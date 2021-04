–

De parte de ANRed April 7, 2021 48 puntos de vista

Desde el día 11 de marzo Tehuel de la Torre, de la localidad de San Vicente, está desaparecido. En esa fecha había salido hacia una entrevista de trabajo para ser mozo en un evento. Nunca más regresó. Familiares y amigues reclaman aparición con vida del joven de 22 años. Hasta el momento hay dos detenidos. Uno de ellos reconoció haberse reunido con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30 por una oferta laboral. «¡Que la justicia no haga oídos sordos!», resaltó la compañera de Tehuel. Por ANCAP.

Son reiteradas las movilizaciones hacia el centro cívico de Alejandro Korn, en el cuarto cordón del conurbano sur, de familiares y amigues del joven para exigir su aparición con vida. Michelle es la novia de Tehuel, y en comunicación con ANCAP nos contó: “el trabajo que le ofreció Luis Alberto Ramos nunca existió, no descartamos ninguna hipótesis, pero vemos todo muy turbio. Espero que la justicia no haga oídos sordos y le caiga con todo el peso de la ley”. En la vivienda de Ramos, en el barrio La Esperanza de Alejandro Korn, se encontró a través de una excavación realizada por la policía bonaerense un teléfono celular incendiado y prendas de ropa que podrían ser de Tehuel.

El otro detenido es Oscar Alfredo Montes, de 46 años, imputado por la fiscal Karina Guyot, por “encubrimiento en concurso real con falso testimonio». Ramos tiene una causa por homicidio del 2009, y su ex pareja en el 2020 lo denunció por violencia de género y abuso sexual. La fiscal ordenó hace pocos días el allanamiento a la casa de la pareja de Ramos, donde se habrían obtenido algunos objetos que pueden ser de utilidad en la causa.

“Tehuel es una persona muy divertida, no tenía problemas con nadie, era muy compañero, un buen marido y para mi hijo un buen papá. Es muy alegre, siempre está con una hermosa sonrisa, ayudaba cuando podía, siempre estaba pensando en el futuro de nosotros, siempre se la rebusco para que no nos falte nada”, describió la compañera del joven sanvicentino.

Andrés De la Torre es el padre de Tehuel. Expresó en el medio de comunicación popular La Garganta Poderosa: “se hicieron rastrillajes tremendos, incluso levantaron los pisos de la casa, pero no encontraron nada. Yo no estuve presente en ese momento, aunque discutí mucho con la fiscal porque estaban buscando un cuerpo y no una persona desaparecida. ¿Nunca se les ocurrió que podía estar con vida? A mí se me están acabando todos los ahorros con esta investigación. Vivo con la jubilación mínima y ni siquiera estoy pudiendo trabajar por la pandemia, ya que estoy dentro de la población de riesgo. Es difícil, pero estoy haciendo todo lo que puedo, y ante cada detalle llamo al comisario enseguida”.

Ante la necesidad imperiosa de que haya novedades concretas en la búsqueda de Tehuel, Michelle finalizó: “hicimos marchas y movilizaciones, contamos con cierta parte de la sociedad que hoy nos está acompañando. Entendemos que gran cantidad del distrito no se hace eco de nuestro reclamo, pedimos que todos se pongan en nuestro lugar y en nuestra piel, desde vecinos y vecinas, hasta mismos legisladores, así como nosotros vamos a estar el día que ellos nos necesiten”.

Al cierre de esta nota Tehuel de la Torre continúa desparecido. Otro más en democracia. La desesperación de sus familiares y su pareja es enorme, la incertidumbre los inunda. Apuestan a creer en la justicia y que aparezca el joven vivo. El Estado debe poner a disposición de la familia todas las herramientas que tenga. Mientras tanto, nos seguimos preguntando: ¿qué pasó con Tehuel?