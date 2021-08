Desde la Secci贸n sindical de trabajador@s de Educaci贸n P煤blica del sindicato CGT-LKN, de cara a mejorar pr贸ximos procesos, queremos presentar una serie de quejas y preocupaciones en torno al nuevo sistema implantado en el proceso de adjudicaci贸n de plazas que se ha celebrado estos d铆as:

1. Cierre de la solicitud: Una vez que el/la candidat@ ha rellenado y guardado su solicitud el enlace para acceder a la solicitud queda abierto 鈥.no hay opci贸n de cerrar y de confirmar el env铆o de las plazas (m谩s all谩 de un PDF); no hay un bot贸n que garantice que las plazas ya no se modifican y han sido recibidas por el Departamento de Educaci贸n del Gobierno Vasco. Esto da lugar a que se genere cierta inseguridad, y que, si hubiera un robo de datos o una suplantaci贸n de identidad del usuario o un ataque se podr铆a modificar su solicitud sin su consentimiento. Adem谩s a muchas personas esto les ha generado miedo por no estar segur@s de haber guardado o enviado bien su solicitud.

2.Los pasos para rellenar y cursar la solicitud, al permitir saltar de unos a otros o volver atr谩s han resultado bastante confusos lo que ha generado muchas dudas y problemas a much@as candidat@s.

3.Selecci贸n de las plazas: Aunque es muy c贸modo recibir de antemano un listado que recoja s贸lo aquellas plazas que se ajustan a los criterios de selecci贸n de cada candidat@ (las del listado denomidao 鈥渙bligatorias鈥), no hay una garant铆a de que no haya un error y algunas plazas que figuren en la lista general luego no aparezcan en la selecci贸n que recibe el/la candidat@. La 煤nica opci贸n que le queda al usuario es descargarse el listado y revisarlo igual que antes. De hecho, ni siquiera han previsto ese error, puesto que no dicen qu茅 hacer en ese caso en el v铆deo explicativo, c贸mo solucionarlo de forma efectiva. El sistema se vuelve muy opaco hay que limitarse a elegir a ciegas a partir del listado de plazas que le ofertan a cada un@.

3. Filtros de selecci贸n: Aqu铆 se presentan dos problemas. Por una parte s贸lo se puede filtrar por destino, no permitiendo buscar por otros criterios que son importantes, como la materia a impartir y la jornada laboral. Se queda en un filtro parcial, que no permite reflejar todos los criterios de selecci贸n del/a candidat@. El otro problema es que no es un verdadero filtro, solo un filtro parcial ya que se limita a resaltar las plazas que cumplan los criterios especificados lo que implica tener que buscarlas entre todas las dem谩s.

5. La informaci贸n facilitada sobre cada plaza ofertada deber铆a ser lo m谩s completa y uniforme posible, detallando el tipo de jornada, materias y niveles a impartir, requisitos y cometidos especiales, etc.

6.Como el proceso de adjudicaci贸n se inicia a mediados de agosto la posibilidad y los plazos para presentar debidamente quejas y reclamaciones as铆 como para subsanar errores don insuficientes (problema agravado por las medidas impuestas por la crisis sanitaria actual).

En Bilbao, a 18 de agosto de 2021

Secci贸n sindical Educaci贸n P煤blica CGT-LKN de Bizkaia

hezkuntza@cgt-lkn.eus

CGT-LKN sindikatuko Hezkuntza Publikoko Langileon Bizkaiko Sail Sindikaletik 2021/2022 ikasturterako oraintxe burutu den irakasleen lanpostuen esleipen prozesuan erabilitako sistema berriaren inguruan zenbait kezka eta kexu aurkeztu nahi ditugu, geroko prozesuetan hobekuntzak burutu aldera:

1. Eskabidearen itxiera: Hautagaiek plazak aukeratu ondoren haien eskabidea bete eta gorde ostean, eskabidera sartzeko esteka irekita jarraitzen du鈥skabidea ixteko zein plazen aukeraketa Hezkuntza Sailera bidali dela egiaztatzeko aukerarik ez dago. Eskabidea egiteko formularioan plazen aukeraketa gerora aldatu ezingo dela eta Hezkuntza sailak jaso duela bermatzen duen botorik/aukerarik ez dago (PDF ziurtagiriaz gain). Horrek ziurgabetasuna eragiten du, erabiltzailearen datuen lapurreta edo suplantazio bat gertatu ezkero, haren baimenik gabe eskabidea aldatzea posible egiten duelako. Sistema honek askori eskabidea benetan ondo itxi eta bideratu izanaren zalantza eragin die.

2. Eskabidea burutzeko urratsak zenbaitentzat nahasiak gertatu dira eta atzera egiteko aukera ematen dutenez askotan ondo bete izanaren inguruko kezka pizten dute.

3. Plazen aukeraketa: Aldez aurretik norberaren aukeraketa irizpideei egokitzen diren plazak zehaztuta izateak (鈥渄errigorrezko鈥漨oduan agertzen diren hoiek) erosoa dirudien arren, plaza hoien aukeraketan akatsik ez dela izan bermatzerik ez dago, ezta hautagaiaren irizpideetara egokitzen diren eta zerrenda orokorrean dauden plaza guztiak eskabidean ez agertzea ere. Aukera bakarra zerrenda orokorra deskargatzea eta egiaztatzea da. Akatsa gerta daiteke nik ere ez da aurreikusi, zabaldutako bideo tutorialak argi uzten duen moduan, gertatu ezkero ez duelako argitzen nola zuzendu ahal den. Plazak hautatzeko itsu itsuan eskabideak aurkeztutako zerrendara mugatu behar zara.

4. Aukeraketa filtroak: Batetik destinoaren arabera soilik filtratu daiteke, ikasgaia edo ihardunaldi mota bezela hain garrantzitsuak diren beste irizpideen araberako bilaketatik ezin denean egin. Filtroa beraz partziala da, ez dituelako jasotzen hautagaiaren irizpide guztiak jasotzen. Bestetik ez da benetazko filtro bat, zehaztutako irizpideak betetzen dituzten plazan soilik nabarmendu egiten dituelako eta hori lagungarria bada ere plaza hoiek besteen artean bilatzen ibili beharra dago.

5. Plaza bakoitzaren inguruko informazioa ahalik eta osoena eta uniformeena izan beharko luke, ihardunaldi mota, ikasgaiak, mailak eta eginbehar bereziak ondo zehaztuta.

6.Esleipen prozesua beti abuztuaren erdialdean hasten denez erreklamazioak eta kexuak behar bezela burutzeko eta zuzentzeko aukerak eta epeak eskasak dira (egungo osasun egoera bereziarekin areagotzen den arazoa).

Bilbon, 2021ko abuztuaren 18an

CGT-LKN sindikatuko Hezkuntza Publikoko Langileon Sail Sindikala

hezkuntza@cgt-lkn.eus