–

De parte de ANRed August 9, 2022 221 puntos de vista

Desde hace mas de cuatro d铆as el humo como consecuencia de la quema ilegal de humedales en el Delta del Paran谩 que invadi贸 la ciudad de Rosario. Organizaciones ambientalistas y la ciudadan铆a denuncian la cr铆tica situaci贸n y la inacci贸n de las autoridades provinciales y nacionales para controlar la situaci贸n. 芦Nos encontramos no solo con un p茅simo manejo de la cat谩strofe sino con el recrudecimiento de las mismas. Las respuestas de los dirigentes huelgan, a煤n teniendo a toda la poblaci贸n de Rosario y ciudades de alrededor afectadas profundamente por el humo, y contando ya con dos muertos por siniestros viales causados por la p茅sima visibilidad. En un contexto de colapso ecol贸gico que hace replantear todas las decisiones y prioridades de Estado, los pol铆ticos est谩n demostrando no estar a la altura禄 explicaron desde la Multisectorial de Humedales Rosario mediante un comunicado. Ma帽ana a partir de las 18hs habr谩 una concentraci贸n en el Monumento a la Bandera convocado por un amplio arco de organizaciones socioambientales, sociales y sindicales para exigir 芦basta de humo, de quemas y de violencia禄. Por ANRed

Desde hace mas de cuatro d铆as el humo como consecuencia de la quema ilegal de humedales invadi贸 la ciudad de Rosario. Organizaciones ambientalistas y la ciudadan铆a denuncian la cr铆tica situaci贸n y la inacci贸n de las autoridades provinciales y nacionales para controlar los siniestros.

ANRed dialog贸 con Ivo Peruggino integrante de la Multisectorial de Humedales Rosario quien explic贸: 芦la situaci贸n es muy desesperante y cr铆tica. Venimos de cuatro d铆as de mucho humo en la ciudad. Estamos respirando un aire cinco veces mas t贸xico de lo que salud humana puede tolerar. Humo de crematorio, part铆culas de animales y plantas quemadas, que ocasionan mucho da帽o a nuestra salud mas alla de los dolores de garganta o el ardor en los ojos y la tos禄.

Agreg贸 芦la situaci贸n es tremenda porque los da帽os son muy grandes no solo hacia otras especies sino para todo el ecosistema de humedal que es nuestro principal aliado para combatir la crisis clim谩tica, ya dicho por cient铆ficos y cient铆ficas de todo el mundo. Bajar a cero las emisiones de carbono es lo que el momento hist贸rico nos exige y el humedal lo que hace es como una gran esponja que absorve y retiene carbono禄.

Consultado sobre las responsabilidaes pol铆ticas de la situaci贸n ambiental dijo: 芦llevamos dos a帽os consecutivos de quema por mas que el humo no llegue a la ciudad y se vaya para otro lado, mas de un mill贸n de hect谩reas quemadas (no hay cifras oficiales) y fallan los tres poderes del Estado. El poder Legislativo que desde hace cinco meses no le da giro al proyecto de Ley de Humedales consensuado entre la ciencia, la academia, las organizaciones y la ciudadan铆a, que es el 煤nico que podr铆a servir para empezar a proteger los ecosistemas. El Poder Ejecutivo saca su propio proyecto de Ley, completamente regresivo que le borra 25 art铆culos al proyecto consensuado, elimina 9 objetivos. Adem谩s le cambian la definici贸n de humedal muy sutilmente, pero es muy tremendo porque pasar铆amos de proteger 21,5% del territorio del pa铆s que son humedales a proteger solo el 15% a partir de esa 芦sustancial modificaci贸n conceptual禄. Es tremendo si esta ley sale, porque le crear铆a falsas expectativas a la gente que espera una respuesta urgente por parte del Estado. Escucha Ley de Humedales y se queda tranquila y la realidad que 茅sta ley es peor que la situaci贸n actual. Por otro lado, el Poder Judicial que brilla por su ausencia tanto el Juez Daniel Alonso como el nuevo Juez encargado de las causas que se llama Federico Mart铆n禄.

En 茅ste marco el ministro de Ambiente de la Naci贸n, Juan Cabandi茅 manifest贸 que desde su cartera no puede dar con los responsables por las quemas y que el Poder Judicial debe hacerse cargo. 鈥淢uchas veces se me demanda a m铆, a la autoridad ambiental de Santa Fe, acciones para detener a quienes prenden. Hay una confusi贸n, hay que repasar los manuales de educaci贸n c铆vica y lo m谩s preocupante es que esto pase desde un sector del periodismo鈥, plante贸 y continu贸 鈥淟os gobiernos Ejecutivos no tenemos poder de Polic铆a, no puedo investigar qui茅nes son los que prenden ni tengo la competencia para detener a quien lo hace. Es la Justicia quien tiene que hacerlo鈥.

En 茅ste sentido, Perrugino ampli贸 芦la verdad es que no puede ser que no hayan imputados, ni un solo detenido y las causas no avanzan. Incluso hubo fot贸gafos que a penas se inician los focos de incendios, acuden y sacan fotos con aviones y drones. Hay fotos de las 煤nicas personas en kil贸metros a la redonda ni bien se hab铆a prendido un foco de incendio. Claramente esa es la gente que esta prendiendo fuego y se pueden encontrarlas, si lo pudimos hacer nosotros desde nuestro humilde lugar de ciudadanos. Es una complicidad total por parte de los tres poderes y por suerte hay un levantamiento ciudadano muy fuerte, necesitamos que la gente se movilice por mas que el humo no llegue a la ciudad禄.

Finalmente ma帽ana habr谩 una movilizaci贸n con una amplia convocatoria de muchas organizaciones sociales, socioambientales y sindicales de la ciudad de Rosario. La cita es a partir de las 18hs desde el Monumento a la Bandera. 芦Nos movilizacmos para reclamar por una Ley de Humedales Consensuada y por acciones urgentes a tomar con el fin de evitar la extinci贸n definitiva de los ecosistemas de humedal. La justicia ambiental es justicia social禄.