De parte de El Topo January 27, 2022 37 puntos de vista

Suponemos que si est谩s leyendo este editorial no har谩 mucha falta que te convenzamos de la necesidad de los medios alternativos. No vamos a entrar en definir qu茅 jechura deben tener los medios que se engloban bajo esta etiqueta, que sobre eso hay kilos de tesis buscando la exactitud de sus caracter铆sticas, pero vamos, ya sab茅is: autogestionados, independientes, que traten temas fuera de la agenda, punto de vista cr铆tico鈥 En fin, 驴esto que tienes entre las manos? Po m谩s o menos. Hacemos lo que podemos.

Tampoco vamos a poner el ventilador de mierda contra los medios de comunicaci贸n de masas, que ya os sab茅is de sobra los pecados del eje del mal: fake news, intereses empresariales, econ贸micos y partidistas, reproducci贸n de la ideolog铆a dominante鈥 No nos hagas hablar que nos falta imprenta.

No vamos a sacar la carta de la penita hablando de la precariedad que acompa帽a estos proyectos y que supone hacer el camino cargando con una piedra de diez kilos en el lomo. Sin recursos todo cuesta m谩s. Por una vez, y sin que sirva de precedente, tampoco vamos a hablar de Gramsci y de la hegemon铆a (y mira que nos gusta dar la turra con la hegemon铆a y los contrapoderes), eso que gan谩is. Es m谩s, ni siquiera vamos a hablar del derecho a la informaci贸n, que pertenece a la familia de derechos que gusta nombrar pero no respetar.

Total, que m谩s de una a estas alturas se estar谩 preguntando 驴pero estas buenas topas van a ir al grano y van a hablar de algo de una sant铆sima vez? Cut the crap. Ok, nosotras hemos venido hoy aqu铆 a hablar de llamas.

Llamas de fueguito, no del mam铆fero del Altiplano. Porque creemos que al fin y al cabo se trata de eso. Por un lado, la llama que se te enciende cuando descubres un tema, un espacio, un proyecto y piensas 驴pero la gente conoce esto? Y nos entra un fuego zumb贸n por dentro que nos impulsa a llevar la historia a toda la gente que se pueda. Y por otro lado, nuestro motivo oculto es, por supuesto, encender m谩s llamitas en todas aquellas que nos lean. Prender un calorcito dentro que te lleve a mirar desde otro sitio, a buscar el rev茅s, a hacer y bichear.

Y muchos preguntan, 驴y no ser铆a m谩s f谩cil usar un lanzallamas cual Khalessi en vez de ir a paso de tortuga llamita a llamita? Bueno, s铆, m谩s r谩pido ser铆a, pero tambi茅n arrasar铆amos con todo. As铆 que seguimos con nuestro m茅todo: encendiendo hogueras con dos palitos pero tambi茅n con clippers, no se crean que somos anarcoprimitivistas en el tema de extender nuestra fe en implosionar un poquito de capitalismo por la v铆a de la palabra.

En este n煤mero tan especial, que tan modestamente hemos dedicado a nosotras mismas y nuestras amigas, contamos con las letras de nuestras hogueras hermanas: El Salto Andaluc铆a, La Marea, La Poder铆o, El Salm贸n Contracorriente, Mapa, CQFD, Portal de Andaluc铆a, Radio Almaina, etc., todas las que han querido y podido (recuerden, la precariedad) participar en nuestra celebraci贸n del n煤mero 50.

As铆 que, por favor, d茅jense prender por nuestra llama, p谩senla a otras, consuman medios de comunicaci贸n cr铆ticos, comp谩rtanlos y suscr铆banse tambi茅n, que est谩 la cosa achuch谩.