Hace justo una semana tembl贸 la tierra en Hait铆. Qued贸 un saldo desolador: 2189 fallecidos y m谩s de 12 000 heridos, mientras los sobrevivientes buscan refugio y asistencia del gobierno.

El terremoto se origin贸 en la falla Enriquillo鈥揚lantain Garden, que estuvo inactiva durante 240 a帽os hasta el sismo de 2010, responsable de m谩s de 200 mil muertes y 1,5 millones de desplazados.

M谩s de 138 mil familias se afectaron con el movimiento tel煤rico. El Gobierno estima que 600 000 personas precisan ayuda humanitaria con urgencia.

Esta semana, varios pa铆ses se movilizaron para prestar asistencia, entre ellos, Cuba que despleg贸 a los m茅dicos, enfermeros y otros especialistas de su brigada para atender a los heridos. Tambi茅n naciones como Venezuela, M茅xico, Chile, Panam谩, Colombia, Estados Unidos, Jap贸n y Alemania enviaron toneladas de ayuda humanitaria o equipos de rescate y salvamento.

Desde el mi茅rcoles los insumos m茅dicos, agua, alimentos y medicamentos comenzaron a llegar a las zonas afectadas, aunque las autoridades regionales advirtieron sobre el olvido de las zonas alejadas de las urbes. Adem谩s, alentaron a los organismos internacionales, ONG鈥檚 u otras asociaciones que tramiten la ayuda a trav茅s de Protecci贸n Civil, que cuenta con estructuras en todos los departamentos y municipios del pa铆s.

Al terremoto del pasado s谩bado le sigui贸 la tormenta tropical Grace, responsable de otras cuatro muertes y un desaparecido en el departamento Sudeste, de acuerdo con la coordinaci贸n de Protecci贸n Civil en esa regi贸n.

M谩s de 77 mil viviendas se derrumbaron en los departamentos Sur, Nippes y Grand Anse, y otras 53 mil sufrieron da帽os menores y graves, mientras que 127 escuelas, 60 iglesias y lugares de culto, adem谩s de 25 estructuras sanitarias se destruyeron.

La vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, visit贸 Hait铆. Al vivenciar la situaci贸n expres贸 la solidaridad del organismo multilateral hacia el pueblo y gobierno haitianos.

En su visita de 48 horas, la funcionaria se reuni贸 con el primer ministro Ariel Henry, representantes de organizaciones sociales, y directivos de Protecci贸n Civil, instituci贸n que lidera las labores de b煤squeda y rescate de v铆ctimas luego del sismo.

As I conclude my visit to #Haiti, my heart remains with the Haitian people who have suffered too many crises.

The @UN will continue to accompany and support efforts to enable a Haiti-led recovery. pic.twitter.com/k6SkZFbyrP

鈥 Amina J Mohammed (@AminaJMohammed) August 21, 2021