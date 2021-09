–

El 18 de septiembre pasado, el adolescente Esteban Vella Bosarelli muri贸 en la ciudad de Chivilcoy, al norte de la Provincia de Buenos Aires. R谩pidamente, la Polic铆a y el Intendente salieron a plantear un robo, una fuga y, finalmente, un accidente mientras lo persegu铆an. Pero, 驴fue eso lo que pas贸? Por La Retaguardia.

Redacci贸n e investigaci贸n: Rodrigo Ferreiro.

Edici贸n: Fernando Tebele

Fotos: Capturas de La Gaceta del Oeste y La Raz贸n de Chivilcoy

La madrugada del s谩bado 18 de septiembre no fue una m谩s en Chivilcoy. Alrededor de las doce y media de la noche, y cerca del centro de la ciudad, comenz贸 una persecuci贸n de dos patrulleros a una moto. Los veh铆culos se dirigieron hacia el sur, y al llegar al Puente de las Tres Bocas todo termin贸 de la peor manera: la moto cay贸 al arroyo junto a un patrullero. Con rapidez, otros veh铆culos policiales, los bomberos y el SAME bonaerense aparecieron en el lugar. Era tarde. Esteban Vella Bosarelli, el motociclista de 15 a帽os, ya estaba muerto. Tambi茅n con premura, la versi贸n policial se convirti贸 en oficial: el pibe rob贸 la moto, fue interceptado, huy贸, y tras una mala maniobra se precipit贸 al costado del puente. Las c谩maras y el Facebook Live del medio La Gaceta del Oeste Chivilcoy llegaron en instantes. Fue ah铆 cuando algunos comentarios de usuarios que segu铆an la transmisi贸n en vivo comenzaron a poner en duda la hip贸tesis del accidente.

Un tipo duro

El Intendente de Chivilcoy es Guillermo Alejandro Britos, y fue polic铆a. Conoce la Provincia de Buenos Aires, ya que pulul贸 con la gorra y el bast贸n por Lan煤s, Mar del Plata, Necochea y San Pedro. Se retir贸 de la fuerza siendo Comisario general y nos cuenta en Wikipedia que fue aplaudido masivamente por los vecinos de San Pedro tras los saqueos de 2001. Un h茅roe.

En 2011 Britos cambi贸 palo por banca y fue elegido diputado nacional de la mano de Francisco de Narv谩ez, cuando el ex due帽o de Casa T铆a ya estaba obsesionado por los mapas de inseguridad. Cuatro a帽os despu茅s, don Guillermo lleg贸 a Intendente, reelegido en 2019. Es un tipo diverso: coquete贸 con Massa, con Lavagna, con el Movimiento Evita y con la JP. No le hace asco a nada. En 2016, segundo a帽o de su mandato, el juez Marcelo Giacoia, del Juzgado de Garant铆as del Joven del Departamento Judicial de Mercedes, decidi贸 otorgar un H谩beas Corpus preventivo para ni帽as, ni帽os y j贸venes de la ciudad de Luj谩n, Marcos Paz y Chivilcoy, por las numerosas detenciones de menores llevadas a cabo en los meses de enero y febrero de ese mismo a帽o. Cuatro a帽os despu茅s, y en plena pandemia, Britos se puso el traje de justiciero y declar贸, sin ponerse colorado, que 鈥渓a Polic铆a tiene orden de cazar al que viola la cuarentena y no me importa que me digan dictador o que violo los Derechos Humanos鈥. Por supuesto, lo prometido no fue deuda: hubo numerosas denuncias de organizaciones de Derechos Humanos locales y de la Correpi alrededor de detenciones de menores en comisar铆as a lo largo de toda la cuarentena, e incluso circularon im谩genes en medios nacionales.

Dos d铆as despu茅s de la muerte de Esteban Vella Bosarelli, el Intendente declar贸 ante los medios su versi贸n de los hechos, que no se alejan del robo, la persecuci贸n policial y el accidente. Aclar贸 que el cuerpo estaba en la morgue de Lomas de Zamora (lo que es positivo para la investigaci贸n, porque se trata de una morgue que no es policial) y que no sab铆a mucho m谩s. D铆as m谩s tarde ampli贸 su declaraci贸n, explicando por qu茅 el oficialismo, junto con el Movimiento Evita y el PJ, se hab铆a negado a tratar un pedido de informe sobre la muerte de Vella Bosarelli presentado por otro sector del Frente de Todos.

Tambi茅n pretendi贸 llevar tranquilidad a la ciudadan铆a pateando la pelota de la informaci贸n al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y a la investigaci贸n a la justicia. No es necesaria mucha sagacidad para caer en la cuenta que no logr贸 explicar qu茅 sucedi贸 ni llevar tranquilidad a nadie, mucho menos a la familia del pibe muerto.

Tiros

鈥淪e escuchaban disparos鈥. 鈥淪铆, le iban sacudiendo a tiros鈥. 鈥淪e escucharon tiros鈥. Esos son algunos de los mensajes que se pueden leer durante la transmisi贸n en vivo de La Gaceta del Oeste Chivilcoy desde el lugar de los hechos. Es decir, no est谩 tan claro lo que sucedi贸, y ya aparecen voces que contradicen la palabra oficial.

Mientras tanto, los colectivos de Chivilcoy No detengan Nuestros Derechos, Colectivo La Confianza, Colectivo por La Memoria Chivilcoy, La Ronda Centro Cultural y la Murga Colgados de La Rama, sacaron un comunicado en redes sociales pidiendo explicaciones y ya est谩n acerc谩ndose a la familia del joven y metiendo presi贸n a orgas nacionales de Derechos Humanos para que acompa帽en; mientras tanto, a煤n se esperan los resultados de la autopsia.

La versi贸n policial no cierra, la cantidad de d铆as que se tard贸 en identificar el cuerpo de Esteban es sospechoso y la teor铆a del accidente, que ya apareci贸 en otros casos como el de Luciano Arruga cruzando lo m谩s campante la General Paz por la mano r谩pida, o el de Ezequiel Demonty arroj谩ndose a nadar al Riachuelo de puras ganas, comenz贸 r谩pidamente a resquebrajarse.

