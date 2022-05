–

May 14, 2022

A fines de abril, trabajadoras docentes y auxiliares de la Escuela Secundaria N° 82 y Primaria N° 27 de la ciudad de La Plata convocaron a un abrazo contra la violencia de género que ejerció sobre ellas Sergio Norman Cosme, director del establecimiento. Luego de esta acción, Cosme solicitó licencia por ART, pero ya está en funciones nuevamente, a pesar de que incluso hay una denuncia penal en su contra. Por ANRed.

Las trabajadores de la educación aseveran que Cosme «volvió a la escuela como si nada»: a pesar de la denuncia pública, del abrazo y de la presentación judicial, el director está nuevamente en su cargo. Docentes y auxiliares sostienen que Cosme ejerció sobre ellas violencia de género, abuso de poder y violencia psicológica y económica y que nunca tuvieron respuesta por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

«Fueron muchas las denuncias elevadas pero no hemos tenido otra respuesta más que la complicidad e impunidad. Tal es así que la mayoría de las compañeras que lo habían denunciado tuvieron que renunciar perdiendo su fuente laboral para recuperar su salud emocional. Nunca un violento deja de violentar si el sistema que debe sancionarlo y reparar a las víctimas lo justifica y ampara», advierten en una carta pública, al tiempo que afirman que «de las escuelas públicas no son las mujeres y lesbianas trabajadoras las que tenemos que irnos expulsadas por las violencias de género impunes, sino los violentos que vulneran nuestros derechos.»

Mediante esta carta, que ya cuenta con más de 150 firmas, las trabajadoras esperan no sólo seguir difundiendo esta situación, sino también contar con la solidaridad «de la comunidad en general, de las organizaciones de mujeres, de disidencias, feministas, de Derechos Humanos y de sindicatos».

Para adherir: docentesyauxiliaresporlaesi@gmail.com

Difundimos la carta completa:

Docentes y auxiliares pedimos la solidaridad de la comunidad en general, de las organizaciones de mujeres, de disidencias, feministas, de Derechos Humanos y de sindicatos.

BASTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA N° 82 y PRIMARIA N° 27 DE LA PLATA

Queremos hacer de público conocimiento a la sociedad las sistemáticas situaciones de violencia de género que mujeres y lesbianas trabajadoras, tanto docentes como auxiliares, venimos sufriendo por parte del director SERGIO NORMAN COSME de la Escuela Secundaria N° 82 de la ciudad de La Plata. Un director que no se ha limitado a violentar mujeres trabajadoras docentes y auxiliares de la secundaria sino que también ha violentado a auxiliares de la primaria 27 que funciona en el mismo edificio. Al mismo tiempo se ha encargado de obstaculizar la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) persiguiendo y hostigando a las docentes comprometidas con garantizar los derechos sexuales y reproductivos de lxs estudiantes. Porque eso hacen los violentos, no sólo ejercen abuso de poder por medio de la violencia sino que se oponen a que las mujeres y disidencias nos empoderemos y aprendamos a defendernos de ellos. Los violentos saben que la ESI pone en cuestión el poder patriarcal y los privilegios de la masculinidad hegemónica por eso intensifican sus violencias con la intención de disciplinarnos, para que nos callemos, para que no los denunciemos y para que la ESI no se implemente. Pero mientras más nos quieran callar más fuerte vamos a levantar nuestras voces.

Queremos que el deseo de una vida libre de violencias sea una realidad cotidiana. Fueron muchas las denuncias elevadas pero no hemos tenido otra respuesta más que la complicidad e impunidad. Tal es así que la mayoría de las compañeras que lo habían denunciado tuvieron que renunciar perdiendo su fuente laboral para recuperar su salud emocional. Nunca un violento deja de violentar si el sistema que debe sancionarlo y reparar a las víctimas lo justifica y ampara. Porque cuando el sistema se vuelve cómplice de los violentos, son las mujeres las que tienen que vivir en el exilio o más bien, en el sexilio, perdiendo sus casas, sus trabajos, sus barrios mientras el violento anda libre, ostentando su poder patriarcal, marcando territorio y desterritorializando a sus víctimas. Y así como nos encontramos con mujeres refugiadas en democracia por las revictimizaciones del sistema, en nuestra escuela hay mujeres que han tenido que huir de su trabajo para que el acoso termine. ESTA SITUACIÓN NO SÓLO ES INACEPTABLE, SINO QUE TAMBIÉN ES UN DELITO.

La ley 26.485 de protección integral contra las mujeres establece que la violencia laboral contra las mujeres “incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral” Y esto es lo que ha hecho el Señor Cosme a lo largo de todos estos años contra muchas trabajadoras docentes y auxiliares que hoy estamos de pie, hermanadas, para exigir justicia y reparación.

Porque de las escuelas públicas no son las mujeres y lesbianas trabajadoras las que tenemos que irnos expulsadas por las violencias de género impunes, sino los violentos que vulneran nuestros derechos. Estamos seguras de que la mejor clase de ESI que podemos dar es esta lucha por erradicar la violencia de género en el ámbito escolar. Es por eso que decidimos colectivamente hacer esta denuncia pública pidiendo la solidaridad de la comunidad y de todas las organizaciones de mujeres, de disidencias, feministas y de Derechos Humanos para que nos acompañen. BASTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS ESCUELAS!!! BASTA DE REVICTIMIZACIÓN!!! POR LA PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESI!!!

ADHESIONES:

Anabela De Feudis – Profesora, La Plata – Ex trabajadora de la EES 82

Liliana Rodriguez – Psicologa Feminista

Ayelen Ferraro

Soledad paletta – Apoyo la denuncia,he sido victima de este señor sistematicamente -Auxiliar

Astrid Baumann – Docente

Maria julia Constant – Colectiva feminista Las azucenas – Docente

Sotelo Gustavo – SOEME – Sindicato

Analia Banegas – Ate agrupación marrón – Docente y auxiliar de educación

Natalia D’Amico – Escuela Secundaria 82 – Profesora

Nicolás lucasovsky – Multicolor la plata – ATR Escuela técnica 6 Prov de Bs as

María Laura Hissa – Trabajadora estatal – Estudiante UBA- UNL

Adriana Sequeira – PRimaria – Docente

Gustavo Moure – Escuela SECUNDARIA 82 – Profesor Escuela Secundaria 82

Natalia Natanson – Docente

Ornella Steffanazzi – Terapeuta

Policano virginis – Fui parte

Sol Santos Morón

Marcela DAngelo – Campaña Abolicionista «Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución» – Feminista

Agustina Zaffaroni – Docente secundaria

Daniela Fernández

Ana E Medina – Bachillerato Popular Bartolina Sisa – Docente de planta

Raquel Elena Disenfeld – Campaña A contra el abuso sexual.Liberatorias – Psicologa

Luciana Guerra – Docente

Ana Clara Pompei – Docente

Débora Georgina Fidalgo – Estudiante de profesorado de Biología

DESOBEDIENTES SOCORRISTXS LA PLATA

Maria correbo – Independiente – Docente en 6 escuelas publicas (unlp y pcia)

Llanos Mara – Suteba y escuelas de LaPlata – Docente

Camila Garate – Docente

Carolina Daglio – suteba – docente

Lucila Rodríguez – Docente

Alejandra Villar – Docente

Gisele Mendes de Faisca – Dgcye – Docente

Melina Salinas – Docente de escuelas públicas

Claudio Vigne – SUTEBA – Docente

Nora Gaudino – Escuela – Profesora

Germán Urbaneja – Normal 3 – Docente/normal 3. Sec n 34

Mercedes Sanabria

María Fernanda Aranda

Diana Murguía

Natalia Ortiz – UNLP – Psicólogia

Domingo Garro – SUTEBA – Jubilado

Norberto Córdoba – Docente

Maylen Santos Reguero – Diseñadora

Laura Rolando – EP n 128.

Corroinca Anabela – Docente de escuelas secundarias y primaria

Lucía Zanzio

Galle Lorena – Fuera los violentos – Militante – Activista

Carlos Rodriguez – EEST N 6 ALBERT THOMAS – Docente

Nancy Guzman – Suteba – Jubilada docente

Denise Barac – Docente

Ghidini Betina – Preceptora

Laura Galanternik – EES N°26 – Docente

Peña María Jose – Docente

Irene Braggio – Docente – berisso

Alexander Riffo – Independiente – Estudiante de profesorado de Música

Verónica Lorenzo – Docente/ EES8

Maria Florencia Alonso – Docente

Alberto Villoldo – Suteba – Delegado Docente de escuela sec n2 La Plata

maria eugenia pellegrini – escuela – docente

Paula Bermeo – DGCyE – Docente

Ana Messina – Suteba – Profesora

Eugenia Mauregui – La Marrón – Pan y Rosas – Docente

Monica Olguin – DGCyE – EEPA N° 717

Federico Sager – Lista Gris Carlos Fuentealba – Docente / EEST Nº8 La Plata

Maria Sol Tavernini

Evangelina Cappelletti – EES 85 La Plata – Profesora

VALERIA ALLEGRUCCI – Profesora

Santiago Abel – Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género – Docente/ becario doctoral

Lara Lirussi – Docente

Mirta Fiorucci – Feminista Abolicionista – Jubilada

Néstor Salvi – Docente

Amelia García – Suteba

Andrea Arrigoni – Docente jubilada

Noelia Hernández – Agrupación Marrón Docente – Docente, EP 116

Agustina Horna – Docente

Ana Carou – Docente investigadora / Conicet

Diamela Ortega

Laura Perla – Red de psicologxs feministas Psicóloga

Carmen Capdevila – Kasandrxs feministas abolicionistas

Paola Colucho – Docente EES n°43

Laura gorostiaga – Docente

Yanina Mariel – docente

Ezequiel Cavallero – AMSAFE – Docente Nivel Primario

Lea Mankowski – Docente EEST N°9 y EEST N°6

Jose Luis Ferraiuolo – SUTEBA Multicolor – Docente

Maria Leticia Laborde

Facundo Arata

María Cecilia Gamboa Benaglia – Docente de la EESN 82

Adriana García – Espacio Alternativo Arte Itinerante Referente

Rodolfo Lopez – Docente

Martin de Gracia

Mateo Santos Reguero

Elsa Cola Arena – Feminista Abolicionista Independiente – Independiente

Mónica Elisa Palacio – Activista Lesbiana feminista -Trabajadora del Ministerio de las

Mujeres de Pcia de Buenos Aires

Paula gatti – Activista lesbiana feminista – Trabajadora del ministerio de las mujeres de pcia de bsas

Daniela Vizgarra – DGCyE

Nancy Igarategui

María Laura Bretal – Las Azucenas

Bonomi Paula – Comisión por la Memoria Periodista

romina sckmunck

Bianca Gigli – MINISTERIO DE LAS MUJERES DE PROVINCIA Y C.F.P. # 407 DE VARELA

Micaela Estebanez – Docente UNLP

Brenda Obach

Lorena Espíndola

Dinora Neumann – Ministerio de Mujeres, políticas de género y diversidad sexual PBA

Ana Belen Sepulveda

Eugenia Jambruia – Periodista y docente. UNLP- ministerio de Educación

Rita Hernandez – Area Programática Hospital Larrain – Trabajadora Social

Pablo, Luis Andres – Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual (PBA) – Técnico

Silvana Sciortino – UNLP

Jul Armendano – Docente de escuelas secundarias

Liliana Barrio

Julieta Cingolani

Gustavo Arce Centurión

SANDRA GRACIELA ANUCHNIK

Patricia Sanchez – DGCyE Administrativa

Karina Oldani – DGCyE. UNLP

Florencia Reyes – Docente

Alejandro Robles – Yo lo sufrí también y no solo es un violento sino también, un mentiroso y

manipulador que hace abuso de poder – Auxiliar de escuelas

Claudia Krist

Beatriz amor – Radio libre santa teresita – Jubilada docente

Carolina Mones Ruiz

Alejandra Galinelli – D de P C y P S – EOE

Violeta Benialgo – Docente

Delia Añón Suárez – Docente. Empleada pública

Maria victoria Mendieta

Nora Pulido – Asociación para los Derechos de la Infancia Coordinación

Marta Fontenla – CONVOCATORIA ABOLKICIONISTA FEDERAL . ATEM 25 DE

NOVIEMBRE ABOGADA

Raquel Navarro – Asociación para los Derechos de la Infancia – Promoción y defensa de los

Derechos de NNYA

Agustina Amar

Diana Fainstein

Carina Torres – Escuela Secundaria – Docente

Maldonado Amparo

Yanina Maccallini – Docente

Estela Cedola – LAs AmAndAs mujeres artivistas La Plata

cecilia Fallesen – terapeuta corporalista. educadora sexual

SARA MON – LAS AMANDAS – COLECTIVA FEMINISTA ARTIVISTA DE LA CIUDAD DE LA PLATA

Maria Ibarlin

Nora Andretto – Lic en Psicologia

Mazza Luciana – Entrepieles – Colectiva Artística Activista

Mariana Pizarro – Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros – Docente

Universidad Nacional de Misiones

Nelba Paladino – Las Amandas – Docente

Cristina Adrover

Rita Figliozzi – AASES – Jubilada de Niñez y Adolescencia

Selva Hurtado Atienza – Docente

Nazarena crivaro – Cansados de la violencia – Auxiliar

Ana Streitenberger – Independiente – Docente UNLP

Marta García – Esc primaria – Auxiliar

Sergio Colella – La Isolina – Defensa de los derechos de les Trans

Giuliana Benedetti

Sandra Ambrosio – Feb – Docente

Lucia Díaz – Escuela secundaria – Preceptora

Luciana Cabrera – Movimiento mujeres Paraná – Subsecretaria de politicas de género y

diversidad. Paraná

Silvana fuentes. – Servicio de asistencia familiar. – Psicóloga

Claudia Laudano – Unlp – Docencia

María Fernanda Barreca

Magdalena MArisa Nápoli – Docente – ES 72 El Peligro