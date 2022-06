–

De parte de Briega June 15, 2022

Cuando yo u otros activistas tenemos la audacia de criticar tal o cual

energía “verde”, nos encontramos con comentarios como: criticamos,

criticamos, pero ¿cuál es nuestra solución? No queremos volver a la

edad de piedra, ¿verdad? ¿Queremos un mundo sin electricidad?

Es un poco más complejo, y las preguntas que aquí planteamos son

ligeramente diferentes.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2

La energía “verde” se está desarrollando con el beneplácito de los

ecologistas. De hecho, es innegable que contaminan menos que los

combustibles fósiles tradicionales. La energía solar, por ejemplo,

emite unos 50 gCO2eq/kWh, la nuclear unos 60-100 gCO2eq/kWh, mientras

que el carbón emite unos 1000 gCO2eq/kWh y el gas unos 500 gCO2eq/kWh.1

Uno podría quedar satisfecho con esa respuesta y seguir adelante,

pensando que no hay nada mas que ver. Sin embargo, esto sería pasar por

alto los numerosos daños inherentes a estas energías.

MIRANDO EL PANORAMA GENERAL

En primer lugar, sí emiten CO2. Si tenemos en cuenta su construcción,

el transporte hasta el lugar, el mantenimiento y el fin de su vida

útil, la energía “verde” ya no es tan “verde”. Marrón en el mejor de

los casos. Es bastante obvio: ¿cómo crees que se transporta un panel

solar desde China, donde se construye, hasta su lugar de uso? ¿Cómo se

extraen las 1.200 toneladas de hormigón y las 350 toneladas de acero

que componen un aerogenerador? Todas estas acciones y todas estas

máquinas funcionan con petróleo. Los paneles solares emiten menos CO2

que el carbón, ¡gran cosa! Lo único que aprendo aquí es que el

carbón contamina mucho, eso no me dice nada sobre la aceptabilidad del

panel solar.

En segundo lugar, la energía “verde” no sustituye a la energía sucia,

sino que se suma a ella. Ningún plan de transición energética ha

reducido el consumo de carbón o gas. Emitíamos menos CO2 en 1965,

cuando no se había construido ningún proyecto de energía eólica, ni

central nuclear, ni paneles fotovoltaicos.

Estas tecnologías emiten menos CO2 que el petróleo o el gas, eso es

cierto. Pero eso no importa: es la cantidad absoluta de CO2 emitida la

que está destruyendo el clima, no la cantidad de CO2 emitida por los

combustibles fósiles.

OTROS PROBLEMAS DE LA ENERGÍA “VERDE”

Hemos centrado nuestro argumento en las emisiones de CO2, porque ese es

el marco elegido por los defensores de las “soluciones climáticas”.

Incluso desde este punto de vista, no son una panacea. Sin embargo, esta

atención a las emisiones de CO2 no debe hacernos olvidar que el

calentamiento global no es el único problema ecológico que plantea

nuestra civilización. De hecho, la agricultura industrial y la

artificialización del suelo ocupan el primer lugar entre los

principales factores del declive de la biodiversidad, la

deforestación,.

El retrato de las fuentes de energía “descarbonizadas” se oscurece con

este prisma: entre las inmensas superficies cubiertas por las centrales

fotovoltaicas, las minas contaminantes y mortíferas2 necesarias para el

uranio de la energía nuclear, el acero de los aerogeneradores o los

metales raros de los paneles solares, es difícil ver que estas

soluciones sean ecológicas. De hecho, contribuyen a la

artificialización del terreno: minas para extraer los materiales,

carreteras para transportarlos, pero también, simplemente, el trozo de

suelo que ocupan las propias centrales. También son contaminantes:

durante su construcción, por supuesto, pero además no sabemos cómo

reciclar un panel solar o un aerogenerador (bien), por no hablar del

desmantelamiento de una central nuclear, que todavía hoy es

prácticamente imposible.

Empezamos a ver los problemas que podría tener un ecologista con la

energía “verde”, ¿no? Pero en realidad, todo lo que hemos visto es

sólo superficial, porque el principal problema de una energía es su

uso.

EL PROBLEMA DE LA ENERGÍA: SU USO

Para realizar un verdadero análisis del ciclo de vida, es importante

preguntarse para qué se utilizará esta energía “verde”, y ahí es

donde realmente radica el problema. La energía se utiliza para

alimentar la economía mundial, para mantener la producción, en

definitiva: para fabricar, transportar, destruir. En masa. No importa si

la energía utilizada proviene del petróleo, de la energía nuclear o

de la energía solar, el resultado es la destrucción masiva de la vida.

Esta es la esencia del problema (no es un juego de palabras): no sólo

consumimos energía sucia, sino que también consumimos demasiada

energía para destruir los seres vivos. La deforestación no depende del

petróleo, la pesca industrial no depende del petróleo, la agricultura

industrial no depende del petróleo. Depende de cualquier energía,

siempre que se produzca en cantidad suficiente.

Aún logrando inventar una energía infinita y perfectamente limpia (lo

que ciertamente no es el caso hoy en día), todavía estaríamos en

medio de la mayor crisis ecológica en 65 millones de años: la sexta

extinción masiva. La causa no es el CO2 en la atmósfera, cuyas

consecuencias sólo estamos empezando a percibir, sino el resto de la

actividad humana. Esta actividad humana, destructiva a gran escala, es

posible gracias a la abundancia de energía. Los paneles solares no son

parte de la solución, sino del problema.

REDUCIR NUESTRO IMPACTO ECOLÓGICO

En mi opinión, las “soluciones” de las energías renovables o la

energía nuclear provienen de una pregunta mal planteada. El ecologista

de turno se pregunta: “¿Cómo puedo mantener mi actual confort material

y al mismo tiempo reducir mi impacto ecológico? La respuesta técnica a

esta pregunta se encuentra en las energías renovables o en la energía

nuclear.

Sin embargo, la única pregunta que merece la pena hacerse es: “¿Qué

se necesita para mantener el planeta Tierra habitable? La respuesta es

sencilla: no emitir CO2, detener la destrucción de la vida.

La energía nuclear y las energías renovables no cumplen estas

condiciones. Consumen combustibles fósiles, emiten CO2 y el uso de la

energía producida contribuye masivamente a la destrucción de la vida.

Por tanto, va en contra de los objetivos básicos de la ecología.

¿CUÁL ES “LA SOLUCIÓN”?

Con este planteamiento, hemos criticado literalmente toda la producción

masiva de energía. Llegados a este punto, muchos ecologistas están

perdidos: ¿Qué SOLUCIÓN proponemos?

“Todo problema tiene una solución”, una solución técnica, claro.

¡Es precisamente esta forma de pensar la que lleva a la destrucción

de la naturaleza!

Esta reacción es sintomática de una forma de pensar técnica: todo

problema tiene una solución, y esta solución es técnica, claro. Pero

es precisamente este tipo de pensamiento, que convierte cada situación

en un problema técnico y todo en una herramienta o materia prima, el

que conduce a la destrucción de la naturaleza:.

Pero, ¿y si el problema no fuera la producción de energía, sino

nuestra relación con los seres vivos? ¿Y si el problema fuera nuestra

sociedad, nuestro modelo económico, nuestro modelo de producción? Si

no se trata de problemas técnicos, entonces ya no necesitamos

respuestas técnicas. La “solución” sale de las oficinas de ingeniería

y entra en el ámbito público. La “solución” es un cambio radical y

rápido de nuestra sociedad (en otro lugar hablamos sobre el cómo de

este cambio).

“¿CÓMO SALVAR INTERNET?”

Se podría decir que hay problemas tecnológicos. No queremos volver a

la edad de piedra. ¿Te imaginas un mundo sin Internet ni electricidad?

¿Te imaginas un mundo sin Internet ni electricidad? En cualquier

caso, puedo imaginar un mundo sin electricidad con más facilidad que

un mundo sin insectos ni peces.

¡Qué falta de imaginación! En cualquier caso, me resulta más fácil

imaginar un mundo sin electricidad que un mundo sin insectos ni peces.

De nuevo, la cuestión medioambiental no es “cómo mantener Internet”, o

“cómo tener electricidad”: esto es lo que le preocupa al director

general de EDF o de Free.

Mis únicas preocupaciones son “¿cómo mantener un planeta habitable?

¿Cómo podemos detener la mayor matanza de animales y plantas de la

historia? Todas las demás preguntas son subsidiarias. Una vez que

nuestra sociedad haya colapsado, habrá tiempo de sobra para ver si

podemos seguir teniendo internet o si podemos hacer un aerogenerador

verdaderamente “verde”

junio 2020