¿Qué nos pasa con la pederastia?

Los partidos pol铆ticos pueden permitirse no prestar atenci贸n a las v铆ctimas de pederastia porque esta sociedad, en el fondo, lo permite. Preferimos no mirar al monstruo patriarcal y seguir permitiendo el poder sexual de los hombres, incluso en un crimen que se considera execrable.

Esta es una pregunta pertinente. La semana pasada comenzaba en el Parlamento de Catalu帽a la primera comisi贸n de investigaci贸n parlamentaria celebrada en Espa帽a sobre la pederastia en la Iglesia cat贸lica. La sensaci贸n fue desoladora. Los diputados del PP (y Vox) no asistieron. Hace a帽os que se conocen los miles de casos de pederastia que se han producido dentro de la iglesia y lo que sabemos a estas alturas es que esta instituci贸n no va a asumir su culpa y que tampoco va a hacer nada para reparar en lo posible el da帽o a las v铆ctimas. En la comisi贸n celebrada el otro d铆a las victimas que comparecieron se dolieron de su permanente revictimizaci贸n y de la absoluta falta de inter茅s que los diputados y diputadas presentes en la sala mostraban por el asunto. De hecho, una de las v铆ctimas les reproch贸 que mientras ellos narraban experiencias terribles de violaci贸n, los representantes p煤blicos estaban mirando el m贸vil. Los pol铆ticos tampoco se sienten c贸modos con esta cuesti贸n, es evidente. Del mismo modo que la sociedad en general se resiste a asumir la verdadera dimensi贸n de la pederastia en el seno de la iglesia.

Al d铆a siguiente, en una tertulia radiof贸nica, un comentarista se帽alaba que la iglesia tiene un poder que le permite salir indemne de esta situaci贸n, ya conocida en todo el mundo. Es cierto. En esto PP y PSOE (y otros partidos conservadores auton贸micos) est谩n unidos en intentar desactivar cualquier posibilidad de que la Iglesia cat贸lica resulte se帽alada como culpable, ni siquiera por ocultaci贸n e inacci贸n. A pesar de algunos gestos cara a la galer铆a, como el de Pedro S谩nchez recibiendo a una de las v铆ctimas de la pederastia eclesial, lo cierto es que, a la hora de la verdad, dicha resistencia es expl铆cita y se deja notar, y en esta misma comisi贸n, el PSC ha unido sus votos a Junts para que no tuvieran que comparecer en la misma, y dar explicaciones, cargos eclesi谩sticos relacionados con casos de abusos.

Las resistencias de la iglesia a no ya condenar, sino a hacer absolutamente nada en los casos de pederastia, no resultan extraordinarias y son bien conocidas. El profesor Joaqu铆n Ben铆tez juzgado en 2019 (y condenado) por abusos entre 2006 y 2010 en el colegio de los Maristas de Sants-Les Corts declar贸 en el juicio respecto a lo que ocurri贸 con los Maristas cuando fue denunciado: 鈥淧as贸 el verano y no dijeron nada, solo me advirtieron de que no pod铆a volver a pasar y de un castigo de tres meses sin sueldo, pero al final no lo hicieron (鈥) Me sent铆a amparado por los Maristas鈥, declar贸 en el juicio. Y amparado estaba, ya que no le apartaron siquiera de sus alumnos. Es evidente que si no consideraron que su comportamiento con los alumnos fuera escandaloso o da帽ino es porque est谩n m谩s que acostumbrados, tanto a conocer de estos casos como a no actuar ante ellos.

(Por cierto que basta ya de calificar de abuso lo que las feministas ya hemos conceptualizado como violaci贸n. Se siguen calificando de 鈥渁busos鈥 pr谩cticas que en otros contextos calificar铆amos de violaci贸n como obligar a practicar sexo oral. As铆 pues, llamemos a estos supuestos abusadores como lo que son: violadores de ni帽os y ni帽as).

Esto en lo que tiene que ver con la iglesia, pero鈥 hay que recordar que cuando otro de los profesores, Arnaldo Farr茅, fue denunciado por violar a ni帽os, no solo los maristas continuaron sin hacer nada, sino que, en este caso, una cadena humana de padres y madres rode贸 el colegio en un intento de 鈥減rotegerlo鈥 de las acusaciones. Hay que preguntarse qu茅 es lo que pasa por la cabeza de esos padres y madres que prefieren proteger a un m谩s que probable violador de ni帽os antes que proteger a sus propios hijos e hijas. Las resistencias de los partidos a ser contundentes, por tanto, no se dan en el vac铆o, sino en una sociedad que, en realidad, tolera la pederastia y la oculta.

La verdad es que estas violaciones funcionan como cualquier otra violaci贸n. A las v铆ctimas les cuesta mucho -a帽os- denunciar, porque reconocerse como v铆ctima -especialmente siendo menor- conlleva un proceso psicol贸gico muy largo y porque, adem谩s, la v铆ctima se enfrentar谩 a la verg眉enza, al descr茅dito, a la duda, y al rechazo en lugar de a la acogida, a la protecci贸n y al resarcimiento. La pregunta que me hago, que debemos hacernos, es: 驴C贸mo es posible que esto pase en una sociedad en la que, aparentemente, la pederastia es un谩nimemente considerada un crimen execrable?

Porque, en realidad, la pederastia es una pr谩ctica mucho m谩s extendida de lo que parece, como la violaci贸n de las mujeres. Porque est谩 incrustada en las familias y rodeada del secreto. Porque para desenmascarar la situaci贸n habr铆a que actuar contra muchos padres aparentemente buenos ciudadanos y asumir que la familia no es s贸lo un espacio de protecci贸n, sino que es muy a menudo tambi茅n, un espacio de abusos y violencia. Y porque habr铆a que actuar tambi茅n contra muchos hombres 鈥渘ormales鈥: jueces, m茅dicos, profesores, pol铆ticos鈥 Supondr铆a, en fin, asumir que la pederastia es una pr谩ctica constitutiva de la normalidad patriarcal que proporciona y/o protege privilegios sexuales de los hombres sobre ni帽os y ni帽as, una pulsi贸n de dominio sexual masculina que tiene preferencia por la vulnerabilidad.

Seg煤n Save the Children, entre un 10 y un 20 por ciento de los ni帽os y ni帽as (mayoritariamente ni帽as) han sufrido abusos sexuales en la infancia, sobre todo por parte de familiares. Y cuando esta organizaci贸n narra las dificultades que las v铆ctimas encuentran para denunciar y conseguir condenas para los culpables a las mujeres nos suenan conocidos todos los pasos: falta de credibilidad, falta de apoyo institucional, revictimizaci贸n y resistencia social y judicial a condenar a los culpables. Solo si reconocemos que existe un pacto patriarcal que se pone en funcionamiento para no ver, no escuchar, no querer saber, o para ocultar, se puede entender c贸mo es posible que el PP, por ejemplo, no quiera siquiera aparecer en una comisi贸n en donde una persona denuncia que un sacerdote le viol贸 m谩s de 50 veces; solo eso puede explicar que los diputados presentes miren su m贸vil inc贸modos mientras las v铆ctimas buscan siquiera una empat铆a m铆nima.

Eso explica por qu茅 existe una efectiva y real resistencia por parte de algunos jueces y juezas para considerar que cuando los ni帽os y ni帽as cuentan que sus padres abusan sexualmente de ellos eso que cuentan es verdad. Es la misma resistencia que mostraban no hace mucho para entender que una violaci贸n no era un jolgorio compartido. Y explica por qu茅, contra toda evidencia, se muestran tan proclives a creer cualquier mecanismo de los que han aparecido con la 煤nica funci贸n de exonerar a los culpables y condenar a las verdaderas v铆ctimas y a las madres que los defienden (como el SAP). En realidad, estos son mecanismos cuya funci贸n es, precisamente, contribuir a invisibilizar las consecuencia m谩s terribles del patriarcado, lo que significa el privilegio sexual y la manera en que est谩 presente en las familias, en las instituciones educativas o religiosas. Y, en definitiva, la manera en que dichos privilegios atraviesan toda la sociedad en medio de un pacto de silencio.

Ese privilegio y ese pacto est谩n presentes en todas partes, en todos los estamentos, desde los judiciales, a los pol铆ticos, los medi谩ticos etc. Los ni帽os y ni帽as no se manifiestan en las calles, como las mujeres, ni pueden salir en masa a protestar, ni escriben libros. Y por eso siguen estando desamparados, por muchas declaraciones enf谩ticas que se hagan y leyes que se aprueben. Porque los culpables no son manzanas podridas y es f谩cil ver que hay un sistema de ocultaci贸n y de resistencia al cambio: se llama patriarcado. Aqu铆 no se trata de que nadie quiera ver al elefante en la habitaci贸n, se trata de que nadie quiere ver al monstruo.

