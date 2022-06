–

De parte de A Las Barricadas June 20, 2022

Han pasado las elecciones andaluzas y quer铆a referirme al asunto de la abstenci贸n. Se notar谩 que en esta ocasi贸n, y en a帽os precedentes, los y las anarquistas no hemos hecho campa帽a por la abstenci贸n. Ninguna iniciativa de este tipo ha sido llevada a cabo por organizacioneslibertarias. Y uno de los motivos es el siguiente: la izquierda que vota, lleva tantos a帽os afirmando de manera tajante que nuestra posici贸n abstencionista no solo no vale para nada, si no que alienta el fascismo, que muchos anarquistas sienten c贸mo se les comen la moral los rojillos. De hecho, desde el 15-M all谩 por 2010 y el nacimiento de Podemos, hubo un cierto n煤mero de anarquistas que pensaron que lo de la pol铆tica institucional pod铆a ser una buena idea, y all谩 se lanzaron sin paraca铆das鈥

En definitiva, que la abstenci贸n tal como la promueven los anarquistas, se ha convertido en una postura pol铆tica personal de algunos anarquistas dogm谩ticos como yo, m谩s que en la se帽a de identidad de los libertarios, que afirman que la pol铆tica hay que hacerla desde fuera de las instituciones.

Otro motivo muy a tener en cuenta para no hacer campa帽as de este tipo, es que resulta que quienes m谩s promueven la abstenci贸n son los partidos de izquierda. Si se mira la evoluci贸n del voto andaluz, resulta que la participaci贸n ha ido cayendo paulatinamente, del setenta y pico al cincuenta y pico. Por algo ser谩.

Yo no tengo ni idea de qu茅 es lo que deber铆an hacer para que una cajera del DIA, un jornalero de invernadero, o un ama de casa con dos hijos en prisi贸n, se identifiquen con una caterva de pol铆ticos al ataque, que se han pasado el 煤ltimo a帽o en disputas para quitar subvenciones, sacar de la mesa, impedir los debates, etc. No lo s茅. El caso es que yo que no voto, pero que s铆 me miro en la p谩gina de la Junta lo que hacen nuestros diputados y diputadas, en materia de iniciativas, proposiciones, comisiones, intervenciones, preguntas鈥 No consigo identificarme con sus actividades.

Yendo al l铆o, me reafirmo en que lo que promueve m谩s la abstenci贸n, no es la propaganda de la derecha, si no la inoperancia de los partidos. Toda esa gente que se ha pasado la d茅cada diciendo que para parar al fascismo hab铆a que votar, lo que se ve en la pr谩ctica, es que mientras m谩s votaciones hay, m谩s avanzan los diputados xen贸fobos, machistas, hom贸fobos, nacionalistas, militaristas, difusores del odio. Otro detalle: la ultraderecha andaluza ha sacado con casi los mismos votos que la izquierda verdadera, el doble de diputados. 驴Motivo? La izquierda verdadera ha presentado doble candidatura, perdiendo 7 puestos. Y siguen siendo, irrelevantes.

As铆 que la pregunta es鈥 驴La Izquierda Real Desunida realmente defiende Andaluc铆a, de la que a todas horas hablan? 驴O es que sus pol铆ticos defienden sus intereses corporativos y sus proyectos personales, caiga quien caiga? No echen pues, la culpa de su derrota, al pueblo que se abstiene, si no a ustedes mismos, que no convencen.