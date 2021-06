¿Quién abre la casa? ¿Quién limpia tus despojos?

–

June 12, 2021

La argentina blanca es un proyecto pol铆tico a combatir en todas las trincheras que ocupemos. Debemos seguir escudri帽ando con visi贸n afilada estos y todos los gestos que, en la arena p煤blica (y privada), nos lleven a naturalizar las epopeyas de la historia oficial. Cabe la pedagog铆a de hacer preguntas cuando sospechemos que nos est谩n negando una parte de la historia, cabe el enojo cuando nos determinan con qui茅nes debemos forjar lazos fraternos, cabe la r茅plica cuando definen los or铆genes lejos de las ra铆ces.

驴Qui茅n abre la casa? 驴Qui茅n limpia tus despojos?

Por Magdalena Camejo* para El Zumbido

Hoy, en pleno siglo XX

Nos siguen llegando rubios

Y les abrimos la casa

Y los llamamos amigos

Pero si llega cansado

Un indio de andar la sierra

Lo humillamos y lo vemos

Como extra帽o por su tierra

鈥淢aldici贸n de Malinche鈥 fue escrita por Gabino Palomares en 1975 e interpretada intensamente junto a Amparo Ochoa en muchos escenarios. Remite a un relato instalado durante siglos en el imaginario colectivo, que le atribuye la responsabilidad de la conquista de la llamada Am茅rica a una mujer capturada, esclavizada y utilizada como traductora por Hern谩n Cort茅s. Historiograf铆a mis贸gina mediante, la 鈥渕aldici贸n de malinche鈥 es la referencia a esa construcci贸n cipaya, hip贸crita y negacionista instalada en 鈥渘osotres鈥 ciudadanes de una patria, respecto de los pueblos-naci贸n originarios. Cual escupitajo que desprecia el servilismo para con el extranjero, maldici贸n aqu铆 es una desgracia esparcida a todo el pueblo, por tanto, es lastimosamente compartida.

Imposible no tararear esa canci贸n cuando el mi茅rcoles asistimos al discurso presidencial recibiendo a su par de espa帽a. El presidente de argentina mal-cit贸 una frase de canci贸n que dice 鈥Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos鈥. Esto gener贸 谩lgidos debates, escritos, enojos y memes. Esta frase (m谩s-menos adornada) fue dicha anteriormente por presidentes, manuales de historia, intelectuales e investigadores pero hoy pareciera que se toc贸 una fibra particular铆sima. Y es que, a los discursos hay que analizarlos siempre en contexto. Contexto sociohist贸rico y contexto perform谩tico.

Hace menos de un mes lleg贸 a la capital del pa铆s la Marcha Plurinacional de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir, acarreando trazos de territorios por 1900km. En plena pandemia y consecuentes restricciones, este fue uno de los gestos de visibilizaci贸n m谩s potentes. Caminaron desde distintos puntos del pa铆s para mostrar las venas abiertas y bombeantes de los pueblos y realidades concretas a la capital, el centro, la cabeza de la toma de decisiones. Denuncian terricidio que es la s铆ntesis del genocidio, el ecocidio, el feminicidio y el espistemicidio (saqueo y destrucci贸n de saberes ancestrales) que sufren las comunidades desde el momento en que los pueblos pre existentes al Estado Naci贸n fueron saqueados, destruidos y colonizados y hasta el d铆a de hoy. Llegan a la capital en este a帽o donde asistimos a incontables denuncias de saqueos y abandono a los pueblos originarios; de incendios provocados en aras de justificar emprendimientos energ茅ticos, entrega de cuencas de r铆os, ampliaci贸n de la frontera agr铆cola, desmontes. Esta coyuntura de cercano plazo no pasa desapercibida. Para quienes no habitamos en las siglas CABA-AMBA, esta es la foto diaria, la daga constante, la realidad cotidiana.

Respecto de la performance, sabido es que el protocolo y ceremonial que ata帽e a los encuentros entre mandatarios de estado se asemeja bastante a un baile de sal贸n, as铆 que se entienden las reverencias en esos t茅rminos rituales. El discurso podr铆a haber tomado otro curso pero se eligi贸 que fuese en clave de parentesco. No se trata de una frase aislada solamente, se trata de toda una polifon铆a de sentidos que define: familia, moral, casa.

Familia porque dijo AF que los v铆nculos entre Espa帽a y Argentina son s贸lidos naturalmente y usa su apellido paterno como ejemplo. Reafirmando as铆 la instituci贸n familiar de lazos sangu铆neos, la herencia gen茅tica inmodificable. El v铆nculo que por natural, es incuestionable. A los donantes de esperma les debemos pleites铆a, la vida misma y sojuzgamiento. 驴Qui茅n se atrever铆a a quebrantar la herencia? A los embistes familiares hay que ponerles la otra mejilla, hay que reconciliar, perdonar y olvidar para convivir en paz. Se comprende cuando hace m谩s de un a帽o la ret贸rica oficial profundiza el ideal de casa-familia hegem贸nica y subalterniza otras tramas pol铆tico-afectivas.

Moral, pues de ah铆 la escucha atenta y prejuiciosa que no quiere imposici贸n de familiares ni demarcaci贸n de casas, menos aun cuando eso supone mordaza. Ya sabemos el destino para quienes osan cuestionar el andamiaje familia-capitalismo-trabajo no remunerado. Sigue AF luego de la menci贸n a la bajada de los barcos: 鈥(鈥) y as铆 construimos nuestra sociedad. Y Europa ha estado entre los principales inversores, reales, no financieros. Inversores para el desarrollo de nuestro pa铆s.鈥 Es decir: La inversi贸n en la matriz ideol贸gica ha sido alt铆sima incluyendo, principalmente, el proyecto de expansi贸n de la iglesia cat贸lica, la moral judeocristiana y el liberalismo como proyecto econ贸mico. As铆 que s铆, aparte de los capitales financieros, hace siglos somos territorios de inversi贸n doctrinaria y sostenida para el sostenimiento de la matriz econ贸mica.

Entonces, 驴Qui茅n abre la casa? No la est谩n abriendo las marronas, las negras, las indias. Es el presidente var贸n, blanco, universitario, porte帽o, cishetero. Entonces, en el espejo del hall de entrada se refleja eso y se refracta le otre. De esa entra帽a sali贸 el 鈥渇urcio鈥. Y como el proceso de construcci贸n de identidad(es) implica la afirmaci贸n de qui茅n soy a partir de aquello que no soy (o no quiero ser), definirse blanco en estas tierras precisa de distanciarse de los indios mexicanos y del salvajismo de la selva. Pero frente al hermano mayor el subtexto contextual es brindar las garant铆as de que este pa铆s no le traer谩 los problemas de aquel tropo: lo ind贸mito de lo negro, lo revoltoso de lo originario. En el contexto latinoamericano de los 煤ltimos a帽os donde asistimos a levantamientos, resistencias y reclamos territoriales. En cada uno de ellos, emergen, a su manera y a su tiempo, pueblos originarios, organizaciones marrones, negras, sudakas, no-heterosexuales, disputando pantalla, palabras, podios, banderas, lugares en gabinetes. Pero aqu铆 no somos ese otre. M谩s que un blanqueamiento ret贸rico, la frase es clara complacencia y reaseguro de obediencia y pulcritud. En esta casa-com煤n, entonces, no ingresa todo lo anterior.

驴Qui茅n limpia tus despojos? Ahora s铆, esta parte le toca a les que no eligieron abrir la casa ni el barco donde navegar. Absorber el desorden que dejan las inversiones de matriz extractivista nos toca a les que no gobernamos desde el centro. Les toca a quienes viven en zonas de sacrificio, en los m谩rgenes de las metr贸polis, en territorios arrasados por la megaminer铆a, el fracking, la soja transg茅nica, las granjas porcinas. Abren la casa y nos dejan los residuos de su fiesta para que limpien/limpiemos les que siempre han/hemos estado en las sombras de la historia oficial, fotografiades y definides como 鈥減eligroses鈥, 鈥渟alvajes鈥, 鈥渕alvivientes鈥. Se han nutrido de ese trabajo mal pago, de esos saqueos, de esas industrias sin licencia social y tienen el atrevimiento de hermanarnos forzosamente para evitar disgustos en la cena navide帽a.

Recuperado el contexto en la corta duraci贸n, tal vez resulte m谩s f谩cil comprender las reacciones. Impecables escritos, art铆culos y posteos han dedicado tiempo a explicarle al presidente y a quienes portan la maldici贸n, la gravedad de sus dichos y las razones hist贸ricas para desmentirlo. Con todas esas caracter铆sticas quedan fuera, por supuesto, las rastreras e infundadas respuestas de los sectores de ultraderecha.

Pero importa aqu铆 escarbar en las r茅plicas en tanto l铆mites pol铆ticos al gesto de fraternidades no elegidas, negaci贸n simb贸lica de resistencias cercanas, imposici贸n de c谩nones de pertenencia.

Las preocupaciones del oficialismo por resguardar la figura del l铆der no deber铆a incomodarles tanto (o s铆), si pudiesen visualizar que son varios los sectores no-blancos los que est谩n rechazando esa definici贸n centralista. S贸lo las l贸gicas occidentales conciben las ofensas en t茅rminos individuales, entonces el 鈥Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido o invisibilizado鈥 no cabe, pues no se trata de hacer listado de segregaciones, sino de reaccionar colectivamente a una ofensa contra nuestras memorias, para deshacernos de la maldici贸n cotidiana de los olvidos selectivos. No se tramita 鈥減uertas adentro鈥, no se disculpa con autoflagelos, se debe romper cofrad铆a pues se reacciona a ella. Las ofensas se reparan siempre que existan quienes pongamos l铆mite a la misma. Como cuando en 2020 el mismo presidente dijo en el acto de promoci贸n de FFAA: 鈥esto amerita que de una vez por todas demos vuelta la p谩gina y celebremos鈥 en refuerzo de la importancia del integrar desde el perd贸n y la reconciliaci贸n. El llamado a la convivencia pac铆fica con fuerzas represivas y fuerzas de explotaci贸n, despojo y saqueos, es efectivamente una ofensa, principalmente porque disputar, discutir y guerrear a diario contra esas construcciones es altamente costoso y se carga en los cuerpos. La mec谩nica del perd贸n supone, entonces, dispositivos de olvido constantes.

Pasadas las 鈥渟aludables鈥 reacciones: 驴Estamos dispuestes a revisar de d贸nde venimos? 驴Estamos dispuestes a abandonar los relatos del padre fundador y armar propias alianzas? 驴Estamos dispuestes a revisar qui茅nes realizan y ocupan ciertos trabajos hoy? 驴Estamos dispuestes a abandonar la mirada esencialista sobre la historia y los pueblos? 驴Estamos dispuestes a tramarnos en clave plurinacional reconociendo nuestros rostros y trazos no-blancos? 驴Estamos dispuestes a recuperar el enojo en clave anal铆tica y ver que los despojos de las propuestas desarrollistas le impactan a los mismos sectores siempre?

Organicemos en digna rabia (al decir zapatista) nuestra memoria com煤n. Seamos el inc贸modo y colectivo recordatorio. Recuperemos la mirada sobre nuestros cuerpos-otros y disputemos relato. Actuemos a diario la irreverencia y seamos les-otres-otres siempre.

*Antrop贸loga y docente