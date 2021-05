–

De parte de Periodico Anarquia May 7, 2021 58 puntos de vista

鈥淭res elementos o tres principios fundamentales constituyen las condiciones esenciales de desarrollo humano, colectivo o individual, en la historia: 1., la animalidad humana; 2., el pensamiento, y 3., la rebeli贸n. A la primera corresponde propiamente la econom铆a social y privada; la ciencia al segundo y la libertad a la tercera.鈥

As铆 comienza el potente libro formado de fragmentos del revolucionario Mija铆l Bakunin. Dios y el Estado asesta un golpe al coraz贸n del principio de jerarqu铆a que intenta regir la sociedad y que es enfrentado por uno de los factores de mejoramiento de las personas: la rebeli贸n. Nuestro mundo no est谩 totalmente condicionado si podemos rebelarnos, si podemos decir que no. Hoy son las personas en Colombia saliendo a enfrentar a los cuerpos armados del Estado, son lxs compas en Chile manteniendo su huelga de hambre y son los millones que protestan y luchan d铆a a d铆a.

No hay avance sobre el dominio en la sociedad sin rebeli贸n, sin la negaci贸n de lo da帽ino, sin salir a la calle, sin pelear鈥