¿Qué se pierde cuando un Gaztetxe se va?

De parte de La Haine September 7, 2021 92 puntos de vista

驴Qu茅 se pierde cuando un Gaztetxe se va?

El pr贸ximo s谩bado 11 a las seis de la tarde se ha convocado una manifestaci贸n por el desalojo del Gaztetxe de la Rotxapea. Hasta entonces, Hordago publicar谩 una serie de reflexiones sobre lo que ha supuesto este espacio liberado y su desaparici贸n. La asamblea del Gaztetxe se puso manos a la obra hace casi cinco a帽os.

El n煤mero 28 de la calle Artica de Pamplona ha vuelto a ser una vieja cochera vac铆a. Entre septiembre de 2016 y el pasado jueves fue el centro social del barrio, pero lo han desalojado. Es decir: CaixaBank reclam贸 la propiedad del inmueble y su derecho a mantenerlo cerrado a cal y canto, el ayuntamiento dijo que claro, el juzgado que no faltar铆a m谩s y la polic铆a que todo el mundo fuera, con munici贸n de goma y ensa帽amiento. Y as铆 ha perdido la ciudad su 煤ltimo gaztetxe hasta la fecha. 驴Pero qu茅 es realmente perder un centro social?

Un gaztetxe es siempre un espacio intempestivo, que sucede cuando no se le espera, que prospera fuera de lugar. Porque su potencia radical surge de un acto de desajuste

En las im谩genes y las cr贸nicas del desalojo aparecen casi siempre personas jovenc铆simas. Las redacciones m谩s partidarias de la intervenci贸n policial hablan de okupas y de chavales. De chusma al fin y al cabo. Gente que no deber铆a estar ah铆. Y aciertan, porque ese es precisamente su mayor virtud: que est谩n donde no les corresponde. Un gaztetxe es siempre un espacio intempestivo, que sucede cuando no se le espera, que prospera fuera de lugar. Porque su potencia, democr谩tica en un sentido arcaico, radical, surge de un acto de desajuste: quienes no tienen parte en el gobierno de lo com煤n toman parte, crean un lugar en el que ejercer una capacidad nueva de intervenci贸n en los asuntos de la comunidad. Crean un poder nuevo. El viejo demos era esa parte de la poblaci贸n que no ten铆a condiciones para mandar (ni edad, ni familia, ni riqueza, ni conocimiento). Los pobres, no en el sentido estrecho de quienes no tienen fortuna sino en el amplio de quienes no cuentan. Un gaztetxe, visto as铆, es un punto en la ciudad en el que mandan los pobres, donde los que no pueden construyen un poder. Es una anomal铆a que permite a la comunidad separarse de s铆 misma, de su funcionamiento cotidiano y sus leyes transparentes. Es un foco de litigio sobre las relaciones normales de desigualdad, un generador de ruptura con los consensos vigentes. Su funci贸n no es tanto reforzar los v铆nculos comunitarios como tensionarlos y cuestionar el reparto del poder y la representaci贸n.

La lecci贸n m谩s valiosa de los centros sociales es precisamente que la comunidad no es ning煤n ideal al que volver sino un proceso de car谩cter beligerante

Cuando cierra un centro social, se cierra una escuela de sujetos pol铆ticos. All铆 los destinados a permanecer en el orden invisible del trabajo asalariado y la reproducci贸n toman el tiempo que no tienen y producen toda una serie de alteraciones en el orden sensato de las cosas y, al mismo tiempo, nuevas formas de enunciaci贸n. Lo que se derriba con su derrota, en momentos como el presente, es en realidad una capacidad colectiva de impugnar la legitimidad pol铆tica del neoliberalismo en la ciudad. Por eso nos hacen tanta falta. Suena mucho 煤ltimamente, en las conversaciones sobre qu茅 hacer, la idea de la vuelta a lo comunitario. La lecci贸n m谩s valiosa de los centros sociales es precisamente que la comunidad no es ning煤n ideal al que volver sino un proceso de car谩cter beligerante. En ese campo de batalla impera una l贸gica del dominio leg铆timo (de las finanzas sobre la vida, de las clases medias sobre los horizontes vitales y el sentido com煤n) que espacios como el gaztetxe de la Rochapea ayudan a poner en suspenso. Es por eso que el desalojo es una derrota tambi茅n para ti y para m铆, aunque ya no seamos j贸venes. Porque en las viejas cocheras duermen autobuses m谩gicos que conducen a la ciudad futura. Y no est谩 la vida como para dejar que CaixaBank y la polic铆a tambi茅n se queden con ellos.

https://www.elsaltodiario.com/centros-sociales/pierde-cuando-gaztetxe-se-va