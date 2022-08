¿Qué les salió mal a los municipalistas en España? (2019)

AUTONOM脥A Y AUTORIDAD

Los partidos municipalistas de Espa帽a sufrieron un gran rev茅s en las elecciones de mayo: sus propias acciones e inacciones son en gran parte culpables de la p茅rdida de apoyo.

El 26 de mayo, los ciudadanos de toda Espa帽a acudieron a las urnas para votar en las elecciones municipales y europeas. Los resultados se consideraron un rev茅s para la ola municipalista que arras贸 en las principales ciudades espa帽olas cuatro a帽os antes. Carlos Delcl贸s public贸 una explicaci贸n, centrada en el desfase entre su bombo y sus pol铆ticas y en c贸mo el movimiento independentista catal谩n ha alterado el panorama. En pocas palabras, las mayor铆as parlamentarias son ahora casi imposibles, dado que la divisi贸n entre la izquierda y la derecha se ha dividido a煤n m谩s por un eje perpendicular, el del nacionalismo espa帽ol y el nacionalismo catal谩n.

Sin embargo, hay toda una serie de fallos que provienen de los propios programas e intervenciones de los partidos municipalistas. Semanas de forcejeo para convertir el voto dividido en coaliciones factibles nos han dado en el 煤ltimo mes m谩s ejemplos de la pol铆tica de siempre, y creo que estamos obligados a hacer un balance honesto de los cuatro a帽os que llevan los gobiernos del cambio. Delcl贸s ha mencionado algunos logros; yo me centrar茅 en los fallos.

Es cierto que esto no es todo, pero los problemas que planteo son lo suficientemente graves como para justificar una seria reconsideraci贸n de los partidos de los que hablo, y de las estrategias electorales en general. Me centrar茅 en las experiencias de Barcelona y, en menor medida, de Val猫ncia, por ser las dos ciudades que mejor conozco, as铆 como en dos ejemplos primordiales en los que las plataformas municipalistas que tomaron el Ayuntamiento hace cuatro a帽os fueron creaciones de activistas de base m谩s que de pol铆ticos de carrera.

INTERPRETANDO LAS ELECCIONES

Primero, unas palabras sobre el contexto. El movimiento independentista catal谩n ha sacudido sin duda la pol铆tica del Estado espa帽ol, pero no creo que el 芦nacionalismo禄 explique el declive de la ola municipalista. M谩s bien, las acciones e inacciones de los propios partidos municipalistas explican su p茅rdida de apoyo.

En el ambiente cada vez m谩s polarizado que acompa帽贸 a la explosi贸n del nacionalismo espa帽ol y al brutal asalto del gobierno a los votantes en el refer茅ndum de independencia de octubre de 2017, Podemos y Barcelona en Com煤 salieron como burdos oportunistas.

Los partidarios de la independencia estaban l铆vidos con las formas en que la alcaldesa de BCom煤, Ada Colau, sabote贸 el refer茅ndum de 2017. 驴C贸mo podr铆a un municipalista ser algo m谩s que entusiasta en respuesta a un refer茅ndum popular? Parec铆a un movimiento pol铆tico calculado, dado que Podemos esperaba llegar al poder en parte posicion谩ndose como mediadores de medio camino con respecto a Catalu帽a, algo que no podr铆an hacer si la independencia se lograba antes de las pr贸ximas elecciones. Mientras tanto, los nacionalistas espa帽oles, desde los socialistas hasta Vox, desprecian a Podemos y BCom煤 por no adoptar un enfoque de mano dura con el movimiento independentista.

El otro partido municipalista, la CUP, perdi贸 todos sus esca帽os en Barcelona, demostrando que el apoyo inquebrantable a la independencia tampoco era una estrategia segura. La CUP es el 煤nico partido que conozco que funciona de forma internamente democr谩tica y asamblearia y el 煤nico con una pol铆tica nominalmente anticapitalista. Como tal, su destino es a煤n m谩s relevante para los interesados en las estrategias municipalistas. A merced de la pol铆tica parlamentaria -dise帽ada durante siglos con el objetivo expreso de neutralizar cualquier amenaza radical desde abajo-, tuvieron que hacer concesiones para entrar en una coalici贸n de gobierno. Se lo jugaron todo al proceso de independencia, uni茅ndose a partidos centristas y nacionalistas catalanes con la esperanza de que, en un futuro pasteloso de una Catalu帽a independiente, pudieran lograr un gobierno progresista y antiausteridad. Para conseguirlo, tuvieron que apoyar los presupuestos proausteridad de sus aliados m谩s grandes.

Al final, alienaron a los progresistas de habla hispana, y perdieron el inter茅s de los progresistas de habla catalana, que pensaron que pod铆an votar al centro-izquierda de ERC, que s铆 cumpl铆a su programa. Ir贸nicamente, las t谩cticas pasivas y medi谩ticas favorecidas por los grandes aliados de la CUP condenaron al movimiento independentista al fracaso. La CUP apost贸 y perdi贸 en ambos frentes.

Pero la independencia no fue el tema principal en las elecciones municipales, al menos no para todos. Muchos votantes favorecieron a los partidos independentistas en las elecciones europeas y a los no independentistas en las municipales. Entonces, 驴qu茅 les sali贸 mal a los municipalistas?

Consideremos esta estad铆stica: el 60% de los barceloneses considera que la ciudad ha empeorado en los 煤ltimos cuatro a帽os. Esa cifra es mucho peor que con el anterior titular, que perdi贸 las elecciones a la alcald铆a, y por necesidad no cuenta el creciente n煤mero de personas que han tenido que abandonar Barcelona debido al aumento de los alquileres.

En un aparente cambio de suerte, Ada Colau ha conseguido recientemente un nuevo mandato como alcaldesa despu茅s de semanas de disputa, aunque su partido perdi贸 la votaci贸n por poco. En lugar de ver esto como una nueva oportunidad para el movimiento municipalista, tenemos que interpretarlo como un tipo de fracaso m谩s profundo y ominoso. Consigui贸 el apoyo necesario para mantenerse en el poder ali谩ndose con los socialistas. El precio que tuvo que pagar por esa alianza fue rechazar cualquier coalici贸n con partidos independentistas, como el izquierdista ERC, que de hecho qued贸 primero en las elecciones a la alcald铆a.

Sin duda, el precio a pagar en el futuro ser谩 mayor, dado que los socialistas fueron el primer partido de la austeridad en Espa帽a, y esa posici贸n no ha cambiado. Sin embargo, es a煤n m谩s aterrador: Colau s贸lo podr铆a mantenerse en el poder aceptando el apoyo externo de la derecha de Ciudadanos, encabezada en Barcelona por el rabiosamente racista Manuel Valls.

UNA M脕QUINA QUE NO SE PUEDE DOMAR

Uno de los principales argumentos anarquistas contra la estrategia de tomar el poder pol铆tico -una estrategia que vuelve una y otra vez, siempre con nuevos disfraces, siempre con resultados desastrosos- es que los mecanismos del poder pol铆tico est谩n dise帽ados para explotar, controlar y oprimir, y no pueden ser utilizados para otros fines, por muy buenas que sean nuestras intenciones. Se puede hacer una lectura convincente de las buenas intenciones de Ada Colau frustradas por instituciones pol铆ticas y econ贸micas demasiado poderosas como para que cualquier elecci贸n las anule.

Sin embargo, en todos los casos, es muy dif铆cil encontrar pruebas de un intento real de crear alg煤n tipo de transformaci贸n revolucionaria.

Tomemos el caso del alto descontento de los votantes en Barcelona. Los medios de comunicaci贸n capitalistas y los sindicatos policiales -fuerzas poderosas en cualquier democracia- conspiraron para canalizar este descontento hacia los temores, en gran medida ilusorios, del aumento de la delincuencia. Colau no desafi贸 este discurso frontalmente, descubriendo su subtexto racista, ni haciendo hincapi茅 en los tipos de violencia capitalista que hacen mucho m谩s da帽o. Por el contrario, se uni贸 al coro de la mano dura contra el crimen, prometiendo a帽adir m谩s de mil nuevos polic铆as a las calles, pero prometiendo un enfoque en la 芦polic铆a comunitaria禄, una estafa que cualquier activista vecinal sabe que est谩 铆ntimamente ligada a la intensificaci贸n de la violencia policial. La CUP fue el 煤nico partido que no prometi贸 m谩s polic铆as, y se hundi贸 en las elecciones.

Esto es lo habitual. En las 煤ltimas elecciones, Colau prometi贸 suprimir la divisi贸n antidisturbios de la polic铆a municipal, y al final lo 煤nico que hizo fue cambiarles el nombre. En efecto, cabre贸 a los polic铆as y los moviliz贸 contra su administraci贸n sin debilitarlos institucionalmente.

Una de las primeras campa帽as de la polic铆a y los medios de comunicaci贸n contra el gobierno de Colau fue fabricar una crisis con los manteros, inmigrantes indocumentados procedentes principalmente del 脕frica subsahariana que se ganan la vida vendiendo productos como ropa o gafas de sol en zonas p煤blicas sin permiso. La polic铆a aviv贸 el fuego mediante un mayor acoso y los medios de comunicaci贸n crearon miedos y molestias racistas en torno a estos vendedores, pero la soluci贸n de Colau fue un di谩logo insustancial que acab贸 con una nueva represi贸n de los inmigrantes.

Esto es especialmente significativo dado que los manteros, organizados pol铆ticamente en un sindicato, est谩n en primera l铆nea en la batalla contra el racismo y el r茅gimen de fronteras. Su conclusi贸n de la experiencia con el gobierno municipalista fue calificar a Colau de 芦racista禄.

LA P脡RDIDA DE AUTONOM脥A

Desde el principio, el feminismo ha sido uno de los principales temas de campa帽a de Ada Colau. Sin duda, esto ha dado a los discursos feministas b谩sicos una mayor atenci贸n, un cambio que no debe ser menospreciado. Pero es necesario se帽alar que actualmente existe una especie de guerra en el seno del movimiento feminista, y tambi茅n del movimiento LGBT, en relaci贸n con las creencias y estrategias b谩sicas.

Un ala busca la integraci贸n y la igualdad dentro de las instituciones existentes, la otra identifica esas instituciones como patriarcales hasta la m茅dula y busca una transformaci贸n m谩s profunda de la sociedad en todos los niveles. La primera, a la que Colau representa fielmente, tiende a controlar los recursos y el acceso al discurso p煤blico.

Tomemos el ejemplo de la Vaga de totes o 芦Huelga de Mujeres禄 del 8 de marzo. Promover una cr铆tica econ贸mica y anticapitalista del patriarcado que sea relevante para las mujeres pobres y de la clase trabajadora y anatema para las mujeres ricas o con posiciones de poder institucional, y reclamar el 8 de marzo como un d铆a de lucha combativo similar al Primero de Mayo fue el proyecto de un peque帽o grupo de feministas.

En Barcelona, eran mayoritariamente anarquistas o miembros de la izquierda independentista. Eran compa帽eras que se enfrentaban a frecuentes multas y acoso policial por bloquear a activistas ultracat贸licos antiabortistas o por realizar marchas no permitidas contra la violencia de g茅nero. En anteriores iteraciones del 8 de marzo, cuando la Huelga de Mujeres era iniciativa exclusiva de una asamblea relativamente peque帽a, bloqueaban las principales carreteras, a veces en n煤mero de s贸lo cincuenta, mientras los conductores furiosos se preguntaban qu茅 demonios estaban haciendo, sin ser conscientes del significado del 8 de marzo.

El pasado 8 de marzo, varias compa帽eras feministas hablaron de lo confundidas que se sent铆an tras las protestas. Ahora que varios de los principales partidos pol铆ticos, incluido BCom煤, respaldaban el evento, las calles se llenaron de decenas de miles de manifestantes, y mis amigas estaban contentas con la cantidad de poder en las calles, con el hecho de que finalmente, toda la sociedad estaba escuchando. Pero al mismo tiempo, sent铆an que el movimiento les hab铆a sido robado y estaba siendo utilizado por quienes ten铆an una agenda mucho m谩s limitada y reformista. En efecto, el 8 de marzo hab铆a sido desvirtuado y convertido en un desfile, de forma similar a lo que ya ha ocurrido con el Orgullo.

En Manresa, una peque帽a ciudad a las afueras de Barcelona donde el movimiento feminista es especialmente fuerte, una marcha de mujeres celebrada a primera hora de la ma帽ana mantuvo a una gran multitud en las calles mientras romp铆an los escaparates de tiendas de moda mis贸ginas y bloqueaban una f谩brica conocida por la explotaci贸n de sus trabajadoras, en su gran mayor铆a mujeres. Pudieron hacerlo no gracias a todo el apoyo que la corriente dominante ha dado a la protesta del 8 de marzo, sino a pesar de ello. La marcha de la ma帽ana se organiz贸 como un acto aut贸nomo, separado de la protesta institucional, en el que la polic铆a del movimiento impidi贸 el mismo tipo de acci贸n directa y de propaganda directa -como las pintadas- que dieron fuerza al movimiento anterior.

Otro ejemplo proviene del movimiento de la vivienda, el grupo clave de Colau desde sus d铆as de activista. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) irrumpi贸 en escena y comenz贸 a experimentar una gran transformaci贸n.

Si bien en sus inicios la organizaci贸n se neg贸 a ayudar a los inquilinos que tambi茅n estaban siendo expulsados de sus viviendas, a medida que la crisis se profundizaba tambi茅n lo hac铆an las pr谩cticas y perspectivas de la PAH. Las familias inmigrantes que integraban cada vez m谩s la organizaci贸n aportaron su conciencia sobre el racismo y los reg铆menes fronterizos. Tambi茅n dejaron de centrarse exclusivamente en las hipotecas, abarcando a todos los que ten铆an problemas de vivienda, y al empezar a okupar edificios enteros para proporcionar viviendas colectivas, a menudo trabajando de la mano de grupos okupas y anarquistas que llevaban d茅cadas promoviendo esta t谩ctica, empezaron a abordar m谩s problemas de los pobres, como el patriarcado y la exclusi贸n educativa.

Las relaciones de solidaridad que se formaron en el seno de la PAH dieron lugar a algunas de las primeras asambleas feministas interraciales, intergeneracionales y de clase baja que se crearon en varias zonas, a 芦escuelas populares禄 que daban asistencia extraescolar a los hijos de las familias que sufr铆an las violentas exclusiones de la pobreza, la precariedad de la vivienda y el racismo, y mucho m谩s. Algunos cap铆tulos de la PAH incluso cambiaron su nombre a PAHC, para reflejar que tambi茅n estaban afectados por la gran C, el capitalismo.

Pero a medida que la PAH crec铆a y se radicalizaba, se distanciaba cada vez m谩s de su activista m谩s famoso convertido en pol铆tico. La mayor铆a de los cap铆tulos son ahora incondicionalmente cr铆ticos con Podemos y los gobiernos municipalistas del cambio con los que se al铆a. En Barcelona, la PAH se reconoce en gran medida como un feudo de BCom煤, un hecho que llev贸 a la 芦Obra Social禄, la parte de la organizaci贸n que ocupa edificios y les da un uso social, a separarse.

Mientras tanto, BCom煤 y el resto de gobiernos del cambio se llevan el m茅rito de 芦ampliar el parque p煤blico de viviendas禄 cuando en realidad, 茅ste es un logro de la PAH y otros grupos de base similares, que ocupan edificios sin uso y luchan con u帽as y dientes contra los bancos para obligarles a destinar sus inmuebles embargados a la vivienda.

Centrarse en los logros del gobierno tiende a ocultar el tipo de cambios cualitativos que la gente realmente busca. Mientras la gente en la calle lucha por su calidad de vida, los pol铆ticos pregonan sus credenciales con estad铆sticas y campa帽as medi谩ticas. Pueden presumir de miles de nuevas viviendas p煤blicas, pero la realidad es demasiado compleja para expresarla en estad铆sticas.

Vivo en un barrio en el que se prev茅 la demolici贸n de los dos principales bloques de apartamentos, un plan aprobado por la CUP (los partidos afiliados a Podemos no son una parte importante del panorama en mi distrito). Hace poco celebramos un acto al que asistieron muchos miembros de la PAH local. Una de ellas, madre soltera de cinco hijos, me cont贸 c贸mo, despu茅s de una larga espera, la autoridad de la vivienda le ofreci贸 una vivienda p煤blica que era completamente inhabitable, sin agua, sin electricidad, e incluso le faltaban partes del techo. Si rechazaba la vivienda que le ofrec铆an, se excluir铆a de la posibilidad de recibir asistencia en el futuro. No hace falta decir que esa vivienda era uno de los ejemplos escogidos que los bancos estaban entregando al gobierno para cumplir con las nuevas leyes.

Lo que no mucha gente sabe es que, como activista, Ada Colau sol铆a socavar la autonom铆a de los movimientos sociales. En la d茅cada anterior, form贸 parte de una organizaci贸n que surgi贸 dentro del movimiento okupa de Barcelona y comenz贸 a impulsar una estrategia de negociaci贸n con el Ayuntamiento, ocupando espacios y luego legaliz谩ndolos, consiguiendo que el gobierno expropiara a cambio de ceder el uso del espacio.

Despu茅s de que el grupo de Colau expulsara efectivamente a los miembros de su centro social compartido, Magdalenes, que se opon铆an a la estrategia de legalizaci贸n, la Asamblea de Okupas de Barcelona expuls贸 al colectivo de Magdalenes, no por venganza, sino para proteger la autonom铆a del movimiento. Ten铆an un claro recuerdo de c贸mo la legalizaci贸n fue clave para destruir los movimientos okupas de Italia, Alemania, Suiza y Holanda, y creo que la historia ha validado esta decisi贸n.

El movimiento okupa de Barcelona sigue disfrutando de su autonom铆a, sigue generando poderosas luchas, y adem谩s ha realizado una fruct铆fera polinizaci贸n cruzada con la PAH y grupos similares.

Un ejemplo m谩s s贸rdido es el de Jaume Assens, 芦tercer teniente禄 de la alcaldesa y diputado de En Com煤 Podem, la alianza Podemos-BCom煤. Antes de su elecci贸n en la candidatura de Ada Colau, era conocido como uno de los principales abogados del movimiento okupa de Barcelona. En su primera semana al asumir el cargo, ya estaba firmando 贸rdenes de desalojo contra familias que necesitaban okupar para conseguir una vivienda. La nueva administraci贸n, en ese momento, se cuidaba de no desalojar centros sociales u ocupaciones ilegales relacionadas con un movimiento pol铆tico, lo que significaba que las familias inmigrantes o gitanas sin conexi贸n eran las m谩s vulnerables.

EL CAPITALISMO POR OTROS MEDIOS

Mi cr铆tica m谩s fuerte a los gobiernos del cambio se centra en la forma en que han estado realmente al frente de la expansi贸n del capitalismo inteligente. Esto es extremadamente claro en Valencia, gobernada desde 2015 por el partido Comprom铆s, que se form贸 como una coalici贸n de partidos de izquierda y plataformas activistas para presentarse a las elecciones municipales poco despu茅s del inicio del movimiento 15M (o de los indignados).

Durante las d茅cadas anteriores, Val猫ncia hab铆a sido el feudo del tradicional Partido Popular de derechas, bajo el liderazgo de la notoriamente corrupta y autoritaria Rita Barber脿. Uno de sus proyectos favoritos fue la demolici贸n total del Cabanyal, un pueblo de pescadores convertido en un barrio mar铆timo poblado por gitanos, gitanas y gente blanca de clase media-baja. A medida que el barrio se abandonaba progresivamente, tambi茅n se convirti贸 en un punto focal para el movimiento anarquista de okupaci贸n en Val猫ncia, ahora armado con perspectiva hist贸rica despu茅s de ser testigo de la gentrificaci贸n total de otros barrios m谩s cercanos al centro.

La demolici贸n planificada de Rita uni贸 a todo el barrio, rompiendo las divisiones raciales y de clase y uniendo a anarquistas, vecinos relativamente conservadores o apol铆ticos y gitanos activos en la autodefensa colectiva de sus comunidades. La gente defendi贸 viviendas okupadas, ocup贸 solares vac铆os para crear jardines comunitarios y campos deportivos abiertos a la juventud local (en contraste con las pistas de tenis privadas y exclusivamente blancas de los alrededores), fund贸 nuevos centros sociales, organiz贸 grandes eventos p煤blicos como paellas y cal莽otades, y construy贸 solidaridad.

Rita, la alcaldesa mafiosa que gobernaba con mano de hierro, fue derrotada.

Entonces lleg贸 al poder Joan Rib贸, de Comprom铆s. Anul贸 el proyecto de derribo e inmediatamente se embarc贸 en una inteligente campa帽a de aburguesamiento que combin贸 el embellecimiento y la inversi贸n con los desalojos, el acoso policial y una campa帽a de desprestigio medi谩tico racista y antisistema. La prensa cre贸 una identidad propia para los okupas no gitanos y acumul贸 todo tipo de calumnias sobre ellos como grupo, present谩ndolos como par谩sitos privilegiados y alborotadores profesionales (驴alguien se acuerda de Alex Jones?), al tiempo que demonizaba a los vecinos racializados como delincuentes retorcidos.

Cuando los residentes de la clase media-baja -los que eran propietarios de sus casas, por muy modestas y deterioradas que fueran- se dieron cuenta de que pod铆an ser catapultados a la clase media-alta si el valor de la propiedad aumentaba, rompieron con la coalici贸n que hab铆a derrotado al gobierno anterior.

Mientras tanto, el agotamiento, el aumento de las formas diferenciadas de represi贸n y el tipo de complacencia que a menudo acosa a las subculturas aut贸nomas erosionaron la solidaridad activa y la lucha conjunta entre los okupas radicales y los gitanos. El barrio fue perforado por Airbnb鈥檚, tiendas de tatuajes y bicicletas, y restaurantes veganos, y se desarrollaron planes para una universidad privada 芦internacional禄 dirigida a estudiantes norteamericanos.

En cuatro a帽os, un gobierno progresista logr贸 lo que uno de derechas hab铆a sido incapaz de hacer durante dos d茅cadas. Por eso, cuando oigo a la gente alabar a Joan Rib贸 por los carriles bici y las aceras ensanchadas, me doy cuenta de que nunca han estado en la primera l铆nea de la lucha contra el aburguesamiento, o nunca han visto con los ojos de los excluidos, y no de los acogidos, el barrio reci茅n embellecido, porque los 煤ltimos a帽os en el Cabanyal dejaron claro que los carriles bici van de la mano de los desahucios, las redadas policiales racistas y la expropiaci贸n al por mayor del barrio por el capital inversor y los residentes m谩s blancos y n贸rdicos.

Si el gobierno embellece un barrio, es precisamente porque no pretende que los residentes m谩s pobres puedan quedarse a disfrutar de 茅l. Y esto es v谩lido tanto si el gobierno es de derechas como de izquierdas.

El mandato de Ada Colau en Barcelona ofrece un ejemplo m谩s complejo de la misma din谩mica. Cuando asumi贸 las riendas del gobierno, algunas de las principales luchas por la calidad de vida y el 芦derecho a la ciudad禄 se centraban en el turismo desbocado y en el modelo laboral hiperprecario basado en los servicios y el trabajo temporal dise帽ado para satisfacer tanto el turismo como las ferias que se hab铆an convertido en una importante fuente de inversi贸n para la ciudad.

Las asambleas de vecinos, la PAH y la CGT -sindicato anarcosindicalista y tercera organizaci贸n sindical del pa铆s- denunciaron el efecto que el turismo masivo estaba teniendo sobre la disponibilidad de viviendas y la calidad de vida en los barrios. Los trabajadores del transporte organizados por la CGT, que soportan el peso de la enorme afluencia de visitantes a la ciudad, luchan por m谩s recursos y mejores condiciones laborales. Y en el Mobile World Congress, la joya de la corona de las ferias de Barcelona, surgieron varias asambleas para denunciar las listas negras pol铆ticas y la precariedad laboral.

Desde el principio, BCom煤 se ha posicionado como los guardianes del futuro econ贸mico de Barcelona. Como predije en el art铆culo que escrib铆 al principio del mandato de Ada Colau, su partido tomar铆a medidas limitadas contra el turismo de masas, que entra en conflicto con el nuevo modelo de turismo de trabajo del sector tecnol贸gico; y que luchar铆a por actualizar continuamente el modelo dominante de turismo y gentrificaci贸n que despliega la 茅lite de la ciudad.

En la pr谩ctica, sus medidas contra el turismo de masas han sido decepcionantes incluso para las organizaciones reformistas que en su d铆a constituyeron su base, y han consistido principalmente en frenar una construcci贸n hotelera desenfrenada que amenazaba con destruir la integridad de la ciudad como un conjunto capitalista que funciona bien; b谩sicamente, desempe帽ando el papel de planificaci贸n urbana que los capitalistas exigen a los gobiernos. Desde el principio promovi贸 con entusiasmo la renovaci贸n del contrato del Mobile World Congress y protegi贸 a esta entidad de las cr铆ticas. Se ha dedicado a romper huelgas y a calumniar a los trabajadores del transporte, como ha denunciado la CGT.

Quiz谩 lo m谩s preocupante es que su partido se ha convertido en la vanguardia del modelo de 芦ciudad inteligente禄, que es el futuro de la ciudad capitalista. A escala mundial, Barcelona se ha convertido en una Smart City puntera, avanzando en la integraci贸n racional y con IA de la gesti贸n urbana, la vigilancia total y las medidas 芦verdes禄 completamente ilusorias que han enga帽ado por completo a los sectores reformistas del movimiento ecologista, al tiempo que atraen inversiones adicionales de alta tecnolog铆a que est谩n contribuyendo a expulsar a los residentes m谩s pobres de la ciudad.

LOS FALLOS DE LA AUTOORGANIZACI脫N

Si he evitado hablar de los logros de los partidos municipalistas con la justificaci贸n de que por ahora s贸lo me centrar铆a en la cr铆tica, ser铆a totalmente injusto por mi parte evitar la autocr铆tica.

Sin duda, este 煤ltimo intento de emprender una 芦larga marcha por las instituciones禄 ha sido alimentado por los fallos de los movimientos antiinstitucionales que se centran en la autoorganizaci贸n. Despu茅s de todo, Podemos y muchos de los partidos municipales afiliados no nacieron como una cooptaci贸n del movimiento 15M. Muchos aspirantes a pol铆ticos lo intentaron, pero la gente estaba harta de los partidos pol铆ticos y estaba armada con la memoria hist贸rica de c贸mo los partidos pol铆ticos nos hab铆an fallado consistentemente en el pasado, por lo que fueron capaces de defender su rechazo a los partidos durante toda la duraci贸n del movimiento.

No, estos partidos nacieron en el vac铆o que qued贸 tras la muerte del movimiento 15M. Y muri贸 porque no fuimos capaces de elaborar nuestros espacios de autoorganizaci贸n hasta el punto de que pudieran asumir la autoorganizaci贸n de la vida cotidiana.

Se quedaron como espacios pol铆ticos y no como espacios sociales, preocupados exclusivamente por la organizaci贸n de protestas, bloqueos, huelgas y eventos. Sin duda, las protestas, los bloqueos y las huelgas son importantes, pero no son suficientes para hacer una revoluci贸n. Incluso en Barcelona, donde el movimiento 15M madur贸 m谩s, dejando atr谩s la ocupaci贸n masiva de la plaza central -ese torpe y desilusionante experimento de democracia directa- y se transform贸 en un complejo vers谩til y rizom谩tico de docenas de asambleas de barrio, no conseguimos ir m谩s all谩.

En esas asambleas de barrio, empezamos a construir relaciones verdaderamente sociales, pero no utilizamos esas relaciones para poner en marcha pr谩cticas de ayuda mutua y expropiaci贸n de la riqueza social. S贸lo en algunos casos las asambleas se vincularon a la lucha por la vivienda, dej谩ndola generalmente en manos de grupos espec铆ficos y unipersonales, s贸lo ocasionalmente abrieron el metro para el transporte p煤blico gratuito y, que yo sepa, nunca irrumpieron alegremente en los supermercados para llenar los carros y compartir la abundancia con los vecinos que luchaban por llegar a fin de mes. M谩s bien, se centraron en las protestas, en la oposici贸n a las medidas de austeridad y en sacar a la gente a la calle, una tarea dificultada por nuestras identidades pol铆ticas preexistentes.

En el 谩mbito de la protesta simb贸lica, esas identidades se afianzan, ya que cada peque帽o grupo perfecciona su propio discurso y sus campa帽as de reclutamiento. S贸lo si nos centr谩ramos en la 煤nica cosa que todos compartimos realmente -la necesidad de sobrevivir a pesar de la brutalidad del capitalismo- podr铆amos haber roto con esas barreras artificiales.

Esto era un fallo general, pero preocupa espec铆ficamente a los anarquistas, marxistas aut贸nomos y dem谩s anticapitalistas, ya que somos los que nos pasamos todo el tiempo pensando en conceptos como la ayuda mutua y la comunalizaci贸n. No me sorprenden en absoluto los numerosos fallos de los partidos municipalistas en el poder, ya que los partidos pol铆ticos no nos han dado otro ejemplo en toda su historia.

Lo que s铆 me sorprende es que no hayamos difundido pr谩cticas m谩s profundas de autoorganizaci贸n, o incluso que no hayamos imaginado tales pr谩cticas para nosotros mismos, en un momento en el que decenas de miles de personas rechazaban la pol铆tica representativa y estaban abiertas a otras formas de hacer las cosas.

Aunque soy cr铆tico con el municipalismo como estrategia, creo que es posible encontrar un terreno com煤n dentro de esas estructuras que permiten a la gente luchar por la vivienda, defender sus barrios y proteger sus medios de vida, siempre y cuando esas estructuras preserven su autonom铆a respecto a las instituciones de poder y a los caprichos electorales de una pol铆tica que es, por definici贸n, burguesa.

La nuestra no puede ser una lucha pol铆tica, debe ser m谩s profunda, debe ser social, fusionando nuestras luchas econ贸micas por una vida libre de precariedad y explotaci贸n con la reexpropiaci贸n colectiva del poder de organizar nuestras vidas por nosotros mismos, sin representantes ni gobernantes.

[Traducido por Jorge JOYA]

Original: https://roarmag.org/essays/what-went-wrong-for-the-municipalists-in-spain/