En 2014 la embajadora de EEUU para asuntos europeos Victoria Nuland, hablando en privado sobre la necesidad de cambiar el Gobierno de Ucrania, dijo 鈥淔uck the European Union”

Para entender qu茅 pasa con Ucrania hay que seguir el rastro del dinero, analizar la situaci贸n de las potencias en liza y echar un vistazo a lo ocurrido en los 煤ltimos a帽os en la exrep煤blica sovi茅tica, el pa铆s m谩s pobre de Europa que sufre una corrupci贸n sist茅mica, con un grupo de oligarcas (algunos prorrusos, otros prooccidentales) dominando los principales poderes, una sanidad p煤blica saqueada -una operaci贸n de peritonitis, en la p煤blica, puede costar unos mil quinientos euros-, un salario medio de 250 euros y una pensiones de 175 euros.

EEUU en Ucrania

En 2013, cuando estallaron las protestas en la capital ucraniana en contra de la corrupci贸n y la precariedad, EEUU entr贸 en juego posicion谩ndose en favor de la oposici贸n al Gobierno de entonces. Varios integrantes de la Administraci贸n estadounidense visitaron a los manifestantes en la plaza Maidan -tambi茅n acudi贸 el republicano McCain- y Washington oper贸 entre bambalinas para contribuir al golpe contra el presidente prorruso Yanukovich, quien termin贸 huyendo del pa铆s.

Antes de que eso ocurriera se filtr贸 un v铆deo por Internet que mostraba una conversaci贸n telef贸nica entre dos altos diplom谩ticos estadounidenses. En ella, la secretaria de Estado estadounidense adjunta para asuntos europeos, Victoria Nuland, debat铆a con el embajador de EEUU en Ucrania, Geoffrey Pyatt, sobre c贸mo facilitar el 茅xito de la protesta contra el Gobierno ucraniano y a qui茅n colocar como sucesor del presidente que deseaban ver derrocado.

Ese di谩logo desvel贸 que Washington ten铆a una implicaci贸n mucho mayor en Ucrania de la que mostraba p煤blicamente. Nuland y Pyatt hablaban en esa conversaci贸n sobre los l铆deres que deb铆an estar en el futuro gobierno, apostaban claramente por uno en concreto, Arseni Yatseniuk, y descartaban a otro, Vitaly Klitschko, quien contaba entonces con el apoyo expl铆cito de Alemania. Ambos embajadores celebraron durante su conversaci贸n que la ONU fuera a nombrar un nuevo enviado especial para Ucrania y que esto ayudar铆a a 鈥渟oldar鈥 su plan ante la presunta inacci贸n de la Uni贸n Europea. En un momento dado, se escucha decir a Nuland:

鈥淪er铆a estupendo, creo, para ayudar a soldar esto y tener a la ONU ayudando a soldarlo, y ya sabes, que le den a la Uni贸n Europea鈥. (Algunos medios lo tradujeron como 鈥渜ue se joda la Uni贸n Europea鈥 o 鈥渁 la mierda la Uni贸n Europea鈥. La versi贸n original era: 鈥淔uck the EU鈥). 鈥淓xactamente鈥, contest贸 el embajador estadounidense.

M谩s de 5.000 millones de d贸lares

El 鈥渇uck the EU鈥 de Nuland en esa conversaci贸n -EEUU acus贸 a Rusia de filtrarla- plante贸 una fricci贸n entre Washington y Alemania y desvel贸 p煤blicamente lo que el mundo de la diplomacia ya sab铆a: las diferencias entre EEUU y Berl铆n a la hora de abordar las relaciones con Mosc煤. De esto tambi茅n va lo que est谩 pasando estos d铆as.

Titulares de prensa, analistas y pol铆ticos insisten en se帽alar la obsesi贸n de Putin con Ucrania. Pero si repasamos los hechos es posible afirmar que no solo Rusia est谩 obsesionada con Ucrania. En una conferencia ofrecida en diciembre de 2013 la embajadora Nuland resalt贸 la importancia de la inversi贸n estadounidense en Ucrania en los 煤ltimos a帽os: m谩s de 5.000 millones de d贸lares. Desde 2014 Washington ha destinado m谩s de 2.700 millones de d贸lares en asistencia y desarrollo de las fuerzas de seguridad ucranianas, en las que est谩 integrado el batall贸n Azov, nacido como una fuerza paramilitar de ultranacionalistas que emplean s铆mbolos nazis y que en la actualidad dependen del ministerio de Interior.

Victoria Nuland es actualmente Subsecretaria de Estado para Asuntos Pol铆ticos en la Administraci贸n Biden y est谩 muy presente en los pasos que se est谩n tomando en torno a la crisis de Ucrania. Fue asesora del vicepresidente Dick Cheney entre 2003 y 2005 durante la ocupaci贸n de Irak y embajadora de EEUU ante la OTAN durante el segundo mandato de George W Bush, cuando ya apoy贸 la expansi贸n de la Alianza Atl谩ntica hasta la frontera rusa, defendiendo 芦bases permanentes a lo largo de la frontera oriental de la OTAN鈥. Su marido es el neoconservador Robert Kagan, quien fuera asesor de George W Bush y cofundador del think-tank Project for the New American Century cuyo objetivo es 鈥減romover el liderazgo global estadounidense鈥 y fomentar 鈥渦na pol铆tica reaganiana de fuerza militar y claridad moral鈥.

La importancia del gas

Recientemente se complet贸 la construcci贸n del gasoducto Nord Stream 2, que garantiza la llegada del gas ruso a Europa a trav茅s de conductos bajo el mar. El proyecto, operado por la empresa rusa estatal Gazprom y construido con dinero de cinco compa帽铆as energ茅ticas europeas, no ha sido nunca acogido con buenos ojos por EEUU, que ve en 茅l una herramienta para que Putin pueda ampliar su influencia en Europa a trav茅s del gas.

Europa depende en gran parte del gas ruso, que actualmente llega a trav茅s de Ucrania. El Nord Stream 2 evitar铆a ese trayecto, privando a Ucrania de lucrativas tarifas de tr谩nsito. Con su construcci贸n ya lista, las miradas estaban ahora depositadas en su certificaci贸n antes del verano para ponerlo en marcha, pero las 煤ltimas escenificaciones han enfriado las cosas. Este pasado lunes la Comisi贸n europea anunciaba la suspensi贸n 芦sine die禄 de su entrada en funcionamiento.

Mientras tanto, EEUU ha indicado que podr铆a exportar a Europa gas licuado, en caso de que las sanciones con las que se amenaza a Rusia empujaran a Mosc煤 a limitar su suministro (Rusia exporta a la UE el 38% de sus compras de gas natural, m谩s del 50% en el caso de Alemania). Al igual que con su insistencia en una presunta invasi贸n rusa de Ucrania, Washington anticipa as铆 un escenario que le permite reducir la 贸rbita de influencia de Mosc煤 y ampliar la suya, en este caso comercial, ofreci茅ndose a vender a Europa parte de su gas licuado y a mediar con Qatar y otros proveedores para que hagan lo mismo, como sustitutos del gas ruso.

Las sanciones

Las amenazas de sanciones econ贸micas a Rusia colocan a Europa en una situaci贸n arriesgada, en un contexto de crisis energ茅tica, con los precios de la energ铆a en alza, una gran inflaci贸n y un futuro en el que no estar铆a asegurada la llegada de todo el gas que la UE necesita, ya que EEUU tiene ya comprometido y cerrado el env铆o de buena parte de su suministro a Asia. The Wall Street Journal recordaba recientemente que antes de esta crisis de Ucrania, Washington hab铆a encontrado pocos proveedores de gas para Europa. Ahora, en este nuevo contexto, conf铆a en conseguir m谩s.

EEUU, en plena crisis de identidad, se debate entre quienes sue帽an con una Guerra Fr铆a y entre quienes son partidarios de asumir el nuevo contexto multipolar y de centrarse en los problemas internos. De ello -y del papel que puede jugar Nuland esta vez- se habla estos d铆as en los pasillos pol铆ticos y period铆sticos de Washington, conscientes de c贸mo la Administraci贸n Biden puede verse influida por parte de los halcones del Pent谩gono y de sectores de sus propias filas que mantienen una cosmovisi贸n militarista, orgullosos de que EEUU sea, con diferencia, la naci贸n con m谩s gasto militar a nivel mundial.

Mientras tanto, la nueva gran potencia de este siglo, China, ha mostrado su apoyo a Rusia y ha pedido que se deje de lado lo que ha llamado la 鈥渄iplomacia de micr贸fono鈥 鈥 que puede crear realidades a base de definiciones- para centrarse en la diplomacia silenciosa, a puerta cerrada. En una reciente conversaci贸n con su hom贸logo estadounidense, el ministro de Exteriores chino se帽al贸 que las preocupaciones de seguridad de Rusia deben 鈥渢omarse en serio鈥 y subray贸 que 芦la seguridad regional no puede garantizarse mediante el fortalecimiento o incluso la ampliaci贸n de bloques militares禄.

Las escenificaciones

Entre las declaraciones p煤blicas de las 煤ltimas semanas han destacado las del Gobierno brit谩nico asegurando tener pruebas de que Mosc煤 quiere derrocar al actual Gobierno ucraniano para imponer en su lugar un presidente prorruso. Nadie ha visto esas presuntas pruebas y el supuesto 鈥榟ombre de Mosc煤鈥 al que apunta Londres est谩 sancionado en Rusia desde hace a帽os.

Por su parte, Francia ha dicho que no ha encontrado en el material mostrado por los servicios de inteligencia estadounidense pruebas de que Rusia vaya a invadir Ucrania y Alemania ha asegurado que todo indica que Mosc煤 no ha decidido nada a煤n. Ante la histeria impostada de Washington y Londres -que ha incluido la retirada de sus embajadores en Kiev- el propio Gobierno de Ucrania ha insistido en que la situaci贸n no es tan grave, que el riesgo de invasi贸n no es mucho mayor que en meses pasados y ha agradecido a los embajadores de la UE que se mantengan en sus puestos.

No hay que olvidar que en 2017 el Gobierno ruso advirti贸 de que su relaci贸n con la OTAN atravesaba su peor momento desde la Guerra Fr铆a debido al despliegue de tropas de la Alianza Atl谩ntica cerca de las fronteras rusas, en Lituania, Estonia, Letonia y Polonia. Ese despliegue militar fue normalizado en buena parte de la prensa occidental, pero los expertos saben bien que en Mosc煤 solo cab铆a una lectura ante ese env铆o. Y a煤n as铆, se llev贸 a cabo. Que cada cual extraiga sus conclusiones.

Intereses y presiones

Los intereses de Washington no son los mismos que los de la Uni贸n Europea. En el pasado EEUU ha impulsado y justificado guerras con tergiversaciones o mentiras conocidas a posteriori. Incluso ha incrementado tensiones con acusaciones fabricadas. Irak es buen ejemplo de ello. En todos esos conflictos b茅licos Washington ha procurado minimizar sus riesgos: son guerras que se han desarrollado lejos del territorio estadounidense y en las que a menudo EEUU se ha apoyado en ej茅rcitos terceros o en mercenarios para conseguir sus objetivos, a cambio de dinero, armas y promesas. Con este historial acumulado es l贸gico que surjan preguntas sobre sus objetivos:

驴Por qu茅 le habr铆a de interesar a la Uni贸n Europea un conflicto en su propio territorio? 驴Por qu茅 deber铆a adoptar al cien por cien las estrategias comerciales que m谩s convienen a Washington? 驴Por qu茅 deber铆a enemistarse con la misma intensidad que EEUU con un pa铆s situado a miles de kilometros de la Casa Blanca pero vecino europeo?

EEUU est谩 recoloc谩ndose fuera de sus fronteras tras el hurac谩n Trump y tiene que decidir c贸mo hacerlo. Lo mismo le ocurre a Europa, con una Alemania que en 2017 dec铆a sobre EEUU, a trav茅s de Angela Merkel, que 鈥渓os intereses en los que pod铆amos apoyarnos completamente en los otros han llegado a su fin en cierta medida鈥 y con algunas voces dispuestas a estudiar la ampliaci贸n de la autonom铆a comercial y militar europea, frente al habitual seguidismo de los dictados de EEUU. En este contexto EEUU muestra en p煤blico su confianza en Alemania; en privado, presiona para que adopte una l铆nea m谩s dura ante Mosc煤 y enfr铆e sus relaciones con Rusia. En Washington no ha gustado que Berl铆n solo haya enviado a Ucrania material para hospitales de campa帽a.

En medio de todo ello surge aqu铆 el empe帽o de la profec铆a autocumplida, el efecto Pigmali贸n: esa predicci贸n repetida -la de la invasi贸n rusa- que, una vez expuesta, puede ser en s铆 misma la causa de que se haga realidad. El deber de la diplomacia es evitar que se lance m谩s le帽a al fuego, buscar cauces de entendimiento y preservar la paz y el respeto a los pa铆ses afectados, siempre en inter茅s de las poblaciones. Eso implica evitar los 芦fuck the EU禄. Los intereses de la Uni贸n Europea tambi茅n cuentan.

El Diario