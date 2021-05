–

De parte de Indymedia Argentina May 9, 2021 94 puntos de vista

Est谩 abierta la interna del frente en el gobierno, nada menos que en el 谩rea de la econom铆a. Se discute al ministro, pero especialmente la pol铆tica econ贸mica, el qu茅 hacer, con las tarifas, con la deuda y las reservas, con la inflaci贸n, la pobreza y la desigualdad. Incluso, el problema est谩 en c贸mo seguir y si privilegiar la disputa del consenso de los sectores populares o acordar con el poder, en especial con el FMI. De hecho, la oposici贸n mayoritaria, de derecha (macrista), tambi茅n cuestiona la orientaci贸n, del mismo modo y en el mismo sentido que los sectores m谩s concentrados del poder econ贸mico. Estos protestaron oportunamente por el impuesto a las grandes fortunas y obvio, pusieron el grito en el cielo y opusieron resistencia en las calles cuando reaparecieron las retenciones al comercio exterior o cuando se habl贸 de expropiar a Vicentin.

Tambi茅n comienza a subir la voz de la cr铆tica social por el impacto regresivo del ajuste sobre los ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes sociales) en un marco de suba de precios muy alejado de la contenci贸n ilusoria del presupuesto oficial. Lo real es que el consenso popular tambalea ante expectativas no satisfechas, m谩s a煤n con organizaciones sindicales y sociales que contienen la conflictividad. Es el caso de la insuficiente actualizaci贸n del salario m铆nimo vital y m贸vil, muy alejado de las necesidades de ingresos adecuados, y avalado por las centrales sindicales asociadas al proyecto gobernante. Pero tambi茅n en la inducci贸n a no movilizarse a organizaciones populares que demandan alimentos o ingresos, con el argumento de la pandemia. Hay una importante presi贸n por incrementar el 鈥済asto covid鈥 ante la continuidad de la emergencia sanitaria y econ贸mica.

Se trata de un debate interesante que remite a la continuidad estructural del orden econ贸mico social o a su transformaci贸n, que no solo alude a la distribuci贸n del ingreso o de la riqueza, sino a la reestructuraci贸n de las relaciones sociales de producci贸n, afectando el r茅gimen de propiedad de los medios de producci贸n y del poder. La discusi贸n trasciende las motivaciones al interior del gobierno y las oposiciones diversas, y aparece como una necesidad pol铆tica social en tiempos de emergencia sanitaria, econ贸mica, incluso civilizatoria que afecta a la humanidad. Nuestro tiempo convoca a recrear expectativas por soluciones de la vida social y natural, amenazadas por el r茅gimen de explotaci贸n y saqueo con eje en la ganancia y la acumulaci贸n para la dominaci贸n de pocas/os sobre muchas/os. Al mismo tiempo, la perspectiva debe trascender lo inmediato reivindicativo y convoca a pensar sobre lo estructural del orden econ贸mico y social.

La palabra ministerial al comienzo de la gesti贸n era 鈥渢ranquilizar la econom铆a鈥, lo que supon铆a 鈥渁rreglar鈥 en principio el problema de la deuda p煤blica y la concentraci贸n de vencimientos hacia el 2023. De ning煤n modo resolverlo, sino negociarlo, o sea, postergar los vencimientos hasta despu茅s del mandato. Un tema dificultado ahora, especialmente con el FMI, indispuesto a resignar condicionamientos y plazos de recupero de su 鈥渙dioso鈥 pr茅stamo del 2018, nada menos que por 45.000 millones de d贸lares. La negociaci贸n se imaginaba para generar condiciones que contuvieran la inflaci贸n elevada y retomar la senda del crecimiento econ贸mico. Claro que no se trataba de modificar estructuralmente el modelo productivo y de desarrollo hist贸ricamente construido en las 煤ltimas d茅cadas. Ni la inflaci贸n ni el crecimiento est谩 resuelto, menos la satisfacci贸n de necesidades postergadas de sectores vulnerables, que involucra a la mitad de la poblaci贸n.

No solo por efecto de la pandemia, la 鈥渢ranquilidad鈥 no solo se esfum贸, sino que desapareci贸 del l茅xico ministerial, que ahora recibe fuego de la propia trinchera oficial. Hay rebote de la econom铆a, s铆, pero insuficiente para recuperar la ca铆da econ贸mica del 2020 y lo acumulado en tres de los cuatro a帽os del gobierno Macri. Adem谩s, la perspectiva a futuro supone una ralentizaci贸n de la evoluci贸n econ贸mica, en rigor, un diagn贸stico de los organismos internacionales para la econom铆a local, regional y mundial. Por eso preocupa la situaci贸n de pobreza que sufre la mitad de la poblaci贸n, agravada para los menores. No llama la atenci贸n y resulta l贸gico ese resultado luego de ca铆da de los ingresos populares, la precariedad laboral incentivada por el 鈥渢rabajo remoto鈥 o 鈥渁 distancia鈥, lo que agrava la condici贸n laboral de pobres y especialmente de las mujeres.

Alimentos y empleo como prioridad

Es grave la evoluci贸n de los precios, especialmente sobre alimentos, motorizado por la suba de los precios internacionales de exportaci贸n, ahora del ma铆z, pero muy especialmente por la disputa de poder y apropiaci贸n de riqueza socialmente generada de las transnacionales que dominan el modelo productivo del agro negocio de exportaci贸n. Toda la estructura de poder es base sustancial del aumento de precios en el pa铆s. No se logra contener la voracidad del poder econ贸mico en tanto no se modifica una pol铆tica que consolida un modelo de producci贸n que inserta de manera subordinada a la Argentina en la l贸gica de la transnacionalizaci贸n y la extranjerizaci贸n. Los grandes perdedores se consolidan entre la mayor铆a de la poblaci贸n empobrecida, la que transfiere de manera recurrente ingresos a la c煤pula concentrada del empresariado privado.

La necesidad pol铆tica apunta a una orientaci贸n a contramano de la l贸gica estructural construida desde 1975/76, que explica el orden econ贸mico actual de la sociedad argentina. La deuda p煤blica es un eje condicionante en ese sentido, por lo que, sin denunciar el car谩cter ilegal, ilegitimo y odioso, especialmente de aquella contra铆da con el FMI, ser谩 imposible superar las trabas existentes que impiden soluciones sociales extendidas. Por eso debe impulsarse la suspensi贸n de los pagos de la deuda al tiempo que se organiza una auditoria con participaci贸n popular para dictaminar sobre la legitimidad o no de la deuda. Es una asignatura pendiente del tiempo constitucional, que nunca abord贸 a fondo el problema y solo atin贸 a postergar soluciones, y con ello, sostener una continuidad en la cancelaci贸n de intereses y capitales, restando capacidad de atender la necesidad social.

Ese es el punto de partida, y en simult谩neo, se debe encarar una soluci贸n al problema del hambre, con fuentes de empleo y mecanismos autogestionarios de producci贸n y circulaci贸n, con acceso a la tierra y a la necesaria asistencia tecnol贸gica y financiera para modificar sustancialmente el modelo productivo. Se requieren propuestas de fondo, a contramano de una l贸gica econ贸mica que profundiza la desigualdad y por ello, desandar lo construido por d茅cadas y levantar una propuesta de soberan铆a, alimentaria, energ茅tica, financiera, con privilegio a resolver las insatisfacciones sociales. En ese camino se debi贸 aprovechar el vencimiento de la licitaci贸n del r铆o Paran谩, mal llamado 鈥渉idrov铆a鈥, como punta de partida de una reestructuraci贸n productiva que ponga fin a las privatizaciones de los noventa del siglo pasado y repiense el modo de producci贸n en el pa铆s.

Se trata de revertir una l贸gica productiva construida en el 煤ltimo cuarto del siglo XX, Consenso de Washington mediante en los noventa, y recreado en parte importante de la conciencia social como 鈥渟entido com煤n鈥, desarrollado desde los medios de comunicaci贸n. Hay que atender el fen贸meno que explica en todo el 谩mbito mundial el crecimiento de la propuesta pol铆tica de la derecha.

La pol茅mica de estas horas atraviesa al frente en el gobierno y m谩s all谩, en el marco de pandemia, de la crisis ambiental y una sensaci贸n que 鈥渁lgo debe cambiarse鈥 para no agotar la vida social y natural, con el eje en resolver las m谩s amplias necesidades sociales de la poblaci贸n. Hace falta un debate sobre el rumbo, con precisi贸n de objetivos socioecon贸micos para frenar el retroceso social construido por d茅cadas. En definitiva, un proceso de construcci贸n de pol铆tica y subjetividad de car谩cter alternativo.

Buenos Aires, 8 de mayo de 2021