Kazajist谩n est谩 siendo sacudido por fuertes protestas que voltearon a un gobierno a partir del aumento del precio del combustible. A pesar de que la medida se tir贸 para atr谩s contin煤an las oleadas de manifestaciones, donde muchos participan armados. Para conocer a fondo sobre la situaci贸n conversamos con Ignacio Hutin, periodista experto en los pa铆ses de Europa Oriental, Eurasia post sovi茅tica y Balcanes, ha escrito en diversos medios argentinos e internacionales cubriendo zonas de guerra. Adem谩s, recientemente ha publicado dos libros sobre la guerra en Ucrania: 芦Ucrania. Cr贸nicas desde el frente禄 y 芦Ucrania/Donbass. Una renovada Guerra Fr铆a禄. Por Santiago Montag (La Izquierda Diario).

En primer lugar, si podes contarnos brevemente desde tu visi贸n qu茅 est谩 pasando en Kazajist谩n a partir de las protestas por el aumento de los precios del combustible que vemos en los medios. 驴Cu谩les son las principales demandas?

Se anunci贸 hace unos d铆as la liberaci贸n del aumento del precio del gas licuado, un derivado del petr贸leo que se usa especialmente para autos particulares en Kazajist谩n, que por supuesto es un pa铆s que vive del gas y del petr贸leo como la mayor铆a de los pa铆ses de la zona. Con esta desregulaci贸n de los precios, se duplic贸. A partir de entonces, hubo protestas que empezaron en el suroeste cerca de las orillas del mar Caspio, que es donde est谩n las reservas de gas. All铆 est谩n las ciudades donde m谩s se extraen hidrocarburos en general (no solo gas tambi茅n petr贸leo). Y de hecho en toda esta regi贸n, operan muchas empresas occidentales: Exxon, Shell, Chevron, est谩n todas las que conocemos.

El problema es que lo que empez贸 hace dos d铆as, por manifestaciones por estos aumentos, enseguida se fue de las manos. Ayer las protestas llegaron enseguida a Almaty, o Alma Ata en ruso, que era la vieja la vieja capital y sigue siendo la ciudad m谩s grande, donde hay protestas muy importantes. Estas protestas fueron reprimidas pero hasta ah铆. Y surgen las preguntas de porqu茅 no reprimi贸 Tokaiev, el presidente, de la misma forma que lo hizo Lukashenko en Bielorrusia. Por ejemplo, por qu茅 se dio v铆a libre o porque las fuerzas de seguridad no fueron suficientes para parar esto en un pa铆s muy poco democr谩tico y en un pa铆s altamente militarizado. No ser谩 Bielorrusia, en t茅rminos de falta de libertades individuales y democr谩ticas, pero est谩 muy cerca.

Entonces, es raro que en un pa铆s tan militarizado, tan poco democr谩tico, no haya habido una represi贸n importante y las manifestaciones fueron creciendo hasta que el mi茅rcoles, cerca de las tres de la ma帽ana, hora de Kazajist谩n, el presidente anunci贸 que iba a disolver el gobierno. O sea, iba a echar a todos los miembros del gabinete de ministros. Y eso no bast贸, segu铆an las protestas. Entonces, anunci贸 tambi茅n una serie de medidas relativas a precios de combustible de alimentos y dem谩s. Y esto tampoco bast贸. Entonces se dio una nueva conferencia, un comunicado al pa铆s que fue el m谩s importante porque anunci贸 que 茅l asume al frente del Consejo de Seguridad, un ala ejecutiva que tiene mucho poder, pero no es electo democr谩ticamente. Hasta ahora, hubo un solo secretario general del Consejo de Seguridad de Kazajist谩n, que fue el 煤nico presidente que tuvo el pa铆s hasta 2019, Nursult谩n Nazarb谩yev. Fue el primer presidente desde la independencia en 1991 hasta que en 2019 dej贸 la presidencia, pero no dej贸 el poder. 脡l se queda con el Consejo de Seguridad que sigue siendo un 贸rgano decisor muy importante, aunque ya no tenga la presidencia y adem谩s se queda con el liderazgo del partido oficialista que se llama Nur Ot谩n. Pero es tan importante que cuando renuncia a la presidencia renombra la capital que 茅l hab铆a creado de cero, Astan谩 la renombra Nursult谩n Nazarb谩yev, es curioso.

Con respecto a las demandas, es dif铆cil saberlo. No hay demandas concretas. Eso es preocupante, sobre todo para Tok谩yev. Porque hasta ahora 茅l piensa 芦ya disolv铆 el gobierno, ya hice renunciar al mandam谩s, al l铆der de la sucesora de la KGB, que m谩s pretenden de m铆禄, y no se sabe. Las 煤nicas que circularon fue v铆as redes sociales y es un listado de cosas que no tienen nada que ver y son poco cre铆bles. As铆 que Tok谩yev a esta hora no sabe qu茅 hacer con todo esto.

Se ha visto que las manifestaciones apuntan a unas pocas familias que son due帽as de las petroleras ligadas al poder pol铆tico (principalmente a Nazarbayev) 驴Esto hoy tiene alg煤n v铆nculo con la ca铆da de la URSS? Si pod茅s, contanos c贸mo se conform贸 el poder desde entonces.

Kazajist谩n tiene igual que casi todos los dem谩s pa铆ses de Asia central, incluso tambi茅n igual que Rusia y hasta hace poco tambi茅n Ucrania, tiene una casta pol铆tica econ贸mica que se conoce como los oligarcas, que son personas que hicieron mucha plata en los primeros a帽os despu茅s de la ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica, que supieron estar en el momento y en el lugar adecuado y compraron todas las empresas que estaban vendiendo por las privatizaciones. Las compraron muy baratas e hicieron mucha dinero, especialmente empresas ligadas a, por ejemplo, los hidrocarburos. Algunos son bastantes famosos como Abramovich, el presidente de el Chelsea. En Kazajist谩n ten茅s a Mujtar Ablyazov, que es uno de los personajes m谩s importantes de Kazajist谩n que creo hay que prestarle un poco de atenci贸n durante estas protestas. Ablyazov es un empresario kazajo, que aparentemente le rob贸 mucha guita al Estado y que est谩 acusado de malversar much铆simo dinero. Lo reclaman de Ucrania, de Rusia y de Kazajist谩n, pero 茅l est谩 en Francia. Fund贸 su propio partido pol铆tico, que obviamente no puede participar de elecciones, porque, aparte que est谩 buscado por la justicia y Francia no lo quiere extraditar, pero hoy sali贸 con todo a apoyar las manifestaciones, a hablar pestes del gobierno y dem谩s. Ablyazov es una figura muy importante para entender este conflicto, hay que prestar atenci贸n a ver qu茅 dice 茅l y que dicen de 茅l.

Por otro lado, toda esta gran casta pol铆tica econ贸mica en cierta forma tambi茅n es una casta familiar, porque el peso de la familia Nazarbayev en Kazajist谩n es gigantesco. Por ejemplo la hija, es una de las mujeres m谩s ricas de Asia central, siempre tiene casos de corrupci贸n que aparecen por todos lados, tiene tiene casas en Francia, y un dato curioso que es la due帽a de la casa de Sherlock Holmes en Londres. Y obviamente parte de las protestas tienen que ver con esto, con esta gran casta familiar pol铆tico econ贸mica que mueve absolutamente todo lo controla todo en Kazajist谩n.

Si bien se habla de las protestas m谩s fuertes desde 1991, ya desde 2020 hay manifestaciones y huelgas en el sector petrolero. 驴Qu茅 nos pod茅s contar sobre eso, y qu茅 rol est谩n jugando en las protestas actuales?

Si ha habido una serie de protestas m谩s o menos importantes en 2011, 2016 y entre 2018 y 2020. En general pasa un poco como ahora, que si la chispa tiene que ver con el aumento del precio del gas, pero todos sabemos que detr谩s hay un mont贸n de cosas. Lo importante es que las protestas tienen que ver con un reclamo de m谩s democracia, de menos represi贸n, contra la corrupci贸n y dem谩s cosas que todo el mundo sabe, no hay ninguna novedad que en Kazajist谩n es de los pa铆ses m谩s corruptos del mundo. Pero las protestas a partir de 2018 tuvieron un resultado bastante interesante que en 2019 renuncia Nazarbayev. El tema es que las protestas que empezaron en 2018 y terminaron a mediados del 2020, c贸mo puede ser que protestas como esas hayan sido tan extensas y esta vez en menos de veinticuatro horas pas贸 de todo. Como puede ser, eso es lo que a m铆 no me cierra. No me creo que haya pasado tan r谩pido en un pa铆s tan militarizado y tan poco democr谩tico. No me creo que simples manifestantes en menos de veinticuatro horas hayan volteado a un gobierno, al mandam谩s del pa铆s o al l铆der de la ex KGB, todo en menos de veinticuatro horas. Me parece muy raro, aparte estoy viendo v铆deos de gente armada aunque no sea mucha. Est谩 bien sacaron armas de la sede, la polic铆a en Almaty, pero estaban muy organizados 驴Como simples manifestantes en menos de veinticuatro horas toman las armas y le ganan a un estado muy militarizado?

Entonces cuando leo en algunos sitios, por ejemplo, m谩s cercanos a Rusia o m谩s cercanos a la izquierda, en general, leo que es probable que estas manifestaciones han sido orquestadas por organismos extranjeros o argumentos similares, y no me parece tan descabellado.

驴Qu茅 tipo de fracturas internas existen en el pa铆s (茅tno liguisticas, religiosas, pol铆ticas), y hay alg煤n v铆nculo entre este enojo social con el r茅gimen surgido en la era post sovi茅tica?

En t茅rminos generales es un pa铆s bastante estable, porque tienes m谩s o menos un 70% de la poblaci贸n que es kazaja. Los kazajos son un pueblo t煤rquico, son musulmanes. Hablan un idioma t煤rquico que es el kazajo, aunque se escriba en cir铆lico, que por consecuencia de la rusificaci贸n a partir de los a帽os treinta de la Uni贸n Sovi茅tica, pero son musulmanes son tus hijos hablan en ese idioma. Alrededor del 20% de la poblaci贸n son rusos 茅tnicamente rusos 贸sea, que son cristianos ortodoxos y hablan ruso. Lo cierto es que todos absolutamente todos los kazajos, o sea todos los ciudadanos de Kazajist谩n, al igual que todos los ciudadanos de virtualmente toda la ex Uni贸n Sovi茅tica, hablan en perfecto ruso y en muchos casos es el idioma m谩s usado, como pasa en Bielorrusia.

En t茅rminos generales Kazajist谩n es un pa铆s muy cercano a Rusia, tiene tradicionalmente muy buenas relaciones porque es cercano cultural, pol铆tica y econ贸micamente. Pero al mismo tiempo tambi茅n es cercano a Occidente, sobre todo por todas las empresas relativas a hidrocarburos que trabajan en la zona. Y tambi茅n a China ya que tiene fronteras y es un pa铆s muy importante. Recordemos que en Kazajist谩n est谩 Baikonur, es la mayor estaci贸n aeroespacial del mundo y de la historia. De hecho, de all铆 salieron el sat茅lite Sputnik, Tereshkova y Yuri Gagarin. Esta estaci贸n aeroespacial, es de facto un enclave ruso, o sea es un pueblo que depende de Mosc煤. Obviamente la Uni贸n Sovi茅tica no importaba si era kazajo o era ruso, pero con la independencia, s铆 importa. Curiosamente el pueblo lo alquila a Rusia y depende de Rusia. Al ser tan importante, uno de los primeros comunicados en estos d铆as de Rusia, fue decir que en Baikonur no estaba pasando nada, claramente eso le importa mucho a Mosc煤.

驴Existe alg煤n tipo de presi贸n/puja internacional similar a la que vemos en Ucrania desde 2013-2014? 驴Sabes qu茅 opina la gente sobre esto?

El factor internacional es muy importante es muy interesante, porque, en principio hay que ver qu茅 es lo que se dijo hasta ahora y f铆jate que China no dijo nada, la Uni贸n Europea no dijo casi nada y Estados Unidos tampoco dijo casi nada. Hasta ayer Rusia apenas dijo algo de que esperan que las cosas salgan bien, tambi茅n habl贸 de desestabilizaci贸n. Tengo la sensaci贸n de que, en t茅rminos generales, m谩s all谩 de toda la ret贸rica boba que pueden tener distintos pa铆ses occidentales, todo el mundo va por el status quo. Porque Kazajist谩n es un pa铆s que viene creciendo econ贸micamente, que le sirve a todo el mundo, por los hidrocarburos, por servicios, adem谩s es un mercado muy interesante por estar al lado de China. Es una zona muy importante, porque es una zona de paso entre Asia y Europa; es un proveedor de gas, pero es un proveedor de gas que no es Rusia que eso tambi茅n es muy importante. Entonces un pa铆s que al igual que le pasa hoy a Armenia, Kirguist谩n o Uzbekist谩n, que juega muy bien a dos puntas. Por un lado con la Uni贸n Europea y con la OTAN, pero tambi茅n juega muy bien con Rusia y China. Eso a todo el mundo le sirve, y mientras sirva qu茅 importa qui茅n gobierna. S铆 Tokayev cae, si Nazarb谩yev realmente abandona el poder, lo importante es que no cambie demasiado las pol铆ticas hacia afuera.

No creo que haya posibilidad de conflicto como lo hubo en Ucrania, ya que s铆 es una sociedad partida absolutamente. Eso se ve en en cada resultado electoral desde la ca铆da del comunismo, se ve en cada mapa demogr谩fico, se ve en cada mapa de la religi贸n, de etnia, de lengua, se ve que es un pa铆s partido y que tarde o temprano pod铆a llegar a pasar lo que pas贸. Pero no es el caso en Bielorrusia. Y en este caso tampoco, de hecho, algo muy curioso que hay protestas por distintas ciudades del pa铆s, pero la violencia importante es en una sola ciudad que ni siquiera es la capital. Es en Almaty, que es la ciudad m谩s grande, es la vieja capital, pero no hay en ning煤n otro lado hay tan alto nivel de violencia. En ning煤n otro lado, tomaron las armas es raro, y eso me lleva al punto que dec铆a antes. No s茅 si me termino de creer que estas manifestaciones han sido tan espont谩neas, por qu茅 si fueron tan r谩pidas fueron tan efectivas fueron tan violentas y el gobierno s煤per militarizado no supo aplacar. Hay algo raro. Pero bueno eso es jugar a adivinar, por qu茅 porque hasta ahora no sabemos mucho m谩s que eso.

驴Qu茅 nos pod茅s comentar sobre la represi贸n brutal de este jueves y la irrupci贸n directa de Rusia?

Se confirm贸 que la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) ya envi贸 tropas. Todos los pa铆ses miembros, Armenia, Bielorrusia, Kazajist谩n, Kirguist谩n, Rusia y Tayikist谩n, van a enviar tropas. Por supuesto, que es una decisi贸n casi unilateral de Mosc煤, m谩s all谩 de que formalmente el liderazgo de la organizaci贸n lo tiene Pashinyan que es el primer ministro de Armenia, m谩s all谩 de eso es una decisi贸n de mosc煤 absolutamente. La pregunta es 驴A cambio de qu茅? 驴Porqu茅 est谩s apoyando a Tok谩yev? En alg煤n lado le铆 que uno de los precios de este apoyo era reconocer a Crimea como parte de Rusia, pero seguramente hay unos cuantos precios m谩s. Le铆 tambi茅n que Rusia iba a reclamar que no se implementar谩 el cambio del alfabeto que se mantenga el cir铆lico.

Tengo la idea de que esto fue organizado, porque fue demasiado eficiente como para hacer algo imprevisto como para ser simples convocatorias, al menos en Almaty estuvo organizado. Creo que no es un tema internacional. Estoy leyendo un mont贸n de analistas que dicen que esto no es una Revoluci贸n de Colores, que para los rusos significa Occidente volteando gobiernos. Occidente no tiene absolutamente nada que ver.

Si vemos lo que dice Estados Unidos sobre esto, no le interesa lo que pase, al igual que a la Uni贸n Europea. Y todos los dem谩s est谩n por mantener lo que hay hasta ahora. Lo cual, cada vez no me cabe la menor duda que esto es una disputa interna entre las 茅lites de Almaty y de Astan谩 (o Nursult谩n, ahora la capital) para en principio sacarse encima a Nazarb谩yev, pero eso me parece que ya est谩 confirmad铆simo.

Esto tiene un costo, obviamente, para Kazajist谩n. Quiz谩s tenga que ver con el manejo del comercio de gas hacia China, que lo empiece a gerenciar un poco m谩s Rusia. Quiz谩s tenga que ver con cuestiones demogr谩ficas y geopol铆ticas o econ贸micas. No lo sabemos, pero si que va a tener un costo va a tener un costo.

