¿QUERES UN CAMBIO?. NON OS VOTES, BOTAOS!

–

De parte de CNT VIGO May 18, 2023 98 puntos de vista

驴QUERES UN CAMBIO?. NON OS VOTES, BOTAOS!

Goberne quen goberne a clase obreira sempre perde, ese 茅 煤nico resultado real

das elecci贸ns do pr贸ximo 28 de maio.

O desemprego, a inflacci贸n a temporalidade laboral, a precariedade, a exclusi贸n e

a pobreza social seguen a medrar. Ante estas problem谩ticas sociais o goberno da

esquerda progresista ven de aprobar unha suba salarial por baixo do ipc xunto

coas patronais e os sindicatos maioritarios da s煤a corda, e unha reforma laboral

que tan s贸 serviu para que medrasen as rescisi贸ns dos contratos indefinidos

durante o periodo de proba, a instancias da empresa.

A folla de ruta da esquerda e a dereita segue a ser a mesma, adormecer e

aniquilar a resposta e a organizaci贸n social de base e aniquilar a conciencia de

clase.

O actual elenco electoral non pasa de ser unha torpe hibridaci贸n de proclamas

reivindicativas carentes de contido alg煤n, pois xa a estas alturas quen mais e que

menos xa sabe que a reforma do capital 茅 a 煤nica alternativa e opci贸n coa que o

parlamentarismo tenta ga帽ar os ouvidos da clase traballadora.

As supostas sensibilidades sociais, 茅tica de goberno, liberdades e dereitos

universais que toda a r茅cua de pol铆ticos di defender, non son m谩is que slogans e

ilusi贸ns posibilistas e tan s贸 serven para apuntalar ainda mais os pilares do

estado e do capitalismo.

Basta de utopias politicamente correctas, as ferramentas da burgues铆a non serven

para afrontar a guerra social na que vivimos, as leis e as regulaci贸ns formais da

capacidade que ten a clase traballadora para afrontar os s茅us males, nunca ser谩n

efectivas, pois foron artelladas polos mesmos actores que agora volven a dicir que

confies unha vez m谩is na pol铆tica da clase dominante.

O anarcosindicato CNT-Vigo segue a defender o x茅rmolo da revoluci贸n social

inevitable, e como non pode ser doutra maneira, segue a funcionar mediante a

pr谩ctica exemplar dos principios, t谩cticas e finalidades que fan que a idea da

emancipaci贸n integral da clase traballadora sega a ser o motor da nosa pr谩ctica

sindical.

O anarcosindicalismo 茅 a ferramenta da loita econ贸mica coa que conta a clase

traballadora, sen xerarquias nin par谩sitos que viven da delegaci贸n decisoria, e sen

entrar no xogo do sindicalismo traidor que pacta coa patronal 谩s espaldas da s煤a

afiliaci贸n.

Se queres saber cal 茅 o programa da nosa militancia incorruptible, afiliate e loita

cos teus iguais, para iso non fai falla que acodas ao circo electoral.

Uni贸n, acci贸n, autoxesti贸n!

Ate o triunfo total da clase traballadora!

Viva a revoluci贸n social!

Compartir: