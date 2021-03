–

Hoy se cumplen tres a帽os de esta foto, esa charla que dimos Valtonyc, Pablo Has茅l y (mi antig眉o) yo en el Teatro del Barrio, hablando sobre libertad de expresi贸n y montajes policiales. Faltaba un mes para mi juicio por el 鈥楯aque a la monarqu铆a鈥.

Asusta pensar que hoy, tres a帽os despu茅s, uno de los tres est谩 en el exilio simplemente por cantar, y otro en prisi贸n (y adem谩s parece que, para bastante tiempo, ya que no hacen m谩s que a帽adirle condenas) por cantar, por opinar y por organizarse pol铆ticamente.

En mi caso tuve m谩s suerte, y digo suerte, porque mucha gente que ha pasado por lo mismo, teniendo las pruebas, los v铆deos y dem谩s evidencias de que las acusaciones eran falsas y que se trataba de un montaje policial, ha acabado condenada y en prisi贸n. Pese a ello, viv铆 varios a帽os entre la espada y la pared, con un pie en la c谩rcel y sopesando la posibilidad real del exilio. Finalmente me com铆 una condena de a帽o y medio por la Operaci贸n Ara帽a, pero el caso m谩s potente, por el que me ped铆an 6 a帽os, lo pudimos desmontar. As铆 que, al no llegar a los dos a帽os la condena, en mi caso no llegue al exilio ni a la c谩rcel, me qued茅 con unos bonitos antecedentes penales y la certeza de que me tienen en su lista negra de desafectxs al r茅gimen.

Cuando, un par de meses despu茅s de la aquella charla en el Teatro del Barrio, Valtonyc tom贸 el camino del exilio, fue un escal贸n m谩s en aquel ataque contra la libertad de expresi贸n y contra los derechos y libertades civiles que hab铆a tomado fuerza en aquellos 煤ltimos a帽os, con tantos casos que hab铆amos ido viendo y que segu铆an in crescendo: las detenciones de Pablo y Valtonyc, las detenciones y procesos judiciales contra medios y periodistas de contrainformaci贸n, como pudieron ser los casos de Apurtu.org, de Ra煤l Cap铆n, de Iraitz Salegi o el m铆o propio, la aprobaci贸n de las leyes mordaza, las detenciones de decenas de personas en las operaciones ara帽a, la detenci贸n y encarcelamiento de los titiriteros, el encarcelamiento de Alfredo Rem铆rez, el proceso judicial contra los raperos de La Insurgencia, el brutal ataque del Estado contra el pueblo catal谩n por el Refer茅ndum del 1 de Octubre鈥 Y por primera vez, un rapero ten铆a que exiliarse del Estado espa帽ol por el simple hecho de haber cantado lo que el R茅gimen no quer铆a que cantase.

En estos tres a帽os la m谩quina represiva no s贸lo no ha cesado, pese a los cantos de sirena de los partidos que integran el mal llamado 鈥済obierno de progreso鈥, si no que se han seguido subiendo escalones en esa escalera sin fin de la represi贸n y el control social en la que se mueve el R茅gimen espa帽ol. Y mientras tanto a Pablo le han ido sumando casos, abriendo nuevas causas, a帽adiendo condenas. Hasta un punto en que, entre las condenas que ya tiene, las multas que no piensa pagar y que a帽aden m谩s tiempo de prisi贸n, y si le condenan por el resto de casos que a煤n tiene abiertos pueden llegar a sumar casi 20 a帽os. 20 a帽os en prisi贸n por denunciar el car谩cter fascista del R茅gimen espa帽ol y por organizarse contra 茅l. Parece que hemos subido varios escalones de golpe.

La detenci贸n y encarcelamiento de Pablo ha provocado una interminable serie de protestas y de juventud que ha salido a las calles a expresar su rabia. Rabia por Pablo, pero tambi茅n rabia por toda esa escalera represiva que parece que no tiene fin, Por los continuos recortes en derechos y libertades civiles, por la esencia misma de este sistema capitalista criminal que cada d铆a nos exprime m谩s y que aboca a gran parte de la sociedad a la precariedad, a los abusos laborales, a ser v铆ctimas de los recortes sociales.

La respuesta del Estado ha sido la de seguir subiendo a煤n m谩s escalones: deteniendo y agrediendo indiscriminadamente, sacando ojos a golpe de cartucho de foam, encarcelando a montones de j贸venes por participar en las protestas, creando a煤n m谩s montajes policiales y hasta acosando jur铆dica y medi谩ticamente a la abogada de Pablo. Y mientras contin煤an subiendo escalones nos hablan de la ejemplar 鈥渄emocracia plena鈥 espa帽ola.

Este s谩bado 20, cuando ya hace algo m谩s de un mes del secuestro de Pablo por parte del R茅gimen espa帽ol, en muchas ciudades del Estado volvemos a las calles. Volvemos a las calles por solidaridad con Pablo, pero tambi茅n para denunciar la herencia fascista de este r茅gimen, su criminal sistema capitalista, su corrupta clase pol铆tica y su sinraz贸n represiva que parece no tener fin.

El caso de Pablo ha sido el catalizador de un descontento que ven铆a creciendo desde hace a帽os, un descontento que ha sido respondido desde el R茅gimen siempre con un solo lenguaje: el de la represi贸n, siempre m谩s y m谩s represi贸n y m谩s fuerte, tratando de apagar el fuego con gasolina. Y en este 煤ltimo mes hemos visto como ese fuego se ha extendido por todo el Estado. Por eso, este 20 de marzo volvemos a las calles, porque del pueblo depende que no se apague la llama.

@Edur_LH