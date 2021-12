¿Qué tiene que hacer un juez para que lo inhabiliten?

24/12/202123/12/2021

La respuesta a la pregunta del t铆tulo es un misterio cuya resoluci贸n seguramente nadie conoce. No hay una regla y no depende de la gravedad del caso: quiz谩 comerse un ni帽o crudo. Hay jueces que han cometido delitos o, al menos, irregularidades muy graves y han acabado como miembros del Tribunal Constitucional; hay jueces que han dictado sentencias forzando las leyes a las que se deben, directamente mintiendo, insultando a las v铆ctimas, dejando al descubierto intenciones que est谩n muy lejos de nada parecido a la justicia鈥 y no han sido inhabilitados, ni siquiera reconvenidos, y siguen dictando sentencias. Hay jueces que han iniciado persecuciones pol铆ticas y cuyas actuaciones rozan (o caen de lleno en) la prevaricaci贸n seg煤n cualquier sentido com煤n cl谩sico. Pero un juez prevaricador ser谩 castigado o no dependiendo de determinadas circunstancias tales como su cercan铆a al poder, la suya o la del perjudicado, o de otras circunstancias fortuitas tales como que el caso tenga o no mucha repercusi贸n medi谩tica.

Ya conocemos el lawfare pol铆tico, pero tambi茅n hay un lawfare antifeminista. Cuando Pedro Vall铆n escribe en C3PO en la corte del rey Felipe sobre la existencia de un estado profundo que est谩 echando un pulso (a la democracia) en la defensa del sistema, se me ocurri贸 que ese sistema al que se refiere es tambi茅n patriarcal. En realidad, el patriarcado es “el sistema” por excelencia y los intentos que se hacen desde las leyes para -al menos- agrietarlo son percibidos por los poderes de ese estado profundo como una amenaza. Las leyes pueden cambiar algunas cosas, pero sabemos que despu茅s aparecen las resistencias y las reacciones por parte de quienes perciben dichos intentos como amenazas intolerables. En la arena del feminismo la sociedad tambi茅n est谩 inmersa en una batalla cultural, material y simb贸lica de calado. Se disputa el poder patriarcal. Un poder que hemos disputado en las calles, en las leyes, en la cultura鈥 y que ha terminado encontrando resguardo en ciertos sectores de la judicatura. Escribe Vall铆n: “En contra de las visiones conspiranoicas, estos jueces no act煤an de forma coordinada ni jer谩rquica, sino que se trata de un mont贸n de h谩bitos y pr谩cticas inerciales de naturaleza cuasi hereditaria que se mueven en funci贸n de unos mecanismos autom谩ticos y bastante irreflexivos de autopreservaci贸n. No act煤an de forma organizada sino som谩tica”.

Esto est谩 ocurriendo, de hecho, mucho m谩s a menudo de lo que podr铆amos llegar a pensar. La violencia institucional contra las mujeres est谩 muy presente en los juzgados (en todos los operadores jur铆dicos) y ha ido creciendo en los 煤ltimos a帽os hasta convertirse en una amenaza para nosotras. No se trata 煤nicamente de constatar el papel de la justicia como guardi谩n del sistema, en este caso patriarcal, sino que lo que se percibe muy claramente es una reacci贸n en toda regla, una reacci贸n de rabia contra los avances del feminismo. Los prejuicios y estereotipos de g茅nero siempre han jugado un papel en la justicia, especialmente en los casos de violaci贸n: las preguntas sobre si la falda era corta o si la v铆ctima cerr贸 las piernas son todav铆a frecuentes y muchos de los jueces las aceptan e introducen consideraciones de este tenor en sus sentencias. Ning煤n juez o jueza ha sido inhabilitado por considerar que una falda m谩s o menos corta era una especie de llamada a la violaci贸n.

Seg煤n las mujeres sacudimos el patriarcado y se legisla en ese sentido, comienzan a aparecer nuevos instrumentos de control y castigo. Los padres se revuelven contra las mujeres que les abandonan y toman a los hijos e hijas como rehenes. Aparece la violencia vicaria con el objeto de encontrar una manera de hacer da帽o a las madres cuando estas se han puesto ya m谩s all谩 de ese da帽o. Algunos jueces, fiscales y trabajadores/as sociales colaboran con entusiasmo en estas operaciones. El caso de 脕ngeles Gonz谩lez Carre帽o, cuya hija fue asesinada por un padre que reiteradamente hab铆a amenazado con hacerlo, y las 30 denuncias que puso la madre sin que la jueza ordenara en ning煤n momento modificar las condiciones de la custodia son, desgraciadamente, s贸lo un ejemplo m谩s.

El uso del SAP (S铆ndrome de Alienaci贸n Parental) lleg贸 de manos de algunos jueces, fiscales, trabajadores sociales y peritos y se extendi贸. Ha terminado prohibido y desacreditado, pero vemos constantemente c贸mo se usa para privar a las madres de sus hijos e hijas. En el caso de Irune Costumero, por ejemplo, en las grabaciones del juicio por la custodia de su hija hemos escuchado como la fiscal aseguraba que el SAP “claro que existe”. Tenemos decenas de sentencias en las que se usa el SAP o cualquier suced谩neo del mismo para “arrancar” (es el t茅rmino que se usa por estos “expertos”) a los hijos de la madre y entreg谩rselos al padre. El SAP se convierte en una forma de tortura para los hijos e hijas y para las madres y es utilizado de diferentes maneras, aceptado en los juzgados y condonado por jueces y fiscales. Nadie controla su uso, nadie reprende a quienes lo usan.

Es en los casos de custodia donde las madres saben que existe peligro para sus hijos e hijas donde estos jueces machistas (y en muchas ocasiones tambi茅n la polic铆a y la fiscal铆a) est谩n poniendo toda la carne en el asador. Se crean y reconfiguran espacios donde se desempodera a las mujeres y se establecen nuevas victimizaciones. Uno de cada cinco ni帽os o ni帽as ha sufrido abuso sexual por un hombre de su familia, seg煤n Save the Children. Esta cifra se reconoce como cierta pero no se combate a los perpetradores, porque ser铆a lo mismo que admitir que la familia patriarcal puede ser un foco de horror y el pater familia un criminal. As铆, se castiga a las madres que denuncian dichos abusos, se las persigue, se las tortura, se las difama, se entregan sus hijos e hijas a sus violadores. En Espa帽a, hoy, es casi imposible que una madre (o de oficio un hospital) denuncie un caso de abusos sexuales a un menor y no acabe ella misma condenada. Casos como el de Helena Cuadrado, Sara B, Juana Rivas鈥 tantas otras, castigadas, condenadas porque varios hospitales pusieron denuncias de oficio por presuntos abusos sexuales. O el caso de las madres de Infancia Libre, v铆ctimas de todo un sistema organizado para culparlas a ellas, que se han acogido a la denominaci贸n ya reconocida internacionalmente de “madres protectoras”.

Este mismo mes de diciembre la ONU ha emitido un informe donde Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, ha expresado que los menores en Espa帽a est谩n expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos. Y tambi茅n ha dicho que en los procesos judiciales se da un patr贸n: el testimonio de las madres tiene menos peso que el de los padres cuando denuncian abusos sexuales. El informe se帽ala, asimismo, que Espa帽a es uno de los pa铆ses en los que se da este patr贸n con m谩s intensidad. Somos uno de los pa铆ses m谩s avanzados en leyes igualitarias y por eso, aqu铆, la reacci贸n se da con m谩s intensidad. Podr铆a citar decenas de nombres propios de mujeres revictimizadas por la justicia. Est谩 pasando, la violencia institucional en los tribunales es hoy uno de los principales enemigos del feminismo. Mentir, prevaricar, dictar sentencias ejemplarizantes contrarias al art铆culo 4 de la ley 3/2007 de Igualdad, est谩 a la orden del d铆a. Este tiene que ser uno de los objetivos feministas para el futuro cercano. Acabar con los jueces y juezas que castigan a las mujeres.