June 3, 2022

A principios de abril, CCOO lanz贸 una campa帽a en change.org encabez谩ndola con el siguiente banner exponiendo que la patronal quiere hacernos trabajar gratis los s谩bados:

Tanto 茅sta como otras campa帽as de denuncias sobre las pretensiones de la patronal del sector TIC de aumentar la precarizaci贸n, que nos presentan los sindicatos CCOO y UGT durante la negociaci贸n del convenio, no son m谩s que un ejercicio de hipocres铆a supino, pues la precarizaci贸n del sector se debe a la estampaci贸n de sus firmas traidoras en los diecisiete convenios sectoriales anteriores, que consagran la precariedad que denuncian.

Todas estas campa帽as siguen un modus operandi con leves variaciones con el prop贸sito de manipular a los trabajadores del sector y prepararlos para maquillar la firma de la siguiente traici贸n, raz贸n por la que estas campa帽as se intensifican conforme se acerca la firma del convenio.

Critican las tablas salariales que ellos firmaron鈥

As铆, en el texto de esta ultima campa帽a en podemos ver c贸mo c铆nicamente se critica que se contraten trabajadores cualificados con sueldos de 14.000鈧 (el SMI en 2022).

Hemos de recordar que esa situaci贸n tiene lugar gracias a la consolidaci贸n de la precariedad que los sindicatos CCOO y UGT firmaron en el XVII convenio sectorial en 2017. Un convenio donde se consolidaron estos sueldos y que han dado lugar a la p茅rdida de m谩s de un 30% de poder adquisitivo en los salarios en el periodo 2010-2021.

Unos Incrementos salariales indignos que firmaron pese a que durante la negociaci贸n rechazaban rotundamente la congelaci贸n salarial,

pero que posteriormente tras la firma del XVII Convenio, vendieron con mentiras:

y que dieron lugar a categor铆as con sueldos que enseguida quedaron por debajo del SMI, raz贸n por la que se actualizaron para alcanzar el m铆nimo de 14.000鈧 que ahora critican.

鈥 pero es su propuesta de actualizaci贸n salarial.

De igual forma que hicieron en el XVII Convenio, criticar una cosa para firmarla despu茅s, ahora, con la negociaci贸n del XVIII Convenio, vemos que los 14.000鈧 que cuestionan antes de firmar, es justo lo que han trasladado en la plataforma con para la negociaci贸n que en noviembre de 2020 llevaron CCOO y UGT a la mesa de negociaci贸n del XVIII convenio, retrasada ya m谩s de 2 a帽os, donde se incluyen unas tablas salariales que parten de esa cantidad precisamente, as铆 como mantienen la desindexaci贸n del IPC, junto a unos porcentajes de actualizaci贸n m铆nimos, dadas las condiciones de inflaci贸n que estamos padeciendo la clase obrera.

Tablas salariales propuestas por CCOO para el XVIII Convenio TIC





Critican la clasificaci贸n profesional que firmaron 鈥

De la misma forma, en la campa帽a de change.org se puede leer la critica a que el convenio tenga categor铆as por debajo del SMI, haciendo responsable a la patronal, cuando son ellos, CCOO y UGT, los que han regalado a la patronal esas condiciones miserables para los trabajadores:

Un ejercicio de hipocres铆a que muestra la manipulaci贸n de sus campa帽as, pues esta precariedad que denuncian, en su momento las vendieron como mejoras, tras la firma del XVII Convenio en 2017, donde traicionaron al sector con su firma aumentando la precariedad en el convenio.

Siendo la nueva clasificaci贸n profesional (y sus tablas salariales por debajo del SMI) una de esas “mejoras”:

y nuevamente, lo que en 2017 vend铆an como moderna y cercana al sector, ahora en la nueva negociaci贸n del XVIII convenio la critican por no reflejar la realidad del sector.

鈥 pero es su propuesta de clasificaci贸n profesional.

Sin embargo, en la nueva propuesta de partida de CCOO y UGT, (ver imagen anterior con las tablas salariales), persisten en la perpetuaci贸n del sistema de subdivisi贸n en 脕reas, Grupos y Niveles, con una definici贸n ambigua de funciones, que permite a los empresarios extraer mayor plusval铆a:

鈥 Al encuadrar a los trabajadores en categor铆as inferiores a las funciones que realizan, que s铆 venden a los clientes a su precio, y dificultando que prosperen las denuncias judiciales de reconocimiento de categor铆as dada la ambig眉edad establecida en el convenio,

鈥 Interponer niveles para eternizar la carrera profesional, manteniendo a los trabajadores en sueldos precarios, ralentizando la subida econ贸mica conforme se asciende, necesit谩ndose m谩s ascensos que antes para alcanzar sueldos decentes, cuando no bloque谩ndola durante a帽os amparada en la ambig眉edad..

鈥 Y por 煤ltimo y m谩s grave, permitir el encasillamiento en una 谩rea, grupo y nivel con el que los empresarios poder realizar despidos objetivos, argumentando obsolescencia de unas tecnolog铆as, con los que deshacerse de los trabajadores m谩s antiguos al menor coste, y sustituirlos por trabajadores que parten de las categor铆as m谩s b谩sicas. Es decir, un sistema con el que permitir una rotaci贸n de personal y mantener en la precariedad a todo el sector.

Repetici贸n del modus operandi

Como hemos mostrado con los ejemplos de la clasificaci贸n profesional y la actualizaci贸n de salarial, CCOO y UGT siguen un patr贸n de comportamiento durante la negociaci贸n y la firma que se reproduce continuamente, y que consiste a grandes rasgos en:

1.- Durante la negociaci贸n, criticar las agresiones que la patronal pretende incorporar en el convenio, haci茅ndolas pasar como de mayor gravedad de la que realmente pretende, y que no son reales a menos que ellos lo firmen. Esto lo hacen con un doble prop贸sito:

Hacer creer a los trabajadores que los defienden duramente en las negociaciones para que pensemos que est谩n de nuestra parte.

Hacer creer a los trabajadores que la p茅rdida de derechos que van a firmar es lo menos malo que nos podr铆a pasar, en contraste con la gravedad inflada de lo que pretend铆a la patronal, y que por tanto su trabajo en la negociaci贸n ha servido para frenarla. Suavizan una p茅rdida de derechos consentida por ellos con el argumento de que se pod铆a haber perdido m谩s.

2.- Durante la negociaci贸n, teatralizar la movilizaci贸n inocua de delegados sindicales como lucha de los trabajadores. Con el prop贸sito de:

Hacerse pasar como los m谩ximos defensores de los trabajadores, insuflando la idea a los trabajadores de que no se impliquen, que deleguen en ellos, pues ellos ya se encargan de defender las condiciones laborales en nuestro nombre.

Impedir la movilizaci贸n real del sector, proscribiendo el 煤nico recurso real de presi贸n a la patronal que es la huelga.

3.- Tras la firma, defender la p茅rdida de derechos firmados como grandes avances, en lugar de como la traici贸n que representa.

4.- Durante la negociaci贸n del siguiente convenio, criticar las agresiones anteriormente firmadas y que vend铆an como mejoras, culpando a la patronal de lo que ellos mismos legalizaron con su firma.

驴Qu茅 van a firmar entonces para los s谩bados?

A tenor del modus operandi de estos sindicatos, la campa帽a de change.org, tal como plantean con el eslogan de que la patronal quiere que trabajemos gratis los s谩bados, parece querer pretender vendernos un posible acuerdo intermedio, (fruto de la teatralizaci贸n de la negociaci贸n) en el que s铆 se trabajar谩n los s谩bados pero bajo compensaci贸n. De esta forma, precarizan un aspecto de las condiciones laborales, el trabajo en s谩bado, que actualmente s贸lo es laboral hasta las 14h., y posiblemente con una compensaci贸n inferior a la actual de las horas extras recogidas en convenio (1,75 por cada hora extra). Al plantearlo de 茅sta forma, con la amenaza inicial de la patronal, los sindicatos traidores tienen la excusa para vender su 鈥渆sfuerzo鈥 en la defensa de la agresi贸n, al haber podido retener en parte las pretensiones iniciales, firmando un mal menor, que en realidad es un retroceso respecto al convenio anterior, y que es justo lo que persegu铆a la patronal.

No es que estemos haciendo un ejercicio de clarividencia, pues en la propia plataforma de partida para la negociaci贸n que present贸 CCOO en 2020, ya recogen ellos mismos una de las pretensiones m谩s deseadas por la patronal, la desregulaci贸n de la jornada, o lo que es lo mismo, . En su plataforma legalizan la nocturnidad, la turnicidad y el trabajo en festivo, y concretamente en el apartado K, recogen para la compensaci贸n de los d铆as festivo, un 25% adicional por hora trabajada, en lugar del actual 75% adicional por hora extra actual. Trat谩ndose de una plataforma de partida desde CCOO, lo m谩s l贸gico es que en la propia negociaci贸n se vea reducida, en aras de alcanzar un acuerdo. En cualquier caso, la patronal gana.

Adem谩s, al regular toda esta casu铆stica en la jornada laboral, CCOO y UGT est谩n eliminando la fortaleza en la negociaci贸n actual de la que disponen los trabajadores, pues al ser las horas extras de car谩cter voluntario, permite exigir que se compensen de mejor forma a la contemplada en convenio. Como ejemplo de esta ventaja en la negociaci贸n poner al acuerdo alcanzado en Sadiel en 2009, alcanzado gracias a que los trabajadores bien organizados iban todos a una, donde se contemplaban gratificaciones de 400 euros por festivo, adicional a las 1,75 por horas extras.

Sin embargo, en la plataforma de CCOO se ve que no s贸lo se pierde la voluntariedad, sino que adem谩s se proponen compensaciones inferiores a la actual.

Por lo tanto, lo m谩s probable es que firmen que haya que trabajar los s谩bados, que no puedas negociar la compensaci贸n, y fijaran que 茅sta sea menor a la actual: el modus operandi de la traici贸n que ya te est谩n vendiendo con esta campa帽a.

Lo que est谩 por venir

Aparte del retroceso concreto de los s谩bados, si nos retrotraemos al comunicado conjunto que emitieron las federaciones sectoriales de UGT y CCOO en febrero de 2014, en 茅l se incluy贸 todo un compendio de medidas aterradoras que la patronal quer铆a infligir a los trabajadores en el sector, muchas de las cuales terminar铆an firm谩ndolas en 2017, y que en la actual negociaci贸n ya las han asumido en la propia plataforma de partida de los sindicatos. La lista se puede considerar una hoja de ruta de las agresiones planificadas entre la patronal y sus sindicatos:

驴Qu茅 debemos hacer los trabajadores para evitar los continuos retrocesos en el convenio, v铆ctima de las traiciones de CCOO y UGT?

La firma de todos estos retrocesos son actualmente inevitables, pues parten de un proceso viciado desde su origen, donde los sindicatos UGT y CCOO tienen la prerrogativa legal de negociar en exclusiva las condiciones laborales de la mayor铆a de los trabajadores, en los convenios colectivos sectoriales, las reformas laborales, las reformas de las pensiones, etc… pese a no haber sido elegidos por los trabajadores afectados para hacerlo. Dichas negociaciones se llevan a cabo de forma opaca por dirigentes liberados de esos sindicatos, desconocidos por los trabajadores, que no tienen que responder ante ellos de sus decisiones, con lo que disponen de manga ancha para llegar a acuerdos que no tienen que ser refrendados por los trabajadores en asamblea, y sin que estos puedan penalizarles personalmente en caso de que se vean traicionados.

Con 茅sta f贸rmula, al no tener que rendir cuentas por las decisiones, su actuaci贸n no responden a los intereses de los afectados, sino m谩s bien a los de aquellos que les financian: la patronal. De manera que el di谩logo social se convierte en un mon贸logo de la patronal con sus sindicatos a sueldo, donde los derechos laborales son la mercanc铆a a eliminar a cambio de prebendas en la forma de subvenciones millonarias y liberados sindicales bien bonificados.

fuente CGT

La soluci贸n, ante este escenario, pasa por la implicaci贸n personal de cada uno de los trabajadores del sector, por abandonar la idea que estos sindicatos traidores nos venden que deleguemos en ellos la soluci贸n de nuestros problemas. El resultado de entregarnos a esta idea ya lo padecemos en nuestras condiciones, con las que se llenan los bolsillos. Necesitamos que nos impliquemos personalmente en dicha resoluci贸n , sin que nadie venga a resolvernos lo que es responsabilidad propia, y para eso es necesario fortalecer el sindicalismo de clase, repudiar a los delegados sindicales que se presentan por las siglas de CCOOO y UGT a las elecciones sindicales, y construir entre todos candidaturas alternativas, que tengan como principio la lucha y la movilizaci贸n para alcanzar mejoras, frente al di谩logo y la paz social tras la claudicaci贸n con sus firmas traidoras, as铆 como la toma de decisiones respecto a la movilizaci贸n y los acuerdos de forma asamblearia.

Construir una alternativa sindical a estos sindicatos vendidos es una tarea ardua pero no imposible, la escasa afiliaci贸n sindical en el pa铆s hace que estos sindicatos sean los que negocien en nuestro nombre disponiendo de una representaci贸n minoritaria. Atendiendo a los , los sindicatos ELA, y LAB, con un n煤mero escaso de representantes (94 y 25 resp.), ya obtienen un puesto en la mesa de negociaci贸n. Lamentablemente por su ideolog铆a nacionalista rechazan estar presente en la misma.

Si cada uno de nosotros empezamos a implicarnos y a hacerlo en torno a un sindicato que tenga una pol铆tica de unidad de todos los trabajadores y de las luchas en todo el territorio nacional, como es la Alternativa Sindical de Clase, pronto los trabajadores tendremos el suficiente peso como para estar en las mesas de negociaci贸n sectoriales, desbancar a los sindicalistas traidores de las negociaciones y dar la 煤ltima palabra, la voz y el voto a las plantillas, organizadas y movilizadas, que dar谩n la fuerza para alcanzar mejoras imprescindibles que ahora se nos niegan.

Fuente: ASC