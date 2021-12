Quatre persones, entre les quals dos nens de quatre mesos i de tres anys, respectivament, han mort la matinada de dimarts, 30 de novembre, en un incendi en una antiga sucursal banc脿ria d鈥Evo Banco a la pla莽a Tetuan de Barcelona. Les v铆ctimes habitaven l鈥檈spai en precari almenys des del gener del 2020, segons han confirmat a CR脥TIC fonts d鈥檃questa entitat banc脿ria. Des del 2019, aquesta entitat financera 茅s propietat de Bankinter. L鈥檌mmoble segueix a data d鈥檃vui sent propietat d鈥檃questa entitat, segons consta en la informaci贸 recopilada per aquest mitj脿 al Registre de la Propietat.

Per貌 qui s贸n els amos de Bankinter? El m脿xim accionista d鈥檃quest banc, segons la web corporativa de Bankinter, 茅s Jaime Bot铆n, que controla el 23,2% de l鈥檈ntitat a trav茅s de la societat Cartival SA. Bot铆n 茅s membre d鈥檜na hist貌rica nissaga de banquers espanyols: el besavi va fundar el Santander, i l鈥檃vi, el pare i el germ脿 Emilio han estat tots presidents del banc. Jaime Bot铆n, de 85 anys, va exercir com a vicepresident del Santander i va deixar el c脿rrec el 2004. El Tribunal Suprem va confirmar al mes de mar莽 passat una condemna a Bot铆n per contraban de b茅ns culturals a pagar una multa de 91 milions d鈥檈uros pel fet d鈥檈xportar un quadre de Picasso.

La m脿xima executiva i CEO de Bankinter 茅s Mar铆a Dolores Dancausa, germana de la dirigent del PP de la Comunitat de Madrid Concepci贸n Dancausa. Concepci贸n Dancausa va ser presidenta de l鈥橝ssemblea de Madrid i delegada del Govern en aquesta comunitat, i actualment 茅s consellera de Fam铆lia i Joventut del Govern d鈥業sabel D铆az Ayuso. El pare de Mar铆a Dolores i Concepci贸n, Fernando Dancausa de Miguel, va ser un destacat advocat i pol铆tic falangista, alcalde de Burgos i procurador de les Corts franquistes, i un dels fundadors de la Fundaci贸n Francisco Franco. L鈥檃ctual primer executiu d鈥橢vo Banco 茅s Eduardo Ozaita, que havia estat director general de banca comercial de Bankinter, amb una traject貌ria de 21 anys dins de l鈥檈ntitat.

Evo Banco va adquirir la seu de la pla莽a Tetuan al maig del 2014, segons consta en les dades del Registre de la Propietat obtingudes per aquest mitj脿. L鈥檈ntitat, que va n茅ixer com a filial de NovacaixaGalicia (NCG), va ser adquirida el 2014 pel fons d鈥檌nversi贸 estatunidenc Apollo. A mitjan 2017, segons va publicar el diari El Pa铆s, Evo Banco va decidir tancar 39 de les 44 oficines que tenia arreu de l鈥橢stat. Fins al 2019, segons fonts del banc, l鈥檕ficina de la pla莽a Tetuan havia estat en actiu. Al maig del 2019, Evo Banco va ser adquirit per Bankinter.

El Sindicat de Llogateres: 鈥溍塻 la punta de l鈥檌ceberg鈥

El Sindicat de Llogateres considera que l鈥檌ncendi d鈥檃vui mostra 鈥渓a punta de l鈥檌ceberg鈥 d鈥檜na pr脿ctica habitual de les entitats financeres. Per a Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat, 鈥渆ls bancs i els fons d鈥檌nversi贸 deixen locals sense cap mena d鈥櫭簊 per especular amb els preus del lloguer鈥. Arcarazo recorda que el local es troba en una zona c猫ntrica i molt poblada, on podria tenir inter猫s comercial, per貌 que no s鈥檋avia llogat o venut per donar-hi un 煤s social abans de l鈥檕cupaci贸. Segons el Cens d鈥檈stabliments comercials de Catalunya elaborat per la Generalitat, a la capital catalana hi ha 14.000 locals buits, que representen un 17% del total. Arcarazo remarca la contradicci贸 que molts d鈥檃quests locals continuen mantenint preus 鈥減els n煤vols鈥, malgrat que fa anys que s贸n buits.

La Gu脿rdia Urbana de Barcelona i els serveis t猫cnics del Districte de l鈥橢ixample havien inspeccionat el local a l鈥檕ctubre passat, per貌 no van trobar-hi 鈥渃ap risc imminent鈥 ni 鈥減roblemes estructurals鈥, segons han indicat fonts municipals. Aix铆 i tot, segons ha avan莽at l鈥橝g猫ncia Catalana de Not铆cies (ACN), l鈥檌mmoble apareix en una llista de llocs ocupats de risc que van elaborar els Mossos d鈥橢squadra despr茅s que es produ铆s l鈥檌ncendi a la nau de Badalona, fa aproximadament un any. L鈥檃lcaldessa Ada Colau ha explicat que la fam铆lia que ha mort rebia atenci贸 dels Serveis Socials municipals i ajudes per a l鈥檃limentaci贸, la salut o la higiene. Cap dels dos progenitors no tenia NIE, i, en conseq眉猫ncia, tampoc perm铆s de resid猫ncia ni de treball.

M茅s de 700 persones viuen en naus o locals abandonats

El total de persones censades pels serveis de l鈥橝juntament de Barcelona que viuen en naus o locals abandonats, com el que s鈥檋a incendiat aquesta matinada a la pla莽a Tetuan, s贸n 735, segons les dades facilitades per la Fundaci贸 Arrels que recull l鈥橝CN. La xifra, que fa refer猫ncia a un informe de l鈥檃bril del 2021, barreja fam铆lies amb menors a c脿rrec i persones soles. D鈥檃ltra banda, els serveis municipals tenen comptabilitzades 334 persones m茅s que viuen com a barraquistes en solars ocupats de la ciutat.

La dada de persones que viuen en aquestes condicions a Barcelona no 茅s p煤blica, per貌 la Fundaci贸 Arrels l鈥檋a aconseguit mitjan莽ant una petici贸 de transpar猫ncia. La resposta oficial del consistori barcelon铆, tot i disposar d鈥檃questes dades, inclou l鈥檃dvert猫ncia que detectar i comptabilitzar les persones que viuen en espais privats, com els locals, 茅s una tasca 鈥渕茅s complexa鈥 que la de fer el seguiment dels solars.