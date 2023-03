–

Matthew Wilson

Se suponía que sería, nos dijeron con entusiasmo, el siglo anarquista. Muchos seguramente recordarán que esta profecía fue formulada, por ejemplo, por David Graeber y Andrej Grubačić en su artículo ampliamente leído “El anarquismo o el movimiento revolucionario del siglo XXI”. Pero sería injusto e imprudente señalar a estos dos autores como las voces solitarias que expresan tal optimismo. Aunque sus argumentos fueron claramente influyentes, articularon, entre otras cosas, lo que rápidamente se estaba convirtiendo en cierto sentido común de la izquierda radical. Podría decirse que la mayor parte del siglo XX puede verse como un lento alejamiento del socialismo de estado y hacia el anarquismo, pero en 2004, cuando Graeber y Grubačić publicaron su artículo, el anarquismo estaba en todas partes, dominando el panorama de los movimientos sociales y estructurando sus debates, estrategias. y normas. Se paseaba por los pasillos de las universidades cada vez más a menudo. Sintiendo que ha llegado la hora del anarquismo

Había otra razón para este optimismo, igual de fuerte, pero en última instancia fallida. Ya sea matando a millones de personas en gulags o capitulando ante el capitalismo de manera tan fundamental que se destruyó cualquier apariencia de socialismo, los diversos compromisos de la izquierda con el poder estatal a lo largo del siglo XX fracasaron. Indiscutiblemente, había que encontrar otra forma de destruir tales sistemas, que son en sí mismos tan implacablemente destructivos. Sin embargo, esta verdad ha alentado demasiado a menudo una caída en el pensamiento binario dentro del anarquismo. Si no era a la antigua, la forma estatista, la forma electoral, la forma marxista, entonces tenía que ser el anarquismo, y tenía que ser una expresión muy específica del anarquismo articulado por estos nuevos movimientos sociales y su comprensión específica. de intervención política y social. Pero simplemente señalar los fracasos de la vieja izquierda (incluso el viejo anarquismo clásico o el anarquismo con A mayúscula) no dice nada sobre la validez normativa y estratégica de este desarrollo del pensamiento radical. Así como el capitalismo floreció en la segunda mitad del siglo XX en parte debido a su capacidad para presentarse como la única alternativa viable al bloque comunista cada vez más desintegrado, así se podría decir que el “nuevo anarquismo” fue adoptado tanto por lo que no era en cuanto a lo que era lo que era Pero lo que era falso para el capitalismo no lo era menos para el anarquismo. Necesitamos ser convincentes por nuestro propio bien, no basándonos en los fracasos de los demás. Así como el capitalismo floreció en la segunda mitad del siglo XX en parte debido a su capacidad para presentarse como la única alternativa viable al bloque comunista cada vez más desintegrado, así se podría decir que el “nuevo anarquismo” fue adoptado tanto por lo que no era en cuanto a lo que era lo que era Pero lo que era falso para el capitalismo no lo era menos para el anarquismo. Necesitamos ser convincentes por nuestro propio bien, no basándonos en los fracasos de los demás. Así como el capitalismo floreció en la segunda mitad del siglo XX en parte debido a su capacidad para presentarse como la única alternativa viable al bloque comunista cada vez más desintegrado, así se podría decir que el “nuevo anarquismo” fue adoptado tanto por lo que no era en cuanto a lo que era lo que era Pero lo que era falso para el capitalismo no lo era menos para el anarquismo. Necesitamos ser convincentes por nuestro propio bien, no basándonos en los fracasos de los demás.

Las deficiencias de este razonamiento binario, por importante que sea recordarlas, no disminuyen, por supuesto, la validez de la primera razón de la esperanza anarquista. Durante un cierto período, el anarquismo sin duda formó una coyuntura radical, moldeó el sentido común, moldeó el debate. Pero luego, casi tan rápido como apareció en el escenario mundial, el anarquismo comenzó a desaparecer. Fue reemplazado cada vez más por un renovado interés en las estrategias electorales y un creciente rechazo de lo que Nick Srnicek y Alex Williams han descrito como “política popular”. Este “giro electoral” fue, por supuesto, recibido con entusiasmo por aquellos que nunca se habían entusiasmado con el proyecto anarquista, pero parece haber atraído también a muchos anarquistas. David Graeber, con mucho el campeón más destacado del anarquismo, se convirtió en una especie de converso a esta dinámica cambiante antes de su prematura muerte, promoviendo con entusiasmo a Jeremy Corbyn y el Partido Laborista. que Corbyn dirigió brevemente. Sutilmente, los anarquistas de todo el Reino Unido comenzaron a llamar a la puerta y a animar a la gente a acudir a las urnas, una medida que se repitió en muchos otros países donde surgieron partidos de izquierda nuevos o recién revividos del vibrante mundo de los movimientos sociales de inspiración anarquista. Los amigos que se habían burlado de mí por mis intentos ocasionales de ayudar a los parlamentarios del Partido Verde a ser elegidos ahora estaban haciendo campaña con toda su fuerza para su candidato laborista local.

La característica verdaderamente notable e inquietante de este cambio fue su alcance, sobre el cual los propios anarquistas guardaron más o menos silencio. Mientras tanto, a casi nadie parecía importarle lo que estaba pasando: ¿era este el final de un breve resurgimiento del anarquismo? ¿O era este enfoque de alguna manera consistente con el anarquismo supuestamente “nuevo” del siglo XXI? Si bien podemos suponer con seguridad que en cafeterías, pubs y conferencias por correo electrónico de todo el mundo la gente ha estado pensando en estas preguntas, aparentemente no ha habido un intento sostenido o colectivo en el mundo académico de los estudios anarquistas de tomar una actitud honesta y crítica. evaluación de estos últimos años.

Hay una serie de razones para esto, algunas de las cuales no solo están justificadas, sino que también son completamente positivas desde mi punto de vista. Siempre me ha preocupado la forma en que el anarquismo está volviendo a la vida, y he argumentado que la prefiguración, esa característica definitoria de la práctica anarquista contemporánea, está definida de manera demasiado estrecha dentro de un cuerpo de prácticas que, en última instancia, aún se enfocan en la protesta en lugar de sostenerse. construcción nuevo mundo. No estaba solo, por supuesto, y está claro que muchos académicos anarquistas ahora se dedican a examinar la miríada de ejemplos de organizaciones alternativas de base. En algún nivel, es deseable que dicha investigación no se preocupe por el estado actual de los movimientos sociales que están en (o desapareciendo) de las portadas de los periódicos, y en su lugar se centre en proyectos y prácticas localizadas que permanecen casi invisibles para el resto. del mundo.

El teórico cultural Stuart Hall siempre ha recordado incansablemente a la gente de izquierda la importancia de vigilar de cerca el terreno coyuntural: la composición social y política particular de un momento dado y las posibles direcciones que podría tomar. Parte de este análisis coyuntural fue una comprensión del papel que juega el sentido común en la configuración de las prácticas sociales y las formas en que ese sentido común puede cambiar, a veces de manera sutil pero no menos poderosa. Sin duda, el anarquismo ayudó a moldear el sentido común no solo de la izquierda radical, sino también dentro de un campo mucho más amplio de práctica social (por ejemplo, la organización por consenso o estructuras horizontales se convirtió en la norma en muchos grupos); asimismo, enfatizó la práctica prefigurativa y la cultura del bricolaje, en lugar de resolver nuestros problemas con la ayuda del estado. Sin embargo, esta cultura puede y probablemente cambiará,

Pero si es cierto que el siglo anarquista no avanzó mucho antes de dar un rápido desvío en el “giro electoral”, también es cierto que este cambio en el panorama de los movimientos sociales está lejos de ser permanente. El camino en el que estamos ya nos ha llevado a otro lugar. No de vuelta al anarquismo, todavía no, de todos modos, sino al paisaje abierto. Cuando se trata de política radical (y, de hecho, de muchas otras cosas), la coyuntura actual es en gran medida incierta y cuestionada. Como en este número de Estudios Anarquistasanaliza Owen Worth, las limitaciones de las estrategias electorales se hicieron evidentes (para aquellos que aún no las habían visto) casi tan rápido como (re)surgió el interés por ellas. Los diversos movimientos electorales que surgieron con Corbyn y Sanders, Syriza y Podemos tendrán que encontrar una nueva forma de entender sus propios fracasos y decidir cómo responder a ellos. Aquí, Worth propone un enfoque contrahegemónico basado en una genuina convergencia de izquierda, una posición que probablemente ganará terreno, pero a la que muchos anarquistas aún se resistirán.

Independientemente de estas recientes derrotas de la izquierda electoral, todavía hay quienes defienden la necesidad de tal política señalando el reciente fracaso del anarquismo. La izquierda ha tenido más de un siglo para corregir la derrota de Bakunin por parte de Marx, y ha fallado, una y otra vez; que los anarquistas hayan sido incapaces de destruir el capitalismo global en menos de dos décadas difícilmente es un argumento de su inadecuación como proyecto político, y mucho menos un argumento para el regreso a una política que ha fracasado de manera más consistente, espectacular y asesina durante más de un año. siglo. Pero una vez más: la inadecuación de este argumento no justifica en modo alguno nuestra propia política. Frankie Hines argumenta que la centralidad de la prefiguración para el anarquismo contemporáneo está motivada en gran medida por el esfuerzo continuo por distanciar el anarquismo del marxismo, recordándonos implícitamente una vez más, que tanto la “prefiguración anarquista” como los giros “electorales” de los últimos años parecen estar al menos parcialmente motivados y moldeados por el rechazo mutuo. Sin embargo, en contraste con las crecientes críticas al anarquismo y los movimientos sociales de inspiración anarquista que emergen de los pasillos electorales, Hines plantea preguntas que desafían no al anarquismo en sí, sino a su preocupación contemporánea por la prefiguración y el rechazo absolutista de la violencia.

Por supuesto, nunca podríamos darnos el lujo de no tener que pensar seriamente en la estrategia de izquierda, pero el terreno actual nos presenta desafíos particulares y oportunidades potenciales. Pero para comenzar a avanzar, debemos comprometernos más explícitamente con este momento presente, lo que también significa examinar de manera crítica y honesta nuestro pasado reciente. ¿Cómo llegamos a donde estamos y dónde estamos? En 2004, la idea de que alguien como Graeber defendiera al Partido Laborista era inimaginable: se suponía que íbamos a cambiar el mundo sin tomar el poder (del Estado). Es deseable que las estrategias individuales y colectivas estén cambiando, pero la aparente falta de voluntad de los anarquistas para abordar y comprender honestamente estos cambios es curiosa, por decir lo menos. En una entrevista con Gabriel Kuhn, discutimos las razones de este silencio y consideramos como hizo Kuhn en otros lugares más tarde en el siglo anarquista. Por supuesto, la respuesta a esta pregunta no es simple ni absoluta, y mientras leía sus pensamientos y al mismo tiempo miraba los otros dos artículos publicados aquí, se me ocurrió que el anarquismo de hoy parece haber perdido su sentido común y el asociado. posibilidades de movilización de masas. Por supuesto, los anarquistas nunca se cansan de repetir cómo valoran la diversidad, pero el siglo anarquista se volvió imaginable precisamente porque la diversidad estaba contenida en muchos aspectos dentro de los parámetros relativamente estrechos de una cierta idea radical: el sentido común anarquista. que el anarquismo actual parece haber perdido el sentido común y las posibilidades asociadas de movilización de masas. Por supuesto, los anarquistas nunca se cansan de repetir cómo valoran la diversidad, pero el siglo anarquista se volvió imaginable precisamente porque la diversidad estaba contenida en muchos aspectos dentro de los parámetros relativamente estrechos de una cierta idea radical: el sentido común anarquista. que el anarquismo actual parece haber perdido el sentido común y las posibilidades asociadas de movilización de masas. Por supuesto, los anarquistas nunca se cansan de repetir cómo valoran la diversidad, pero el siglo anarquista se volvió imaginable precisamente porque la diversidad estaba contenida en muchos aspectos dentro de los parámetros relativamente estrechos de una cierta idea radical: el sentido común anarquista.

Occupy no cambió el mundo, más que un regreso a las urnas: hay muchas otras formas en las que podríamos esperar que lo hiciera, y muchos anarquistas, y no solo tú, aparentemente están bien con sus propias estrategias elegidas. Sin embargo, si vamos a reunirnos en algo que se sienta como un movimiento de masas con alguna esperanza real de desafiar la hegemonía actual, tendremos que unirnos para considerar con más humildad cómo llegamos a donde estamos ahora y qué planeamos hacer a continuación. . Como mínimo, parece intelectual y políticamente incorrecto presionar colectivamente por un siglo anarquista y luego alejarse en silencio cuando las cosas no salen como se planearon.

Matthew Wilson es un académico y activista que utiliza ambos roles para explorar el potencial contrahegemónico del movimiento cooperativo. Su libro Reglas sin gobernantes fue publicado por Zero Press .