De parte de Red Nacional De Medios Alternativos September 9, 2021 81 puntos de vista

Habl贸 la m茅dica que fue detenida en Salta por garantizar una Interrupci贸n Legal del Embarazo en Tartagal.禄 Estoy cumpliendo con la Ley Nacional, no sucedi贸 otra cosa. Aclaro que yo no soy ginec贸loga ni cirujana, yo indico tratamientos autoadministrados Yo no puedo obligar a nadie a abortar. Adem谩s nadie reflexiona, que va a movilizar a una m茅dica a obligar a una paciente a abortar 隆por favor!. Yo soy m茅dica residente por lo tanto no act煤o sola, la instituci贸n aval贸 el procedimiento legal, porque hemos interconsultado con todo el mundo, fue valorado por un equipo interdisciplinario. 隆Expl铆quenme por favor, por que me ponen presa!. Si estuvieramos en la edad media, yo estar铆a muerta en la hoguera. 脡sto parece una cacer铆a de brujas, es incre铆ble jam谩s en mi vida, me imagin茅 que iba a vivir algo as铆禄 explic贸 la m茅dica integrante de la Red de profesionales de la Salud por el Derechos a Decidir. Por ANRed

La semana pasada se hizo p煤blica la detenci贸n de una m茅dica del Hospital Juan Domingo Per贸n, de la ciudad de Tartagal en Salta por garantizar una interrupci贸n Legal del Embarazo (ILE).

El procedimiento fue solicitado por una joven de 21 a帽os que cursaba un embarazo de 22 semanas. La profesional que intervino en el caso es la 煤nica en dicho hospital que no es objetora de conciencia.

Una vez en libertad la m茅dica di贸 su explicaci贸n sobre los hechos y dijo: 芦una de las primeras cosas que yo me pregunto con todo lo que sucedi贸, es 驴qui茅n protege a las mujeres en la provincia de Salta?. Aparentemente existe como una organizaci贸n mafiosa, entre la justicia, alg煤n sector pol铆tico, la iglesia y protectores de ginec贸logos abusadores que no solo, no les import贸 avasallar la intimidad de la paciente, cuando accedi贸 a la Interrupci贸n Legal de Embarazo, en d贸nde la han expuesto, mintiendo sobre la historia cl铆nica. Y si hubieran dicho la verdad, tampoco habr铆a que hacerlo. Pero han mentido, para defender sus intereses particulares y pol铆ticos. Esa paciente fue utilizada pol铆ticamente, yo tambi茅n y su familia. No solo la han expuesto sino que ahora la estan obligando a hacer una falsa denuncia. Lo que tiene que enteder la paciente, es que si ella hace una falsa denuncia compromete su estado de libertad, porque hay pruebas suficientes para demostrar que lo que ella dice no es cierto禄.

Agreg贸 芦yo le pido a 茅sta organizaci贸n mafiosa que nos dejen trabajar, que no conocen las necesidades sanitarias del norte de Argentina, d茅jennos laburar como corresponde y continuar con nuestros servicios p煤blicos y que se dediquen a otra cosa, 隆por favor!. Dejen de jugar a la democracia. Es una verg眉enza que hayan obligado a mi paciente a mentir y dar un falso testimonio. Hago un llamado a la racionalidad. 驴Qui茅n nos protege en Salta?. He dicho miles de cosas respecto al ginec贸logo abusador, porqu茅 茅ste es un caso t铆pico de lawfare (guerra jur铆dica) de libro, respecto a que mi causa no tiene ning煤n tipo de inter茅s jur铆dico. Es muy sencillo, la historia cl铆nica esta perfectamente escrita, donde yo indico un tratamiento autoadministrado, que hay testigos, que est谩 el consentimiento informado, que tengo conversaciones con mi paciente. Estoy cumpliendo con la Ley Nacional, no sucedi贸 otra cosa. Aclaro que yo no soy ginec贸loga ni cirujana, yo indico tratamientos autoadministrados, la pastilla que se usa es el misoprostol que se coloca por debajo de la lengua por media hora porque es de absorci贸n sublingual y luego se traga. Cada tres horas se repite el procedimiento hasta la expulsi贸n. La cantidad de pastillas que se usa, depende de la edad gestacional de la paciente, pero es un tratamiento autoadministrado. Yo no puedo obligar a nadie a abortar. Adem谩s nadie reflexiona, que va a movilizar a una m茅dica a obligar a una paciente a abortar 隆por favor!禄.

Finalmente manifest贸 芦yo soy m茅dica residente por lo tanto no act煤o sola, la instituci贸n aval贸 el procedimiento legal, porque hemos interconsultado con todo el mundo, fue valorado por un equipo interdisciplinario. 隆Expl铆quenme por favor, por qu茅 me ponen presa!. Si estuvieramos en la edad media, yo estar铆a muerta en la hoguera. 脡sto parece una cacer铆a de brujas, es incre铆ble jam谩s en mi vida, me imagin茅 que iba a vivir algo as铆. La otra cosa que tenemos que entender es cu谩les son los m贸viles de esta organizaci贸n mafiosa que no es solo encubrir a los ginec贸logos abusadores en Tartagal, sin tambi茅n quieren que la Ley no se cumpla de hecho. Tenemos una Ley nacional que es constitucional, que la aprob贸 el Congreso de la Naci贸n Argentina y parece que Salta lo que quiere hacer es que no se aplique de hecho como si fueran superlegisladores. Yo soy la 煤nica m茅dica no objetora de la zona y meterme presa implica que no se garantice la Ley IVE en Tartagal ni en las zonas aleda帽as que me derivan芦.

Escucha el audio de la m茅dica: