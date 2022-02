–

De parte de ANRed February 25, 2022 40 puntos de vista

Bailarina, performer y directora, con 芦Love Me禄 llega el momento de agregarle el mote de escritora a Marina Otero, que viene trabajando como 芦la gauchita del off禄 desde hace ya casi diez a帽os. En su pasado cuenta con participaciones en espect谩culos de Pablo Rotemberg (La idea fija y La Oscuridad Cubri贸 La Tierra) y de Emilio Garc铆a Wehbi (El Grado Cero del Insomnio), entre tantos otros. Por Andr茅s Manrique, para ANRed.

Despu茅s de haber cosechado aplausos en varias ciudades de Europa con Fuck Me (premio del p煤blico en Z眉rich, 2021), mientras la reestrena en Buenos Aires a sala llena, con decenas de voces que salen del teatro como si fuera un recital de rock, le da las puntadas finales a Love Me (premio Banco Ciudad a las artes esc茅nicas), que escribi贸 y dirige junto al dramaturgo y escritor Mart铆n Flores C谩rdenas. Juntos empujar谩n a Love Me a los bordes del cine mudo.

Con esta pieza cierra la trilog铆a que comenz贸 con Recordar treinta a帽os para vivir 65 minutos, obra multipremiada. Si vi茅ramos los tres trabajos: Recordar鈥, Fuck me y Love me, podr铆amos sentir que estamos frente a la biograf铆a de una artista que, apela a todos los medios esc茅nicos y expresivos a su alcance, para contarnos su vida. El dispositivo, como siempre, vuelve a ser el de puesta en abismo. Con 茅l revelar谩, en este caso, algunos secretos oscuros de sus 煤ltimos a帽os; aquellos que suelen esconderse, por poco decorosos, para contar solamente lo lindo.

Junto a Flores C谩rdenas, porque en palabras de Otero 鈥渟ola ya no puede鈥, vuelve a abrir el cuaderno negro donde la desilusi贸n, la violencia y el amor se dan cita a trav茅s de un humor c谩ustico y brutal. Las m谩scaras de la tragedia y el humor se superponen para tensar una nueva mueca sin nombre; el rictus aprieta como si los viejos gestos se hubieran convertido en la m谩scara de lucha libre que nos queda pegada a la cara, un rato largo despu茅s de haber dejado la sala.

Como si no pudiera estar m谩s que en escena, y la escena no fuera m谩s que desenmascararse, Marina Otero busca la obra para incendiar a sus propios fantasmas. En cada ficci贸n los saca a relucir; del cl贸set los arranca, los sacude, se los coge y despu茅s los hace bailar un lento meloso, o un rock and roll a la Pity 脕lvarez. M谩s c贸moda entre sus monstruos que en la vida cotidiana, el distanciamiento con que se burla del dolor no le da ventaja. La burla y el juicio propio le dejan poco lugar al miedo. Si hay miedo ah铆 est谩 el m茅todo Otero con la espalda rota, ya soldada, y la sospecha de que el amor tal vez exista, sobre todo, en lo que no puede dejar de hacer: teatro.

En sus obras, de un rigor narrativo que sorprende, la honestidad de lo que piensa y siente revela a trav茅s de la emoci贸n lo que el inconsciente quiere dejar sumergido. Desde sus comienzos, la venganza emerge como una fuerza que le da forma a sus trabajos. Con la maldad de ese genio que la acosa en escena, en Recordar鈥 se vengaba del pasado; en Fuck Me, del cuerpo; 驴pero en Love Me es del amor que se est谩 vengando? 驴O de la violencia de la que no sabe c贸mo zafar?

驴Ser谩 otra forma de la venganza presentar esto para, acto seguido, instalarse en Europa? 驴Ser谩 parte de su maestr铆a para ocultar? 驴Ser谩 ir en busca de lo que la Argentina no le otorga, para no tener que empezar todos los d铆as de cero? 驴Ser谩 regresar a lo que le han dicho que es un punto de partida? Como sea, ese comienzo, en el rar铆simo caso de que le fuera revelado, la devolver谩 con nuevas heridas, 谩vidas de ser abiertas en alg煤n trabajo futuro que podr铆a titular: 鈥淒ead and alive鈥 o 鈥淰olver al origen para olvidar el pasado鈥 u 鈥淥rigen, el lado m谩s oscuro.鈥 Volver al continente viejo, despu茅s de tantos exiliados que padecen en estas tierras, suele cobrar la forma de estar todav铆a m谩s de este lado; tal vez una manera de ser nueva otra vez, al menos por un rato. O eso esperamos.

Love me cuenta con un registro en el que la audiencia es invitada a una lectura pausada colectiva en el silencio de una sala a oscuras donde se desarrolla la trama. No se trata de arruinar ninguna sorpresa. Basta decir que el extremo de la danza es tocado por omisi贸n, por una desesperante acumulaci贸n de eso que est谩 por suceder pero que no se produce. Y por eso nos provoca.

La inmersi贸n no es para cualquiera. Con el correr de los minutos la coraza que se trae de la calle ir谩 desliz谩ndose hasta desvanecerse. Del espectador, de a poco, caer谩n las vestiduras hasta que quede desnudo completamente. No hay transigencia; la quietud se sostiene todo lo que se puede, pero se sabe, el teatro de Otero carga un lenguaje cuya impotencia es exprimida para drenar el jugo que va m谩s all谩 de las palabras.

Ficha art铆stica

Texto y direcci贸n: Marina Otero, Mart铆n Flores C谩rdenas

Performer: Marina Otero

Dise帽o de iluminaci贸n: Mat铆as Send贸n 鈥

Fotograf铆a: Nora Lezano

Ilustraciones: Mart铆n Flores C谩rdenas

Producci贸n: Mariano de Mendon莽a, Casa Teatro Estudio

Distribuci贸n internacional: Timbre 4, Otto Productions

Coproducci贸n: FIBA Duraci贸n: 45鈥

Funciones

Viernes 25/2, 16 hs y 18 hs

S谩bado 26/2, 16 hs y 18 hs

Mi茅rcoles 2/3, 18 hs y 20 hs

Jueves 3/3, 18 hs y 20 hs

Viernes 4/3, 13 hs y 16 hs

S谩bado 5/3, 16 hs y 18 hs

*La reserva de entradas se habilita dos d铆as antes de la funci贸n a las 14 horas.