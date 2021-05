–

El lunes, al otro lado del tel茅fono, Oussama escuchaba la voz de su t铆o comunic谩ndole la noticia: 鈥淥ye, tu hermano ha entrado por mar y no sabemos c贸mo est谩鈥. Su hermano, Zakaria, tiene 16 a帽os y es una de las m谩s de 8.000 personas que han intentado cruzar a Ceuta durante los 煤ltimos dos d铆as.

Iban pasando las horas y la preocupaci贸n de Oussama, impotente en Tarragona, crec铆a. No solo por su hermano, tambi茅n por su madre, porque ya son dos los hijos que han huido de Marruecos en busca de una vida mejor. 鈥淎unque mi madre y mi padre no est谩n bien econ贸micamente, no le quer铆an dejar que se fuera a Ceuta, pero 茅l [Zakaria] se escap贸鈥.

Al final Oussama consegu铆a confirmar que su hermano estaba a salvo en la ciudad espa帽ola, atendido por la Cruz Roja. Pese a los m谩s de 1.000 kil贸metros que les separan, y pese a no poder hablar con Zakaria directamente, intent贸 acercarse como pudo, a trav茅s de un amigo en Ceuta, pero la respuesta fue negativa: 鈥淢e dijo que no le puede ver porque les han metido en el Tarajal鈥. Se refiere a la nave donde est谩n siendo atendidas las miles de personas que han conseguido cruzar la frontera. 鈥淟o van a pasar muy mal porque Ceuta es una ciudad peque帽a y est谩 llena de gente. Encima de que ya hay muchos menores en el centro鈥, continua Oussama. En concreto, el n煤mero de migrantes que han entrado estos 煤ltimos d铆as en la ciudad representa casi un 10% de su poblaci贸n total.

Son unas dimensiones que este joven tiene bastante claras. 脡l es de Castillejos, la localidad marroqu铆 casi pegada a la frontera con Ceuta desde donde han cruzado menores, mayores y familias enteras estos d铆as. 脡l tambi茅n entr贸 a Espa帽a por all铆, hace meses, cuando era menor, junto con su amigo Abdo. Los dos se conocen de toda la vida. En Ceuta compartieron durante meses la calle, despu茅s entraron en un centro de menores y, al cumplir los 18, a Abdo le trasladaron a Tarragona. Por suerte, unos meses m谩s tarde Oussama sigui贸 la misma trayectoria y volvieron a reunirse. Desde entonces no se han separado, ya sea en pisos tutelados o, como est谩n ahora, en la calle.

El hermano de Abdo, Ahmed, y el de Oussama tambi茅n son amigos. Y los dos cruzaron el lunes a nado hacia Ceuta, pero solo uno tuvo suerte. 鈥淎l hermano de Abdo lo devolvieron a Marruecos. Estaba mezclado con la gente mayor y los polic铆as pensaron que era mayor, aunque tiene 16 a帽os鈥, cuenta Oussama. Fue uno de las m谩s de 4.000 que las autoridades espa帽olas obligaron a hacer el camino inverso, de vuelta a Marruecos.

A煤n as铆, tanto Oussama como Abdo, los dos sobreviviendo en Tarragona como pueden, aseguran que es mejor arriesgarse a morir llegando a Espa帽a que quedarse en Castillejos, porque all铆 no hay ning煤n futuro.

Las madres y padres de estos dos chicos hac铆an de porteadores en la frontera, como much铆simos otros, y se quedaron sin trabajo. 鈥淎ntes en la frontera pod铆an trabajar tres d铆as a la semana y cada d铆a ganaban 10 euros, 20 euros y as铆. Pasaban ropa y comida entre Ceuta y Castillejos, llev谩ndolo todo encima de la espalda. Pero como lo cerraron鈥 En nuestra ciudad hay gente que est谩 buscando en la basura para comer. Estos d铆as mi barrio se ha ido casi entero, con mujeres, con hombres, con ni帽os, con todo鈥.

Para entender esas palabras de Oussama, que contienen alguna de las ra铆ces de esta enorme crisis humanitaria, hay que retroceder varios a帽os. Seg煤n describen en el informe Porteadoras: La feminizaci贸n de la pobreza en la Frontera Sur, de la Asociaci贸n Pro Derechos Humanos de Andaluc铆a (APDHA), hasta 2018 se permit铆a el paso de unas 4.000 personas al d铆a cargando mercanc铆as de un pa铆s a otro 鈥攃omercio at铆pico se le llama oficialmente, por su difuso encaje entre lo legal y lo ilegal鈥. A partir de esa fecha, el n煤mero se redujo a la mitad, y en octubre de 2019 鈥攁ntes de la pandemia鈥 Marruecos cerr贸 el paso fronterizo del Tarajal y cort贸 ese flujo comercial de golpe.

Meses despu茅s, el covid-19 se encarg贸 de a帽adir argumentos para que ese cierre se mantuviera y se extendiera, a la vez que agudizaba la crisis econ贸mica en aquella zona y todo el pa铆s. El informe Ceuta a pie de muro: hacia una aproximaci贸n de la frontera hispano-marroqu铆, de Alicia Fern谩ndez, coincide con el de la APDHA en que casi el 50% de los ingresos anuales de Ceuta proven铆an del trabajo de los porteadores. De ah铆 la desesperaci贸n de muchas de esas personas que se han visto en las im谩genes de medios y redes sociales.

Una desesperaci贸n que ya se hab铆a puesto de manifiesto de otras maneras. Sin ir m谩s lejos, en enero de este mismo a帽o, un centenar de personalidades de Castillejos firmaron un manifiesto para pedirle a Marruecos que salve a la poblaci贸n de la 鈥済rave crisis econ贸mica鈥 provocada por el cierre de la frontera con Ceuta, una de las fronteras m谩s desiguales del mundo. El PIB per c谩pita de Espa帽a multiplica por nueve el de Marruecos.

鈥淓stamos buscando trabajo para ayudarles, pero es que no hay鈥, termina Oussama. Sus historias son solo una peque帽a parte de los motivos que han empujado a esos miles de personas a aprovechar como sea esta ventana de dos d铆as de frontera abierta.