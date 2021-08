–

鈥擡ntrevista al compa帽ero Gustavo Rodr铆guez (Primera de tres partes)

Hemos recibido en estos d铆as un torrente de declaraciones generadas en los medios de desinformaci贸n masiva sobre las protestas recientes en Cuba. De un lado est谩n las formuladas por el oficialismo cubano y lxs izquierdistas del mundo en nombre del anti-imperialismo y en defensa de lo que todav铆a llaman 鈥渞evoluci贸n cubana鈥, del otro est谩n los medios tradicionales de la derecha que acusan a la 鈥渄ictadura comunista鈥 de la falta de libertades y derechos.

El Partido Comunista Cubano y sus ac贸litos internacionales, exhortan a la solidaridad con el r茅gimen, argumentando que est谩n ante una nueva intervenci贸n del 鈥渋mperialismo yanqui鈥 que aprovecha las funestas condiciones econ贸micas provocadas por m谩s de sesenta a帽os de bloqueo, y la mayor crisis sanitaria de su historia. Mientras los partidarios del libre mercado y las fuerzas de derecha, afirman que lo que ocurre en el pa铆s es producto del agobio de sus ciudadanxs ante la falta de oportunidades en los reg铆menes socialistas.

En estos tiempos de post verdad desconfiamos de todos estos posicionamientos, pero adem谩s, como anarquistas, no solo sospechamos de estos canales de manipulaci贸n sino que identificamos sendas posturas contrarias a nuestra praxis y enemiga de nuestros deseos de liberaci贸n total.

Desafortunadamente es m铆nima la informaci贸n que hemos recibido hasta el momento con un claro posicionamiento anarquista desde el territorio controlado por el Estado cubano. Por eso optamos por entrevistar a una voz an谩rquica con la que nos identificamos y le pedimos que nos compartiera su perspectiva de los hechos a partir de su experiencia como exiliado de origen cubano, para poder entender mejor qu茅 pasa en Cuba.

Desde Anarqu铆aInfo (AI) siempre le hemos dado lugar a las reflexiones de nuestro compa帽ero Gustavo Rodr铆guez (GR), alojando en nuestro blog casi todas sus contribuciones a la tendencia informal an谩rquica y al desarrollo del anarquismo insurreccional contempor谩neo, reafirmando el negro camino de la Anarqu铆a e impulsando la insurrecci贸n permanente a trav茅s de una conspiraci贸n internacional que concrete la Internacional Negra en nuestros d铆as.

AI: Compa帽ero, para nosotrxs es un gusto que hayas accedido a este conversatorio. Desde hace tiempo ten铆amos contemplado realizarte una entrevista pero m谩s enfocada a temas relacionados con la perspectiva de la tendencia informal e insurreccional an谩rquica, y tu hincapi茅 en 鈥渓a necesidad de abandonar todo lo ajeno鈥. Esta inquietud se hizo a煤n mayor despu茅s de la lectura de tu 煤ltima aportaci贸n (A contracorriente), donde afirmas que los anarquistas 鈥渞ealmente somos 芦sectarios禄, 芦puristas禄, 芦intransigentes禄 y hasta 芦totalitarios禄.鈥 Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, se suscitaron las revueltas en Cuba y esto nos hizo reformular esta entrevista, pero dejando pendiente para una pr贸xima ocasi贸n el abordaje de estos temas cruciales para el desarrollo de un nuevo paradigma an谩rquico. Y bueno, en esta ocasi贸n particular, nos gustar铆a que nos comentes tus impresiones sobre lo que est谩 aconteciendo en Cuba, con la intenci贸n de clarificar las cosas y formarnos un criterio m谩s af铆n a nuestra praxis. Con ese inter茅s hemos formulado las siguientes preguntas:

驴Qu茅 pasa en Cuba?

GR: Compa帽erxs, el inmenso gusto es m铆o. Ante todo, quiero darles las gracias 鈥攄esde hace largo tiempo鈥 por alojar y difundir puntualmente mis contribuciones en su web. Tambi茅n les agradezco la oportunidad de exponer mis puntos de vista en torno a la situaci贸n cubana; sin embargo, me declaro incompetente para contestar su primera pregunta en toda la extensi贸n que exige. Empero, este alegato no nace de la imposibilidad de estar presente en el pa铆s y/o no haber participado en esta lucha 鈥攈ay quienes a煤n estando all铆 han sido incapaces de tomarle el pulso al momento insurreccional que est谩n viviendo鈥 sino por la basta diversidad de perspectivas que generan estos acontecimientos desde muy variadas 贸pticas, incluidas las diferentes lentes que, de una u otra manera, se reivindican del libertarismo y del anarquismo insular.

Sin duda, puedo transmitirles un balance de los hechos a trav茅s de la reflexi贸n af铆n de compa帽erxs in situ e igualmente les compartir茅 mi perspectiva desde la experiencia como exilado de ese singular nacionalsocialismo bananero que por m谩s de seis d茅cadas impera a sangre y fuego en la mayor de Las Antillas. En ese tenor, puedo aseverar, que el pasado 11 de julio, se produjo un estallido social sin precedente, con presencia en las 16 provincias. Claro est谩, desde la narrativa de la dictadura cubana, esta explosi贸n social jam谩s ocurri贸 sino que se registraron conatos de 鈥渄esorden p煤blico鈥 y 鈥渄isturbios鈥 instigados por 鈥渧谩ndalos鈥, 鈥渄elincuentes鈥 y 鈥渆lementos antisociales鈥 pertenecientes a los sectores 鈥渕谩s vulgares e indecentes de la sociedad鈥 y, manipulados por la 鈥渃iberguerra orquestada por el Imperio鈥. Evidentemente, lo que pasa en Cuba es que cobr贸 protagonismo una generaci贸n profundamente contestataria que ha perdido el miedo, pese al omnipresente control de los mecanismos represivos. Pasa, que a las seis d茅cadas de epidemia autoritaria, se le a帽adi贸 la pandemia de la Covid, con sus toques de queda nocturnos y los 鈥渃ercos sanitarios鈥. Pasa, que se acab贸 el mito de la Revoluci贸n (as铆 con may煤sculas) y se agot贸 la gram谩tica del 鈥減ara铆so socialista鈥; evidenciando la enorme brecha de desigualdad generada por la clase dominante en nombre del 鈥淐omunismo鈥. Pasa, que ha salido a la luz el profundo clasismo y el agudo racismo de las 茅lites pol铆ticas, m谩s all谩 de la ret贸rica 鈥渋gualitaria鈥 y la demagogia discursiva. Pasa, que durante las protestas, el Estado nacionalsocialista se quit贸 la careta, revelando su verdadero rostro 鈥攓ue no dista en absoluto del rol represivo del Estado chileno, colombiano, norteamericano o cualquier otro, como ha dejado registro la revuelta global de los 煤ltimos a帽os鈥, tal como lo anticipara Ram贸n Garc铆a Guerra . Pasa, que detuvieron a miles de personas durante las manifestaciones y queda medio millar de encarceladxs (algunxs menores de edad, como Marcos Antonio P茅rez Fern谩ndez) bajo la acusaci贸n de 鈥渄esacato鈥, 鈥渋nsultos al presidente鈥, 鈥渄a帽o a propiedad鈥 y 鈥減ropagaci贸n del contagio鈥, entre otros cargos. Pasa, que hay una veintena de desaparecidxs; una decena de heridxs por armas de fuego (de uso exclusivo de las fuerzas represivas) y, un centenar de mujeres y hombres golpeados salvajemente por agentes de civil y uniformados. Pasa, que el joven afrocubano Diubis Laurencio Tejeda (Aka, Piquiky Rasta), fue cobardemente asesinado por los esbirros del r茅gimen. Pasa, que por primera vez, centenares de j贸venes de los barrios pobres y las franjas marginales, de esxs que ponen pecho en la primera l铆nea en Oaxaca, Santiago de Chile o Portland e, impulsan la indisciplina subversiva y propagan el ilegalismo 鈥攙iviendo la Anarqu铆a cotidiana m谩s all谩 de los 鈥渃l谩sicos鈥, la ret贸rica discursiva y la verborrea pol铆ticamente correcta鈥, respondieron con piedras a las balas; voltearon patrullas; expropiaron supermercados y; enfrentaron cuerpo a cuerpo a los agentes de la represi贸n.

AI: 驴 Qu茅 origin贸 las protestas?

El hartazgo y la rabia de la desesperanza han sido el origen de estas protestas 鈥攁l igual que en el resto del planeta鈥, lo que pone en evidencia el absurdo de la 鈥渆xcepcionalidad鈥 cubana que enarbola la izquierda internacional (desde la socialdemocracia al leninismo posmoderno), esgrimiendo toda la demagogia discursiva de la dictadura, con su viejo cuento de la excelencia m茅dica, la grandeza de su sistema educativo y el elevado 鈥溍峮dice de Desarrollo Humano鈥 (IDH). Una 鈥渆xcelencia m茅dica鈥 鈥攁llende la oratoria para consumo externo鈥, que en la realidad, disiente con creces la argucia oficialista, con hospitales sin m茅dicos ni camas y centros de salud (Policl铆nicos) carentes de higiene y agua corriente; desde luego, ya ni mencionar la falta de ambulancias (una por cada diez patrullas) y el constante desabasto de medicamentos . Eso s铆, extremadamente contrastante, con la jugosa exportaci贸n de 鈥渃apital humano鈥, mediante el arrendamiento de brigadas m茅dicas en 鈥渕isiones internacionalistas鈥 (una de las principales fuentes de ingresos de la econom铆a) y; la excelsitud que brinda en d贸lares el lucrativo 鈥渢urismo m茅dico鈥 鈥攕贸lo superado por el turismo sexual, perd贸n, quise decir de esparcimiento (segunda fuente de divisas del r茅gimen) y el env铆o de remesas desde Miami. Una 鈥済randeza educativa鈥 que, en los hechos, se refleja en insuficiencia docente y la creciente deserci贸n de j贸venes entre 15 y 16 a帽os en los niveles de Educaci贸n Media. Un IDH que en la pr谩ctica, haciendo a un lado las cifras oficiales hist贸ricamente maquilladas, se traduce en uno de los pa铆ses de Am茅rica Latina con mayor 铆ndice de suicidio entre adolescentes y j贸venes .

Sin embargo, habr铆a que puntualizar que la t贸nica de fondo de las protestas no fue la exigencia de 鈥渟oluciones鈥 ante el desabasto de todo tipo de medicamentos, o las paup茅rrimas condiciones de los hospitales, o el criminal incremento de los precios en los alimentos b谩sicos, o la falta de viviendas y la precariedad de las edificaciones (mientras GAESA construye miles de hoteles de lujo, marinas y campos de golf ), mucho menos, la falta de maestrxs; sino el sonoro reclamo de 鈥渓ibertad鈥 y el grito un谩nime que reivindicaba a viva voz 鈥渁bajo la dictadura鈥. Como comentaba recientemente un joven compa帽ero desde La Habana, 鈥渘o le pedimos soluciones al Estado porque sabemos que el Estado es el problema鈥 y, agrega, 鈥渉ay que buscar la soluci贸n en la basura, porque eso es lo que es el Estado: basura鈥.

AI: 驴Qui茅nes participaron en las protestas y de qu茅 manera se coordinaron?

Seg煤n pude apreciar en m煤ltiples videos que se transmitieron en directo durante las protestas y, tal como me lo ratifican compas con quienes mantengo contacto, la participaci贸n fue variopinta, contando con gente de todos los estratos y posiciones pol铆ticas (incluidos lxs apol铆ticxs), resaltando de forma significativa la intervenci贸n de lxs j贸venes. Particularmente extensa fue la presencia de los sectores m谩s pobres 鈥攍xs excluidxs del sistema鈥, donde destaca de manera preponderante la poblaci贸n afrocubana (no es casual que sea mayoritaria en el sistema penitenciario, en contraste con su reducida representaci贸n en la 茅lite dominante).

En cuanto a la 鈥渃oordinaci贸n鈥 de la protesta, vale subrayar que fue la gran ausente. No hubo convocatoria alguna, ni en las redes sociales ni mediante el boca a boca de las Cachitas y los Cheos. Fue una explosi贸n espontanea. Tan espontanea, que no solo tom贸 de sorpresa a los distintos grupos opositores sino a todo el entramado de represi贸n y vigilancia, pese a la espesa sopa de letras (MININT, PNR, CDR, FMC, UJC, FEM, FEU y, un largo etc茅tera) que conforma el sistema de control; dejando muy mal parada a las redes de chivatos y al sofisticado sistema de escucha de la dictadura. Lo 煤nico que ayud贸 a la extensi贸n de la protesta, fue la difusi贸n de las movilizaciones en tiempo real, a trav茅s de las plataformas digitales y la red de v铆nculos virtuales, lo que permiti贸 鈥攅n cuesti贸n de minutos鈥, que la manifestaci贸n antisist茅mica originada en el municipio de San Antonio de los Ba帽os (a 31 km de la ciudad de La Habana), se replicara casi en simult谩neo en 47 ciudades de las 14 provincias, haciendo que se tambaleara ese pastel vien茅s de varios pisos que separa, mediante una densa mermelada de agravios, las m煤ltiples capas del cake social cubano, hasta llegar al 煤ltimo piso, donde mora la familia real y el primer c铆rculo de privilegiados. Empero, no se puede obviar que el 茅xito del 鈥渇actor sorpresa鈥, residi贸 en la confianza de la oligarqu铆a en su sofisticado sistema de vigilancia y represi贸n y, sobre todo, la seguridad que les ofrece haber implantado el miedo e inoculado la paranoia en amplios sectores de la sociedad. Ese exceso de vigilancia, ha permitido durante a帽os que la oligarqu铆a criolla y sus ac贸litos (as铆 como una amplia gama de oportunistas que gozan de prestaciones y prebendas) vivan como verdaderos 鈥渆xtranjeros鈥 en su pa铆s, lo que les ha impedido palpar el hartazgo acumulado y la rabia de la desesperanza. Mucho menos han tenido la capacitar de otear la insurrecci贸n que se avecina.

AI: 驴El bloqueo de Estados Unidos ha jugado un papel determinante en el agravamiento de las causas que provocaron estas protestas?

Previo a contestar esta pregunta, debo hacer hincapi茅 en la necesidad de desmantelar ciertos manique铆smos 鈥攃ompletamente ajenos a la praxis an谩rquica鈥, que inexplicablemente tienen cabida en nuestras tiendas y, cada vez que se aborda la cr铆tica a la dictadura cubana, venezolana o nicarag眉ense, resurgen de lo m谩s rec贸ndito; como si desde el anarquismo hubiera algo que rescatar de esos Estados en particular. Estas extra帽as posturas libertarias, siempre nos constri帽en a tomar partido; olvidando deliberadamente que lxs anarquistas 鈥攑or nuestra propia esencia鈥 no nos ponemos del lado de ning煤n Estado (o al menos, no deber铆amos). Claro est谩, no es la primera vez, ni ser谩 la 煤ltima, que algunxs pretendidxs 鈥渁narquistas鈥 tomen partido en estas disputas estatales y demanden el cese de las sanciones de un Estado contra otro u; en su defecto, exijan el endurecimiento de sanciones, embargos y bloqueos, como fue el caso de quienes 鈥攄esde posicionamientos anarquistas鈥 apoyaron en茅rgicamente el embargo internacional a Sud谩frica, sin poner mucha atenci贸n en el probable da帽o que provocar铆a en la poblaci贸n la carencia de petr贸leo y la subsecuente par谩lisis de su econom铆a pero con la justa intenci贸n de poner fin al apartheid impuesto por la dictadura pretoriana. Algo similar ya hab铆a ocurrido tras el golpe fascista del general Franco, con las presiones de los representantes del anarcosindicalismo espa帽ol exilados en M茅xico (algunxs de ellxs miembros del denominado 鈥済obierno en el exilio鈥) para que el Estado mexicano impidiera la admisi贸n de Espa帽a en la naciente ONU, ya que la dictadura franquista 鈥渟e hab铆a establecido con la cooperaci贸n militar de Estados extranjeros鈥. Estas presiones a los 鈥済obiernos democr谩ticos del mundo鈥, exig铆an el 鈥渁islamiento de Espa帽a鈥 (una suerte de 鈥渂loqueo鈥 exacerbado); estrategia que, a comienzos de la d茅cada del 60 del pasado siglo, motiv贸 a los sindicalistas libertarios a visitar algunos pa铆ses del llamado 鈥渃ampo socialista鈥, destacando las gestiones con la ex Yugoslavia y Cuba. Este 煤ltimo, no solo no rompi贸 relaciones con el caudillo sino las redobl贸 . Lleg贸 a ser tan fuerte el idilio ente ambos caudillos que, por 贸rdenes del (hoy empedrado) 鈥渃omandante en jefe鈥, el Estado cubano declar贸 duelo nacional a la muerte del tirano.

Una vez expresado lo anterior, tengo ahora que aclarar 鈥攄谩ndole el beneficio de la duda a algunxs compa帽erxs鈥 que el t茅rmino 鈥渂loqueo鈥, en el caso que nos ata帽e, hay que ubicarlo siempre en la gram谩tica de la dictadura y el discurso paneg铆rico de sus secuaces (dentro y fuera de la Isla). Desde luego, espero que con esta aseveraci贸n no se me tilde de apoyar las sanciones de Washington contra el Estado cubano 鈥攁unque he de confesar que, a estas alturas de mi vida, no es tema que me quite el sue帽o鈥, pero considero inaceptable que se contin煤e haciendo el juego al r茅gimen y no se llame las cosas por su nombre.

En este sentido, vale recordar que el 鈥渂loqueo imperialista鈥, es un hecho innegable de la historia reciente, que transcurri贸 durante 13 d铆as del mes de octubre de 1962, con la llamada 鈥淐risis de los misiles鈥, en el contexto del enfrentamiento de las dos potencias imperiales durante la 鈥済uerra fr铆a鈥 (1945-1999); cuando Kennedy orden贸 el bloque贸 (literal) del archipi茅lago cubano, creando un cerco con su flota naval e incrementando las tropas y aviones en el sur del estado de Florida y la base de Guant谩namo. Tras el 鈥淧acto Kennedy-Kruschev鈥 鈥攄onde qued贸 asentado el acuerdo de no invadir a Cuba鈥, se puso fin al bloqueo y se regres贸 a la posici贸n inicial; es decir, al embargo econ贸mico impuesto el 7 febrero de 1962, que prohib铆a la importaci贸n de 鈥渢oda mercanc铆a de origen cubano a territorio estadounidense鈥 y, que reforzaba el embargo del 19 de octubre de 1960 鈥攊mplementado por el presidente Eisenhower, tras la estatizaci贸n de las empresas estadounidenses en Cuba por un valor de 1000 millones de d贸lares鈥, que imped铆a las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba, 鈥渆xcepto medicinas y alimentos鈥. Durante el gobierno de Bill Clinton, las leyes Cuban Democracy Act de 1992 (tambi茅n conocida como la Ley Toricelli) y, la Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act de 1996 (Ley Helms-Burton), extendieron extraterritorialmente el embargo, prohibiendo a subsidiarias estadounidenses en terceros pa铆ses comercializar con el Estado cubano, lo que recrudeci贸 las hostilidades pol铆ticas contra la dictadura castrista. A estas sanciones, el gobierno de Joe Biden, reci茅n agreg贸 la congelaci贸n de cuentas y bienes bajo jurisdicci贸n estadounidense y la prohibici贸n de visados para viajar a Estados Unidos del director de la Polic铆a Nacional Revolucionaria (PNR), 脫scar Alejandro Callejas Valcarce y, Eddy Manuel Sierra Aria (subdirector del mismo cuerpo represivo) ; en el marco de la Ley Magnitsky.

Tras esta larga perorata, a modo de recuento hist贸rico, solo me restar铆a informar 鈥攁 esxs compa帽erxs que desde la ignorancia repiten hasta el cansancio ajeno la propaganda del r茅gimen鈥, que Estados Unidos se encuentra entre los 20 principales socios comerciales del Estado cubano , siendo el mayor proveedor de 鈥渃arnes rojas, pavos y pollos congelados, cereales, leche en polvo, alimentos perecederos, herbicidas, medicinas y suministros m茅dicos con fines humanitarios (lo que incluye equipos de ultrasonido, reactivos de laboratorio, c谩nulas, pr贸tesis, entre otros).鈥 Por eso, cuando los cubanxs de a pie (no la oligarqu铆a ni los privilegiados del r茅gimen ni lxs oportunistas que pululan agazapadxs en distintas instituciones criollas) hablamos de 鈥渂loqueo鈥, invariablemente nos referimos al que ha implementado la dictadura durante m谩s de sesenta a帽os. Y s铆, ese 鈥渂loqueo interno鈥 ha jugado un papel determinante en el agravamiento de las causas que provocaron estas protestas. El otro, el 鈥渂loqueo imperialista鈥, ha sido el recurso por excelencia del r茅gimen para gravar la precariedad a los sectores excluidos e, imponer la vigilancia y la represi贸n contra cualquier/a hijx de vecinx, endos谩ndole el mismo descalificativo con que injuriaba Hitler a los judixs (鈥済usanos鈥), en el marco del anatema interno.

Y conste, que calificar a la dictadura cubana de nacionalsocialista, no es con el af谩n de recurrir a un ep铆teto cualquiera, sobran evidencias que as铆 lo confirman; solo que su singularidad la obtuvo gracias a la incorporaci贸n del discurso estalinista y la conjunci贸n de ambas pr谩cticas fascistas.

En el a帽o 2019, durante las discusiones del anteproyecto de Constituci贸n, Garc铆a Guerra, atinadamente se帽al贸 que de aprobarse la nueva Carta Magna 鈥渕谩s temprano que tarde, ver铆amos a la polic铆a antimotines disparar balas de goma, golpear con chorros de agua y dar bastonazos a un pueblo indefenso鈥.

En Cuba est谩 garantizado 鈥渃onstitucionalmente鈥 el derecho universal a la salud; sin embargo, en la medida que ha crecido el prestigio de Cuba como referente internacional de la asistencia sanitaria, a trav茅s de sus 鈥渕isiones m茅dicas鈥, la exportaci贸n de f谩rmacos y vacunas 鈥渃ontra el c谩ncer鈥 y, el 鈥渢urismo m茅dico鈥, los servicios internos a la poblaci贸n se han ido deteriorando, llegando a ser alarmante el d茅ficit de galenxs, la carencia de recursos materiales y el brutal desabasto de medicamentos; pese a que, de los 619 f谩rmacos que el Ministerio de Salud P煤blica (MINSAP) etiqueta como 鈥渂谩sicos鈥, 359 son de producci贸n nacional a trav茅s de la empresa de biotecnolog铆a estatal BioCubaFarma; empero, desde hace algunos a帽os han venido priorizado la producci贸n de f谩rmacos de exportaci贸n. Vale se帽alar que en el 煤ltimo quinquenio, han destinado mucho mayor presupuesto a las fuerzas represivas.

Cabe destacar que lxs m茅dicxs cubanxs, ganan el doble del salario promedio nacional, pero sus honorarios fluct煤an ente los $40 y los $100 d贸lares mensuales (este 煤ltimo sueldo para especialistas en 鈥渕edicina cr铆tica鈥 y 鈥渕edicina interna鈥); empero, como 鈥渃ooperantes voluntarixs鈥 en las misiones internacionalistas, cobran un aproximado de US$ 950, mientras el Estado cubano recibe US$ 10 mil d贸lares por cada unx, en concepto de arrendamiento al pa铆s de destino. Vale se帽alar que en el a帽o 2018, el Estado cubano recibi贸 ingresos por 6, 400 millones de d贸lares (por encima de lo recaudado en el sector turismo) por la subcontrataci贸n de 鈥渟ervicios profesionales de salud鈥 a trav茅s de la exportaci贸n de 鈥渕茅dicxs internacionalistas鈥. Como dato adicional, hay que subrayar que estxs profesionistas, una vez en el pa铆s de destino, son despojadxs por las autoridades diplom谩ticas cubanas de sus pasaportes y sometidxs a una fuerte vigilancia para evitar su deserci贸n, evidenciando una suerte de esclavitud moderna o trabajo forzoso con anuencia del pa铆s contratante.

Seg煤n la edici贸n 48 del Anuario de Estad铆sticas del Ministerio de Salud P煤blica (Minsap) de Cuba de 2019, en ese a帽o se quitaron la vida 13 personas por cada 100 mil habitantes (arrojando un total de 1462); menos de un punto de lo registrado en 2018 donde se contabilizaron 13,3 personas por cada 100 mil habitantes (1 501); sin embargo, seg煤n reportes de la Organizaci贸n Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina Regional de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), Cuba ya era el pa铆s de las Am茅ricas con la mayor tasa de suicidio en el a帽o 2014, ocupando la novena causa de muerte respecto a la mortalidad general y el tercer lugar en el grupo de 10 a 19 a帽os de edad (Anuario Estad铆stico del Minsap, 2014). Cabe destacar que desde 1969, el suicidio ha figurado entre las primeras diez causas de muerte en el pa铆s. En las d茅cadas de los ochenta y noventa, la tasa de muertes por causas autoinfligidas super贸 los registros previos de 20 casos por cada 100 000 habitantes. Para 1982 se alcanz贸 la tasa m谩s alta (23,2) y, durante el llamado Per铆odo Especial, en 1993, se suicidaron 2374 personas, alcanzando el punto m谩s alto en los 煤ltimos sesenta a帽os. Vale hacer hincapi茅 que en 1986, el Minsap instaur贸 el 鈥淧rograma Nacional de Prevenci贸n de la Conducta Suicida鈥, con el objetivo de disminuir la mortalidad por esa causa, sin lograr reducirlo.

El Grupo de Administraci贸n Empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA), bajo la 鈥減residencia ejecutiva鈥 del general Luis Alberto Rodr铆guez L贸pez-Calleja (ex yerno de Ra煤l Castro), planea terminar para el 2025 en la ciudad de La Habana, 7.500 habitaciones de lujo. Seg煤n informaci贸n publicada durante el per铆odo 2018-2019 en los medios oficiales, tal como consta en los informes del Ministerio de Turismo (MINTUR) presentados ante la Asamblea Nacional del Poder Popular 鈥攄urante ese mismo per铆odo de tiempo鈥, el Grupo de Turismo Gaviota (propiedad del ej茅rcito, bajo la 鈥減residencia ejecutiva鈥 del general de divisi贸n Luis P茅rez R贸spide) y la inmobiliaria Almest S.A. (tambi茅n presidida por el general Rodr铆guez L贸pez-Calleja), est谩n construyendo 120 proyectos tur铆sticos en el pa铆s, con 92 mil habitaciones 鈥渃inco estrellas鈥, a un costo total de 13.000 millones de d贸lares; lo que representa el 70% de las inversiones proyectadas en la Isla para el a帽o 2030. GAESA tambi茅n controla las empresas Tecnotex y Tecnoimport (dedicadas a la importaci贸n y exportaci贸n); la 煤nica cadena de supermercados de venta en divisas; la compa帽铆a responsable de la Zona de Desarrollo Integral Mariel (Zdimsa); la Uni贸n de Construcciones Militares y; la empresa de servicios portuarios, aduanales, de transporte y de venta al por mayor (Almacenes Universales).

El Estado cubano ha mantenido relaciones diplom谩ticas y comerciales ininterrumpidas con el Estado espa帽ol desde 1902. En la actualidad, 300 trasnacionales espa帽olas tienen intereses en Cuba, entre las que destacan las hoteleras Meli谩, Iberostar, Be Live de Globalia y, Barcel贸; la tabacalera Altadis; los bancos BBVA y Banco Sabadell; las empresas promotoras de viajes Amadeus y Viajes El Corte Ingl茅s y; m谩s de 40 empresas con inversi贸n en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

Pese al recrudecimiento de las sanciones pol铆ticas contra la dictadura, la Ley Torricelli (bautizada as铆 por el nombre del congresista Robert G. Torricelli, que la patrocin贸), autorizaba la exportaci贸n hacia Cuba de alimentos, medicinas y suministros m茅dicos con fines humanitarios; sin estipular la necesidad de pago por adelantado, pero s铆 la verificaci贸n de uso final.

En la misma 鈥渓ista negra鈥 se encuentra el ministro del Interior (MININT), general L谩zaro Alberto 脕lvarez Casas; el ministro de las Fuerzas Armadas (FAR), general 脕lvaro L贸pez Miera y; los mandos altos y medios de la Brigada Especial del MININT (los temidos 鈥渂oinas negras鈥).

Venezuela, China, Espa帽a, Canad谩, M茅xico, Brasil, Rusia, Italia, Alemania, Francia, Vietnam, Argelia, Argentina, Holanda, Estados Unidos, B茅lgica, Corea del Sur, Portugal, India y Colombia, figuran entre los principales socios comerciales del Estado cubano, de una lista de 70 pa铆ses con los que la dictadura mantiene el mayor intercambio de bienes y servicios. Seg煤n las 煤ltimas cifras publicadas (no se ha actualizado) por la oficialista Oficina Nacional de Estad铆sticas e Informaci贸n (ONEI), tan solo en 2018, China sostuvo un intercambio comercial por 2 mil millones 990 mil; mientras que con Espa帽a el monto alcanz贸 los mil 390 millones 260 mil pesos. En ese mismo a帽o, Cuba export贸 bienes por 2 mil 372 millones 779 mil pesos e import贸 un total de 11 mil 483 millones 653 mil pesos; arrojando un d茅ficit comercial de 9 mil 110 millones 874 mil pesos que fue compensado con la actividad tur铆stica y la exportaci贸n de servicios en la rama de la salud. (informaci贸n disponible en el Anuario Estad铆stico de Cuba 2018 /Edici贸n 2019).

Entre el a帽o 2001 y 2020, el valor total de las exportaciones de Estados Unidos a Cuba en productos agr铆colas, alimentos, medicinas y suministros m茅dicos ascendi贸 a $ US 6 308 778 608, seg煤n datos del Observatorio de Complejidad Econ贸mica. Para 2018, Estados Unidos ocupaba el octavo lugar en procedencia de las importaciones con un total de 4.04 %; mientras que Cuba se ubicaba en el puesto 60 (de un total de 226) de los mercados de exportaciones de alimentos y productos agr铆colas de Estados Unidos, se帽ala un informe publicado por el Consejo Econ贸mico y Comercial Estados Unidos-Cuba.