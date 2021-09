–

Una de las anomal铆as de la historiograf铆a es que todav铆a no sabemos los nombres de los muertos en los bombardeos de Mallorca. Sabemos los de Menorca, Ibiza y Formentera, pero no los de la isla mayor. Josep Massot i Muntaner public贸 una monograf铆a sobre el tema pero no incluye los nombres, que se han quedado en un limbo sin memoria p煤blica, placas ni investigador que se haya interesado. Eso cuando Palma fue la segunda ciudad m谩s bombardeada de la zona sublevada 鈥攄espu茅s de C贸rdoba鈥 y la primera de la historia en sufrir ataques sistem谩ticos desde el aire contra su n煤cleo urbano.

El historiador Juan Boris Ruiz N煤帽ez present贸 en 2019 una tesis en la Universidad de Alicante sobre los ataques a茅reos republicanos y en ella afirma que 鈥渄esde los primeros momentos, Mallorca se convirti贸 en uno de los objetivos m谩s bombardeados鈥.

El capit谩n Alberto Bayo avis贸 constantemente de las operaciones: 鈥淧or 煤ltima vez, insisto en manifestar a los habitantes de esta isla que desaloje de las poblaciones al personal no combatiente, pues ser谩n bombardeadas con insistencia d铆a y noche hasta su completa rendici贸n鈥. Mallorca estaba totalmente indefensa. No ten铆a aviaci贸n ni medios antia茅reos, as铆 que Franco les conmin贸 a construir refugios y esperar la ayuda italiana.

En esos primeros d铆as de la guerra, otro comunicado republicano avis贸 a los sublevados de Ibiza que si no se rend铆an se reducir铆an 鈥渋nexorablemente a escombros las casas que habit谩is鈥. El comandante militar de Ibiza contest贸: 鈥淟os aviones no rinden plazas y si los rojos llevan a cabo sus amenazas, una vez m谩s, ser谩n asesinos de pac铆ficos ciudadanos, mujeres y ni帽os鈥.

En julio y agosto de 1936 Mallorca sufri贸 un total de 46 bombardeos que provocaron 12 muertos y 49 heridos. El mayor castigo fue contra Palma pero tambi茅n se atacaron los n煤cleos urbanos de Inca, Alc煤dia y Pollen莽a. A estas v铆ctimas hay que sumar las 11 que murieron en Art脿 en un salvaje bombardeo de la aviaci贸n italiana que la atac贸 por error durante la Batalla de Mallorca.

A partir de septiembre, la isla cont贸 con la defensa italiana pero los bombardeos republicanos continuaron de manera puntual. Los m谩s graves se produjeron durante la 煤ltima semana de mayo de 1937. Hubo varios ataques que provocaron 40 muertos y m谩s de 100 heridos. Otro importante fue el del 7 de diciembre. Participaron 24 aviones que dejaron 10 v铆ctimas mortales.

En total, seg煤n Massot i Muntaner, que se basa en datos militares, hubo alrededor de un centenar de muertos, de ellos 35 eran ni帽os. El Franquismo compens贸 a sus familias con trabajos p煤blicos. Nosotros los hemos olvidado porque no sabemos ni sus nombres.

(Columna Tejiendo historia, publicada en el diario Ultima Hora (Mallorca) el viernes 10 de septiembre de 2021. Sale cada 15 d铆as en papel y digital)