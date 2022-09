–

Ayer Le贸n Rozitchner hubiera cumplido 98 a帽os. Es extra帽o celebrar sin la presencia del homenajeado, pero no lo es menos que un cumplea帽os celebra una existencia y Rozitchner existe entre nosotros. Suele ocurrir que la desaparici贸n f铆sica desplace el v铆nculo hacia el recuerdo y la celebraci贸n al aniversario de su muerte, aunque no es -al menos para mi- lo que ocurre con Le贸n. La intensidad de su presencia en su obra me lleva menos a recordar su partida que a celebrar su persistencia. Aunque sea muy personal decirlo as铆 -ya se sabe, las redes y lo personal son un problema dif铆cil- Rozitchner personific贸 un modo muy corporal su estar en el pensamiento. Un modo f铆sico-afectivo, pol铆tico, cr铆tico, materialista, sensual, agudo: apegado a la vida. Y ese modo de estar subsiste -digo esto al modo de un hallazgo o como un descubrimiento- en sus Obras (sus textos) con despojada inmoderaci贸n. Para celebrarlo le铆 ayer un texto suyo sobre Oscar Masotta. Lo le铆, como dir铆a 茅l de s铆 mismo, para comprenderlo mejor. 驴Qu茅 le pas贸 a Rozitchner con Oscar Masotta, su amigo primero y luego un nombre que le provocaba dolor? El texto en cuesti贸n tiene por t铆tulo 鈥淥scar Masotta o el origen de un mito sin historia鈥, es una entrevista perdida, sin referencia alguna -驴Qui茅n la hizo? 驴En qu茅 fecha?- que permaneci贸 in茅dita hasta que fue recogida en su libro p贸stumo 鈥淩etratos filos贸ficos鈥 (Obra de Le贸n Rozitchner, Editorial de la Biblioteca Nacional, 2015). La ausencia de toda referencia acent煤a el efecto atemporal, y da la impresi贸n de un mon贸logo interior. La le铆 -me doy cuenta ahora- como si fuera una auto-entrevista, uno de aquellos textos que Rozitchner escrib铆a no para otros sino para su propio esclarecimiento. De hecho, las palabras finales del texto de alg煤n modo lo sugieren: 鈥渓o repito, quiz谩s 茅ste sea mi problema. Quise al primer Masotta, me sent铆 defraudado por el segundo. Y sigo dudando, sin embargo, si no hubiera sido mejor guardar silencio sobre ambos鈥. Hurgando en s铆 mismo para desentra帽ar la perturbaci贸n que le suscita el nombre Oscar Masotta, relatando para eso antiguos recuerdos -algunos de ellos de no tan f谩cil acceso- Le贸n da curso a una apropiaci贸n invertida respecto de la operaci贸n que ha hecho de Masotta un canon intelectual. Tomado -desde sus propios afectos- por el rev茅s, declara Le贸n su amor por aquel joven aprendiz y sartreano, orillero y arltriano, resentido y poeta, rebelde y marxista, maldito y un poco peronista, y su extra帽eza -sino su hostilidad- por aquel profesional que emerge -luego de una muy relatada crisis ps铆quica- como fundador de una instituci贸n -Le贸n escribe 鈥渟ucursal鈥- lacaniana en Buenos Aires: la 鈥淓scuela Freudiana鈥. Ese corte, a partir del cual se reconoce y reivindica a Masotta, perdura en Rozitchner como una se帽al ominosa y una ruptura nunca explicada y como el pre-anuncio de nuevos tiempos en los que pensamientos habr谩 de retraerse hasta denunciar lo pol铆tico-transformador como mero imaginario. En los antiguos tiempos de la revista 鈥淐ontorno鈥 (ah铆 se conocieron), los j贸venes intelectuales de izquierda intentaban escuchar aquello que la sociedad no dice sobre s铆 y se preguntaban c贸mo ser铆a la revoluci贸n si no apareciera como descendiendo sobre el colectivo humano como un discurso ya resuelto e hist贸ricamente garantizado. Una revoluci贸n as铆, cuyo movimiento fuera de ascenso, deb铆a adoptar como punto de partida no las ideas puras sino la singularidad real de los sujetos (鈥渘ido de v铆boras鈥) sobre el que el marxismo callaba y por eso -para decirlo de una vez- deb铆a recurrirse al psicoan谩lisis de Freud. Con Freud se procuraba alcanzar a Marx, pero para retomar a un Marx capaz de pensar sobre presupuestos freudianos. Se trataba, entonces, de alcanzar la clase revolucionaria no como grupo idealizado sino desde la materialidad viva de cada sujeto. No se trataba, por tanto, de hablar de Freud a psicoanalistas, sino a militantes. Aquel psicoan谩lisis le hablaba al sujeto y a la pol铆tica, le hablaba a la pol铆tica del sujeto (para indicarle la fuente de su eficacia revolucionaria posible). Desde esa perspectiva invariable en Rozitchner -desde la cual escribi贸 dos importantes libros sobre Freud-, se hac铆a incomprensible la posterior transformaci贸n (silenciada, nunca elaborada) de Masotta. La incomprensi贸n de Rozitchner era, en realidad, un sentimiento de espanto ante lo que advert铆a y no acepta en aquel corte: la profesionalizaci贸n -v铆a Lacan- del psicoan谩lisis. Su separaci贸n respecto del campo social y su autocentramiento (del que surge una lengua particularmente herm茅tica). Lo que Rozitchner rechaza en ese corte-movimiento es una elecci贸n restringida: la escucha al consultorio en detrimento de la del murmullo urbano. Una preferencia excluyente por sujeto individual, no ya como t茅rmino indispensable de una escucha m谩s amplia de los ecos sintom谩ticos que resuenan en las relaciones de producci贸n, existente en Freud. Lo que Rozitchner declara improcedente es que se elija solo una parte de Freud, que se lo 鈥渆scotomice鈥 -palabra que reitera Le贸n-, separ谩ndolo para siempre de Marx. De ah铆 su pregunta: 驴Por qu茅 abandon贸 Masotta aquel resentimiento -que lo convirti贸 en un 鈥渓oco lindo de la teor铆a鈥- en nombre de una cordura que lo somet铆a al discurso contra el cual se hab铆a revelado de joven? 驴No era m谩s abarcativa y osada su inicial admiraci贸n por Sartre, con su b煤squeda de mediaciones entre lo social y lo singular, que el posterior Lacan s贸lo dedicado a esto 煤ltimo? Escuch茅 muchas veces que el problema con Le贸n era que ese escritor voraz tan conectado con la literatura francesa, no habr铆a le铆do a Lacan. El texto sin fecha que estoy citando -creo que ahora se dice 鈥渟poileando鈥- incluye, sin embargo, un comentario de su experiencia con el resonado psi franc茅s, a quien ense帽贸 en sus cursos en la cl铆nica Caparr贸s y en la Facultad de Humanidades en la Universidad del Litoral a fines de los a帽os 50: 鈥渓a lectura de Lacan fue para mi muy importante, pero antes de su auge en la Argentina. Cuando no exist铆an a煤n los lacanianos se lo pod铆a leer a Lacan, ese Lacan que hac铆a pensar y con el cual uno pod铆a pelearse o quedar deslumbrado, sin tener que sacrificar lo propio, cuando todav铆a no se hab铆a formado ese halo de sumisi贸n y de dogmatismo que acompa帽a ahora a su lectura. Los lacanianos han vuelto ilegible a Lacan: lo leen en sagrado鈥. Las pol茅micas de Rozitchner tuvieron por fondo una experiencia particular con el amor. El suyo fue un combate en un doble frente: contra quienes desprecian lo absoluto en la existencia singular en funci贸n de un social abstracto y una historia prefigurada (los que leen a Marx sin Freud) y contra quienes s贸lo pueden acceder a lo singular consagr谩ndolo, es decir, separ谩ndolo de lo hist贸rico (con su carga agotadora de contradicciones y sus luchas: Freud sin Marx). La ruptura de Masotta, dice Rozitchner, fue la sustituci贸n impensada del freudo-marxismo de los sesentas por el freudo-lacanismo de fines de los setentas. Sustituci贸n que no aspiraba ya a salvar colectivos humanos sino a individuos. Cuando digo que es posible celebrar el cumplea帽os de Le贸n como si a煤n estuviera entre nosotros, y afirmo que su modo interpelante de estar en el pensamiento a煤n provoca esa extra帽eza insustituible que nos se帽ala lo ruin de lo que en nosotros se da como conformismo de un pensar sin dolor, sin odio, sin erotismo y sin efectos, lo hago menos como aspirante a difusor de sus ideas (no interesan sus 鈥渋deas鈥 sino lo que suscita su modo f铆sico de estar en el pensamiento) y m谩s como alguien que no sale indemne de la lectura de frases como estas (en este caso, dedicada al joven Masotta): 鈥渁centuaba la actividad intelectual como un campo espec铆fico: pensar lo m谩s profundo que se pueda鈥. Pensar lo m谩s profundo, todo lo que se pueda, lo menos profesionalizado, lo m谩s a fondo, lo menos restringido y lo m谩s valiente que seamos capaces!

Feliz cumple querido Le贸n!

