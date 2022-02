La evacuaci贸n de Donbass es un t铆pico movimiento de judo de Putin. Dado que esta es una gran misi贸n humanitaria, ser铆a rid铆culo intentar presentarla como una “agresi贸n rusa”

Denis Pushilin, l铆der de Donetsk, acaba de ordenar una evacuaci贸n total. Leonid Pasechnik, l铆der de Lugansk, hizo lo mismo.

El ej茅rcito ucraniano ha estado concentrando tropas y blindados a lo largo de la l铆nea de separaci贸n, mientras que el ej茅rcito ruso ha llevado sus fuerzas a su lado de la frontera. Los bombardeos, los disparos de francotiradores y otras provocaciones del lado ucraniano se est谩n intensificando, con la esperanza de provocar a los rusos para que trasladen fuerzas al territorio ucraniano, permitiendo as铆 que el Occidente colectivo grite : 隆Agresi贸n rusa!鈥 Luego, podr铆an detener el oleoducto Nord Stream II, logrando una gran victoria geopol铆tica para Washington y seguir con muchos otros movimientos beligerantes dise帽ados para da帽ar a Rusia pol铆tica y econ贸micamente.

Para los rusos, no hay buenas opciones que sean obvias.

No responder a las provocaciones ucranianas y no hacer nada mientras bombardean e invaden las ciudades de Donetsk y Lugansk, matando a los ciudadanos rusos que viven all铆, har铆a que Rusia pareciera d茅bil, socavar铆a la posici贸n del gobierno ruso a nivel nacional y le costar铆a una gran cantidad de capital geopol铆tico a nivel internacional.

Responder a las provocaciones ucranianas con una fuerza militar abrumadora y aplastar a las fuerzas armadas ucranianas, como se hizo en Georgia en 2008, ser铆a popular a nivel nacional, pero podr铆a conducir a una gran escalada y posiblemente a una guerra total con la OTAN. Incluso si se contiene militarmente el conflicto y las fuerzas de la OTAN se quedan al margen, como hicieron en Georgia,

Esas son las malas elecciones obvias, 驴cu谩les son las buenas obvias, si las hay? Aqu铆, tenemos que prestar mucha atenci贸n a los pronunciamientos oficiales que Putin ha hecho a lo largo de los a帽os, y tomarlos como un valor nominal. Primero, dijo que Rusia no necesita m谩s territorio; tiene toda la tierra que podr铆a desear. En segundo lugar, dijo que Rusia seguir谩 el camino de la m谩xima liberalizaci贸n en el otorgamiento de la ciudadan铆a a los compatriotas y que el bienestar de los ciudadanos rusos es una m谩xima prioridad. En tercer lugar, dijo que resolver el conflicto en el este de Ucrania por medios militares es inaceptable. Dadas estas limitaciones, 驴qu茅 cursos de acci贸n quedan abiertos?

Evacuaci贸n

La respuesta, creo, es obvia: evacuaci贸n. Hay alrededor de 3,2 millones de residentes en la Rep煤blica Popular de Donetsk y 1,4 millones en la Rep煤blica Popular de Lugansk, para un total de unos 4,6 millones de residentes. Esto puede parecer un n煤mero enorme, pero es moderado por la escala de las evacuaciones de la Segunda Guerra Mundial. Tenga en cuenta que Rusia ya ha absorbido a m谩s de un mill贸n de inmigrantes y refugiados ucranianos sin mayor problema. Adem谩s, Rusia est谩 experimentando actualmente una gran escasez de mano de obra, y una infusi贸n de rusos sanos ser铆a muy bienvenida.

A nivel nacional, la evacuaci贸n probablemente ser铆a bastante popular: Rusia est谩 haciendo lo correcto por su propia gente al sacarlos del peligro. La base patri贸tica se energizar铆a y el ya muy activo movimiento de voluntarios rusos entrar铆a en acci贸n para ayudar al Ministerio de Emergencias a ayudar a trasladar y reasentar a los evacuados. Las elecciones que se realizar谩n a finales de este a帽o se convertir铆an en una fiesta de bienvenida a nivel nacional para varios millones de nuevos votantes.

La evacuaci贸n de Donbass podr铆a allanar el camino para otras oleadas de repatriaci贸n que probablemente sigan. Hay unos 20 millones de rusos repartidos por todo el mundo y, a medida que el mundo fuera de Rusia se hunde cada vez m谩s en la escasez de recursos, ellos tambi茅n querr谩n volver a casa. Si bien actualmente pueden ser reacios a hacerlo,

La 贸ptica negativa de entregar territorio puede contrarrestarse no entregando ning煤n territorio. Como garante de los Acuerdos de Minsk, Rusia debe negarse a entregar el Donbass al gobierno ucraniano hasta que cumpla los t茅rminos de estos acuerdos, algo que no ha mostrado intenci贸n de hacer desde hace siete a帽os y que recientemente ha repudiado por completo. Es importante tener en cuenta que el ej茅rcito ruso puede disparar directamente a trav茅s de todo el Donbas, sin poner un pie en suelo ucraniano. Tenga en cuenta que el alcance m谩ximo del sistema Tornado-G es de 120 km.

Y si los ucranianos quisieran responder atacando territorio ruso, otro de los pronunciamientos de Putin nos ayuda a comprender lo que suceder铆a a continuaci贸n: si es atacada, Rusia responder谩 no solo contra los atacantes sino tambi茅n contra los centros de toma de decisiones responsables del ataque. El comando ucraniano en Kiev, as铆 como sus asesores de la OTAN, probablemente tendr铆an en cuenta esta declaraci贸n al considerar sus pasos.

La evacuaci贸n de Donbass deber铆a resonar bastante bien a nivel internacional. Ser铆a un t铆pico movimiento de judo de Putin que desequilibrar铆a a la OTAN y al Departamento de Estado de EE. UU. Dado que esta ser铆a una gran misi贸n humanitaria, ser铆a rid铆culo intentar presentarla como una 芦agresi贸n rusa禄. Por otro lado, Rusia estar铆a en todo su derecho de emitir severas advertencias de que cualquier intento de interferir con la evacuaci贸n o lanzar provocaciones durante el proceso de evacuaci贸n ser铆a tratado con mucha dureza, liberando las manos de Rusia para enviar a Dios a los berserkers del Los batallones nazis de Ucrania, a algunos de los cuales no les gusta especialmente seguir 贸rdenes.

Status quo

Occidente se quedar铆a con el siguiente statu quo. El Donbass est谩 vac铆o de residentes pero fuera del alcance de los ucranianos y de EEUU. La evacuaci贸n no cambiar铆a en ning煤n sentido la posici贸n negociadora de los evacuados y sus representantes con respecto a los acuerdos de Minsk, bloqueando esta situaci贸n hasta que Kiev emprenda la reforma constitucional, se convierta en una federaci贸n y otorgue plena autonom铆a a Donbass, o hasta que el estado ucraniano deje de existir y se divida. Ucrania no podr铆a unirse a la OTAN (una quimera que est煤pidamente vot贸 en su constituci贸n) ya que esto violar铆a la carta de la OTAN, dado que no controla su propio territorio.

M谩s sanciones contra Rusia ser铆an a煤n m谩s dif铆ciles de justificar, ya que ser铆a insostenible acusarla de agresi贸n por emprender una misi贸n humanitaria para proteger a sus propios ciudadanos o por cumplir con sus responsabilidades como garante de los acuerdos de Minsk. El Donbass permanecer铆a como una zona de acecho recorrida por robots de combate de origen ruso que impedir谩n la intromisi贸n a los merodeadores ucranianos. Y, posiblemente, con alg煤n que otro autob煤s lleno de escolares en una excursi贸n para depositar flores en las tumbas de sus antepasados. Sus edificios en ruinas de la era sovi茅tica, que no han sido renovados por tres d茅cadas de abuso y negligencia ucranianos, ser谩n testigos silenciosos de la ignominia del fallido estado ucraniano.

La historia se basa tanto en los accidentes como en la l贸gica, pero dado que no podemos predecir los accidentes, la l贸gica es la 煤nica herramienta que tenemos para tratar de escudri帽ar el futuro. Parafraseando a Voltaire, esto, entonces, es lo mejor que podemos esperar que suceda en el este.

observatoriocrisis.com / La Haine