April 22, 2021

Ma帽谩 hai unha sa铆da 谩 r煤a dentro do calendario de mobilizaci贸ns pola carga de traballo. A CGT chama a t贸dolos traballador@s a participar.

Antes de sa铆r, haber谩 unha CONCENTRACI脫N 脕S 10:00 DIANTE DE DIRECCI脫N. O motivo de concentrarnos en Direcci贸n 茅 que o comit茅 de empresa vaille entregar 谩 empresa un escrito en relaci贸n coas irregularidades detectadas nas prazas de operarios e empregados s茅nior.

En dito escrito se pide que as persoas que te帽en as mesmas circunstancias laborais reciban o mesmo tratamento, e non que unhas sexan admitidas e outras non.

Pero hai outro problema: os c贸digos de profesi贸n/ocupaci贸n recollidos nas bases impiden que moitos traballadores se poidan presentar, inclu铆dos traballadores da factor铆a subcontratados.

CONSIDERAMOS INACEPTABLE QUE UN PROFESIONAL SIRVA PARA TRABALLAR AQU脥 CONTRATADO POR UNHA COMPA脩脥A, PERO QUE NON SIRVA PARA TRABALLAR AQU脥 CONTRATADO POLA PROPIA NAVANTIA SIMPLEMENTE PORQUE NO SEU CONTRATO S脫 PON 鈥淓LECTRICISTA鈥 OU 鈥淐ALDEREIRO鈥, E PARA PODER PRESENTARSE 脕S PRAZAS DEBER脥A PO脩ER 鈥淓LECTRICISTA NAVAL鈥 OU 鈥淐ALDEREIRO INDUSTRIAL鈥.

Ma帽谩 谩s 10:00 diante de Direcci贸n debe realizarse unha Asemblea sobre este tema, Asemblea que debe server para decidir cal 茅 a alternativa dos traballadores ante esta situaci贸n.

Secci贸n Sindical Unitaria da CGT en Navantia-Ferrol