驴QUE

SON LAS ELECCIONES SINDICALES?

De nuevo elecciones sindicales. Otra

vez eres llamado/a a votar. Antes de que lo hagas, este folleto va a explicarte

en qu茅 consisten esas elecciones sindicales.

Origen

de las elecciones.

Estas elecciones son herederas de las

elecciones que se realizaban durante la dictadura franquista. En esa 茅poca

exist铆a un sindicato obligatorio, que era llamado Sindicato Vertical.

Peri贸dicamente los trabajadores eran llamados a elegir a sus Enlaces

Sindicales. Aunque otros sindicatos estaban prohibidos, los miembros de CCOO,

de USO, sectores cristianos, comunistas, participaban en las elecciones como

independientes. CNT y UGT boicoteaban esos procesos electorales a los que

consideraban simples farsas destinadas a sostener la dictadura d谩ndole un aire

democr谩tico, y eliminar cualquier tipo de conflicto social. Cuando muri贸 el

general Franco, desapareci贸 el Sindicato Vertical debido a las m煤ltiples

protestas de los trabajadores en el a帽o 1976. Los herederos del franquismo, la

UCD, convocaron elecciones en las que empezaron a participar todos los

sindicatos actualmente existentes. CNT decidi贸 boicotear esos procesos

electorales por una serie de motivos que os vamos a enumerar.

A)

Lo que pasa antes de las elecciones.

1.- S贸lo una minor铆a de trabajadores son

llamados a las urnas. En Espa帽a, seg煤n datos del Ministerio de Trabajo, hay m谩s

de dos millones de empresas que contratan a menos de cinco trabajadores. Las

elecciones sindicales dejan fuera de juego a millones de trabajadores j贸venes,

precarios, inmigrantes, a mujeres, a sectores que son precisamente los m谩s

d茅biles del mercado laboral.

2.- Los trabajadores que s铆 tienen

elecciones sindicales, normalmente en empresas de m谩s de 250 trabajadores, se

ven obligados a elegir una candidatura cerrada de candidatos. Es decir, ni

puede presentarse cualquiera a las elecciones, ni se puede votar al candidato

preferido, ya que la candidatura marca el orden estricto de los candidatos. No

puedes tachar a quien te resulte antip谩tico, ni adelantar al que t煤 consideres

m谩s id贸neo. Si quieres presentarte a candidato, tienes que montar una

candidatura o meterte en una ya hecha.

3.- Los sindicatos suelen montar sus

candidaturas con cualquier tipo de persona que se preste a ello. No valoran las

cualidades de los candidatos, sino que buscan a mientras m谩s gente mejor. Van a

la caza del candidato con un discurso que les dice: pres茅ntate, no importa si

luego no quieres hacer nada. Los sindicatos intentan tan s贸lo presentar muchas

candidaturas y sacar muchos delegados.

4.- Como la ley otorga una serie de

privilegios a los candidatos elegidos, muchos de los candidatos se presentan a

las elecciones por obtener esas prebendas: cr茅dito horario, estabilidad en el

puesto de trabajo, libertad de movimientos.

5.- Para atraer a los votantes, los

sindicatos necesitan un programa y hacer una campa帽a. El programa es siempre

una promesa en la que se deja para ma帽ana lo que deber铆a ser conseguido hoy.

Adem谩s, puedes comprobar que todos los programas prometen lo mismo: derechos, democracia,

etc. Es sabido que una vez conseguido el cargo, el programa es dejado a un

lado.

6.- Las elecciones implican una lucha

sucia e inmoral entre sindicatos. Las distintas centrales intentan a toda costa

evitar la presentaci贸n de candidaturas rivales. Por ello los candidatos son

presionados para que renuncien, las listas vigiladas para impugnarlas, y el

proceso revisado para hacerlo caer. A los sindicatos no les interesa la

democracia, la pluralidad de opiniones, la presentaci贸n de opciones diversas, sino

la destrucci贸n del rival.

B)

El d铆a de las elecciones

1.- En el d铆a electoral asistir谩s al

espect谩culo de ver a apoderados, interventores y supervisores sindicales pasear

por los distintos servicios y centros de trabajo, cazando votantes. Ese d铆a se

dora la p铆ldora al trabajador. Se le recuerdan pasados favores hechos, y los

que a煤n puede recibir: traslados de puesto, promoci贸n, carrera profesional,

acceso a cursillos y horas extras, etc. Es el d铆a en que por medio de la

sonrisa, del agarre del brazo y de la invitaci贸n a la cerveza, los

sindicalistas confraternizan con el currante.

2.- En el d铆a electoral, si te decides

ir a votar, sentir谩s la extra帽a sensaci贸n de estar realizando un ritual vac铆o,

carente de sentido. Es como ir a misa sin ser cat贸lico. Las motivaciones para

el voto, son de lo m谩s diversas. Unos votan porque hay que votar; otros por ver

que pasa; otros por escaquearse un rato del curro; otros votan por no quedar

mal ante fulano o zutano; otros por miedo a perder sus posiciones privilegiadas.

Y muy pocos, por no decir nadie, piensa que est谩n eligiendo a sus

representantes laborales. Hay adem谩s, un mont贸n de gente que no vota 驴Por qu茅?

C)

Despu茅s de las elecciones

1.- Porque mediante las elecciones no eliges a

tus representantes. Al votar lo que haces es otorgar poder a una persona para

que decida en tu nombre. T煤 no puedes controlar al delegado, no puedes exigirle

que cumpla su programa, r谩pidamente olvidado. La ley otorga al delegado poder

para negociar, firmar e imponer su voluntad al trabajador; por la posici贸n que

ocupa traba amistad con jefes, directivos y capataces; consigue mano para

enchufes, chanchullos, pasteleos y enjuagues. El delegado es un especialista

que aprende normativa y leyes, que te explica lo que est谩 bien y est谩 mal de acuerdo

con la ley. 驴Y has visto t煤 alguna vez que la ley te beneficie?

2.- Tu delegado, adem谩s, si est谩

encuadrado en un sindicato, es controlado por la organizaci贸n a que pertenece,

que se apresurar谩 a quitarle sus recursos (horas de liberaci贸n), para otorg谩rselas

a los jefes sindicales. Esos jefes est谩n muy por encima de tus peque帽as

necesidades (salarios, turnos, movilidad, uniformes, calzados)… y se dedican

a cuestiones de alta pol铆tica: pactos, reconversiones, grandes acuerdos pasan

por sus manos. Y gracias a ellos, cada a帽o que pasa hay nuevos retrocesos. Hay

miedo, sumisi贸n y despidos.

3.- El proceso electoral est谩 montado

para que una vez hayas votado, te calles. T煤 pintar谩s muy poco ante el

delegado, ante el comit茅 y ante el sindicato, que s贸lo desea que votes, que no

des problemas y que pagues la cuota. Con lo cual aprendes que hay que ser

pasivo, que protestando s贸lo consigues hacerte antip谩tico, y que lo mejor es

dedicarte a tus asuntos. Y una vez domesticado, los sindicatos te echan en cara

que no te interesa nada, que no participas, y que por eso ellos no consiguen

resultados.

4.- A pesar de todo, hay delegados

honrados, y comit茅s que intentan hacer bien las cosas y luchar por los derechos

de los trabajadores. Pero el hecho es que hay una separaci贸n, una divisi贸n

entre el trabajador que hace su trabajo, y el delegado que est谩 liberado o que

dispone de horas sindicales. T煤 no te acabar谩s de fiar de un delegado que no

sabes a qu茅 dedica su tiempo, y al que ves en reuniones de las que te enteras de

muy poco; y 茅l no se f铆a de t铆, porque te ve ego铆sta, pasivo, apegado a tus

cosas, ignorante de un mont贸n de problemas y limitado a tu propio punto de

vista. Los choques son inevitables. Porque el delegado combativo est谩 solo:

nada puede contra la patronal y sus recursos, ni contra los sindicatos, ni

contra los delegados corruptos. R谩pidamente se quema y aprende la lecci贸n: o se

corrompe, o pierde entusiasmo, o dimite. Deseng谩帽ate: el Capit谩n Trueno no

existe.

5.- Entonces, si las elecciones no

valen para que tu voz se oiga, 驴para qu茅 sirven? Las elecciones sindicales sirven para asignar

la representatividad de los sindicatos a nivel nacional. As铆, cada voto

recibido sirve para que esos sindicatos

obtengan la etiqueta de representativos o mayoritarios. Gracias a esa falsa

etiqueta, el gobierno y la patronal reparten m谩s de 600 millones de euros

anuales (m谩s de cien mil millones de pesetas) en subvenciones directas e

indirectas (pagos de cursos, proyectos, empresas, liberaciones, subvenciones

monetarias, locales, fungibles…). Estas subvenciones sirven para nutrir a una

casta de sindicalistas profesionales, cuya principal misi贸n en esta vida es no

perder la poltrona. Y para ello, pactan lo que haga falta con quienes les

pagan.

6.- Hay un 煤ltimo punto que reluce

despu茅s de las elecciones sindicales: el voto no es secreto. En primer lugar,

se sabe qui茅n vota y qui茅n no vota. El delegado sabr谩 si te has abstenido, y en

consecuencia, te tratar谩 con menos benevolencia que si s铆 votas. En segundo

lugar, tras las elecciones los delegados someten a escrupuloso escrutinio los

censos electorales, y los comparan con los resultados obtenidos. Dado que cada

sindicato controla quienes son sus potenciales votantes (afiliados y

simpatizantes), y quienes son sus potenciales enemigos (miembros de otros

sindicatos), pueden cuadrar las cuentas y valorar si cada cual ha votado a

quien debe votar. Si votas en blanco, nulo, o a otro sindicato distinto del

tuyo, eso se acabar谩 sabiendo. Por lo tanto hay que denunciar la falacia del voto

secreto.

D)

驴Qu茅 intereses defienden las elecciones sindicales?

Las Elecciones Sindicales y todo el actual

sistema sindical espa帽ol, defienden los intereses de las empresas. El

empresario es el que mantiene econ贸micamente el sindicato (茅l paga locales y

liberaciones). El empresario negocia con un empleado suyo que es el

sindicalista. El sindicalista en el mejor de los casos, hace el control de

calidad de la empresa, procura que se cumpla la ley y se帽ala al empresario los

defectos que debe corregir. Pero no es la persona que intenta profundizar y

obtener el m谩s y mejor para los trabajadores. Esto es as铆 porque los

trabajadores permanecen pasivos y resignados, ya que la ley sindical y laboral

los obliga al silencio y a la impotencia.

E)

驴Qu茅 podemos hacer?

Lo primero, no colaborar con la farsa: no

votar. Votar es un derecho, pero no es un deber. Si te ofrecen ser candidato,

no aceptes. Si eres delegado, dimite. Pero hay que hacer algo m谩s. No basta con

quejarse, con decir que todo est谩 muy mal. Aunque la abstenci贸n electoral sea

en muchos casos superior al 50%-70%, basta con un porcentaje m铆nimo de votantes

(los votos de los delegados y sindicalistas interesados en salir, y los de sus

amigos), para que el Estado reparta entre ellos sus subvenciones. Una abstenci贸n

pasiva beneficia a los sindicatos mal llamados mayoritarios. Por eso es

fundamental que t煤 te conviertas en tu propio delegado, que t煤 te organices con

el resto de tus compa帽eros, que t煤 hables de cu谩les son tus problemas, que t煤

protestes, que t煤 decidas… Es preciso que te des cuenta que t煤 no eres

culpable de lo mal que est谩 el mundo, porque los culpables son ellos. Pero que

s铆 eres responsable de lo que sucede. Si te quedas quieto, y te callas har谩s

exactamente lo que ellos esperan de ti.

F)

Existe un modelo alternativo

Es el modelo sindical de la CNT. La

CNT funciona en las empresas por medio de secciones sindicales, que dependiendo

de la circunstancia, est谩n legalizadas, o son clandestinas. Una secci贸n

sindical de CNT est谩 formada por los afiliados de CNT, que reunidos en asamblea

debaten sus problemas y deciden las acciones que deben emprender para

solucionarlos. No hay privilegios, ni liberaciones, ni subvenciones ni poder en

manos de los delegados de la CNT, ya que toda capacidad de decisi贸n pasa por la

asamblea. Desde nuestro punto de vista, no son necesarios ni las elecciones

sindicales ni los comit茅s de empresa para hacer sindicalismo. Esa secci贸n

sindical recibe apoyo y solidaridad de la totalidad del sindicato, y presta su

ayuda a otras secciones cuando lo precisan.

CNT

鈥 AIT Puerto Real