De parte de La Haine August 19, 2021 16 puntos de vista

En el Acuerdo de Doha firmado en Febrero del 2020 entre la Administraci贸n Trump y los talibanes, EEUU aceptaba la premisa de que los talibanes eran una “estructura militar y un movimiento afgano” dando el visto bueno a que tras su retirada de territorio afgano en septiembre del 2021 los talibanes detenten el poder en Afganist谩n 鈥渟iempre que una organizaci贸n terrorista internacional que se oponga a sus intereses no se estacione el pa铆s鈥. En consecuencia, la conquista del Poder por los talibanes no representar铆a per se un problema insoluble para la Administraci贸n Biden pero habr铆a supuesto el reforzamiento de las posiciones pakistan铆es y chinas quedando India condenada al ostracismo, por lo que dicha circunstancia ser谩 aprovechada por EEUU para desestabilizar la frontera compartida por ambos pa铆ses conocida como L铆nea de Control Actual (LAC, por sus siglas en ingl茅s) pues un enfrentamiento armado indo-pakistan铆 supondr铆a el primer pulso militar Rusia-China en forma de colisi贸n nuclear restringida al 谩rea geogr谩fica indio-paquistan铆.

China y la Doctrina Kissinger

En un art铆culo publicado por el New York Times, titulado 鈥淟a ocasi贸n para un nuevo orden mundial鈥, Henry Kissinger considera ya a China una gran potencia (felow superpower), desaconseja el proteccionismo o tratar a China como enemigo (lo que llegar铆a a convertirla en verdadero enemigo) y pide que se eleven a un nuevo nivel las relaciones entre Estados Unidos y China sobre la base del concepto de destino com煤n,( siguiendo el modelo de la relaci贸n trasatl谩ntica tras la segunda guerra mundial), con lo que asistir铆amos a la entronizaci贸n de la Ruta Pac铆fica (Am茅rica-Asia) como primer eje comercial mundial en detrimento de la Ruta atl谩ntica (Am茅rica- Europa) y la implementaci贸n del G-2 (EEUU y China) como 谩rbitros mundiales. Sin embargo, el objetivo inequ铆voco de la Administraci贸n Biden ser铆a la confrontaci贸n con la Organizaci贸n de Cooperaci贸n de Shanghai (OCS), fundada en 2001 por los Cinco de Shanghai (China, Rusia, Kazajist谩n, Kirgist谩n, Tajikist谩n) m谩s Uzbekist谩n y convertida junto con los pa铆ses del ALBA e Ir谩n en el n煤cleo duro de la resistencia a la hegemon铆a mundial de Estados Unidos y Gran Breta帽a, teniendo a Xinjiang, Baluchist谩n y Kachemira como escenarios para las operaciones desestabilizadoras de EEUU contra China.

Xinjiang

El Turkest谩n oriental o Xinjiang (鈥淣ueva Frontera鈥), fue incorporado al imperio chino en el siglo XVIII y representa el 17% de la superficie terrestre del pa铆s y el 2% de su poblaci贸n) y la etnia uigur de Xinjiang (de origen turco-mongol y con un total de 8.5 millones de habitantes), conserva caracter铆sticas 茅tnicas e isl谩micas que les situar铆an muy pr贸xima a sus parientes de Asia central y Turqu铆a por lo que ser铆a el caldo de cultivo ideal para implementar la estrategia brzezinskiniana del 鈥渃hoque de civilizaciones鈥. Dicha doctrina consiste en lograr la balcanizaci贸n de China y su confrontaci贸n con el Islam (cerca de 1.500 millones de seguidores) as铆 como secar sus fuentes de petr贸leo de los pa铆ses isl谩micos del Asia Central, pues varios de los m谩s importantes gasoductos de China pasan por Xinjiang en procedencia de Kazajst谩n, Turkmenist谩n, Uzbekist谩n y Rusia, con lo que la frontera chino-afgana se convertir谩 en escenario de las operaciones desestabilizadoras de EEUU tras el traslado desde Siria e Irak de los 10.000 combatientes de etnia uigur que combatir铆an con el D谩esh am茅n de los cerca de 1.000 miembros del Movimiento Isl谩mico del Turkest谩n Oriental recientemente liberados en Afganist谩n.

Balcanizaci贸n de Pakist谩n

El acercamiento de Pakist谩n a China habr铆a acelerado la doctrina del Pent谩gono de lograr la balcanizaci贸n de Pakist谩n y su debilitamiento como Estado teniendo a Baluchist谩n como campo de operaciones de la insurgencia. As铆, China estar铆a construyendo una extensa red portuaria, que incluir铆a puertos, bases y estaciones de observaci贸n en Sri Lanka, Bangladesh y Birmania y del que ser铆a paradigma el puerto estrat茅gico en Pakist谩n, Gwadar, (la 鈥済arganta鈥 del Golfo P茅rsico), a 72 kil贸metros de la frontera con Ir谩n y a unos 400 kil贸metros del m谩s importante corredor de transporte de petr贸leo y muy cerca del estrat茅gico estrecho de Ormuz. El puerto fue construido y financiado por China y es operado por la empresa estatal China Overseas Port Holding Company (COPHC), pues la regi贸n circundante al puerto de Gwadar, contiene dos tercios de las reservas mundiales de petr贸leo y por all铆 pasa el 30 por ciento del petr贸leo del mundo y el 80 por ciento del que recibe China y est谩 en la ruta m谩s corta hacia Asia (Ruta de la Seda). As铆, EEUU anunci贸 la supresi贸n de ayuda militar a Pakist谩n por un monto de 300 millones $ al tiempo que habr铆a fomentado el movimiento de independencia en la provincia de Baluchist谩n donde se ubica el estrat茅gico puerto de Gwadar con el objetivo confeso de hacer inviable el proyecto estrella de China, la 鈥淚niciativa del Cintur贸n y la Ruta de la Seda鈥 .

Kachemira

Kachemira ser铆a el paradigma perfecto de la implementaci贸n de la teor铆a brzezinskiniana del 鈥渃aos constructivo鈥 en la regi贸n, concepto que se basar铆a en la m谩xima atribuida al emperador romano Julio C茅sar 鈥渄ivide et impera鈥, para lograr la instauraci贸n de un campo de inestabilidad y violencia (balcanizaci贸n) y originar un 鈥渁rco de crisis鈥 que se extender铆a desde L铆bano, Palestina y Siria a Iraq y desde Ir谩n y Afganist谩n hasta Pakist谩n, Kachemira y Anatolia (Asia Menor). EEUU intentar谩 teledirigir al ISIS y al Qaeda para desestabilizar a Kachemira y lograr el enfrentamiento militar India-Paquist谩n que podr铆a implicar a China y Rusia y para lograrlo, Al Qaeda habr铆a designado como l铆der de su nueva c茅lula en Cachemira a Zakir Musa.

Kachemira ser铆a una provincia tradicionalmente oprimida por un Ej茅rcito Indio que tendr铆a desplegados cerca de 500.000 soldados (1 soldado por cada 9 habitantes) y el Gobierno nacionalista de Modi habr铆a revocado el status especial de Cachemira, ( lo que en la pr谩ctica se traduce en la detenci贸n sine die de pol铆ticos locales de Cachemira y el control estricto del servicio de Internet), por lo que de facto. Kachemira se habr铆a convertido en un c贸ctel explosivo al aunar ingredientes tan inestables como el contencioso religioso hind煤-musulm谩n, el contencioso territorial y la guinda de los independentistas kachemires apoyados por ex-combatientes yihadistas de Sud谩n, Pakist谩n y Afganist谩n,

Asimismo, en 1962 estall贸 un enfrentamiento entre India y China por el desacuerdo chino con la l铆nea fronteriza establecida en 1914 (L铆nea McMahon), tras el cual China consigui贸 el control de la meseta de Aksai Chin am茅n del Glaciar de Siachen, (territorios que la India sigue reclamando como suyos). China aspira a almacenar el agua de los nacimientos de r铆os como el Brahmaputra para abastecer a ciudades chinas del este del pa铆s, lo que habr铆a encendido las alarmas en el Gobierno de Modi que teme una notable reducci贸n del caudal de agua potable disponible por lo que no descartan bombardear las instalaciones hidr谩ulicas chinas. Por otra parte, la llegada al Poder de los talibanes en Afganist谩n habr铆a supuesto el reforzamiento de las posiciones pakistan铆es y chinas quedando India condenada al ostracismo, por lo que dicha circunstancia ser谩 aprovechada por EEUU para desestabilizar la frontera compartida por ambos pa铆ses conocida como L铆nea de Control Actual (LAC, por sus siglas en ingl茅s) pues un enfrentamiento armado indo-pakistan铆 supondr铆a el primer pulso militar Rusia-China en forma de colisi贸n nuclear restringida al 谩rea geogr谩fica indio-paquistan铆.

GERM脕N GORRAIZ L脫PEZ-Analista