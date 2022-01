–

De parte de Arrezafe December 31, 2021 67 puntos de vista

No basta con

transformar el mundo.

Eso lo hacemos sin

más.

Eso sucede ampliamente

incluso sin nuestro concurso.

También tenemos que

interpretar esa transformación,

precisamente para

transformarla,

para que el mundo no

siga cambiando sin nosotros

y no se transforme al

final en un mundo sin nosotros.





II. EL DESPLAZAMIENTO

DEL VACÍO DE SENTIDO

Dediquémonos ahora,

después de haber descubierto las dos raíces de la falta de sentido,

a los medios con que se intenta un remedio contra la misma; hay dos:

la ayuda externa y la autoayuda.

§ 3

La ayuda externa

A quien tan sólo haya

hojeado la literatura sobre esta cuestión tendría que

desconcertarle (que no es el caso) que sólo de vez en cuando –o

incluso cabe decir nunca– se habla de la falta de sentido efectiva

de nuestra vida, sino siempre sólo del sentimiento de la falta de

sentido, como si este sentimiento fuera la verdadera desgracia y sólo

se necesitara su eliminación; como si el dolor de muelas fuera la

enfermedad. En ningún autor se encuentra la inequívoca afirmación:

“Sí, nuestra vida carece efectivamente de sentido”: En

ninguno, la pregunta sobre si, en general, la añoranza de sentido

tiene sentido.

Por supuesto, esto no es

infundado, pues está claro que quien admitiera la falta de sentido

como un hecho se separaría de la técnica (que, como hemos visto, es

la raíz de la falta de sentido); y, además, que todo establishment,

no importa de donde sea, se vería condenado a la muerte justo por

ese distanciamiento de la técnica. Por eso la falta de sentido es

casi desplazada directamente.

Y no sólo por los

establishments que dan trabajo, sino también por los millones

de trabajadores que, si en realidad miraran de frente la falta de

sentido de su trabajo y su vida, tendrían que abandonar totalmente

su trabajo. De hecho, el número de honestos, es decir, de quienes

admiten su propia falta de sentido es incomparablemente menor que el

de los que la desplazan. Éstos –y se trata de cientos de

millones– subrayan muy comprensiblemente {y con más énfasis los

amenazados por el paro y los de hecho parados) que el trabajo como

tal es un sagrado derecho fundamental, que ellos reivindican.

Y como a sus ojos sería absurdo definir como un sinsentido algo que

proclaman como derecho sagrado, evitan eficazmente reconocer la falta

de sentido de su trabajo. Si se les recordara la verdad bíblica de

que el trabajo, incluso el más pleno de sentido, o sea, el que

satisface las necesidades inmediatas, se consideró en su origen y

hasta hace bien poco como maldición, no podrían admitirlo a

pesar del hecho de que su trabajo es más maldito que todos

los trabajos anteriores de la humanidad. Y no justo porque sean

incapaces de experimentar al mismo tiempo algo como “positivo”

o sea, sagrado, y como “negativo”, o sea, sin sentido y

como maldición.

III. LA LUCHA CONTRA EL

SENTIMIENTO EN VEZ DE CONTRA LA COSA

§ 4

Extorsionadores del

sentido

Así argumentan, pues,

millones (si se puede hablar de “argumentar”, ya que este

argumento jamás se formula explícitamente). Pero no todos los

millones sufren -y como vimos antes, con toda razón- la falta de

sentido. Volvamos, pues, a éstos.

Y dado que hay que

empezar de inmediato con la explicación de que ese sufrimiento, a

pesar de haberse convertido hoy en moda hablar sobre el sentimiento

de la falta de sentido, no se toma en realidad en serio. Lo que ahí

se pone de manifiesto, como ya se ha apuntado antes, es que se trata

sólo del sentimiento de la falta de sentido en vez de la falta

efectiva de sentido. Y cuando digo “trata”, no me refiero

sólo al tratamiento teórico, sino también al terapéutico.

Por lo general no se hace

esta distinción: la exposición filosófica del problema queda a

menudo completamente inarticulada. Pero puede valer como regla que lo

que vale no es la cosa misma, la sentida falta de sentido como

situación que hay que curar, sino el sentimiento de la falta de

sentido. Especialmente en Estados Unidos hay legiones de terapeutas

–llamémoslos extorsionadores del sentido– que ven en la

existencia de ese sentimiento su sentido de la vida, o sea, que viven

de su existencia; y que no sólo afirman que curan ese sentimiento,

sino que incluso anuncian sin vergüenza poder dar sentido a

la vida. Y no necesitamos siquiera ir a buscar a estos miles, pues

también nos llegan hasta Europa. A diario, a una hora determinada,

fluye el desatino contra ese sentimiento desde las bocas radiofónicas

de los triviales psicólogos, eclesiásticos y filósofos de todas

las denominaciones, que cuando emiten su sinsentido sobre el

“sentido” y sobre la “pérdida de sentido” se

parecen como un huevo a otro. En general, todos están orgullosos,

como modernos contemporáneos, de hallarse al corriente de la tercera

escuela psicoanalítica, que ha entronizado como enfermedad

actual el sentimiento de la pérdida del sentido en lugar del

complejo de Edipo y de inferioridad.

Y no sólo se presentan como los

apóstoles de esa tercera escuela; incluso tienen la

sorprendente audacia de poner en boca de Dios y de Jesús el

vocabulario que sólo pueden haber extraído de los escritos del

fundador de esa escuela, Victor E. Frankl, pues la Biblia no conoce

nuestro concepto de “sentido”; es una falsificación que

pueden permitirse impunemente por los conocimientos, claramente

escasos, de la comunidad radiofónica. Por supuesto, estos

predicadores del sentido no tienen exactamente el mismo interés,

pues utilizan expresiones que se contradicen entre sí de la manera

más ruda: lo principal es que aparezca el término “sentido”;

así, unas veces se dice que Dios o Jesús es el sentido (o cosa que

es diferente, que el “sentido” de nuestra existencia es

seguir a Dios o a Jesús). Pero un minuto después nos exhortan a

aplicar voluntad al sentido (también ésta es una expresión

de Frankl), cosa que desemboca lisa y llanamente en una

contradicción, pues esta fórmula expresa sin ambigüedad que

debemos o tenemos que buscar y encontrar o, mejor, inventar (según

la expresión “dar sentido”) el sentido por nosotros

mismos (escondido de manera insensata, Dios sabrá por qué genie

malin). De hecho, hace poco ha fluido de la radio (no menos

indulgente que el papel) la fórmula self-made-man: cada uno

es el forjador de su sentido. Y no basta que estos predicadores

radiofónicos de la tercera escuela de Viena nos aseguren, dándonos

palmaditas en la espalda, que con sólo poner una adecuada

voluntad al sentido ya habríamos conseguido la mitad del

objetivo (“Donde hay voluntad, hay un sentido”: la misma

fuente), también se osa hacer pasar esta expresión

sinsentido-optimista, que naturalmente se aplaude con brío en

Estados Unidos, como una exhortación de Dios o Jesús: hace poco,

uno de estos sabios de Radiolandia incluso aseguraba que

“propiamente” Dios pensaba en ese “poner voluntad

al sentido” cuando nos creó; “propiamente”: está

claro que el magister sabe mejor que Dios lo que éste tenía

en mente, pero por desgracia aún no lo podía haber formulado tan

bien como un franklista. El no creyente se cubre el rostro lleno de vergüenza.

Quienes nos animan a

combatir el sentimiento de la falta de sentido –y de estos hay

actualmente miles– no son mejores que lo eran los políticos,

cuando a los hambrientos de la región del Sahel les daban el consejo

de luchar contra su sentimiento de falta de pan: un cinismo

que aún no se ha permitido ningún hombre de Estado. Y cuando los

psicoterapeutas se atreven a engatusar con ese “poner

voluntad al sentido” a los millones que pasan su existencia

realmente sin sentido en los despachos o las fábricas o como parados

ante la televisión, no son mejores que serían los hombres de Estado

que recomendaran a los hambrientos un “poner voluntad a

saciarse” y les dieran a entender que esa voluntad ya es la

mitad del pan con que podrían saciarse enseguida si lo quisieran de

verdad.

Miles de psicoterapeutas

engañan con semejantes discursos solemnes a los pacientes que les

consultan porque sienten crónicamente un “vacío de sentido”.

En vez de conceder con honestidad a los pacientes: “Tiene razón,

su sentimiento es legítimo. De hecho, para usted, la vida que lleva

(como trabajador en la fábrica de agujas o como vitalicio face

lifter o como vendedor de lotería) no tiene ningún sentido, por

más que su actividad pueda ser útil para esta o aquella persona o

aunque sea ‘humanizada’. Pero no crea que la expresión ‘sentido de

la vida’, que usted utiliza, tiene algún sentido o que usted había

tenido alguna vez antes lo que me transmite con tanto dolor como un

objeto perdido; lo anterior no era una posesión de sentido, sino una

situación en que usted no tenía hambre de sentido. O incluso,

podría hacer que le prepararan una prótesis de sentido para

un sentido supuestamente perdido. ¿Por qué presupone usted que una

vida, además de estar ahí, también debería o podría ‘tener’ algo

más, eso que usted denomina ‘sentido’? No deje que le hagan creer

que podría encontrar su sentido de vida (pues no está

escondido en ninguna parte; es más, no existe); o incluso que otro,

por ejemplo, yo, el supuesto terapeuta, pueda encontrarlo para usted

y, luego, implantárselo como un diente postizo. No, lo único que

usted no ha perdido, porque jamás lo había poseído, tampoco puede

volver a encontrarlo nadie con la mejor voluntad. E incluso

suponiendo que su vida ‘tenga’ un ‘sentido’: qué mezquino y

contradictorio, por no decir inmoral, tiene que ser un sentido si se

esconde tan profundamente (a pesar de que, en teoría, tiene el

‘sentido’ de servir como guía y justificación de su vida) que

resulta ilocalizable e irreconocible, es decir, si falla totalmente

respecto a su función. El trivial lenguaje filosófico usual

prefiere utilizar la expresión sentido profundo y supone que

la vida o el mundo debe tener un sentido semejante; pero el discurso

de la ‘profundidad’ sólo surge de que la búsqueda del sentido, en

cuanto sinsentido, se queda en suposición; por eso se escava siempre

‘más profundamente’: “cuanto menos se encuentra, más profundo

tiene que ser. Cuanto peor, mejor”. Al respecto tengo que recordar

que no son palabras mías, sino más bien las ficticias de un

psicoterapeuta honesto.

No, el sentimiento de

la falta de sentido de la vida no es un síntoma que necesite un

tratamiento, sino un sentimiento del todo justificado ante el hecho

de la falta de sentido, un signo de la disponibilidad intacta a la

verdad, por no decir directamente: un síntoma de salud. Claro

que esta disponibilidad a la verdad, por paradójica que pueda sonar,

exige que dejemos de buscar “sentido”. En cualquier caso: los

realmente enfermos –y hay cientos de millones– son quienes nunca

han notado que llevan, de hecho, una vida sin sentido, o sea, quienes

pronto aprendieron con éxito a vivir en la falta de sentido y a no

esperar otra cosa.

Y en cuanto a los miles

de terapeutas, se parecen a los barkeepers de los poblados del

salvaje Oeste en que se agolpaban los buscadores de oro: esos dueños

de los bares no excavaban en busca del supuesto oro, sino que lo

encontraban gracias a los que acudían en su busca y que, en el 99

por ciento, se arruinaban. O con otra imagen: se parecen a los

médicos que en vez de mandar a los hambrientos a la posada, les

suministran una inyección contra la sensación de hambre. A cambio

de un honorario, claro.

Günter Anders. La

obsolescencia del hombre (Vol.II) Sobre la destrucción de la vida en

la época de la tercera revolución industrial.

â˜