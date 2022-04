–

Dos semanas despu茅s de la alerta internacional por una concentraci贸n de hepatitis grave en ni帽os de Reino Unido con un origen desconocido, Espa帽a no ha encontrado un aumento de estos casos en menores respecto a lo que se ha visto otros a帽os. As铆 lo confirma el 煤ltimo informe elaborado por el Centro de Coordinaci贸n de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que sit煤a en 18 el n煤mero medio de diagn贸sticos registrados entre 2016 y 2020. Los casos reportados hasta ahora en Espa帽a son 13 y entrar铆an, por tanto, dentro de lo esperado, seg煤n el Ministerio de Sanidad. Uno de ellos ha necesitado un trasplante hep谩tico.

Sin embargo, los hepat贸logos piden m谩s tiempo para sacar conclusiones. “De momento no hay m谩s casos que otros a帽os pero es prematuro, han pasado pocos d铆as desde el inicio de la alerta”, analiza Juan Turnes, jefe de servicio de aparato digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y ex secretario de la Sociedad Espa帽ola para el Estudio del H铆gado.

Marina Berenguer, del hospital La Fe de Valencia, explica que “siempre hay casos de hepatitis aguda de causa no identificada, h铆gados sanos a los que de repente se les empiezan a morir las c茅lulas”, en cuyo origen puede haber muchas causas. La tambi茅n investigadora del Centro de Investigaci贸n Biom茅dica en Red de Enfermedades Hep谩ticas y Digestivas sostiene que con los datos actuales en Espa帽a no hay “nada nuevo”. “Aunque debemos cogerlos con pinzas, hay que esperar un poco m谩s”, a帽ade.

Entra dentro de lo previsible que afloren m谩s casos, seg煤n las expertas consultadas, porque la alerta lanzada por la Organizaci贸n Mundial de la Salud y el Centro Europeo de Prevenci贸n y Control de Enfermedades insta a la b煤squeda activa de casos nuevos, pero tambi茅n retrospectiva, desde enero de 2022.

Los 煤ltimos datos de la OMS elevan a 169 los pacientes detectados en el mundo, entre ellos un fallecido. Est谩n distribuidos por 11 pa铆ses, con una concentraci贸n muy clara en el Reino Unido, donde se han reportado 114, y Espa帽a como segundo pa铆s con m谩s incidencia, seguido de Israel (12 casos), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda (5); Holanda e Italia (4); Noruega, Francia y Ruman铆a (2) y B茅lgica (1). De todos ellos, 17 han necesitado un trasplante de h铆gado por la gravedad del cuadro cl铆nico.

El rompecabezas para los m茅dicos es el origen de la enfermedad. De momento no se ha localizado una causa com煤n ni un v铆nculo entre los casos. Y puede que no se localice porque no la haya dado que se deba a varios factores.

La hip贸tesis que adquiere m谩s fuerza, tambi茅n para el Ministerio de Sanidad, es que la hepatitis est茅 causada por un adenovirus, unos pat贸genos muy comunes que en adultos pasan muchas veces desapercibidos y en ni帽os son la causa m谩s frecuente de las gastroenteritis v铆ricas. En menores inmunodeprimidos, puede causar hepatitis graves pero no todos los pacientes identificados tienen ese perfil, recuerda Turnes. As铆 que lo que genera inquietud es que un virus que genera s铆ntomas leves o muy leves est茅 provocando inflamaciones agudas del h铆gado. “Si bien el adenovirus es actualmente una hip贸tesis como la causa subyacente, no explica completamente la gravedad del cuadro cl铆nico”, dice la OMS.

En el Congreso Europeo de Microbiolog铆a y Enfermedades Infecciosas, que se celebra estos d铆as en Lisboa, se ha abierto el abanico a varias posibilidades. Una es que el adenovirus est谩 impactando m谩s a los ni帽os por la falta de exposici贸n por la mascarilla y otras medidas de prevenci贸n en los dos 煤ltimos a帽os. “Parece bastante claro que hay una mayor circulaci贸n de virus coincidiendo con el levantamiento de las mascarillas en algunos pa铆ses. Lo que hay que ver es si efectivamente la hepatitis tiene una causa v铆rica, puede estar relacionado en el tiempo pero no ser la causante”, precisa el hepat贸logo del hospital de Pontevedra.

Estas averiguaciones son complejas porque, al ser un virus end茅mico, si est谩 circulando m谩s de lo habitual “podr铆a ser un hallazgo casual”, dice Turnes. “No sabemos cu谩l es la prevalencia actual en la poblaci贸n general de adenovirus”, apuntaba en su cuenta de Twitter en este sentido la vir贸loga Muge Cevik, de la universidad escocesa de St. Andrews. El adenovirus se ha detectado en al menos 74 casos, seg煤n la OMS: “Si bien es una hip贸tesis posible, se est谩n realizando investigaciones para determinar el agente causal”. En 18 de ellos, se ha localizado un tipo concreto, el 41.

Tambi茅n se est谩 indagando en la hip贸tesis de que se trate de coinfecciones, incluido el SARS-CoV-2, aunque tampoco hay datos concluyentes. Una veintena de casos hab铆an sido positivos en coronavirus. Entre las m煤ltiples afectaciones que puede causar el SARS-CoV-2 est谩 la subida de las transaminasas, apunta Berenguer. Otra posible causa, que no se descarta, es un t贸xico alimentario o de origen ambiental. La relaci贸n con la vacuna frente al SARS-CoV-2 est谩 pr谩cticamente desechada.

El listado de posibilidades no acaba aqu铆: podr铆a ser un nuevo pat贸geno que diera lugar a un nuevo tipo de hepatitis. “Eso ser铆a m谩s peliagudo”, analiza la hepat贸loga del hospital de La Fe. Para Turnes, sin embargo, “lo peor es no saber a qu茅 se debe”. Los expertos tampoco cierran la puerta a que se trate de una nueva variante de adenovirus, concretamente, o incluso del SARS-CoV-2.

El punto clave en las semanas que vienen es demostrar la correlaci贸n mediante un an谩lisis exhaustivo de cada caso que ya est谩n realizando los pa铆ses. “Normalmente con una serie de pruebas se identifica el origen del 90% de las hepatitis pero en estos pacientes no es as铆, as铆 que hay que hacer an谩lisis mucho m谩s detallados”, se帽ala Berenguer. Si en las biopsias se identifica adenovirus, por ejemplo, la relaci贸n no dejar铆a lugar a dudas, seg煤n las expertas consultadas. A los hepat贸logos les extra帽a tambi茅n la dispersi贸n de pacientes, es decir, que no haya lo que llaman “cl煤steres”.

De momento, los s铆ntomas est谩n identificados. La mayor铆a presenta ictericia (piel amarilla), una clara se帽al de alarma. Tambi茅n v贸mitos, dolor abdominal, letargo, diarrea, n谩useas, fiebre, s铆ntomas respiratorios, sarpullido, conjuntivitis o heces con sangre.

5 de abril, el origen

El Reino Unido inform贸 el 5 de abril de que hospitales escoceses hab铆an detectado una decena de casos de “hepatitis aguda grave de origen desconocido” en ni帽os de entre 11 meses y cinco a帽os de edad. La cifra superaba lo esperable en todo un a帽o. En cuesti贸n de d铆as, los pacientes identificados eran de 74.

Ese gran crecimiento en poco tiempo motiv贸 la alerta de la OMS y del ECDC. Tras ella, los pa铆ses comenzaron una b煤squeda activa de casos, tambi茅n de manera retrospectiva desde enero y se les inst贸 a notificar aquellos que no encajaran con los virus conocidos (de la A a la E) u otras causas identificadas, como enfermedades autoinmunes o intoxicaciones.

驴Los datos de Reino Unido hablan de una situaci贸n m谩s grave en este territorio? “Puede ser un efecto del sistema de vigilancia, que es especialmente bueno. Nos llevan dos semanas de adelanto en la notificaci贸n”, expresa Turnes, que augura que una vez definido el criterio para encontrar casos, surgir谩n algunos m谩s. “Parece raro decir esto, pero cuanto m谩s casos haya, m谩s informaci贸n tendremos y llegaremos antes a una conclusi贸n”, zanja el hepat贸logo.

