En los a帽os setenta Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de Estados Unidos dec铆a: 鈥淐ontrola los alimentos y controlar谩s a la gente, controla el petr贸leo y controlar谩s a las naciones鈥. Y empezando el Siglo XXI esta definici贸n del dominio de los alimentos como arma pol铆tica volv铆a a aparecer con fuerza en palabras del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush (hijo): 鈥溌縋ueden imaginar un pa铆s incapaz de producir suficiente comida para alimentar a su poblaci贸n? Ser铆a una naci贸n sujeta a las presiones internacionales. Ser铆a una naci贸n en riesgo鈥.

La revista internacional The Economist, propiedad de las poderosas familias Rothschild y Agnelli, ambas asiduas del Foro Econ贸mico Mundial e integrantes del Club Bildelberg y del CFR 鈥 entidades de las que tambi茅n es miembro Kissinger 鈥 vuelve a sorprender con una de sus agoreras predicciones, acompa帽ada por otra de sus ingeniosas tapas. En esta ocasi贸n, la edici贸n del 19 de mayo de 2022 muestra de manera sugerente tres espigas de trigo, cuyos granos son en realidad peque帽as calaveras, con el t铆tulo: 鈥淟a cat谩strofe alimentaria que se avecina鈥, en la bajada de la nota se expresa: 鈥淟a guerra est谩 inclinando a un mundo fr谩gil hacia el hambre masiva鈥.

La nota no lleva firma, por lo que funge de editorial de la propia revista. Comienza responsabilizando a Vladimir Putin por la situaci贸n que vive el mundo: 鈥淎l invadir ucrania, Vladimir Putin destruir谩 la vida de las personas que se encuentran lejos del campo de batalla, y en una escala que incluso 茅l puede lamentar. La guerra est谩 golpeando un sistema alimentario global debilitado por el Covid-19, el cambio clim谩tico y el shock energ茅tico. Las exportaciones de cereales y semillas oleaginosas de Ucrania se han detenido en su mayor铆a y las de Rusia est谩n amenazadas. Juntos, los dos pa铆ses suministran el 12% de las calor铆as comercializadas. Los precios del trigo, que subieron un 53 % desde principios de a帽o, subieron otro 6 % el 16 de mayo, despu茅s de que India dijera que suspender铆a las exportaciones debido a una alarmante ola de calor鈥.

Luego plantea que la nueva crisis que azotar谩 al mundo 鈥減odr铆a durar a帽os鈥: 鈥淟a idea ampliamente aceptada de una crisis del costo de vida no comienza a captar la gravedad de lo que se avecina. Ant贸nio Guterres, el secretario general de la ONU, advirti贸 el 18 de mayo que los pr贸ximos meses amenazan con 鈥渆l espectro de una escasez mundial de alimentos鈥 que podr铆a durar a帽os鈥.

Pasa despu茅s a cuantificar las vidas humanas que sufrir谩n el hambre: 鈥淓l alto costo de los alimentos b谩sicos ya ha elevado el n煤mero de personas que no pueden estar seguras de obtener lo suficiente para comer en 440 millones, a 1600 millones. Casi 250 millones est谩n al borde de la hambruna. Si, como es probable, la guerra se prolonga y los suministros de Rusia y Ucrania son limitados, cientos de millones de personas m谩s podr铆an caer en la pobreza. El malestar pol铆tico se extender谩, los ni帽os sufrir谩n retrasos en el crecimiento y la gente morir谩 de hambre鈥.

La publicaci贸n de la tricentenaria dinast铆a financiera Rothschild vuelve a cargar sus tintas sobre el presidente ruso: 鈥淧utin no debe usar la comida como arma鈥.

Sin embargo, plantea que el problema, c贸mo no, 鈥渞equiere una soluci贸n global鈥: 鈥淟a escasez no es el resultado inevitable de la guerra. Los l铆deres mundiales deber铆an ver el hambre como un problema global que requiere urgentemente una soluci贸n global鈥.

Luego detalla la incidencia mundial de las consecuencias que emanan de la zona de conflicto: 鈥淩usia y Ucrania suministran el 28 % del trigo comercializado a nivel mundial, el 29 % de la cebada, el 15 % del ma铆z y el 75 % del aceite de girasol. Rusia y Ucrania aportan alrededor de la mitad de los cereales importados por L铆bano y T煤nez; para Libia y Egipto la cifra es de dos tercios. Las exportaciones de alimentos de Ucrania proporcionan las calor铆as para alimentar a 400 millones de personas. La guerra est谩 interrumpiendo estos suministros porque Ucrania ha minado sus aguas para disuadir un asalto y Rusia est谩 bloqueando el puerto de Odessa鈥.

Pero para The Economist, las causas de una hambruna global tambi茅n ven铆an de antes, c贸mo no: a causa del 鈥渃ambio clim谩tico鈥: 鈥淚ncluso antes de la invasi贸n, el Programa Mundial de Alimentos hab铆a advertido que 2022 ser铆a un a帽o terrible. China, el mayor productor de trigo, ha dicho que, despu茅s de que las lluvias retrasaran la siembra el a帽o pasado, esta cosecha podr铆a ser la peor de su historia. Ahora, adem谩s de las temperaturas extremas en India, el segundo mayor productor mundial, la falta de lluvia amenaza con socavar los rendimientos en otros graneros, desde el cintur贸n de trigo de Estados Unidos hasta la regi贸n francesa de Beauce. El Cuerno de 脕frica est谩 siendo devastado por su peor sequ铆a en cuatro d茅cadas. Bienvenidos a la era del cambio clim谩tico鈥.

Pronostica una (a煤n m谩s) dura realidad para los pobres de este mundo: 鈥淭odo esto tendr谩 un efecto doloroso sobre los pobres. Los hogares de las econom铆as emergentes gastan el 25 % de sus presupuestos en alimentos, y en 脕frica subsahariana hasta el 40 %. En Egipto, el pan proporciona el 30% de todas las calor铆as. En muchos pa铆ses importadores, los gobiernos no pueden permitirse subsidios para aumentar la ayuda a los pobres, especialmente si tambi茅n importan energ铆a, otro mercado en crisis鈥.

Como si todo esto fuera poco, The Economist predice que la situaci贸n empeorar谩 y que incluso buena parte del grano cosechado se 鈥減udrir谩鈥 en los silos: 鈥淟a crisis amenaza con empeorar. Ucrania ya hab铆a enviado gran parte de la cosecha del verano pasado antes de la guerra. Rusia todav铆a est谩 logrando vender su grano, a pesar de los costos y riesgos adicionales para los transportistas. Sin embargo, los silos ucranianos que no han resultado da帽ados por los combates est谩n llenos de ma铆z y cebada. Los agricultores no tienen d贸nde almacenar su pr贸xima cosecha, que comenzar谩 a fines de junio, por lo que podr铆a pudrirse. Y les falta el combustible y la mano de obra para plantar el siguiente. Rusia, por su parte, puede carecer de algunos suministros de las semillas y pesticidas que suele comprar a la Uni贸n Europea鈥.

En este escenario dist贸pico, tampoco los productores podr谩n obtener ganancias de la suba de precios: 鈥淎 pesar del aumento vertiginoso de los precios de los cereales, es posible que los agricultores de otras partes del mundo no compensen el d茅ficit. Una raz贸n es que los precios son vol谩tiles. Peor a煤n, los m谩rgenes de beneficio se est谩n reduciendo debido al aumento de los precios de los fertilizantes y la energ铆a. Estos son los principales costos de los agricultores y ambos mercados se ven afectados por las sanciones y la lucha por el gas natural. Si los agricultores reducen el uso de fertilizantes, los rendimientos globales ser谩n m谩s bajos en el momento equivocado鈥.

Condena a los pol铆ticos, que optar谩n por echarse culpas los unos a los otros: 鈥淟a respuesta de los pol铆ticos preocupados podr铆a empeorar una mala situaci贸n. Desde que comenz贸 la guerra, 23 pa铆ses desde Kazajst谩n hasta Kuwait han declarado severas restricciones a las exportaciones de alimentos que cubren el 10% de las calor铆as comercializadas a nivel mundial. M谩s de una quinta parte de todas las exportaciones de fertilizantes est谩n restringidas. Si el comercio se detiene, se producir谩 la hambruna. El escenario est谩 preparado para un juego de culpas, en el que Occidente condena a Putin por su invasi贸n y Rusia condena las sanciones occidentales. En verdad, las interrupciones son principalmente el resultado de la invasi贸n de Putin y algunas sanciones las han exacerbado. El argumento podr铆a convertirse f谩cilmente en una excusa para la inacci贸n. Mientras tanto mucha gente pasar谩 hambre y algunos morir谩n鈥.

Y deposita la soluci贸n en fortalecer el comercio global a trav茅s de instituciones financieras, como el FMI: 鈥淓n cambio, los estados deben actuar juntos, comenzando por mantener abiertos los mercados. Esta semana Indonesia, fuente del 60% del aceite de palma del mundo, levant贸 una prohibici贸n temporal a las exportaciones. Europa deber铆a ayudar a Ucrania a enviar su grano por ferrocarril y carretera a puertos en Rumania o los pa铆ses b谩lticos, aunque incluso los pron贸sticos m谩s optimistas dicen que solo el 20% de la cosecha podr铆a salir de esa manera. Los pa铆ses importadores tambi茅n necesitan apoyo, para que no terminen hundidos por facturas enormes. Los suministros de emergencia de cereales deber铆an ir solo a los m谩s pobres. Para otros, el financiamiento de importaciones en condiciones favorables, tal vez proporcionado a trav茅s del FMI, permitir铆a que los d贸lares de los donantes rindieran m谩s. El alivio de la deuda tambi茅n puede ayudar a liberar recursos vitales鈥.

Propone reducir la producci贸n de biocombustibles y, siguiendo el credo veganista, dejar de usar cereales para alimentar animales en la ganader铆a: 鈥淗ay margen para la sustituci贸n. Alrededor del 10% de todos los granos se utilizan para producir biocombustibles; y el 18% de los aceites vegetales se destinan al biodi茅sel. Finlandia y Croacia han debilitado los mandatos que requieren que la gasolina incluya combustible de cultivos. Otros deber铆an seguir su ejemplo. Se utiliza una enorme cantidad de cereales para alimentar a los animales. Seg煤n la Organizaci贸n para la Agricultura y la Alimentaci贸n, los cereales representan el 13 % de la alimentaci贸n seca del ganado. En 2021, China import贸 28 millones de toneladas de ma铆z para alimentar a sus cerdos, m谩s de lo que Ucrania exporta en un a帽o鈥.

Para finalizar, preconiza la necesidad militar de enviar una 鈥渆scolta armada respaldada por una amplia coalici贸n鈥: 鈥淓l alivio inmediato vendr铆a de romper el bloqueo del Mar Negro. Aproximadamente 25 millones de toneladas de ma铆z y trigo, equivalente al consumo anual de todas las econom铆as menos desarrolladas del mundo, est谩n atrapadas en Ucrania. Se deben incorporar tres pa铆ses: Rusia debe permitir el env铆o ucraniano; Ucrania tiene que desminar el acceso a Odessa; y Turqu铆a necesita dejar escoltas navales a trav茅s del B贸sforo. Eso no ser谩 f谩cil. Rusia, luchando en el campo de batalla, est谩 tratando de estrangular la econom铆a de Ucrania. Ucrania se resiste a limpiar sus minas. Convencerlos de que cedan ser谩 una tarea para los pa铆ses, incluidos India y China, que se han quedado al margen de la guerra. Los convoyes pueden requerir escoltas armadas respaldadas por una amplia coalici贸n. Alimentar a un mundo fr谩gil es asunto de todos鈥.

En medio de esta situaci贸n, el gobierno de Biden mueve ficha y militariza la distribuci贸n de ciertos alimentos, tomando el control sobre los mismos.

El suministro nacional de alimentos est谩 siendo militarizado y controlado por un r茅gimen criminal corrupto en Washington DC que ahora amenaza la seguridad alimentaria de todos los estadounidenses.

Para hacer frente a la escasez de los alimentos infantiles que est谩 causando una frustraci贸n generalizada e incluso p谩nico en toda Am茅rica, el r茅gimen ileg铆timo de Biden ha invocado los poderes de emergencia de la era de la Guerra de Corea de la Ley de Producci贸n de Defensa, que es administrada por FEMA.

Esa ley, originalmente concebida para permitir una intervenci贸n ejecutiva de emergencia para reforzar las infraestructuras cr铆ticas en tiempos de guerra, est谩 siendo utilizada ahora por el r茅gimen de Biden para hacerse con el control de las materias primas del suministro de alimentos y obligar a las empresas a entreg谩rselas a los laboratorios Abbott para fabricar grandes cantidades de 鈥減reparaci贸n de alimentos infantiles鈥 altamente procesadas y de alimentos basura, hechos con s贸lidos de jarabe de ma铆z y prote铆nas l谩cteas procesadas.

Dado que este esfuerzo se limita a redirigir los productos alimentarios existentes, en realidad no resuelve ninguna escasez de alimentos en Estados Unidos, sino que simplemente traslada la escasez de una categor铆a de productos a otra.

Tambi茅n es un plan de distribuci贸n de alimentos planificado de forma centralizada.

Adem谩s, significa que a medida que surja m谩s escasez de alimentos en los pr贸ximos meses, el r茅gimen de Biden invocar谩 casi con toda seguridad la DPA para hacerse con el control de otros productos alimentarios, asegur谩ndose de que las empresas favorecidas se abastezcan mientras las empresas disidentes y los peque帽os negocios se ven abocados a la quiebra por falta de suministro.

Bienvenidos a los Estados Unidos, donde nada est谩 a salvo de las malas ideas catastr贸ficas del r茅gimen de Biden y su deseo de destruir todo lo que est谩 a la vista, incluidos los alimentos abundantes y el combustible accesible.

El DHS ya ha incautado secretamente la producci贸n de los fabricantes de almacenamiento de alimentos en toda Am茅rica

Hemos confirmado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya ha confiscado toda la producci贸n de varios de los principales fabricantes estadounidenses de alimentos almacenables.

Estas empresas tambi茅n se vieron obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad para mantener este hecho en secreto. Pero los observadores cuidadosos notar谩n que cualquier empresa de producci贸n de alimentos que afirme no poder satisfacer los pedidos de los clientes durante varios meses seguidos est谩 de hecho bajo el control del DHS, obligada a transferir toda la producci贸n al gobierno estadounidense.

El DHS est谩 moviendo actualmente decenas de millones de d贸lares al mes de alimentos almacenables en b煤nkeres y t煤neles subterr谩neos del gobierno mientras le dice al p煤blico que no hay necesidad de prepararse en absoluto. La FDA tambi茅n est谩 organizando retiradas de alimentos para confiscar cantidades masivas de alimentos que se est谩n redirigiendo a los b煤nkeres del gobierno.

Los aviones del Departamento de Defensa TRANSPORTAN ahora alimentos para beb茅s a Estados Unidos, utilizando recursos militares para resolver problemas de abastecimiento de alimentos a nivel nacional.

Como inform贸 ayer CNBC.com:

Biden tambi茅n ha ordenado al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al Departamento de Agricultura que utilicen aviones del Departamento de Defensa para recuperar los alimentos preparados para lactantes en el extranjero que cumplan las normas de salud y seguridad de Estados Unidos.

Biden tiene aviones de transporte del Departamento de Defensa transportando alimentos para beb茅s para tratar de frenar la marea de frustraci贸n entre los votantes estadounidenses.

Esto refleja la militarizaci贸n del suministro nacional de alimentos, lo que significa que Biden no s贸lo est谩 invocando poderes de guerra de emergencia para confiscar y controlar los productos de suministro de alimentos; tambi茅n est谩 utilizando a los militares para elegir d贸nde distribuir los recursos alimentarios disponibles.

Estados Unidos no es el 煤nico que se ve envuelto en problemas alimentarios y que aplica soluciones totalitarias. En Ir谩n se est谩 utilizando ID para racionar los alimentos en medio de otra ola de disturbios por la carest铆a.

IR脕N: El racionamiento digital de alimentos se implementa utilizando identificaciones biom茅tricas en medio de disturbios por alimentos

Ir谩n ya est谩 racionando el pan y los cereales y, ojo al dato, si quieres acceder al subsidio de compra necesitas una identificaci贸n digital biom茅trica.

El alza de los precios del pan ha provocado protestas en Ir谩n en las que algunas tiendas fueron incendiadas, lo que llev贸 a la polic铆a a arrestar a decenas de 鈥減rovocadores鈥, dijo el viernes la agencia oficial de noticias IRNA.

Las protestas fueron provocadas por un recorte en los subsidios gubernamentales para el trigo importado que caus贸 aumentos de precios de hasta el 300 por ciento para una variedad de alimentos b谩sicos a base de harina.

La tasa de inflaci贸n oficial de Ir谩n es de alrededor del 40%, y algunos estiman que es superior al 50%. Casi la mitad de los 82 millones de habitantes de Ir谩n est谩n ahora por debajo del umbral de la pobreza.

El gobierno planea ofrecer cupones digitales en los pr贸ximos meses por cantidades limitadas de pan a precios subsidiados (El resto se ofrecer谩 a precios de mercado) seg煤n informa Reuters. Lo que el medio capitalista no indica es que estos cupones digitales se basar谩n en un sistema de identificaci贸n biom茅trica para controlar el racionamiento de los productos y 鈥渆vitar el fraude鈥. Otros alimentos se agregar谩n m谩s adelante.

Hubo protestas dispersas en varias ciudades, seg煤n IRNA, laagencia iran铆 de noticias, en las que multitudes corearon consignas contra los aumentos de precios y algunas tiendas fueron incendiadas. En total, 22 personas fueron detenidas.

La protesta m谩s grande fue en Dezful, en la provincia suroccidental de Juzest谩n, rica en petr贸leo, donde IRNA dijo que unas 300 personas fueron dispersadas por las fuerzas de seguridad y 15 personas fueron arrestadas por 鈥渢ratar de crear caos鈥 en la ciudad.

Unas 200 personas se manifestaron en Shahr-e Kord en Chaharmahal y la provincia de Bakhtiari en el oeste de Ir谩n el jueves, dijo IRNA.

Si bien la televisi贸n estatal dijo que la calma hab铆a regresado a Shahr-e Kord, los videos publicados en las redes sociales indicaron que los disturbios se hab铆an extendido el viernes a ciudades como Ardabil en el noroeste, Rasht en el norte e Iranshahr en el sureste. Reuters no pudo autenticar de forma independiente los videos.

En los primeros signos de descontento por los aumentos de precios, los medios iran铆es informaron la semana pasada de la interrupci贸n de los servicios de Internet, un aparente intento de detener el uso de las redes sociales para organizar manifestaciones y difundir videos.

Los precios del trigo han aumentado dr谩sticamente a nivel mundial desde el inicio de la invasi贸n rusa de Ucrania en febrero, lo que se suma al costo de los subsidios en Ir谩n.

As铆 est谩 el patio, amigos pero no hay que preocuparse, no puede haber nada malo en el racionamiento de alimentos o en el control biom茅trico, como tampoco en militarizar el suministro de alimentos de EE.UU. bajo poderes de guerra de emergencia, 驴verdad? As铆 como no puede haber nada malo en militarizar la salida de alimentos de Ucrania, lo que supondr铆a dejar en manos de EE.UU y la OTAN 鈥 brazos militares del entramado del Club Bildelberg, el Foro de Davos o el CFR 鈥 de, aproximadamente, la mitad de los alimentos comercializados en el mundo. Todo esto es por el bien de los pobres.

隆Qu茅 sabio es Kissinger!

