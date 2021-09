Hay varias l铆neas de tiempo que tenemos que mirar para ubicar el proceso en el pa铆s de Asia central. En el largo plazo los enfrentamientos 茅tnicos, en el mediano plazo las disputas interimperialistas.

Por Horizonte Comunista.

Desde hace siglos el territorio afgano es poblado por diferentes etnias, hay tiempos en los que conviven, otros en los que unas someten a otras, y otros de enfrentamientos abiertos. Ya desde el siglo XIX esas diferencias fueron aprovechadas por grandes actores (como 鈥淓l gran juego鈥 entre la Rusia zarista e Inglaterra ) proveyendo armas, log铆stica e incluso tropas. Tambi茅n algunas de estas etnias est谩n extendidas en pa铆ses vecinos como Ir谩n, Pakist谩n, Tayikist谩n, incluso China, por lo que estos pa铆ses suelen verse involucrados.

En el marco de ese proceso el pa铆s obtuvo su independencia de los ingleses luego de la Primera Guerra Mundial y fue gobernado por una 茅lite laica y educada en las ideas occidentales. En un principio bajo una monarqu铆a y, luego de sendas revoluciones, desde 1973 en una rep煤blica y desde 1978 por un gobierno aliado a los sovi茅ticos. Ya desde las 茅pocas de la monarqu铆a la 茅lite impuls贸 el no uso del velo en las mujeres y su acceso a la educaci贸n, proceso profundizado luego bajo el gobierno socialista, que busc贸 extender este proceso a todas las capas sociales del pa铆s poniendo fin al poder de los l铆deres tribales.

Desde la d茅cada del 70麓 a su vez, se le sum贸 la disputa en la regi贸n entre la URSS y los Estados Unidos, donde los primeros apoyaban al gobierno instaurado en 1978 y los segundos a la resistencia talibana.

Para completar el panorama, la ubicaci贸n estrat茅gica del pa铆s en la ruta de la seda, en la circulaci贸n de combustibles f贸siles, en la producci贸n de opi谩ceos y con yacimientos minerales importantes, lo convierten en un lugar apetecible para las potencias.

Los talibanes luego de derrotar al ej茅rcito sovi茅tico tuvieron que romper un legado de casi 20 a帽os de construcci贸n socialdem贸crata.

A mediados de los a帽os 60, las corrientes revolucionarias democr谩ticas nacionales se hab铆an unido para formar el Partido Democr谩tico del Pueblo (PDP). El mismo lleg贸 al poder en 1978, comenzando a trabajar por una distribuci贸n m谩s equitativa de los recursos econ贸micos y sociales. Entre sus objetivos figuraban la continua emancipaci贸n de las mujeres y las ni帽as de la antigua esclavitud tribal, la igualdad de derechos para las nacionalidades minoritarias, el aumento del acceso de la gente com煤n a la educaci贸n, la atenci贸n m茅dica, la vivienda digna y el saneamiento.

Pocos a帽os despu茅s pod铆an verse mujeres trabajando juntas en cooperativas de artesan铆a, donde por primera vez se les pagaba decentemente por su trabajo y pod铆an controlar el dinero que ganaban. Mujeres que trabajan como profesionales y ocupan altos cargos gubernamentales, incluida la de Ministra de Educaci贸n. Las familias trabajadoras pobres ten铆an acceso a la salud y enviaban a sus hijos -ni帽as y ni帽os- a la escuela. Adultos, tanto mujeres como hombres, estaban aprendiendo a leer. La cancelaci贸n de la deuda campesina y el inicio de la reforma agraria. Cooperativas campesinas en ciernes. Controles de precios y reducciones de precios en algunos alimentos clave. Ayuda a n贸madas interesados en una vida asentada.

Tambi茅n incluyeron la ayuda sovi茅tica a proyectos econ贸micos y sociales a una escala mucho mayor, con un nuevo Tratado de Amistad Afgano-Sovi茅tico y una variedad de nuevos proyectos, incluyendo infraestructura, prospecci贸n de recursos y miner铆a, servicios de salud, educaci贸n y proyectos agr铆colas. Ese papel tambi茅n incluy贸 la introducci贸n de tropas sovi茅ticas, a petici贸n de un gobierno del PDP cada vez m谩s acosado por los se帽ores de la guerra feudales y tribales desplazados que fueron ayudados y organizados por los Estados Unidos y Pakist谩n.

En ese momento los talibanes, tribu sunita de etnia pashtun (mayoritaria tambi茅n en el vecino Pakist谩n) que considera subhumanos a los Hazara (grupo de habla persa) e incluso a los chiitas, que tiene como ley la sharia (ley musulmana opresora y mis贸gina), tuvieron todo el apoyo de occidente porque su misi贸n era liderar la guerra contra las tropas sovi茅ticas.

Los sovi茅ticos se retiran a fines de los 80麓y el gobierno resiste cuatro a帽os m谩s hasta colapsar y luego de una guerra civil en 1996 se hacen con todo el poder los talibanes. As铆 pudieron terminar con esa 鈥減rimavera鈥 de derechos, mientras las potencias que los armaron miraban para otro lado.

En 2001, con el argumento de que refugiaban a Al Qaeda, las potencias 鈥渞edescubrieron鈥 las barbaries de los talibanes y ocuparon el pa铆s. Durante 20 a帽os de ocupaci贸n armaron un gobierno, ej茅rcito y ciudades con vidas occidentalizadas, que r谩pidamente colapsaron cuando Estados Unidos se retir贸 m谩s que nada por razones de pol铆tica interna. Los talibanes, etnia mayoritaria del pa铆s, volvieron al poder.

De socios a encubridores de 鈥渢erroristas鈥

La invasi贸n de Afganist谩n fue parte de la 鈥済uerra contra el terror鈥 declarada por el ex presidente George W. Bush despu茅s de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El Afganist谩n de los talibanes era una de las bases de Al-Qaeda y la inteligencia estadounidense ubicaba all铆 y en el vecino Pakist谩n la sede principal de actuaci贸n de su l铆der, Osama Bin Laden.

A sus acciones contra intereses estadounidenses y occidentales se sumar铆an m谩s tarde las del autodenominado Estado Isl谩mico. Cuando Trump lleg贸 a la Casa Blanca en 2017 lo hizo con la promesa de poner fin a las 鈥済uerras interminables鈥 de Estados Unidos. En 2018 comenzaron las conversaciones con los talibanes para retirarse de un conflicto en el que han muerto m谩s de 2.400 militares estadounidenses y m谩s de 32.000 civiles afganos.

Trump le encarg贸 al enviado especial de Estados Unidos en Afganist谩n, Zalmay Khaliljad, negociar un acuerdo con los talibanes en Doha, donde llevaba tiempo instalada gran parte de la dirigencia talib谩n, encabezada por Mul谩 Abdul Ghani Baradar. Las negociaciones se interrumpieron varias veces y Trump lleg贸 a dar por 鈥渕uerto鈥 el acuerdo, pero finalmente Washington acab贸 aceptando la demanda talib谩n de que se apartara al gobierno afgano de las negociaciones y eso desbloque贸 el di谩logo. Su sucesor en la Casa Blanca, Biden, decidi贸 acelerar la retirada y, pese a las im谩genes de las 煤ltimas horas, se ha reafirmado en su decisi贸n de poner fin a 鈥渓a guerra m谩s larga de Estados Unidos鈥.

Los talibanes, a diferencia de su gobierno anterior, encuentran un pa铆s devastado econ贸mica y socialmente por la ocupaci贸n, donde cientos de denuncias de violaciones a los DDHH cometidas por las tropas de ocupaci贸n fueron presentadas por organismos internacionales. La necesidad de no volverse un Estado paria los lleva a mostrar un rostro m谩s 鈥渙ccidentalizado鈥, pero lo central aqu铆 es que no les ser谩 f谩cil estabilizarse en el poder.

Guerra eterna

Juli谩n Assange expresaba hace 10 a帽os en Wikileaks: 鈥淓l objetivo es utilizar Afganist谩n para lavar dinero de las bases impositivas de EEUU y de pa铆ses europeos y traerlo de vuelta a las manos de las 茅lites de la seguridad transnacional. El objetivo es una guerra eterna, no una guerra exitosa鈥.

Es una realidad que todos los que formaban parte del gobierno de Ghani (salido de una universidad estadounidense donde daba clase para ponerlo como un primer Guaid贸) se fueron llenando coches y helic贸pteros con el dinero del Estado, seg煤n han declarado fuentes del SIGAR (Inspecci贸n General Especial para la Reconstrucci贸n de Afganist谩n), dinero destinado a la ayuda y la reconstrucci贸n. En lo que se refiere al ej茅rcito, se contabilizaban miles de soldados inexistentes para justificar las cantidades de dinero que deb铆an invertir los estadounidenses y, justificado en los planes, se repart铆a; s贸lo en 2019 el ej茅rcito hizo nuevas listas y encontraron 42.000 soldados que no exist铆an.

Pocas horas despu茅s de la retirada de las tropas de ocupaci贸n, los talibanes proclamaban el emirato de Afganist谩n cambiando incluso la bandera, y pocos d铆as despu茅s aparece en escena el Estado Isl谩mico del Gran Joras谩n, afiliado al grupo original que controlaba grandes zonas en Siria e Irak (opuestos a la otra rama de la Yihad de Al Qaeda, que en este momento es aliada en las sombras de los talibanes). Mientras que el Talib谩n insiste en que su objetivo no va m谩s all谩 de lo que suceda en Afganist谩n, el Estado Isl谩mico tiene una postura m谩s expansionista y dura contra Occidente, pretende instaurar un califato que se extienda en una primera etapa por el centro de Asia.

驴Nuevo cap铆tulo de la guerra comercial Chino-Yanqui?

Ya estamos en presencia de enfrentamientos tribales por construir poder en la zona, con levantamientos en las provincias de mayor铆a tayika y hazara, y nuevamente veremos quienes se alinean detr谩s de cada contendiente. EEUU, EU, Rusia y China tienen intereses en la zona, por lo que esta guerra tribal puede extenderse como la de Siria, o puede incluso ser primer cap铆tulo de una guerra como extensi贸n de la comercial que mantienen China y los EEUU.

En los primeros momentos China y Rusia se mostraron como aliados de los talibanes reconoci茅ndolos e incluso planeando inversiones en el territorio. Los intereses chinos a su vez est谩n mediados por la presencia dentro de su territorio de los Ugur铆es, tribu sunita cercana a los talibanes .

Claramente no estamos en presencia de una retirada Yanqui al estilo Saig贸n, ni de una revoluci贸n triunfante. Lo que abre Kabul definitivamente no es 鈥渆l fin de la era Yanqui鈥, sino, probablemente una etapa en la que la guerra por el dominio mundial se reconoce ya directamente como el horizonte y en la que veremos guerras regionales y tribales muy internacionalizadas, un agravamiento de las tendencias hacia la guerra comercial y el proteccionismo -en buena parte desarrolladas a trav茅s del 鈥淧acto Verde鈥- que vendr谩n acompa帽adas de una renovaci贸n ideol贸gica cada vez m谩s abiertamente unida a la perspectiva del encuadramiento de los trabajadores para el esfuerzo de guerra.

驴Y qu茅 rol juega en estos conflictos la opresi贸n a las mujeres?

Lo que m谩s impacto tuvo en las redes sociales de todo este complejo proceso fue el retroceso casi autom谩tico que tuvo la posici贸n social de las mujeres en Afganist谩n, perdiendo sus empleos, siendo recluidas de la esfera de lo p煤blico al rol de simples servidoras de sus maridos, padres y hermanos. Que esto sea la mayor repercusi贸n es l贸gico dado los 煤ltimos avances mundiales del movimiento feminista en cuesti贸n de derechos, ya que hay cientos de miles de mujeres replicando posteos preocupadas por esta situaci贸n. Pero tambi茅n coincide con el discurso de hegemon铆a estadounidense que intenta mostrar que las mujeres s贸lo pueden ser libres en el capitalismo. Y en efecto, los mayores avances del movimiento de mujeres se han producido en pa铆ses alineados con EEUU, ya que en pa铆ses de Asia y en los pa铆ses de la ex Uni贸n Sovi茅tica la misoginia y la homofobia son importantes. Pero este es un discurso que nos impide pensar en otras opciones.

Y sobre todo, es un discurso impresionista, que no mira cu谩l es la intersecci贸n entre la opresi贸n de g茅nero y la lucha de clases. Hist贸ricamente, el capitalismo ha utilizado la misoginia y los rasgos patriarcales preexistentes en muchos pueblos, para dividir la resistencia: Durante la acumulaci贸n originaria utiliz贸 la caza de brujas para deshacer los lazos de solidaridad que permit铆an revueltas campesinas, artesanas y mineras; en el siglo XIX utiliz贸 el trabajo femenino e infantil para minar los gremios por oficio y luego acord贸 un salario inferior para las mujeres鈥 De alguna manera, el control de los hombres sobre sus mujeres (rasgo milenario del patriarcado) sirvi贸 en el capitalismo como una compensaci贸n sobre los territorios o derechos perdidos. Este caso no es diferente. El retroceso de las mujeres afganas da un beneficio inmediato, anclado en la ideolog铆a dominante a los hombres afganos: sus puestos de trabajo pasan a estar disponibles, de repente pueden olvidarse del trabajo dom茅stico y descargar su ira por las condiciones de opresi贸n que les son impuestas sobre ellas. El reflejo mis贸gino que esto despierta en las masas dificulta much铆simo la organizaci贸n de una resistencia que por supuesto requiere la participaci贸n activa de las mujeres. No olvidemos que en la regi贸n hay procesos recientes, como el de Kurdist谩n donde las mujeres se levantan en armas a la par de los hombres intentando liderar un proceso revolucionario que incluya la igualdad de g茅nero, en lugar de postergarla para el comunismo.

El apoyo en los 80麓a los talibanes y la actual retirada nos muestran que el uso que EEUU hace de este aspecto del proceso hist贸rico es un intento de apropiaci贸n oportunista de los procesos de lucha de las mujeres en su guerra comercial con China y Rusia (que dif铆cilmente reivindicar铆an ninguna libertad para las mujeres). La situaci贸n afgana tambi茅n nos muestra las limitaciones de los procesos de emancipaci贸n impuestos desde arriba versus los procesos inmanentes.

Como marxistas, lejos de combatir esto, invisibilizando el aspecto patriarcal del proceso, debemos complejizar nuestra lectura hacia una interseccional, y sabiendo la solidaridad que despierta en cientos de miles de mujeres del movimiento feminista internacional la situaci贸n afgana, avanzar en explicar el proceso completo. La verdadera igualdad de g茅nero es imposible bajo este capitalismo que se enriquece de todo el trabajo no pago que las mujeres hacen 鈥減or amor鈥, mucho menos es posible dejando avanzar a sectores fan谩ticos religiosos. La verdadera igualdad de g茅nero la tendremos que construir a la par del socialismo.