Qué no hacer

22 de junio de 2021

El 11 de febrero de 2016 interpel谩bamos a la CUP desde la portada de nuestra revista Espineta amb Caragolins. Hoy, ese misma imagen acompa帽a este peque帽o comunicado porque, entendemos, no solo se cumpli贸 el pron贸stico sino que despu茅s de los 煤ltimos movimientos dentro de los partidos que gobiernan y sostienen la Generalitat, la imagen, sigue vigente.

El pasado d铆a 7 de junio de 2021, Oriol Junqueras publicaba un art铆culo en el que asum铆a que la v铆a unilateral no ten铆a cabida y que la v铆a para lograr la anhelada independencia pasaba por un refer茅ndum negociado con el Gobierno estatal. La primera conclusi贸n de este giro significa darle legitimidad a todas las partes. Por otro lado, dio la bienvenida a los indultos, que como ya se ha dicho por todas partes, no es m谩s que aceptar el perd贸n de Pap谩 Estado. Un Estado que establecer谩 perdones personales. Hoy podemos decirlo sin complejos: la DUI fue un DIU.

Dado que pretendemos hacer un textito breve no nos vamos a detener en los diferentes sucesos y declaraciones que fueron sucediendo desde las elecciones de 2012 hasta la fecha. Hay hemeroteca suficiente. Por eso pondremos el foco en el nombre de quienes se erigen como representantes de la clase trabajadora: la CUP.

Analicemos el nombre: Candidatura d鈥橴nitat Popular.

Desde las elecciones auton贸micas de 2015 que se presentaron como un plebiscito la CUP jug贸 un papel importante en la configuraci贸n y sostenimiento de los diferentes Governs. Hemos visto varios Presidents y Consellers. Ninguno de izquierda. Mucho menos anticapitalista. En cambio, s铆 hemos podido observar y padecer como el relato de la Rep煤blica Catalana se esfumaba como nuestras condiciones de vida digna. Mucha ret贸rica y griter铆o en el Parlament y pocos hechos. Vimos pactos de gobierno, consenso e incluso abrazos entre dirigentes aparentemente opuestos. Vimos mucha Unidad a pesar de alguna que otra discusi贸n. Incluso hemos visto unidad a la hora de aprobar presupuestos que poco ten铆an de progresistas. Lo que es dif铆cil ver, despu茅s de tantos a帽os, es quienes configuran eso de Popular.

En el acuerdo de Govern, firmado hace unas semanas, est谩 el compromiso por parte del President Aragon茅s de someterse a una moci贸n de confianza. En el corto recorrido de esta legislatura hemos visto desahucios y la renuncia a la independencia en el corto plazo.

Por otro lado, es dif铆cil no ver que las palabras de Junqueras abren la puerta a sostener al Gobierno estatal hasta el final de la legislatura, en el a帽o 2023. Un gobierno, que como bien sabemos no derog贸 la reforma laboral ni la ley mordaza y acaba de aprobar la mayor subida de la factura de la luz que se recuerda, entre muchas cosas que agreden con especial dureza a la clase trabajadora.

Desde luego ambos hechos parecen ser poco populares. Por eso pensamos que independientemente de la ret贸rica y siguiendo la tendencia de los 煤ltimos a帽os, la CUP ha dejado de defender un proyecto 鈥減opular鈥. No s贸lo eso, estamos convencidos de que los que no comulgamos con ese proyecto de la CUP, tenemos que empezar a denunciar, alto y claro, que es radical s贸lo en la forma y conveniente a la burgues铆a en el fondo. Un callej贸n sin salida para las clases populares que dice defender y representar.

Las expresiones pol铆ticas que capitalizaron la 煤ltima gran expresi贸n de malestar de las clases medias y populares en 2011 han demostrado sus l铆mites y sus aspiraciones. En el contexto pol铆tico actual, de extrema violencia y privaciones para las y los trabajadores y que no tiene visos de mejorar, en el que no ser铆a sorprendente una explosi贸n similar, no podemos dejarnos distraer por una salida reformista que no consigue siquiera reformas. Las y los revolucionarios tenemos la obligaci贸n de denunciar la trampa que supone, incluso asumiendo la buena fe de muchos de las y los que a煤n la defienden. Una vez m谩s, pero especialmente en este contexto, hay que apostar por formas de construcci贸n de base y de clase, aut贸nomas del poder y los intereses burgueses y de los cantos de sirena de la contienda electoral sin responsabilidad ante la clase trabajadora ni perspectiva revolucionaria.

De nuevo, una vez m谩s, os esperamos en este debate necesario y profundo entre fuerzas revolucionarias para no caer en los mismos errores de hace 10 a帽os.