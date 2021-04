Los Seguros Privados, los grandes beneficiados

Cualquiera podr铆a pensar que se trata de una pregunta mal intencionada, y m谩s en estos tiempos que nos toca vivir, pero la realidad 鈥渟iempre supera a la ficci贸n鈥.

Pensar que la Ley 15/97 y el Art铆culo 90 de la Ley G. de Sanidad, son inocuas o como alguien me dijo en una ocasi贸n 鈥淒epende de c贸mo se utilicen鈥, es todo un ejercicio de necedad o bien, de complicidad mal intencionada.

Que nuestros hospitales tengan plantas cerradas a cal y canto. Que nuestros centros de urgencias lleven cerrados desde que comenz贸 la pandemia. Que nuestros centros de salud sigan sin ser reforzados y no den abasto para atendernos, o no nos puedan coger el tel茅fono. Que si presentas un cuadro similar al Covid-19, puede que te realicen un test鈥.pero que los laboratorios, desbordados pueden que no env铆en los resultados hasta varios d铆as despu茅s. Pero si tienes la 鈥渇ortuna鈥 de tener una p贸liza de seguro m茅dico privado, la espera para conocer el resultado, apenas llega a los 20 minutos. Y eso solo es la punta del iceberg.

Seg煤n UNESPA (Asociaci贸n Empresarial del Seguro), en 2020 la cifra de espa帽oles que ten铆an contratada una p贸liza de seguro m茅dico, ascend铆a a m谩s de 11 millones, el 23,4 % de la poblaci贸n, con un volumen de negocio de m谩s de 9.000 millones 鈧. Es decir, casi 1 de cada 4 ciudadanos, estaba doblemente asegurado.

Hoy, cualquier diario que caiga en nuestras manos (sea econ贸mico o no), se hace eco de los buenos datos y previsiones que pronostican las aseguradoras sobre este negocio. 鈥淓l Economista鈥 publicaba en sus p谩ginas un adelanto para el 1潞 Semestre de este 2021 de un incremento de negocio del 3,8%. Reparti茅ndose el 70% de este 鈥減astel鈥 cinco compa帽铆as. 鈥淓l Plural鈥 en sus p谩ginas del 16 de marzo de 2021, hablaba de r茅cord de contrataciones de seguros privados. Incluso adelantaba algunas cifras del ejercicio 2020 (UNESPA todav铆a no tiene datos publicados, o al menos p煤blicos a d铆a de hoy). Seg煤n este diario, en 2020 se hab铆an formalizado 470.000 p贸lizas. Un 5,1% m谩s que en 2019. De cualquier forma, el crecimiento m谩s importante de los 煤ltimos 15 a帽os, gracias al incremento del deterioro del sistema sanitario p煤blico, infrafinanciado durante la crisis del Covid, mientras los miles de millones de 鈧 de los fondos Covid flu铆an hacia empresas privadas de todo pelaje. Algunos datos 鈥渘o oficiales鈥 que hemos podido obtener de ICEA, indican un incremento de asegurados en el 2020 de un 33,40%. Lo que ha supuesto un incremento de primas (crecimiento de recaudaci贸n frente al ejercicio anterior) para los seguros individuales de un 70,30%, mientras que para los seguros colectivos la cifra se sit煤a en un 29,70%.

驴Por qu茅 disgregar entre seguros individuales y colectivos? La respuesta es sencilla: Mientras que si usted, contrata una p贸liza de seguro por su cuenta est谩 pagando doble por un servicio que ya ten铆a, se le a帽ade que ese gasto al cual se ha visto abocado por miedo, porque est谩 sufriendo el desmantelamiento de nuestra Sanidad P煤blica, su esfuerzo no obtiene ninguna recompensa econ贸mica para usted. Es decir, no tiene ninguna desgravaci贸n en su IRPF.

Ahora bien, s铆, por el contrario, es su empresa quien contrata la p贸liza, la cosa cambia radicalmente:

Evidentemente la empresa se deduce en su cuenta de resultados 鈥渆l gasto鈥 que supone dotar a sus empleados de esta 鈥減restaci贸n social鈥. Es decir, se deduce un 25% (Impuesto de Sociedades) del importe total (ya de por s铆 m谩s barato que una p贸liza individual) del coste que le supone tener asegurados a sus empleados.

Al margen, de utilizar este servicio, en principio altruista, como un medio para obtener m谩s beneficios adicionales: Ahorro del tiempo de espera de los empleados en consultas y pruebas m茅dicas. Eliminaci贸n de posibles bajas m茅dicas, al no poder, los facultativos privados extender dichas bajas. Un medio de coacci贸n en las negociaciones con los sindicatos y trabajadores, a la hora de negociar posibles subidas de sueldo en los convenios. Y, por 煤ltimo, como medio de retenci贸n ante posibles fugas de empleados, en determinados sectores, a la hora de valorar otras ofertas de trabajo que no contemplen esta opci贸n. Ya que, para estos asegurados (frente a los que contratan una p贸liza de seguro de forma individual), el importe que reciben en forma de 鈥渞etribuci贸n en especie鈥 no est谩 considerado como ingreso de renta con un m谩ximo de 500鈧 por asegurado y a帽o. Tope, que nunca llega a superarse en realidad.

S铆 sum谩ramos ese 25% que las empresas dejan de pagar en el impuesto de sociedades, el 100% de lo que los asegurados de este tipo de p贸lizas dejan de pagar en su I.R.P.F., y el 100% del exceso por doble aseguramiento del resto de ciudadanos que tienen contratada una p贸liza individual, tendr铆amos recursos para potenciar el Sistema Nacional de Salud, para contratar los rastreadores que nos han sido negados, para haber tomado las medidas de salud p煤blica que no se quisieron tomar鈥, nos habr铆amos ahorrado el negocio (para los de siempre) a costa de 鈥渉ospitales innecesarios鈥, o f谩rmacos de dudosa eficacia. Y, sobre todo, para no tener que haber solicitado un rescate a la UE que tendremos que pagar 鈥渓os de siempre鈥.

Aun sin poder contrastar con las cifras oficiales de lo que todo esto supone de menos al Erario P煤blico, no es menos cierto que diversos investigadores cifran el conjunto de esta p茅rdida en el entorno de los 1.000 millones de euros anuales, cantidad similar al gasto sanitario anual de Comunidades como Cantabria (600.000 habitantes) o Navarra (660.000 habitantes).

Es decir, la pandemia y los recortes a los que nos vemos sometidos por a帽os de 鈥渞obo鈥 de nuestros derechos, tienen un 煤nico objetivo: EL DESMANTELAMIENTO DE NUESTRO SISTEMA SANITARIO P脷BLICO PARA ENRIQUECER, AUN M脕S, A UNOS CUANTOS.

Miguel G贸mez Laguna, Juan Antonio G贸mez Li茅bana (CAS Madrid)