por qu茅 se est谩 generalizando tanto el fraude de los falsos aut贸nomos? Porque a determinadas empresas les sale muy barato usar esa figura del trabajo aut贸nomo para abaratar sus costes laborales y no tener que atender a los derechos de sus trabajadores. El fen贸meno de falsos aut贸nomos es la cara B de la precariedad estructural que sufre el colectivo de trabajadores aut贸nomos. La mejor manera de atajarlo es reconocer m谩s derechos y protecci贸n social a las y los 鈥榓ut茅nticos鈥 aut贸nomos para que a estas empresas defraudadoras no les salga a cuenta el fraude. Debemos caminar a un nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI que recoja en pie de igualdad de derechos y obligaciones la realidad del trabajo asalariado y el aut贸nomo.