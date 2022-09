–

Desde ayer la ciudad de Rosario amaneci贸 nuevamente cubierta de humo como consecuencia de las quemas intencionales de los humedales del Delta del Paran谩. Los y las habitantes de la ciudad denuncian dificultades para poder respirar. 芦Es t贸xico para la salud de cualquier persona, afectando infancias, adultos, embarazadas, y personas con patolog铆as respiratorias. Pero eso no es lo peor. El humo que sentimos no es m谩s que el s铆ntoma visible de la destrucci贸n que avanza en beneficio de unos pocos. Denunciamos nuevamente la intencionalidad de estos focos. En un contexto de sequ铆a que favorece la propagaci贸n de las llamas, hay manos humanas que inician los incendios e instituciones que no las detienen y que resultan c贸mplices del ecocidio禄 explicaron desde la Multisectorial Humedales Rosario. 脡ste fin de semana las organizaciones ambientalistas convocan a un corte total del Puente Rosario 鈥 Victoria para exigir el cese de las quemas y el urgente tratamiento de la Ley de humedales. Por ANRed

芦Otro d铆a de humo horrible. 隆Es trist矛simo!. Esta peor mucho peor que ayer. Anoche hab铆a bancos de ceniza en el aire como si fueran nubes. No s茅 puede creer realmente. La cantidad de humedal que est谩n quemando es inmensa para que llegue a la ciudad 茅sta cantidad de humo. Yo vivo en zona norte y no es el olor solamente, es m谩s bien estar metido en la nube de humo禄 explic贸 Estefan铆a vecina de la ciudad de Rosario en di谩logo con ANRed.

Desde el mes de agosto en la ecorregi贸n ubicada en el Delta e Islas del Parana los incendios han arrasado con mas de 95 mil hect谩reas de humedales en el territorio que abarca las provincias de Entre R铆os, Santa F茅 y Buenos Aires. A escala nacional, la superficie asociada a los humedales representa el 21,5% del territorio. Estas regiones son de vital importancia, de elevada riqueza y diversidad biol贸gica; brindan servicios ecosist茅micos tales como el almacenamiento y depuraci贸n de aguas, la mitigaci贸n y adaptaci贸n al cambio clim谩tico, amortiguaci贸n de las inundaciones, retenci贸n de nutrientes, entre otros.

芦En horas de la madrugada nos despertamos con la garganta cerrada y el olor impregnado, atravesando puertas y ventanas. Lamentablemente no nos sorprende: durante la tarde del lunes ya ven铆amos advirtiendo la presencia renovada de focos de incendio frente al PuebloEsther y al monumento a la bandera, que con la rotaci贸n de los vientos hoy se hacen sentir ennuestra ciudad.Hoy el humo nos molesta en los ojos, en la nariz y en la garganta. Volvemos a hablar de salir con barbijos a la calle para tratar de disminuir el da帽o禄 explicaron desde la Multisectorial de Humedales Rosario.

Agregaron 芦el aire que hoy respiramos tiene 200 mcg de contaminaci贸n. Es t贸xico para la salud de cualquier persona, afectando infancias,adultos, embarazadas, y personas con patolog铆as respiratorias. Pero eso no es lo peor. El humo que sentimos no es m谩s que el s铆ntoma visible de la destrucci贸n que avanza en beneficio de unos pocos.Denunciamos nuevamente la intencionalidad de estos focos. En un contexto de sequ铆a que favorece la propagaci贸n de las llamas, hay manos humanas que inician los incendios e instituciones que no las detienen y que resultan c贸mplices del ecocidio禄.

Desde las organizaciones vecinales y ambientalistas han denunciadio la privatizaci贸n y loteos de los terrenos de usos m煤ltiples que son las islas pertenecientes al ejido rural de Victoria. 芦Nos preguntamos 驴c贸mo es que esto est谩 sucediendo con las 145.000 hect谩reas de tierras fiscales protegidas por ordenanzas y leyes ya existentes? 驴qui茅nes permiten y habilitan esas ventas y ganancias de particulares? y 驴por qu茅 la justicia y los pol铆ticos no avanzan sobre esto teniendo todas las herramientas para la defensa de la vida y del territorio?禄.

Finalmente 茅ste pr贸ximo fin de semana las organizaciones convocan a realizar un corte total en el Puente Rosario 鈥 Victoria. La manifestaci贸n comenzar谩 el s谩bado a partir de las 14 hs.