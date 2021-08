–

El derecho de la familia Martos Jim茅nez a la exhumaci贸n de Cipriano es nuestro derecho y nuestra obligaci贸n, por eso os rogamos que firm茅is esta petici贸n de justicia.

Deciros a qui茅n no conozc谩is el caso de Cipriano Martos Jim茅nez (Maldonadillo, Granada, 1942 鈥 Reus, 17/09/1973) que este es uno de los casos m谩s sobrecogedores de los cr铆menes de los 煤ltimos a帽os del franquismo y que presenta la cara m谩s oscura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la dictadura por su salvaje crueldad.

驴Qui茅n era Cipriano Martos Jim茅nez y qu茅 tuvo que sufrir?

Cipriano era un trabajador, sindicalista de la Oposici贸n Sindical Obrera, militante del Partido Comunista Espa帽ol (marxista-leninista) y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Fue detenido en una ca铆da m煤ltiple el 25 de agosto de 1973 en Reus a causa de un lanzamiento de unas octavillas en una f谩brica de Igualada. Una vez dentro del cuartel fue torturado de manera s谩dica hasta el punto de hacerle ingerir un l铆quido corrosivo que lo quem贸 desde la garganta al est贸mago. En este lamentable estado lo llevaron ante el juez que orden贸 su traslado en el Hospital Sant Joan de D茅u de Reus. El d铆a 29 de agosto, a pesar de su imposibilidad para poder responder, el juez quiso tomarle declaraci贸n en el hospital de donde sali贸 sin vida y a escondidas el 18 de septiembre. Fue un final largo y en soledad el de Cipriano, custodiado a todas horas por una pareja de guardias civiles que observaron impasibles su agon铆a. El suyo fue un asesinato de estado despiadado. No pudo ser visitado ni siquiera por su abogado y mucho menos por su familia, que no fue avisada hasta que muri贸 el 17 de septiembre. Ni siquiera pudieron despedirse de su cuerpo sin vida despu茅s de viajar toda una noche en taxi desde Granada. Su madre implor贸 de rodillas que le dejaran ver a su hijo muerto y los n煤meros de la Guardia Civil le cerraron el paso a patadas y amenazas. Mientras tanto el cuerpo de Cipriano fue inhumado en una fosa de beneficencia en el Cementerio de Reus, siendo falsificada la firma de su padre, que no pudo viajar desde su pueblo por problemas de salud. Sus padres murieron con la pena de no poder despedirse de su amado hijo, una maravillosa, solidaria, generosa, emp谩tica, comprometida y buena persona. Un luchador antifranquista a quien los verdugos de la dictadura le robaron la vida con solo 30 a帽os.

驴Qu茅 se ha hecho hasta ahora?

El caso de este militante antifascista forma parte de la Causa 4591/10 que se instruye en la Rep煤blica Argentina. Entre las peticiones hechas por su hermano Antonio al amparo de la Justicia Universal est谩 la exhumaci贸n de Cipriano. Esta exhumaci贸n fue solicitada por la justicia argentina mediante un exhorto que fue devuelto en 2016 por el Juzgado de Instrucci贸n N潞 4 de Reus a instancia de la Fiscal铆a de Tarragona atendiendo las directrices de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal y incumpliendo los acuerdos bilaterales entre el estado espa帽ol y el argentino. A principios de 2020 se volvi贸 a librar otro exhorto. En agosto de 2020 la actual Fiscal General a petici贸n de querellantes y asociaciones del estado espa帽ol y del exilio dej贸 sin efecto la comunicaci贸n de su predecesora en el cargo. Debido a esto los abogados M谩ximo Castex y Ana Messuti en caso de nueva devoluci贸n solicitar谩n nuevo exhorto a la jueza Mar铆a Servini para que Cipriano Martos Jim茅nez sea exhumado. El estado espa帽ol no puede continuar amparando la impunidad del franquismo si quiere ser un estado democr谩tico y la justicia del Reino de Espa帽a tiene que atender los exhortos de la justicia de la Rep煤blica Argentina.

En el marco de la Ley 10/2009 aprobada por el Parlament de Catalunya Antonio Martos Jim茅nez solicit贸 en 2017 la exhumaci贸n de su hermano Cipriano a la Direcci贸n General de Memoria Democr谩tica de la Generalitat de Catalunya. La entonces directora Carme Garc铆a i Su谩rez pidi贸 un estudio de viabilidad para la exhumaci贸n de Cipriano y ese mismo a帽o Antonio fue citado en el hospital Vall d鈥橦ebron donde se le extrajo una muestra de ADN. En 2019 la directora Gemma Dom猫nech i Casadevall comunic贸 al hermano de Cipriano la negativa a la exhumaci贸n con una carencia total de empat铆a y ni siquiera le dej贸 ver el informe t茅cnico que sostiene la no intervenci贸n en la fosa donde fue inhumado Cipriano sin consentimiento familiar. Hay que decir que para avalar la petici贸n de exhumaci贸n a la justicia argentina se present贸 un informe favorable elaborado por la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica, que hizo de manera solidaria y comprometida. Este informe de viabilidad tambi茅n fue proporcionado a la Direcci贸n General de Memoria Democr谩tica que no fue tomado en consideraci贸n a pesar de la profesionalidad y experiencia de la ARMH.

驴Qu茅 queremos?

Queremos la exhumaci贸n de Cipriano Martos Jim茅nez y que su familia lo pueda inhumar junto a sus padres en Granada y poder despedirle como se merece un republicano que no abandon贸 la lucha por la libertad.

Esta recogida de firmas es una reivindicaci贸n y un homenaje no solo a Cipriano, tambi茅n, como 茅l querr铆a, a todas las personas detenidas, torturadas, encarceladas y asesinadas en las comarcas de Tarragona desde la entrada de las tropas franquistas hasta la Transici贸n. Queremos recordar a todas las antifascistas detenidas y torturadas en la misma ca铆da que Cipriano como su compa帽ero Pascual Carrilero Carrilero, tambi茅n presente en la Querella Argentina. No queremos olvidar tampoco al trabajador Juan Gabriel Rodrigo Knafo muerto en la ciudad de Tarragona en 1976 a los 19 a帽os de edad cuando era perseguido por la polic铆a por manifestarse contra los asesinatos del 3 de Marzo en Vitoria. Ni tampoco olvidamos a los cientos de represaliados y muertos de una Transici贸n que nada tuvo de ejemplar.

Por todo lo expuesto os rogamos a personas, entidades, asociaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos y de las v铆ctimas del franquismo y la Transici贸n que firm茅is esta petici贸n de Verdad, Justicia y Reparaci贸n para exigir la exhumaci贸n de Cipriano Martos Jim茅nez a la Consellera de Just铆cia de la Generalitat de Catalunya.

鈥 Firma la petici贸n para la exhumaci贸n de Cipriano Martos Jim茅nez 隆Aqu铆!

LoQueSomos: Cipriano Martos 隆no olvidamos!

