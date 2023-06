–

La semana pasada en una entrevista radiof贸nica se le preguntaba a un viejo comunista por qu茅 ganaba la extrema derecha y no la extrema izquierda y la respuesta fue: 鈥減orque鈥β縬u茅 puede hacer un comunista?鈥 (o una comunista, a帽adir铆a yo)

El neoliberalismo nos ha pasado por encima de tal manera, su victoria ha sido tan completa, que la izquierda ni siquiera se quiere llamar as铆 por no asustar a potenciales votantes (la derecha, en cambio, se reivindica con gusto) No hay que llamarse de izquierdas para no asustar鈥ijeron los partidos nuevos. Y lo entiendo. Pero el problema no es el nombre, sino qu茅 puedes hacer. 驴Puedes nacionalizar la banca? 驴Puedes desprivatizar toda la sanidad, los transportes? 驴Podremos fijar un alquiler social que alcance a todo el que necesite una vivienda? 驴Prohibir todos los desahucios? A Ada Colau ni siquiera le dejaron poner un dentista municipal gratuito.

Syriza nos demostr贸 d贸nde est谩 el l铆mite. Y a Irene Montero le ha pasado, con el feminismo, lo que a Syriza con la econom铆a. Le han demostrado d贸nde est谩n los l铆mites. Y nos hemos enterado todas. Y el l铆mite est谩 muy cerca, apenas hay espacio. La izquierda, anta帽o socialdem贸crata, es hoy social liberal y se limita a gestionar de manera menos cruel y m谩s emp谩tica el capitalismo. En cuanto a la derecha, le sobra la democracia liberal y van contra ella con todas sus armas, con todo. Y los dem谩s, comunistas incluidos, en modo resistencia. No parece haber otra: ya no es ganar, es resistir. Y lo entiendo. Est谩 en juego la democracia, derechos fundamentales, cuestiones decisivas para la vida de mucha gente鈥 pero ese modo resistencia supone tambi茅n reconocimiento expl铆cito de nuestra impotencia, de la impotencia de las ideas transformadoras, m铆nimamente cuestionadoras, del capitalismo.

驴Cu谩nto tiempo, y cu谩nto, se puede ilusionar a la gente con la mera resistencia? Mientras intentamos resistir, ellos se rearman y avanzan. Y prometen cambio. Esperanza de cambio, casi no importa hacia d贸nde. Es muy f谩cil buscar cualquier chivo expiatorio y prometer acabar con 茅l: migrantes, mujeres, personas LGTB, pederastas, comunistas, ocupas鈥 Esto da resultado desde hace siglos; esto s铆 que es vieja pol铆tica, pero sigue funcionando. No olvidemos, adem谩s, que los l铆mites europeos no son igual para todos ni presionan en el mismo sentido. Syriza, m谩s all谩 de los errores que cometiera, desafi贸 la econom铆a neoliberal y fue obligada, pr谩cticamente manu militari con humillaci贸n incluida, a suicidarse. Los gobiernos de la extrema derecha en Europa cometen graves violaciones contra el Estado de Derecho, la democracia y los derechos de las mujeres鈥 s铆, se les retienen fondos, pero ya veremos por cu谩nto tiempo. S贸lo hasta que la derecha que est谩 en las instituciones europeas se convierta toda ella en extrema derecha. 驴Cu谩nto tiempo duraron aquellas proclamas de cierta derecha europea de no gobernar con la extrema derecha? Ya hemos visto que la justicia es un brazo m谩s del sistema neoliberal, se puede torcer lo que haga falta, como la democracia misma. No se har谩 con Hungr铆a lo mismo que se hizo con Grecia. No se har谩 lo mismo con un pa铆s que proh铆be derechos b谩sicos a las mujeres que con un pa铆s que pretende saltarse el techo de deuda. Neoliberalismo obligatorio y lo dem谩s, ya lo iremos viendo. Lo dicho, se trata de resistir.

No es extra帽o que sea tan dif铆cil concitar a la esperanza en este llamado a la resistencia. 驴Qui茅n defiende la democracia si tenemos un sistema y una sociedad que permite que se fijen servicios m铆nimos del 100% en una huelga? Si la Ley Mordaza es una ley antiprotestas y antimanifestaciones y no se ha podido derogar con un gobierno progresista? 驴Qu茅 quiere decir progresista en este contexto?

Recuerdo los primeros debates en Podemos, donde el problema del sector errejonista era que bajo ning煤n concepto quer铆a ir con IU porque sonaba 鈥渁 la izquierda de siempre, la que pierde鈥. Por otra parte, el pablismo bajo ning煤n concepto quer铆a entrar en los gobiernos del psoe. Muy poco despu茅s, el pablismo entr贸 en los gobiernos del PSOE y el errejonismo se siente c贸modo con una IU que ha desdibujado aun m谩s su perfil supuestamente comunista (de algunos y algunas). Parecen siglos, pero ha sido muy poco tiempo. Se dir谩 que han cambiado las circunstancias. Y s铆, han cambiado. Ahora reconocemos nuestra impotencia, hemos experimentado los l铆mites en nuestros propios cuerpos. Nos hemos dado de bruces con ellos. Basta con leer el manifiesto Mover Ficha o los primeros programas electorales. Lo de ahora, con perd贸n, parece la en茅sima refundaci贸n de IU (aunque con un menor componente de clase, me temo). Y yo les voy a votar.

M谩s all谩 de Sumar o de Podemos, de aciertos o errores, y m谩s all谩 de los nombres y las listas, 煤ltimamente se nos dice que tambi茅n tenemos que renunciar a decir la verdad, a denunciar el sistema de poder, no puede parecer que nos enfrentamos a 茅l. Parecemos antip谩ticos, siempre rega帽ando, se nos dice, con eso no se gana, la verdad no convence a nadie. Estoy completamente de acuerdo. As铆, lo 煤nico que se gana es mucho odio social y la implacable persecuci贸n del sistema. La verdad es muy antip谩tica, la queja desanima, rega帽ar no da votos. Y es verdad. El marketing del capitalismo y la pasarela electoral exigen simpat铆a. Hay que construir pueblo sin explicar claramente el horizonte que imaginamos, hay que hacerlo explicando nuestro sistema de reparto de las migajas. Pareciera que eso no es muy ilusionante y que por eso tampoco ganamos (gana Ayuso, por cierto). 驴Podr铆a ser que cuando ganamos en realidad perdemos? Seguramente estoy equivocada.

Yo votar茅 a ese espacio, el que haya finalmente, con la misma ilusi贸n que votaba a IU, con poca. Esperando que surja otro 15M, otro Podemos, otro鈥o que sea. Un sistema que permita que si un comunista o una comunista entra en un gobierno porque se le ha votado sea para hacer pol铆ticas comunistas y para denunciar el capitalismo. Soy m谩s simple que una lechuga, ya lo s茅. Y mientras鈥 resistamos.